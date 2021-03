Corpul de Control la Metrorex: Sporuri de pana la 40% acordate abuziv, spatii comerciale fara aviz ISU si in beneficiul sindicatelor

Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a publicat joi, 4 martie, pe pagina sa de Facebook mai multe informatii din raportul Corpului de Control asupra Metrorex, iar una dintre concluzii este ca nivelul ridicat al salariilor nu poate fi mentinut decat cu disponibilizari de personal.

"CORPUL DE CONTROL A FINALIZAT RAPORTUL METROREX

Am semnat documentul astazi, iar la inceputul saptamanii viitoare veti putea gasi sinteza lui pe site-ul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Lista de probleme, deficiente si abuzuri descoperita este lunga:

- Negocierea dintre conducerea Metrorex si sindicat privind cresterea salariilor cu 18% putea sa nu aiba loc anul trecut si nu eram in situatia de acum. Legea 55/2020 spune limpede: contractele colective de munca se prelungesc automat pe perioada starii de alerta;

- Cu toate acestea, consiliul de administratie de atunci a dat mandat nelimitat de negociere unei comisii de 15 oameni din care 10 erau membri de sindicat. Raportul noteaza ca acestia nu aveau cum sa reprezinte obiectiv interesele companiei;

- In negociere nu au fost utilizate datele economice la zi ale companiei, ceea ce a permis manipularea de cifre in asa fel incat cresterea de salarii sa incapa scriptic in bugetul de venituri si cheltuieli;

- Iar prevederile legale au mai fost incalcate pentru ca orice crestere de salarii trebuie sa aiba sursa de bani stabilita si pentru anul viitor. La Metrorex au gasit o portita pentru 2020 si si-au spus ca, in 2021, vine statul sa acopere diferenta;

- Acest lucru nu se va intampla. Legea Bugetului de Stat spune clar ca o companie de stat, care a incheiat anul 2020 cu pierderi si/sau plati restante, nu poate acoperi in 2021 cresteri salariale de anul trecut;

- Daca Metrorex nu va prezenta un buget pentru anul acesta cu cheltuielile salariale la nivelul bugetului aprobat in 2020, atunci acesta nu va fi avizat;

- Raportul Corpului de Control spune ca nivelul crescut al salariilor nu poate fi mentinut decat daca Metrorex isi reduce personalul.

- Apoi, exista un ordin de ministru din 2014, care face obligatorie participarea sindicatului la sedintele consiliului de administratie in contradictie cu Legea Dialogului Social. Voi anula acel ordin cat de repede;

- Sporul "de metrou" prevazut in contractul colectiv de munca, in cuantum de 20-40%, este aplicat abuziv, conform Corpului de Control, pentru ca de el beneficiaza toti angajatii, nu doar cei care "lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase". Voi sesiza Curtea de Conturi pentru a determina valoarea prejudiciului si persoanele responsabile;

- Contractul cu firma sindicatului SINDOMET SERVCOM SRL, care prevede decontarea a 99% din valoarea zilelor de recuperare a capacitatii de munca pentru angajati in centrele de cazare ale sindicatului, a fost incheiat "cu incalcarea prevederilor legale privind achizitiile sectoriale", conform raportului. In loc sa faca licitatie publica, a fost atribuit direct de Metrorex acestei firme. Intre 2018 si 2020, Metrorex a finantat sindicatul condus de Ion Radoi cu 10,4 milioane lei in acest contract;

- Contractul pentru valorificarea spatiilor comerciale de la metrou este o gaura neagra in veniturile Metrorex. Desi este expirat din 2018, firma sindicatului ocupa, in continuare, abuziv aceste spatii si le subinchiriaza catre terti, desi statutul Metrorex interzice subinchirierea lor;

- Acest contract face obiectul unui proces, iar managementul are misiune sa urgenteze procedurile cu toate mijloacele legale pentru ca firma sindicatului sa dispara din spatiile comerciale;

- Mai mult, toate spatiile comerciale construite dupa 2010 nu au aviz ISU. Unele ingreuneaza accesul la hidranti, altele aglomereaza cai de evacuare in caz de urgenta. Nici macar nu e prima data cand se constata aceste deficiente, dar ele nu au fost remediate;

- Contractul cu firma sindicatului pentru spatiile publicitare este, in mare masura, intr-o situatie identica. A expirat in 2019, dar SINDOMET SERVCOM SRL refuza sa predea toate spatiile si emite facturi linistita pentru ele. Si de aici trebuie sa dispara actiunea de tip cartel.

Spirala lipsei de actiune se opreste aici.

Am numit astazi un nou consiliu de administratie profesionist la Metrorex. Toti membrii au experienta de top management si sunt complet independenti fata de sindicat. Echipa are mandat clar si intreaga mea sustinere pentru eficientizarea si restructurarea companiei.

Guvernul PNL - USRPLUS - UDMR are printre prioritatile sale reforma aparatului statal si nu ne vom abate de la acest drum", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.