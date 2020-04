Cornavirusul scoate la iveala nepotismul de la Imprimeria Nationala si o serie intreaga de matrapazlacuri financiare

Acum o săptămâna am incercat să tragem un semnal de alarmă cu privire la depistarea unui caz pozitiv de coronavirus in cadrul unei unități de importanță strategică, și anume Imprimeria Națională.

Astfel, a fost necesară instituirea autoizolarii a peste 13 salariați identificați drept contacți direcți ai persoanei testate pozitiv. Intr-adevăr era instaurată panică în rândul unor salariați cu atât mai mult cu cât aveau acasă rude care trebuiau protejate. Intenția noastră a fost de a trage un semnal de alarmă și nu de a declanșa investigații de amploare la această companie cu capital de stat. Dar salariați din cadrul companiei au început să ne furnizeze informații despre ce se întâmplă cu adevărat.

Imediat, de la Serviciului Relații Publice Comunicare de la Imprimeria Nationala (IN) ni s-a transmis un drept la replică. In acest drept la replică se confirmă informatia privind testarea pozitivă a unui salariat. De asemenea, ni se arată că imediat cu declanșarea Stării de Urgență s-au luat măsuri și s-au asigurat echipamente de protectie: măști, mănuși, dezinfectant. Ar fi fost excelent, dar iată că nu toți salariații sunt de acord. Si spun oamenii că s-au înmânat măști după depistarea pozitivă a colegului de la Serviciul administrativ. Si că li s-a spus să le spele si sa le usuce si după aceea sa le utilizeze. Si tot oamenii spun că nu se puteau purta pentru că aveau un miros specific de nesuportat. In schimb, mănuși de protecție nu prea au văzut.

Biroul de presa, pe principiul transparenței, ar fi trebuit sa ne comunice: de ce nu s au luat măsuri imediate de evitare a răspândirii coronavirusului imediat ce a anunțat angajatul contaminat că nu se simte bine si stă acasă până ii vine rezultatul testului; cate mănuși s-au luat, când, de la cine, cât au costat si când s-au dat; câte măști s-au achiziționat, cât au costat, de la cine si când s-au dat salariaților; cât dezinfectant s-a achiziționat, cât a costat, de unde s-a luat si daca s-a distribuit fiecarui salariat.

Iata, in schimb, ce am aflat noi despre Constantin Fâciu, cel care a fost testat pozitiv de coronavirus. Este nepotul Petronelei Oprea, angajată cu greutate in IN, mulți ani contabil șef si specialist în contabilitate și care evident cumulează pensia cu salariul. Nelipsită din anturajul conducerii si fara de care nu se întâmplă nimic in IN. Si firesc pentru societățile de stat si-a angajat si nepotul. Petronela Oprea deși pensionata a fost reangajata că expert economie generală la Compartimentul Analiză Economică-Raportare, unde realizeaza analizele economico-financiare privind costurile, fiind cea care lucrează la Raportul anual către Ministerul Finantelor.

De aceea nu e de mirare că se încearcă acoperirea unor pagube importante pricinuite IN. Iată un singur exemplu: IN are deschise Centre de distribuție și Preluare Comenzi. Produsele distribuite prin centrele teritoriale sunt urmatoarele: formulare privind activitatea financiară și contabile (facturi, chitanțe, avize); chitanțe pentru creanțe ale bugetelor locale (ITL); documente cu regim special pentru comercializarea materialului lemnos.

Pentru aceste servicii, facturile sint emise de reprezentanții zonali ai IN, care reprezintă IN in teritoriu. Pentru a garanta marfa predată centrele in cauză depun garanții la IN. Anual se face inventarierea pentru a se vedea în mod firesc câtă marfă are IN in teritoriu. În această situație s a aflat în urma cu mulți ani și tipografia Mica San. Aceasta primea produse de la IN si le vindea. A depus în acest sens 3 cecuri de garantie de cate 20.000 lei fiecare, in total 60.000 lei, care trebuiau executate în caz de necesitate. Aceste cecuri se pare ca au stat in biroul Petronelei mulți ani. Deși era direct implicată în desfășurarea inventarelor, Oprea nu a observat cu mulți ani în urmă lipsa unei cantități mari de produse vândute de Mica San SRL, dar care nu a mai achitat IN contravaloarea acestora. Adică a vândut produsele IN si si-a însușit contravaloarea. Iar IN nu a reacționat. Nu a executat ani la rândul cecurile in cauză.

Cert e că prin anul 2018, o notă semnata de sef departamentului Comercial, Carmen Dobre, si de contabilul sef Claudia Diaconu, si avizată de Nicolae Tudor - directorul executiv al Imprimeriei (si fostul subaltern mulți ani ai Petronelei Oprea) este transmisă către serviciul juridic pentru a fi executată Mică San srl. Cei de la juridic au zâmbit și le au returnat nota deoarece firmă era de mult in faliment. În mod firesc, directorul Nicolae Tudor trebuia sa ia măsuri de recuperare a pagubei. Nu s-a intamplat asa. Suma a rămas "de încasat " pe veșnicie pentru ca este demult prescrisă. Drept pentru care Nicolae Tudor si Petronela Oprea sunt buni de plata.