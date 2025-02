Ciorbă politică! Patronul Nordis l-ar fi denunțat la DIICOT pe Nicuşor Dan în mega-scandalul imobiliar pentru cerere de mită

Vladimir Ciorbă, acționar principal al grupului Nordis, este pe cale să zguduie pentru a doua oară scena politică din România. În urma audierilor prelungite, acesta ar fi făcut un al doilea denunț, după cel care îl privea pe primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea.

Acum a venit rândul lui Nicuşor Dan să fie turnat la DNA și procurori pentru aproape exact aceeași acuzație ca cea pentru care Vlad Oprea a fost reținut și ulterior eliberat pe cauțiune. Acesta îl acuză pe primarul Capitalei, Nicuşor Dan, că, prin intermediul Fundației Eco-Civica, condusă de prietenul său Dan Trifu, ar fi pretins și primit o sumă consistentă de bani pentru a nu contesta în nici un fel în instanță proiectul Nordis din Bulevardul Primăverii nr. 20, pentru a-și proteja investiția de peste 8 milioane de euro din cea mai bună zonă imobiliară a Capitalei, patronul Nordis a ales să plătească o mită de 30.000 de euro sub forma unui contract de management de șantier.

Procurorii care îl audiază pe Vladimir Ciorbă așteaptă acum de la acesta mai multe contracte și dovezi ale plăților, pentru a-l putea chema la DNA și pe Nicușor Dan în acest dosar. Surse apropiate primarului Nicușor Dan susțin că arestarea lui Vladimir Ciorbă a fost semnalul de alarmă care l-a făcut pe actualul primar să-și grăbească nejustificat de mult lansarea campaniei electorale. Graba suspectă a lui Nicușor Dan de a umple orașul cu panouri electorale, cu el în rol de prezidențiabil transmite teama pe care actualul primar o are de a nu fi chemat la audieri prea curând, ca un matematician priceput.

Nicușor știe că orice audiere sau chiar reținerea sa în acest dosar îi va ruina instant șansele de a mai candida la prezidențiale. Româniatv.net a intrat în posesia unor pasaje din denunțul făcut de acționarul principal Vladimir Ciorbă. Bucatile din denunțul scris de acesta arată modul calculat de operare al rețelei lui Nicușor Dan, care șantaja cu procese și blocări în instanță, din cele mai stupide motive, diverse proiecte imobiliare, de la care ulterior aștepta sau chiar pretindea contracte de sponsorizare, contracte de project management sau chiar bani în plic, în multe cazuri cele mai puțin mediatizate.

„Aceștia acceptă constant daruri pentru a te lăsa în pace. Gen taxă de protecție. Cunoscând povestea, trebuie să te gândești înainte de a începe o construcție și să-i întrebi pe domni. În ultima perioadă, Dan Trifu s-a ocupat mai mult de afacerea asta a lor și, citez, Nicușor e puțin ocupat cu campania. Acum ei vor fi de acord și după, în funcție de încrederea pe care o au în cine vorbește cu ei, fie vor lua bani în plic, fie un contract de sponsorizare pentru fundație, fie un contract de project management. În cazurile mai grele, în care deja vizibil nu ai șanse de câștig, ești pe rolul instanței, prețurile sunt mult mai mari", le-a explicat Vladimir Ciorbă modul prin care Nicușor Dan pozează în apărătorul PUZ-ului și al Bucureștiului și, de fapt, în realitate, șantajează și obține foloase necuvenite pentru sine și oamenii săi.

„Trebuie să luăm neapărat măsuri pentru stoparea planurilor urbanistice zonale de sector. Acestea aduc prejudicii mari de mediu prin dispariția spațiilor verzi și prin niște indicatori urbanistici extrem de periculoși pentru tot ce înseamnă traficul și mediul din București.", spunea Dan Trifu, într-o apariţie TV. Firma de imobiliare ar fi plătit, printr-un contract fictiv de prestări de servicii de management de șantier, suma de 30.000 de euro pe care Nicușor Dan și Dan Trifu le-ar fi pretins pentru imobilul din Primăverii 20.

„La noi, persoana de contact cu ei era avocatul Costică Olteanu, fost angajat al Inspectoratului în Construcții al Municipiului București, un om extraordinar, care, în timp le-a câștigat încrederea și care a fost persoana prin care noi am reușit să batem palma pentru proiectul nostru din Primăverii nr. 20, înainte de a lua autorizația ca ei să ne lase în pace și să nu ne conteste pe parcursul construcției, chiar dacă făceam totul conform normelor urbanistice în vigoare, am făcut un contract de management de șantier ca să fie o justificare pe bani. Valoarea este undeva la 30.000 de euro. La momentul respectiv, ei au tot amânat, știind că noi nu am luat încă autorizația și probabil au așteptat cât mai aproape de acest moment ca să ridice puțin pretențiile financiare", este pasajul bombă din denunțul lui Vladimir Ciorbă.

Considerat mâna dreaptă a lui Nicușor Dan, Dan Trifu Este un procesoman pursânge. A instrumentat peste 300 de procese în instanță în ultimii ani, acesta fiind, așa cum reiese și din denunțul lui Vladimir Ciorbă, modul său de operare. În ultimii 20 de ani a fost foarte activ în comisiile de mediu și urbanism din Ilfov și București, pe lângă sursa de venit din procese intentate dezvoltatorilor imobiliari. Dan Trifu este și un mic afacerist de cartier, care, prin intermediul socrului său, și-a construit un restaurant cu terasă fix în Parcul Tineretului.

Trifoiaş era numele localului pentru construcția căruia a fost nevoie de defrișarea câtorva copaci, sperând să nu afle nimeni de asocierea sa cu acest local. Dan Trifu a fost totuși nevoit să abandoneze restaurantul din parc, atunci când presa a făcut publice imaginile și legăturile sale cu Nicușor Dan. Dan Trifu trece drept un modest om de afaceri, dar în realitate presa a scris despre legăturile lui cu mari dezvoltatori imobiliari încă din urmă cu 10 ani. Gurile rele spun că acesta ar deține, prin interpuși, câteva spații comerciale chiar în cel mai mare mall din București, AFI Cotroceni, spații pe care le-ar închiria și ar trăi liniștit doar din asta.

Cum a ajuns însă un biet ONG-ist să dețină aceste spații? Este o poveste sau un dosar lung ce merită investigat, la rândul său, de către autorități. Tot în denunțul său, Vladimir Ciorbă detaliază o altă situație în care Nicușor Dan și Dan Trifu au acționat exact la fel, ajungând până la urmă la o înțelegere cu un dezvoltator imobiliar, în urma unei plăți cash de 40.000 de euro. Un alt caz, al unui prieten care are mai multe proiecte imobiliare, care construia un imobil în strada Atena, numărul 5, într-un dosar aflat pe rolul instanței.

„Am aranjat cu plata cash să se retragă cei doi, adică Salvați Bucureștiul și Eco-Civica din dosar, ca să poată să aibă câștig de cauză și să nu fie în situația de a dărâma o bucată din casa nou construită sau să i se anuleze autorizația. Aici plata a fost făcută în cash, în suma de 40.000 de euro. Banii au plecat la Dan Trifu pentru amândoi, prin omul nostru de legătură, avocatul Costică", le-a mai spus Ciorbă procurorilor.

La o studiere mai atentă a dosarului la care face referire, se poate vedea că procesul la care face referire Vladimir Ciorbă în denunțul său chiar a existat la Curtea de Apel București și au fost implicați mai mulți oameni de afaceri și cele două entități ONG Asociația Salvați Bucureștiul și Fundația Eco-Civica. Procurorii urmează totuși să decidă dacă și când vor începe cercetările și în acest dosar. Mita care ajungea la primarul Nicușor Dan și la prietenul său Dan Trifu, de la Fundația Eco-Civica, trecea înainte printr-un mecanism laborios de spălare a banilor. Practic, cele două entități erau coordonate de Nicușor Dan. El și asociațiile sale, folosite pe post de câini de pază ai intereselor sale imobiliare, își alegeau victimele fie singuri, fie rugați de diverși oameni de afaceri care se ofereau să le fie alături în dosarele din instanțe, pentru a avea cât mai multe șanse de câștig.

Nicușor Dan și Dan Trifu sunt doi experți în urbanism și cunosc foarte bine faptul că orice autorizație are problemele ei și că legea este aproape imposibil de respectat la virgulă, exploatează aceste probleme tehnice sau de orice manieră în instanță și reușesc să blocheze șantierele, pretinzând la schimb bani. Unele dintre argumentele prezentate în instanță de aceste ONG-uri sunt dintre cele mai bizare, precum „nu au păsările loc de trecere", „ochiul uman nu mai vede Bucureștiul ca un oraș elegant", bazându-se pe o lege imperfectă.

Cel mai adesea au câștig de cauză, uneori chiar aducând falși martori sau oameni din zonă care să se plângă de cum le este afectată viața de diverse șantiere, organizează mitinguri sau chiar le fondează asociații celor prejudiciați, pentru a fi cât mai relevanți în instanță. Pentru orice constructor, genul acesta de procese nu înseamnă doar bătăi de cap, ci și costuri uriașe de întârziere, credite bancare care trebuie rambursate, termene de livrare care nu mai pot fi respectate și, în general, pierderi financiare. Mulți dintre ei au ales însă să-și cumpere liniștea, semnând diferite contracte pentru a da în realitate o mită care ajungea la Nicușor Dan și Dan Trifu.