Comoara Naziștilor. Hitleristii au furat aurul monetar al băncilor naționale din țările pe care le-au ocupat

Pe măsură ce forțele naziste au devastat o mare parte din Europa și Africa de Nord în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, aur, artefacte valoroase și picturi neprețuite au dispărut din teritoriile cucerite, iar multe dintre aceste comori lipsesc și astăzi.

Mulți oameni cred că naziștii au ascuns aceste comori în locuri secrete. Aurul furat și ascuns de naziști chiar există? Răspunsul este da: nu numai că aurul nazist este real, dar a fost o forță motrice în finanțarea regimului lui Hitler. Pe măsură ce forțele naziste s-au răspândit în Europa, politica lor a fost de a jefui obiectele de valoare ale victimelor lor, în mare parte de la evrei. Acestea includeau opere de artă, bijuterii, covoare orientale, argintărie, porțelan și sticlă. Dar cel mai important element, din punct de vedere economic, era aurul.

Aurul nazist este un termen generic. Acesta include atât aurul monetar, care este deținut de guverne în băncile centrale ca parte a rezervelor lor valutare, cât și obiectele de valoare furate de la persoane fizice. „Aurul monetar este aurul pe care germanii l-au confiscat de la băncile centrale aparținând statului", Ronald Zweig, profesor de studii israeliene la Universitatea din New York și autor al cărții "The Gold Train: The Destruction of the Jews and the Looting of Hungary", a declarat: „Acestea nu sunt lucruri furate de la victime private individuale. Știm că germanii au furat rezervele monetare de aur ale tuturor băncilor naționale din țările pe care le-au ocupat și doar 70% din acești bani au fost recuperați după război."

De obicei, naziștii confiscau aurul monetar și îl depozitau în depozite centrale, apoi îl foloseau pentru a finanța efortul de război al naziștilor. Dar naziștii au jefuit aur și de la persoane fizice.„Aurul nemonetar a fost obținut din jefuirea caselor, bunurilor și chiar a corpurilor victimelor", a scris Zweig în cartea sa. Mare parte din ceea ce a fost jefuit de la persoane fizice a fost fie pierdut, fie confiscat la sfârșitul războiului. Câteva dintre miile de verighete pe care naziștii le-au scos de la victimele lor pentru a salva aurul. La 5 mai 1945, trupele americane au găsit inele, ceasuri, pietre prețioase, ochelari și plombe de aur lângă lagărul de concentrare Buchenwald din Germania.

În 1945, unități ale armatei americane au dezgropat tezaure ascunse de pradă în Germania și Austria. Cea mai spectaculoasă descoperire a fost mina de sare Merkers din Turingia, Germania, care conținea lingouri de aur, monede și valută în valoare de 517 milioane de dolari în 1945 (aproximativ 8,5 miliarde de dolari în prezent). Pe măsură ce forțele aliate au preluat controlul asupra teritoriilor ocupate, s-a încercat redistribuirea aurului monetar către țările de la care fusese confiscat, potrivit lui Zweig. O parte din prada care fusese confiscată de la victime individuale a fost scoasă la licitație publică. Dar alte comori recuperate au fost vândute, iar încasările au fost donate organizațiilor create pentru a ajuta refugiații evrei în urma războiului, potrivit lui Zweig.

Valoarea totală a aurului și a altor bunuri jefuite de naziști rămâne incertă. Rapoartele inițiale ale jafului „au creat un El Dorado în Europa Centrală", a scris Zweig în cartea sa. Mulți oameni cred că nu toate ascunzătorile de aur jefuit au fost descoperite, ceea ce a dus la abundența actuală de legende urbane pe această temă. Dar Ian Sayer, un istoric britanic al celui de-al Doilea Război Mondial și coautor al cărții „Nazi Gold: The Sensational Story of the World's Greatest Robbery - and the Greatest Criminal Cover-Up" (Congdon & Weed, 1985), rămâne sceptic atunci când astfel de povești apar în mass-media.

Atunci când jurnalul neautentificat „Michaelis" - presupus a fi scris de un ofițer Waffen Schutzstaffel (SS) care folosea pseudonimul „Michaelis" - a fost raportat pentru prima dată în 2020, acesta a dezvăluit în mod intenționat 11 locuri în care naziștii au ascuns aur, bijuterii, picturi neprețuite și obiecte religioase jefuite. În urma descoperirii, Sayer a investigat această lactate și afirmațiile sale. Jurnalul ar fi trebuit să aparțină ofițerului SS Egon Ollenhauer, însă niciun astfel de nume nu a fost înregistrat vreodată în listele ofițerilor SS, a declarat Sayer pentru Live Science.

O altă poveste frecvent relatată este locația trenului de aur Wałbrzych, care ar fi conținut un tezaur de aur nazist. Trenul ar fi fost îngropat în interiorul unui munte din sud-vestul Poloniei. Atunci când locația ar fi fost descoperită, Sayer a respins imediat afirmația ca fiind „o prostie absolută". După excavarea extinsă a locului în august 2016, nu au fost descoperite nici aur și nici tren.

Cartea lui Ronald Zweig „Trenul aurului" spune povestea unui tren cu aur adevărat, care a plecat din Budapesta plin cu aur, bijuterii și argint nazist jefuit, furat de la evreii maghiari. Trenul se îndrepta spre o fortăreață nazistă undeva în Alpi. Trenul s-a oprit în Böckstein, Austria, ascuns în tunelul Tauern. O parte din pradă a fost luată și îngropată în diferite locuri din Tirol (un stat din vestul Austriei) și în Feldkirch (un oraș medieval din vestul Austriei), fiind ulterior descoperită de fermierii locali și de armata franceză după încheierea războiului. Prada din tren a fost confiscată de forțele armate americane în mai 1945. Însă o parte din prada ascunsă nu a fost niciodată descoperită.

Misteriosul oraș nazist subteran Riese este locul unde se presupune că este ascuns legendarul tren nazist cu aur. În septembrie 2015, armata poloneză a început să examineze cartierul în care se presupune că doi vânători de comori au ascuns un tren nazist plin cu arme și bijuterii. Legenda locală spune că trenul a dispărut în mod misterios în ianuarie 1945, cu câteva momente înainte de sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Sayer susține că este singura persoană care a dat de urma aurului nazist dispărut de la eforturile inițiale de repatriere de la sfârșitul războiului. Cu toate acestea, Sayer nu a găsit un tezaur îngropat, ci două lingouri de aur aparținând Reichsbank-ului nazist, banca centrală a Reich-ului german până în 1945.

Studiind înregistrările care documentau mișcarea și depozitarea aurului imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, Sayer a localizat cele două lingouri de aur într-un seif bancar deținut de Deutsche Bundesbank. Acestea au fost păstrate în contul unei persoane anonime și, pe parcursul a două decenii, oficialii guvernului SUA au negat în mod repetat, în corespondența lor cu Sayer, că ar ști unde se află cele două lingouri de aur, conform cărții sale.

Autoritățile militare americane au întocmit un raport detaliat în care cele două lingouri de aur se aflau într-un seif aflat în custodia SUA în cadrul Munich Land Bank și, chiar dacă un raport ulterior le-a declarat din greșeală dispărute, acestea au rămas în același seif, conform unui articol publicat ulterior în revista personalului Băncii Angliei.

Cu toate acestea, Comisia tripartită pentru restituirea aurului monetar (TGC), care fusese înființată în 1946 pentru a recupera aurul furat de Germania nazistă și a-l restitui proprietarilor de drept, nu și-a putut încheia activitatea până când tot aurul nazist înregistrat nu a fost restituit. Locul în care se aflau cele două lingouri de aur a fost dezvăluit public în 1997.

Înaintea Conferinței de la Londra privind aurul nazist din acel an, care urmărea să finalizeze activitatea TGC, Banca Angliei a publicat o declarație în care dezvăluia cantitatea exactă de aur pe care o deținea în numele TGC, precum și două lingouri de aur. Articolul publicat în acel an în revista personalului Băncii Angliei le-a identificat ca fiind cele două lingouri de aur pe care Sayer le urmărise și le cartografiase istoria. Acestea fuseseră transferate într-un seif al Băncii Angliei în 1996, după o investigație a TGC, și au rămas acolo până în prezent. Un reprezentant al Băncii Angliei a aranjat ca Sayer să viziteze seiful și să vadă el însuși aurul, în semn de mulțumire pentru eforturile sale.

Sayer refuză mai multe solicitări în fiecare an de a se alătura expedițiilor de vânătoare de comori în căutare de pradă nazistă. „Da, sunt sigur că există ascunzători [de pradă nedescoperită]", a spus el, dar «nu cred că a mai rămas ceva unde ai o hartă cu un X care marchează locul».