Clanul "Goleac" taie si spanzura pe principii interlope in administratia Capitalei si mai ales in cea a Sectorului 4. Seful clanului ocupa functii prin fals si uz de fals

Sunt mai bine de 15 ani de cand s-a auzit in presa de Clanul "Goleac", o increngatura de cumetrii si relatii care a stapanit si inca mai stapaneste Primaria Sectorului 4. Tartorul clanului, structurat dupa principii interlope e Marian Goleac, relationist cu Clanul Sportivilor, sef peste ADP4, mandat dupa mandat. Dar ce-i interesant este ca si sotia lui Goleac este in functie importanta, este subprefect al Bucurestilor.

În ultima ședința de Guvern din 2018, premierul de atunci Vasilica Viorica Dăncilă l-a demis pe prefectul Capitalei, Speranța Cliseru - implicata in dosrul de la 10 august 2018 -, și, în același timp, a numit-o pe funcția de subprefect pe Nicoleta-Matilda Goleac. Acesta este nimeni alta decât soția controversatului șef al ADP Sector 4, Marian Goleac, finul fostului primar Cristian Popescu Piedone, care la ora actuală este mâna dreaptă a primarului PSD de la Sectorul 4, Daniel Băluţă. Din postura de șef al ADP 4, Marian Goleac este cel care tăie și spânzură în sector, fiind un apropiat al Clanului Sportivilor. Drept dovada, secretara lui Goleac, Luiza Maria Băluş, este sora unuia din sefii Clanului Sportivirlor, Mircea Băluş, cunoscut în lumea interlopă ca Mircea Nebunul. Conform ultimei declarații de avere, soțul noului subprefect al Capitalei, Marian Goleac, încasează ca șef al ADP Sector 4, circa 53.000 de euro pe an, din "salarii și venituri asociate salariilor". Mai trebuie precizat că Marian Goleac controlează un restaurant cu terasă la intrarea în parcul Orășelul Copiilor.

Protectie din partea conducerii PNL

Este interesant cum cei de la PNL care se laudau ca dupa ce vor ajunge la putere vor scoate din structuri reprezentantii PSD declansand depesedizarea. Nicoleta Goleac este insa in functia de subprefect, la dispozitia ministrului de Interne Marian Vela si la ordinul premierului Ludovic Orban, dupa mai bine de trei luni. Oficial, Marian Goleac spune ca Matilda Nicoleta nu ar mai fi sotia sa de un an si ca ar fi divortat, numai ca neoficial, apropiatii spun ca daca ar fi adevarat ar fi numai o separare in acte, care sa ascunda parti ale averii comune si s-o separe in aparenta pe "fosta" sotie, in scop de protectie. Ca sa para mai credibil, Marian Goleac s-a afisat in mai multe randuri in ultimul an cu o noua "pupila". Mandatul acestuia la ADP4 expira in primavara, insa primarul PSD Cristian Baluta l-a asigurat ca o sa-i pastreze postul, avand nevoie in campania pentru locale de interlopii din Clanul Sportivilor.

Directorul ADPP Sector 4, Marian Goleac, a ocupat, timp de peste zece ani, funcţii cu putere de decizie în administraţia locală folosindu-se de o diplomă de Bac falsă. Marian Goleac şi-a falsificat patalamaua de Bacalaureat şi a obţinut ulterior două licenţe la „fabrica de diplome" de la Universitatea Oradea. Goleac este, cum spuneam, şeful Administraţiei Domeniului Public şi Privat (ADP) Sector 4 si a fost demis din funcţie, la un moment dat, la cererea primarului Cristian Popescu Piedone, care a aflat ca a obtinut postul cu diplome false, insa oficial "s-a declarat nemulţumit de activitatea sa în gospodărirea sectorului."

Şef de la 17 ani

Potrivit CV-ului depus la Primăria Sectorului 4 la angajare, Marian Goleac şi-a început cariera de şef la numai 17 ani, când a ajuns mai-mare peste ospătarii restaurantului Athenee Palace, din 1984 până în 1992. Între timp, în august 1991, îşi procură diploma de Bacalaureat - care apare a fi emisă de Grupul Şcolar Industrial nr. 19 (RATB) Bucureşti - şi tinde mai sus. Astfel, din 1992 până în 2000, Marian Goleac ocupă, pe rând, funcţia de director general în trei firme: SC Fedra impex SRL, SC Metal CM Intercom SRL şi Metal Baduc Construct SRL.

În iunie 2000 obţine prima licenţă la Colegiul Tehnic, Economic şi Administrativ al Universităţii Oradea, cu media 8,50, iar din 2001 - pe baza studiilor superioare absolvite - intră în Primăria Sectorului 4, ca şef la Serviciul Inspecţie Generală. Interesant este faptul că, în CV-ul de angajare, Marian Goleac nu face nicio referire la studiile liceale. Iar copia obligatorie după diploma de Bac a dispărut din dosar.

În fine, în 2002, devine licenţiat şi în Electromecanică (media 9,00), la Facultatea de Electrotehnică şi Informatică, la aceeaşi Universitate din Oradea. Pe atunci, universitatea bihoreană era condusă de rectorul Teodor Maghiar, trimis în judecată în 2008 pentru înşelăciune, fals şi uz de fals, după ce s-a descoperit că unitatea de învăţământ livra pe bani diplome şi titluri academice unor studenţi care nu treceau o zi pe la cursuri. De altfel, cu două facultăţi pe care le urma la zi în Oradea, Marian Goleac reuşea "în mod surprinzător" să fie opt ore pe zi în Primăria Sectorului 4 Bucureşti, unde ocupa funcţii de conducere, dovedind capabilitati de "teleportare".

Director şi consilier local

În cariera sa mereu ascendentă, Marian Goleac este avansat, în 2003, în funcţia de director al Direcţiei Inspecţie Generală, iar din 2004 în cea de director al ADPP Sector 4. Din 2001 până în prezent, în postura sa de şef în primărie, Marian Goleac a semnat mii de documente şi a luat sute de decizii administrative, deşi studiile sale (reale) îl recomandau ca muncitor calificat. Mai mult, în iunie 2008 este ales consilier local în cadrul Primăriei Sectorului 4, din partea PSD, poziţie din care demisionează, fără explicaţii, un an mai târziu.

Dovada falsului

Marian Goleac s-a înscris la cursurile Universităţii Oradea, folosindu-se nu de diploma originală de Bacalaureat, ci de o copie legalizată de notarul bihorean Lucia Doina Ochiş. Potrivit acestei copii - transmisă redacţiei ziarului „Adevărul" - Marian Goleac a absolvit clasele a IX-a şi a X-a la Şcoala Generală nr. 172, iar clasele a XI, a XII-a şi a XIII-a la Grupul Şcolar Industrial nr.19 (RATB), cursuri seral. Diploma cu seria P nr. 0315632 apare ca fiind emisă de liceul în cauză la 25 septembrie 1991.

Un document semnat şi parafat de conducerea Grupului Şcolar Industrial nr. 19 arată, insa, că „numitul Goleac A. Marian nu a fost elevul şcolii noastre în perioada menţionată pe diplomă, nu a susţinut examenul de Bacalaureat în şcoala noastră, iar diploma cu seria P nr. 0315632 nu este eliberată de şcoala noastră şi nu avem în gestiunea noastră această serie de diplomă". Faptul că această diplomă de Bac pe numele lui Marian Goleac nu există nicăieri în arhive a fost confirmat, la vremea respectiva, şi de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Bucureşti, Marian Banu, care a subliniat că „Parchetul ar trebui să se autosesizeze în acest caz şi să ia măsurile ce se impun".