Consilierul lui Andrei Chiliman și Dan Tudorache a fost detașat director în Compania de Consolidări a lui Nicușor Dan

După ce Dan Tudorache a pierdut alegerile din Sectorul 1 în fața lui Clotilde Armand, fostul consilier al primarului PSD, Răzvan Aurelian Munteanu, s-a întors pe funcția de director adjunct în Direcția de Utilități Publice și Protecția Mediului Sector 1.

De acolo, începând cu data de 5 aprilie, a fost detașat de primarul general Nicușor Dan ca director adjunct al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seimic (AMCCRS), una dintre companiile municipale înființate de Gabriela Firea, pe care Nicușor Dan a promis de nenumărate ori că le va desființa.

„Vă transmitem că domnul Răzvan Aurelian Munteanu este detașat în cadrul AMCCRS pe funcția publică de conducere de director executiv adjunct, începând cu data de 5 aprilie 2021, prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 237/29 martie 2021", se arată în răspunsul transmis către Europa Liberă și semnat chiar de directorul în funcție, Răzvan Munteanu.

Potrivit CV-ului, Munteanu lucrează la primărie încă din 2004, „fiind responsabil cu activitatea de autorizare a reclamelor montate pe raza sectorului 1". Primele declarații de interese disponibile și depuse de acesta sunt din anul 2010. Pe atunci, Munteanu era membru PNL Sector 1, lucru consemnat în declarația de interese de la data respectivă.

Averea lui Munteanu a crescut an de an. Din declarația de avere pe 2011 rezultă că începând cu 2005, soția lui Răzvan Munteanu, Elvira Munteanu, cumpără trei terenuri în Tărtășești și Mihăilești, trei apartamente în București și unul în Brașov. Alte trei locuințe ale familiei, cumpărate în Brașov și București au fost achiziționate înainte ca Răzvan Munteanu să se angajeze la Primăria Sector 1, fiind trecute pe numele său, mai mentioneaza sursa citata.

În 2010, Munteanu încasa, pe lângă salariul de 26.000 de lei pe an de la primărie, venituri din chirii de 8.200 de euro. Soția sa, Elvira, era angajată a Universal Solution SRL, firmă de la care primea un salariu de 57. 723 de lei ca director general și 5.500 de euro/an din chirii. În conturi, familia avea 10.000 de euro, 56.000 de lei, acțiuni în valoare de 285.000 de lei investite pe bursă și datorii la bănci de 293.000 de euro.

După 9 ani, pe lângă cele 3 terenuri pentru care era titular soția sa, au mai apărut patru: două în Brașov, unul în Ilfov și o donație de 4.000 mp în Argeș. Și locuințele au sporit ca număr. Un apartament de 120 metri pătrați în București, o casă de 335 metri pătrați în Ilfov și spații de producție de 400 mp în Brașov.

În conturi bancare, soții Munteanu au adunat 733.000 de lei și 138.000 de euro. Familia a investit și în acțiuni la diverse companii. Însumate, acestea valorau 728.000 de lei la nivelul anului 2019. Răzvan Munteanu și-a împrumutat firma Elite Berry, unde deține 45% din părțile sociale, cu 300.000 de lei și 45.000 de euro. Obiectul principal de activitate al societății din Brașov este cultivarea pomilor fructiferi. O persoană fizică a fost împrumutată de familia Munteanu cu 58.000 de lei și 45.000 de euro.

Tot în 2019, consilierul lui Tudoarche nu mai avea nicio datorie la bănci. Salariul lui Răzvan Munteanu a fost 71.000 de lei pe an, iar soția sa a încasat 60.000 de lei salariu, plus dividende în valoare de 369.000 de lei pe 2019 - 2020. Din chirii, Răzvan Munteanu a încasat în 2019 48.000 de lei, iar soția sa 44.000 de lei. Alți 50.000 de lei reprezintă „câștiguri din transferul titlurilor de valoare" efectuate prin firma de brokeraj Ieba Trust.

Principala sursă de venit a familiei par a fi dividendele încasate de Elvira Munteanu de la firma Universal Solution SRL, societate care se ocupă cu panotajul stradal. Potrivit confidas.ro, Elvira Munteanu deține 30% din părțile sociale, ceilalți doi asociați fiind George Nicolaie și Mihaela Roxana Coldea cu câte 35 procente din firmă. Administrator este George Nicolaie. Societatea are un istoric interesant. A fost înființată în 2006, acționarii inițiali fiind Nicolaie George - 40%, Ionuț Coldea - 30% și Dan Cristian Popescu - 30%.

Doi ani mai târziu, viitorul viceprimar al Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, cedează acțiunile firmei către soția lui Răzvan Munteanu. Astfel, la nivelul anului 2008, firma avea următoarea structură: Ionuț Coldea - 30%, George Nicolaie - 40% și Elvira Munteanu - 30%.

George Nicolaie este acționar cu 25% la Euromedia Group, cea mai mare firmă de panotaj stradal din țară. Europa Liberă a relatat că în 2020, în plină pandemie, primăria generală a Capitalei, sub conducerea Gabrielei Firea, semna un contract de 17 milioane de euro cu Euromedia Group pentru cumpărarea și montarea de mobilier stradal, mai exact adăposturi pentru stațiile de autobuz și troleibuz. Conform datelor din Monitorul Oficial, Euromedia Group este deținută de George Nicolaie și de firma Stalex PRMedia Events, firmă înființată în 2010 de Alexandru Ștefan Nanu, fiul lui Cornel Nanu, primarul celebrei comune Cornu din Prahova. Alexandru Nanu este acționar al cluburilor și restaurantelor Nuba din București și Constanța.

Director al Direcției Investiții a Primăriei Sector 1, Munteanu a fost cel care a coordonat în campania electorală de anul trecut ideea modernizării lifturilor din sector dacă Daniel Tudorache este reales ca primar. Potrivit unei stenograme a Consiliului Local, el era însărcinat cu convingerea asociațiilor de locatari să se înscrie în programul de reabilitare a lifturilor din sector. „Ca cifre, dintr-un total de 901 lifturi, sunt semnate pentru 400 lifturi contracte de mandat astăzi, cu un număr de 200, restul încă nu s-au înscris celelalte asociații, suntem în discuții cu ei, într-un proces de completare al documentelor", se arată în stenogramă.

Cu ani în urmă, pe când lucra la Primăria Sectorului 1 sub mandatul lui Andrei Chiliman, Munteanu era perceput ca un apropiat al edilului. Astfel, numele său apare în dosarul lui Andrei Chiliman - Vlad Moisescu. Un martor sub acoperire declara la DNA „că Alexandru Horpos - unul dintre patronii firmei STRACO, remitea în mod constant lui Vlad Moisescu un procent de 10% - 15% din contravaloarea banilor primiţi de societate de la primărie pentru lucrările contractate şi plătite, cu o frecvenţă de 3-4 ori pe an, sumele plătite fiind în numerar; Vlad Moisescu coordona acest mod de operare; când Vlad Moisescu nu se afla în ţară sau nu era disponibil, sumele de bani corespunzătoare procentului indicat de Vlad Moisescu erau transmise acestuia prin directorii de direcţii din primărie (Grigorescu Robert, Piţigoi Bogdan, Ghioacă Ciprian, Răzvan Munteanu etc.)", se arată într-o încheiere de ședința de la instanța supremă din iunie 2015. Cinci ani mai târziu, DNA a clasat dosarul în care-i acuza pe Moisescu și Chiliman că ar fi primit comisioane de 8 milioane de euro pentru contracte.

L-am întrebat pe Munteanu care este experiența sa în consolidarea clădirilor, cum a reușit să-și plătească într-un termen scurt datoriile de sute de mii de euro, să cumpere o casă în Ilfov, un apartament în București și spații de producție în Brașov, de ce nu a completat declarațiile de avere în intervalul 2013-2019 și dacă societatea Euromedia Group a subcontractat și facturat servicii către firma Universal Solution, societate unde soția sa este acționar. „Am experiență în administrația publică, am experiență după ce am lucrat ani de zile la Direcția Investiții a Primăriei Sector 1, cum ar fi reabilitarea termică a blocurilor din sector. Există multă expertiză în zona tehnică. Rolul meu este de a coordona toată activitatea instituției", ne-a declarat directorul Munteanu. Despre averea agonisită acesta ne-a precizat că nu este singur în familie, soția sa fiind cea care a câștigat banii, dividende de la firma Universal Solution SRL. Lipsa unor declarații de avere și de interese este explicată prin faptul că în perioada 2013 - 2019 nu era funcționar public, deci nu era obligat să le depună. Despre eventualele relații comerciale între Euromedia și Universal Solution, Munteanu ne-a îndrumat către aceste societăți, motivând că nu știe ce contracte are firma în care soția sa este acționar.

Primarul Nicușor Dan ne-a transmis că „Răzvan Munteanu este detașat în cadrul AMCCRS pe funcția publică de conducere de Director Executiv Adjunct, începând cu data de 05.04.2021", fără să precizeze cine a semnat ordinul de detașare și nici care sunt aptitudinile directorului care l-au determinat să facă această numire.

Răzvan Aurelian Munteanu este acum director la o companie pe care primarul Nicușor Dan, cel care l-a detașat, dorește să o desființeze. Doar că perspectiva desființării este una pe termen lung.

Nicușor Dan spunea în februarie că angajații companiilor municipale înființate de fostul primar Gabriela Firea nu trebuie „să se mai lase amăgiți" că se va reveni asupra deciziei de desființare a companiilor. Dan a explicat că acest lucru nu se va face peste noapte. El a încercat să explice că totul depinde acum de instanțele de judecată. „Multă lume întreabă de ce, dacă o hotărâre judecătorească spune că actele de înființare ale companiilor municipale sunt ilegale, companiile nu pot fi desființate pe loc. Răspunsul este că respectivele acte (cele de înființare) au fost urmate de alte acte juridice, dintre care cele mai importante sunt hotărârile de reconfirmare a înființării companiilor și contractele încheiate de aceste companii. Întrucât hotărârile de reconfirmare au intrat în circuitul civil, ele nu pot fi anulate decât de instanță (chiar dacă Consiliul General al Municipiului București ar vrea, nu ar putea revoca aceste hotărâri). De asemenea, și contractele existente pot fi anulate doar de instanță, dacă nu există acordul părților", a explicat Dan pe Facebook.

Roxana Wring, cea care a atacat în instanță actele de înființare a acestor firme ale primăriei, a declarat în februarie pentru Europa Liberă că „acestea au fost un dezastru și au angajat mii de oameni. Acum urmează pașii firești în instanță pentru a lichida o firmă, procedură care este foarte lungă. Trebuie făcută o reformă a administrației publice, schimbată legea în acest sens".