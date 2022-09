Copiii au ajuns mutilați și dependenți de pornografie după expunerea la ideologia transgenderismului. „Legătura este incontestabilă!"

După cum se știe, și-n România a început să se vorbească despre ideologia de gen. Această teorie radicală susține că o persoană se poate declara de orice „gen", indiferent de sexul biologic.

Dacă la noi, discuția este timidă, datorită rezistenței puternice a cetățenilor, în unele țări din Occident situația este dramatică. În SUA sau Marea Britanie, aceste ideologii au pătruns puternic în mass-media și-n școli.

Acceptate ca mainstream de către politic, nu a mai fost decât un pas până când au fost declarate „acceptabile" și pentru copii. Lucrurile au ajuns atât de departe, încât statul britanic va închide cea mai mare clinică de „schimbare de gen" la copii, din cauza abuzurilor la care au fost supuși micuții, după cum relata R3media recent, citând presa din Albion.

Din păcate, ideologia respectivă a făcut și face ravagii între copiii și tineri, mai ales în contextul folosirii excesive a rețelelor sociale. La răspândirea acestei nenorociri participă și orele de educație sexuală din școli, ceea ce explică dorința activiștilor LGBT de a le introduce și în România.

În SUA există un site (Părinți cu mărturii neconvenabile despre trans) unde părinții care au copii suferinzi de disforie de gen își povestesc necazurile. Multe mărturii vorbesc despre felul în care școlile îi încurajează pe cei mici să-și „pună la îndoială" genul și cum odată căzuți în această confuzie, sunt racolați de către adevărate rețele pornografice cu ajutorul rețelelor de socializare.

„Nu știu sigur ce vom face, dar ce știu sigur este că această categorie de copii cu ROGD nu dobândesc identitățile „transgender" organic sau în mod autentic. Cineva plantează sămânța. Cineva udă sămânța și cineva o pune la soare și o cultivă cu grijă, din motive personale. Iar copiii noștri sunt victimele involuntare", a scris un părinte, în articolul de mai jos.

Această mărturie este coroborată cu semnalul de alarmă tras de psihoterapeutul român, Ioana Scoruș, care a vorbit despre cum tinerele fete sunt îndoctrinate să urască băieții ca să fie „feministe". Reamintim că Uniunea Europeană promovează activ această ideologie: se alocă fonduri pentru cursuri de „travestism" pentru tineret. Delegația oficială a UE la marșul LGBT de la Washington a fost reprezentată de un travestit.

La nivelul Guvernului SUA, există oficiali din această categorie: persoane care au un sex biologic dar se pretind de alt gen. În aceste condiții, este de înțeles că aceste mărturii se oferă sub forma anonimatului, pentru a risca represiuni din partea autorităților.

Mărturia unui părinte a cărei fată a suferit din cauza transgenderismului, cu precizarea că multe dintre cele ce veți citi mai jos sunt cu-adevărat șocante și nu sunt recomandabile pentru cei sensibili:

Sunt părintele unui copil de sex feminin, care are Disforie de Gen cu Debut Rapid (ROGD). ROGD este un fenomen nou, în care un copil, care a fost perfect fericit în corpul său până aproape de pubertate, anunță brusc că este de sexul opus. În cazul fiicei mele, când a dezvoltat această afecțiune, și-a aruncat toate hainele de fată, și-a tuns părul foarte scurt, a refuzat să iasă în public fără un bandaj compresiv pe sâni și a încetat să se mai epileze pe picioare. Și, bineînțeles, și-a ales un nume nou, care sună masculin, și a insistat ca toată lumea să folosească numele respectiv, inclusiv pronumele masculine aferente, când i se adresează.

Când te confrunți cu ROGD, din perspectiva părintelui, schimbarea apare brusc și fără niciun avertisment - ​​ceea ce explică și termenul „rapid" - termen care este însă oarecum înșelător. ROGD nu apare chiar din senin, indiferent de modul în care debutează, și nici incongruența corporală caracteristică disforiei de gen nu apare brusc și organic, așa cum proclamă susținătorii ideologiei de gen. ROGD nu este o stare pe care copilul a simțit-o dintotdeauna. Iar identitatea transgen nu și-a stabilit-o singur, ci este, mai degrabă, o idee fabricată și cultivată cu grijă pe internet și între colegi, asemenea unei plante bine îngrijite: ghiveciul se scoate afară, se umple cu pământ, se plantează semințele, se udă cu grijă și se lasă la soare, ca planta să crească mare și viguroasă, până când, în final, și în mod tragic, fata care era fericită în trupul ei de fată devine de nerecunoscut, și nu doar fizic. Personalitatea i se schimbă, devine îmbufnată, ostilă și indiferentă. Nu mai este jovială și nu o mai interesează nimic altceva care nu are legătură cu a fi transgen.

Dar să vedem cum a fost fiica mea "cultivată" să devină un copil care se autoidentifică ca transgen, la vârsta de 13 ani - și vă asigur că povestea mea nu este nouă, pentru că am auzit-o la mulți alții copiii cu ROGD. Povestea fiicei mele a început destul de nevinovat, cu o prietenă de a ei, care spunea în glumă că fiica mea prelua mereu conducerea la toate jocurile de la școală și că fetele care preiau controlul sunt ca băieții, drept care a și poreclit-o, dându-i un nume de băiat.

În anul acela fiica mea a avut prima menstruație. A fost prima din grupul ei de prietene și i-a fost greu și a considerat toată treaba o adevărată pacoste. Sânii i s-au dezvoltat. Desigur, toate aceste schimbări bruște nu i-au plăcut, așa cum mai niciunei fete nu îi plac, inițial. Majoritatea fetelor din generația mea și-au petrecut ani buni purtând haine largi, doar pentru a-și acoperi corpurile care se maturizau. În zilele noastre, un astfel de disconfort, care, altfel, este perfect normal și de așteptat, este considerat de internauți ca un semn clar că ești transgen.

De asemenea, în clasa a 7-a, după orele de educație sexuală, de la școală, prietenele fiicei mele au venit în vizită la noi, ocazie cu care le-am auzit discutând despre categoriile sexuale în care consideră că se încadrează fiecare dintre ele. „Eu cred că sunt L", a anunțat una din ele. „L" înseamnă lesbiană. Alta a spus că este agen (nu aparține niciunui gen). Fiica mea a spus că este L sau pansexuală. Toate cele 5 fete și-au ales, fiecare, o altă etichetă decât ceea ce se numește azi „cis", care, după cum spune fiica mea, este un termen disprețuit și peiorativ, care înseamnă „de bază" (primar?). M-a îngrijorat acest limbaj nou, așa că m-am dus la dezbaterea despre sex, sponsorizată de școala noastră publică și organizată de Pflag, cred. Prezentarea a fost lipsită de sens. Ni s-a spus că genul este fluid, dar imuabil, că există 46 de genuri și că toți copiii, indiferent de vârstă, ar trebui să își declare pronumele, atunci când se prezintă. Am fost singurul părinte care a întrerupt vorbitorii și care a pus sub semnul întrebării logica lor ilogică. În cele din urmă, mi s-a spus, în esență, să tac.

Apoi, în clasa a VIII-a, fiica mea a încetat să fie un elev silitor. A devenit obsedată de o fată mai mare ca vârstă decât ea, care se identificase ca fiind băiat. Îngrijorarea mea a crescut. Am început să scotocesc în toate dispozitivele, i-phone-urile și tablete kindle ale fiicei mele. În prima fază a investigațiilor mele, am dat peste niște texte și postări ciudate pe TikTok, însă nimic prea îngrijorător.

După o noapte în care a suferit un atac de panică, fiica mea a început să mi se confeseze despre cauza durerii și a furiei ei și să îmi explice de ce comportamentul ei s-a schimbat atât de dramatic. Mi-a dat toate parolele ei, de la toate conturile, chiar și de la cele secrete. A recunoscut că are conturi pe toate platformele posibile - Discord, Twitter, Pinterest, Instagram și TikTok - unele despre care habar n-aveam că există. Mi-am petrecut următoarele două săptămâni examinând fiecare dispozitiv și fiecare platformă. Ceea ce am văzut acolo m-a îmbolnăvit fizic.

Fata aceea cu trei ani mai mare decât fata mea, pentru care fata mea făcuse o obsesie, și care se auto-identificase ca fiind băiat, îi trimisese fetei mele un videoclip de 10 minute, cu ea masturbându-se cu un vibrator enorm. Da, așa am ajuns să am pornografie infantilă pe dispozitivul meu. Fata aceea mai mare vorbea despre "fisting" și descria amănunțit, online, anatomia și orgasmele femeii, unui grup de aproximativ 6 fete de 13 ani. Fata respectivă recunoștea că fusese abuzată sexual în copilărie și că era obsedată de cazurile de pedofili și criminalii în serie. Acum, ea transmitea mai departe abuzul ei copilului meu și altor copii. În plus, recunoștea că se întâlnea cu diverse persoane în parcul orașului, unde se droga și participa la partide de sex.

Tinerele care o urmăreau online o tratau ca pe un guru. Îi sorbeau fiecare cuvânt, îi cereau sfaturi, urmăreau nesfârșitele ei postări pe TikTok, în care dansa drogată și îmbrăcată în costume de Super Eroi din benzile desenate, cu prohaburi bombate. Urmăritoarele ei pe TIk Tok îi ascultau poveștile despre LSD și ciuperci halucinogene. Fiica mea a devenit interesată de magia neagră, pentru că asta îi plăcea fetei respective. Fiica mea a început să ne ceară lucruri care îi plăceau prietenei ei mai mari - o tarantulă, un tron, diverse discuri de muzică, un inel în nas - ați înțeles ideea.

Știam acum de ce fiica mea devenise de nerecunoscut. Filmele de pe toate dispozitivele ei erau pline de pornografie, iar pornografia era în mare parte între bărbați. Era pornografie violentă. Erau desene animate pornografice, cu scene de viol, cu bărbați însărcinați sodomizați și orgii cu copii. Erau și site-uri internet care conțineau texte pornografice, cu bătăi urmate de iertare și sex.

Fiica mea fusese răpită de Întunecimea Sa Web-ul. Avea doar 13 ani.

Am constatat că se uitase pe net după zgărzi cu căluș, cătușe, bice și costume de piele, accesorii specifice practicilor sexuale BDSM. Erau și căutări unde fata mea întreba la ce acte sexuale deviante ar putea participa. Am găsit chatroom-uri pe Discord și Instagram, în care fetele discutau dacă sunt "bottoms" sau "tops", dacă sunt dătătoare sau receptoare, abuzatoare sau abuzate. Erau discuții despre excitarea folosind arme. Erau filme animate, cu câini făcând sex oral. Fiica mea a început să își deseneze penisuri pe pereții camerei, pe pantofi și pe pantaloni.

Am accesat discuțiile de grup dintre fiica mea și tinere din toată țara, unde se învățau una pe alta cum să se disocieze de corpul lor, ca să nu se jeneze să posteze fotografii cu ele goale. Sfaturi precum „din moment ce ești băiat pe bune, corpul tău de fată chiar nu este al tău, așa că nu-i mare lucru să trimiți poze nud unor idioți, pe bani". Am găsit și un tutorial despre cum să găsești un „sugar daddy" (tată de zahăr) și cum să configurezi un cont Amazon, pe care acesta să-ți cumpere diverse lucruri. Fetele care se identificau drept transgen, mai experimentate, îi spuneau: „nu-ți face griji, poți să începi încet, arată-ți doar abdomenul. Poți să-ți ascunzi fața și să arăți mai mult." "Găsește un sugar-daddy care nu face capturi de ecran pe snapchat, altfel o să apari pe tot internetul", avertiza o tânără de 14 ani. O fată se plângea că a trebuit să danseze mult și bine, până când suggar-daddy-ului ei avut orgasm.

Am scotocit și mai adânc. M-am uitat la toți urmăritorii fiicei mele, de pe TikTok - care erau transsexuali MTF (male-to-female), FTM (female-to-male), tinere de 14 ani, cu sânii la vedere, cu limbile simulând sexul oral, bărbați adulți care le urmăreau, copii care făceau publicitate transsexualității lor, fapt care le creștea numărul de urmăritori și atrăgea prădători sexuali. Am scotocit printre urmăritorii ei de pe Twitter și am găsit bărbați care postau imagini cu orgii sexuale în care demonstrau lucruri pe care niciodată nu o să le pot scoate din minte. Am citit textele pornografice pe care propria mea fiică le citise. A fost absolut dezgustător!

Am început să sun la întâmplare, la diverse numere de telefon din agenda ei. Mi-au răspuns bărbați adulți. Un licean anorexic care lua estrogen. Străini din alte state.

După mai multe încercări, am golit complet telefonul fiicei mele de orice acces la internet. I-am curățat iPad-ul de cele mai perverse site-uri. Am cumpărat un seif și i-am încuiat toate telefoanele și dispozitivele. I-am schimbat numărul de telefon, așa încât să blochez toți pedofilii și "cultivatorii" cu care era în contact.

Mi-ar plăcea să spun că acesta a fost sfârșitul. Dar, vedeți, planta crescută cu grijă de "cultivatori" nu poate fi retezată așa ușor. S-a regenerat și a crescut la loc, așa cum se întâmplă cu orice dependență. Atracţia fetei mele pentru pornografie a fost atât de puternică, încât și-a convins prietenii să-i dea telefoanele lor vechi. Și-a pus prietenii să-i trimită capturi de ecran cu „mâncare" (așa numește ea pentru pornografia scrisă). A fugit de acasă, declarând că am abuzat-o, fiindcă i-am blocat internetul.

Deci, spuneți-mi, este identitatea transgen a fiicei mele, care are acum 15 ani, organică? Este identitatea ei de bărbat transgen chiar sinele ei autentic, adevărat? Este auto-identificarea ei ca băiat un fapt care ar trebui sărbătorit? Eu știu, și știți și dvs. acum, că fata mea a fost transformată încet, metodic și intenționat de prădătorii sexuali de copii tineri și vulnerabili.

Săptămâna aceasta, după ce i-am descoperit încă un telefon clandestin, fiica mea s-a oferit să se transforme din nou într-o fată tradițională - să poarte sutien, să își lase părul lung, să poartă hainele tipice de femeie, să ceară tuturor să i se adreseze pe numele de fată - în schimbul accesului ei la internet, cu un grad limitat de control. Este oare fiica mea atât de dependentă de pornografie încât să își ignore presupusa „identitate transgen"? Încearcă ea oare doar să câștige timp, până va împlini 18 ani, ca apoi să își reia tranziția? Nu știu. Nu știu sigur ce vom face, dar ce știu sigur este că această categorie de copii cu ROGD nu dobândesc identitățile transgen organic sau în mod autentic. Cineva plantează sămânța. Cineva udă sămânța și cineva o pune la soare și o cultivă cu grijă, din motive personale. Iar copiii noștri sunt victimele involuntare.