Comentariu SUA: Totalitarii Covid sunt cauza problemelor Americii. Nu cei nevaccinați!

Este o dinamică ciudată - s-ar putea crede că dacă vaccinurile anti-Covid ar fi un program în general binevoitor, care chiar "respectă știința", atunci nu ar fi nevoie de a împinge publicul cu o avalanșă nesfârșită de propagandă.

La urma urmei, dacă știința și moralitatea sunt de partea Cultului Covid, atunci restul ar avea grijă de la sine, în mod natural, iar majoritatea covârșitoare a americanilor ar fi luat deja în mod voluntar cocktailul experimental de ARNm fără să fie nevoie de amenințări. Și, dacă unii oameni ar refuza totuși, atunci știința ar dicta că nu contează, pentru că dacă vaxul chiar funcționează, atunci acei oameni nu reprezintă nicio amenințare pentru restul societății.



Este extrem de revelator faptul că nu este cazul, iar cu cât mai multă rezistență întâmpină establishmentul cu privire la mandate, cu atât devin mai agresivi și cu atât mai mult mint cu privire la fapte și dovezi. Vă amintiți când Fauci și compania au spus că au nevoie doar de 70% din populație vaccinată pentru a atinge imunitatea de turmă? Acest concept a fost aruncat în gaura memoriei, iar acum ei vor 96% (de fapt 100%) din populație vaccinată.



Ei au susținut că programele de vaccinare au fost un succes, cu 70% până la aproape 80% din populație care a primit dubla injecție, dar aceasta a fost o minciună, deoarece cifrele statelor continuă să contrazică cifrele federale și ale CDC. Ei au susținut că singura pandemie încă în curs de desfășurare a fost o "pandemie a celor nevaccinați", iar acest lucru a fost, desigur, o minciună, deoarece am văzut studii din mai multe state și din țări în mare parte vaccinate care arată că cei vaccinați reprezintă acum cea mai mare parte a infecțiilor și a spitalizărilor.



Au spus că vaccinurile oferă o protecție mai sigură în comparație cu imunitatea naturală, însă studiile medicale din întreaga lume arată că aceasta a fost o minciună și că imunitatea naturală oferă o protecție de până la 27 de ori mai mare decât cea oferită de vaccinuri. Și, au spus că vaccinurile sunt "sigure și eficiente", însă nu există date pe termen lung care să dovedească faptul că sunt sigure, iar mai multe studii arată că eficiența vaccinurilor este cel puțin discutabilă.



Minciună după minciună după minciună. Dacă vaccinurile ar funcționa cu adevărat, nu ar fi nevoie de atâta înșelăciune, iar dacă adevărata lor intenție ar fi fost "protejarea sănătății publice", atunci instituția ar fi promovat programe de tratament și imunitate naturală, nu vaccinuri netestate care continuă să dezamăgească.



Numeroase persoane complet vaccinate, inclusiv personalități politice precum Colin Powell, au murit din cauza Covid, dar mass-media mainstream continuă să susțină că acest lucru nu infirmă eficacitatea vaccinului. În același timp, personalități nevaccinate din mass-media alternativă, precum Joe Rogan, au învins boala în 3 zile folosind tratamente precum Ivermectin, iar MSM îl atacă fără încetare ca pe un fel de șarlatan doar pentru că a îndrăznit să nu moară. Elitiștii cred că publicul nu observă contradicții masive ca aceasta, dar noi o facem. Noi nu suntem proști, noi vedem totul.



În statul Washington, de exemplu, studiile arată că în ultimele 10 luni au existat cel puțin 51.000 de "cazuri de depistare" de Covid. E vorba de persoane care sunt complet vaccinate, dar care au fost totuși infectate cu Covid. Dintre aceste 51.000 de persoane, 493 de persoane au murit. La calcularea procentului de morți față de cei infectați, obținem în jur de 0,96%. Rata medie a mortalității cauzate de Covid în rândul persoanelor nevaccinate este de numai 0,27%, conform a zeci de studii medicale revizuite de colegi. Acest lucru înseamnă că rata de deces a persoanelor complet vaccinate din Washington este de fapt mai mare decât cea a persoanelor nevaccinate.

Am văzut rezultate similare în state precum Massachusetts, unde s-au înregistrat 5.100 de cazuri de depistare într-o singură lună și 80 de decese în rândul persoanelor complet vaccinate, ceea ce reprezintă o rată de deces de 1,5% pentru cei vaccinați, față de 0,27% pentru cei nevaccinați. Studiile privind ratele de deces vor trebui să ia în considerare de acum încolo decesele celor vaccinați față de cele ale celor nevaccinați.



Și cum rămâne cu studiile din țări puternic vaccinate, cum ar fi Israelul, care arată că majoritatea infecțiilor și spitalizărilor sunt în rândul persoanelor vaccinate, infecțiile crescând vertiginos după introducerea vaccinurilor. Imediat după ce Israelul a devenit una dintre cele mai vaccinate națiuni de pe planetă, a avut și una dintre cele mai mari rate de infecție de pe planetă.



De asemenea, trebuie remarcat faptul că vârful de infecții din SUA în 2020 s-a încheiat cu mult înainte ca introducerea vaccinurilor să înceapă chiar la începutul anului 2021. Ceea ce înseamnă că vaccinurile nu au făcut nimic pentru a reduce ratele de infecție. Acestea au scăzut de la sine. Acesta este un fapt științific pe care mainstream-ul îl evită, la fel cum evită să admită că rata medie de mortalitate in cazurile de Covid este de doar 0,27%.



Soluția pe care establishmentul o oferă nu este surprinzătoare - Ei pretind că avem nevoie de mai multe vaccinuri prin cerințe de rapel. Așa cum spune vechea zicală, nebunia este să faci același lucru din nou și din nou și să te aștepți la rezultate diferite. Și astfel, mașina de propagandă dementă continuă la infinit.



Publicul s-a săturat de aceste jocuri, așa cum reiese din ieșirile în masă, ieșirile în caz de boală și alte proteste împotriva mandatelor de vaccinare ale lui Biden pentru companiile cu peste 100 de angajați, precum și pentru majoritatea instituțiilor guvernamentale. Vedem că până la 50% dintre angajați și lucrători guvernamentali, în multe cazuri, refuză să se supună vaccinului experimental, în ciuda faptului că sunt amenințați că își vor pierde locurile de muncă. Această dinamică pare să fi derutat Cultul Covidului și globaliștii; ei nu pot înțelege acest nivel de rezistență la agenda lor.



Nu este un lucru nou, dar în ultima lună am observat un număr tot mai mare de reclame și articole de propaganpe cu Donald Trump. Toate acestea anunță poziția pro-vaccinare a lui Trump, ceea ce este ciudat, deoarece stângiștii au petrecut cea mai mare parte a anului 2020 spunând că nu vor lua niciun vaccin pe care Trump a fost responsabil pentru producerea lui.



Recent, făceam niște cercetări pe YouTube și m-am enervat că a trebuit să urmăresc încă o reclamă la vaccinare, dar aceasta avea un ton ciudat. A arătat clipuri în care Trump făcea declarații favorabile cu privire la vaccinurile cu ARNm, el și soția sa luau vaccinurile pe un fond cu muzică dramatică, iar apoi un mesaj la final care spunea "Există un vaccin Covid care te așteaptă și pe tine".



Reclama bizară a fost în mod clar destinată conservatorilor, dar arată o deconectare evidentă pe care Cultul Covid și mass-media o au atunci când vine vorba de gândirea și principiile conservatoare.



Stângiștii, colectiviștii și globaliștii funcționează în conformitate cu regula majorității și cu mentalitatea de turmă. Ei au gardieni, iar aceștia stabilesc agenda și dictează responsabilitățile de luare a deciziilor pentru grup. Turmele de stânga așteaptă cu răbdare ordinele de sus în jos de la portarii lor desemnați și majoritatea se supun fără să pună întrebări. Acesta este modul lor de operare.



Oamenii cu mentalitate liberală operează în mod opus. "Liderii" noștri sunt întotdeauna sub control, iar acest lucru include mascote politice precum Donald Trump. Acesta este motivul pentru care, în timpul unui discurs recent din Alabama, Trump a fost huiduit de o mulțime de susținători după ce le-a cerut să se vaccineze. În general, conservatorilor nu le pasă de persoana care promovează mesajul, ci doar dacă mesajul trece testul.

Stângiștii și globaliștii sunt incapabili să înțeleagă principiile conservatoare sau mentalitatea conservatoare. Acest fapt este extrem de evident în stilul de propagandă pe care l-au folosit în mod constant pentru a încerca să intimideze sau să exercite presiuni asupra publicului conservator pentru a-l determina să se conformeze mandatelor. Nu îl vedem pe Trump ca pe un lider filozofic; de fapt, au existat atât de multe probleme de fond cu cabinetul său și cu politicile sale, încât conducerea sa a devenit suspectă. Cel mult, conservatorii s-au bucurat de administrația Trump pur și simplu pentru că prezența sa la Casa Albă i-a împins pe autoritarii de stânga la o mai mare nebunie. Cu siguranță nu ne interesează ce are de spus Trump despre vaccinuri.



Există și alte dovezi ale deconectării pe care o descriu în acțiunile stângii și ale establishmentului atunci când vine vorba de mandatele de vaccinare la locul de muncă. Nu pot să vă spun de câte ori am auzit argumentul din partea sectanților Covid că și conservatorii "Ar putea spune că vom refuza să ne conformăm, dar când mijloacele noastre de trai sunt amenințate ne vom supune". Ei cred acest lucru pentru că așa ar răspunde. Ei sunt niște lași slabi, fără inimă, fără principii și fără morală. Ei cred că, din moment ce ei ar ceda în fața presiunii, și noi ceilalți am ceda.



Luna trecută le-a dovedit că se înșeală atât de mult, deoarece milioane de oameni au organizat proteste și ieșiri în stradă în toată țara. Există chiar și un refuz în rândul a aproximativ 25% din forțele armate, în medie din toate ramurile, precum și până la 50% din forțele de poliție din orașe. Majoritatea angajatorilor și a birourilor guvernamentale abia pot funcționa așa cum sunt; nu există nicio șansă ca acestea să poată face față unei pierderi de 10% din forța de muncă, darămite unei pierderi de 25% până la 50%. S-ar prăbuși.



În mod evident, nu acesta era planul; globaliștii nu erau pregătiți pentru acest nivel de rezistență în SUA și acest lucru este evident în agitația lor propagandistică patetică. Asta nu înseamnă că nu au pregătit situații neprevăzute. Văd deja în mass-media o narațiune care implantează ideea că "orice prăbușire a sistemului în SUA va fi de fapt din vina celor nevaccinați."



Biden a fost un vinovat fervent în spatele ideii conform căreia totul, de la instabilitatea economică și problemele lanțului de aprovizionare până la diviziunile sociale, ar trebui să fie pus pe seama americanilor nevaccinați. Așa este, majoritatea acestor dezastre au început sub supravegherea lui Biden și din cauza politicilor sale, dar cumva noi suntem adevăratul pericol. Da, mandatele draconice sunt ilegale și neconstituționale și da, mandatele nu sunt legi sub nicio formă, și da, Biden și manipulatorii săi se comportă ca niște dictatori și nu există niciun motiv pentru a face tot ceea ce spun ei. Dar, noi suntem băieții răi. Aceasta este o clasică iluminare cu gaz comunistă.



Iată o idee: Încetați să mai încercați să aplicați mandatele de restrictii Covid și pașapoartele de vaccinare. Nu mai plătiți oamenii să stea acasă de la serviciu cu mită de ajutor social. Încetați să mai generați din nimic trilioane de dolari în stimulente fiat pentru a plăti pentru și mai multe programe inutile de care nu avem nevoie. Apoi urmăriți cât de repede dispar brusc instabilitatea economică, lipsa forței de muncă și majoritatea celorlalte probleme din SUA. Nu cei nevaccinați sunt sursa suferinței americane, ci globaliștii și "băieții de la pupitrele de comenzi" precum Biden și guvernatorii statelor albastre sunt cauza. Eliminați-i din ecuație și viitorul Americii pare mult mai luminos.

Brandon Smith