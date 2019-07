Corveta multifunctionala a lui Bădălau a dat cu bomba-sexy fix in interesele MApN ale Departamentului Armamente!

O stire interesanta ne atrage atentia in aceste zile, mai ales ca ea prilejuieste o serie de scenarii plauzibile legate de mafia si nepotismul celor aflati la putere. Aflam, cu stupoare, ca unei anumite domnisoare i s-a prelungit mandatul de administrator la Santierul Naval Mangalia, cel pe care Romania il detine in parteneriat cu Damen Group din Olanda.

Olandezii participa si ei la celebra licitatie pentru cele patru corvete multifunctionale, licitatie ce tocmai a fost blocata de Damen Group, in defavoarea firmei franceze Naval Group - despre ultima, Ziuanews a scris pe larg despre tot felul de implicatii in licitatii internationale (soldate cu asasinate la comanda si spagi prin intermediari), dar si despre lobby-ul dubios si oneros de la Directia Armamante a MApN. Asupra lui Naval Group, ministrul Gabriel Les s-a antepronuntat ca fiind favorita in licitatia de 1,2 miliarde de euro. In scandalul corvetelor exista si o sesizare la DNA privind suspiciuni de fraudare a licitatiei, scandalul - la inceputul lui - s-a lasat cu destituirea sefului Marelui Stat Major, iar timp de aproape un an Romania nu a mai avut pe nimeni pe acest important post militar.

Asadar, o prima coincidenta este ca in zilele in care Damen Group face contestatie la licitatie, suspendand iarasi procedura (dupa ce initial a fost suspendata de o plangere in instanta a Santierului Naval Constanta - apartinand afaceristului Bosânceanu, un apropiat de al lui Traian Basescu - in asociere cu Naval Group din Franta), suntem instiintati de la Ministerul Economiei, condus de controversatul Niculae Badalau, baron local de Giurgiu, ca in urma AGA, celor trei administratori din partea statului roman li s-a prelungit interimatul cu inca trei luni.

In aprilie 2019, printre administratori a fost numita si Iolanda Anamaria Babău, nimeni alta decat febletea lui Bădălău insusi, fata buna la toate, la fel de multifunctionala precum o corveta. Pupila lui Nae Badalau, pe langa leafa si alte avantaje materiale legate de administrarea santierului, nu stie nimic. E zero barat. Mai inainte de a o prelua Badalau a fost consiliera ministrului Sanatatii Florin Bodog, presa numind-o "sexy-consiliera de la Sanatate". Si aici a fost la fel de multifunctionala, fiind tunata pentru a face fata marilor cerinte de zi si - mai ales - noapte ale ministrului. Si inainte de Bodog, domnisoara cu pricina a mai pricinuit cateva dezastre familiale printre diversii potentati printre care a dat iama. Miss Babău este fiica Stelei Babău, consiliera judeteana a PSD, o "favorita" a lui Ioan Mang, la Bihor. Mama si fiica, asadar, sunt de profesie "consiliere". Cum s-ar zice in popor, intrucat meseria de consilier se face cu vorbitul, fetele "mai dau cate-o clanță", mai "lustruiesc cate-o canapea", ce e nevoie!

Sa revenim la Badalau. Dupa ce si-a trimis "corveta" la Santierul din Mangalia, ca sa administreze alaturi de olandezi - de unde am inteles ca olandezul-sef a fost si el foarte multumit de intreaga prestatie -, ministrul Economiei anunta ca s-a realizat un parteneriat prin care Santierul Naval Mangalia, impreuna cu Damen Group vor realiza mai multe nave de lux de croaziera in valoare de 400 de milioane de euro, cu prelungire de alte 400 de milioane de euro daca treburile vor decurge struna. Fireste ca parteneriatul cu tot cu comisioanele aferente si cu bonusurile necesare au fost promovate de nimeni alta decat valoroasa Miss Babău, care a primit aplauze de la ceilalti doi administratori romani, din care unul este de profesie geograf, iar celalat expert stiintific (singurul care mai are ceva habar de meserie).

Din punct de vedere politic, parteneriatul pentru vase de lux de croaziera a avut doua functii importante: prima a fost ca sa linisteasca apele cu licitatia corvetelor, ca olandezii sa accepte asta la schimb ca va fi desemnat castigator Naval Group - deci sa aiba un contract de 800 de milioane de euro in loc de 1,25 de miliarde cat licitase Damen, ca o "consolare" si, a doua: "corveta multifunctionala" a lui Badalau sa para ca administreaza si ea ceva pe bani grei. Numai ca cei de la Damen Group pe langa contractul cu vasele de croaziera, au mai blocat si licitatia la corvete, enervand la maxim MApN condus de Gabriel Les, acolo unde se facusera jocurile ca Naval Group sa castige, pe alti bani grei. Grei de tot... Cat un contract NATO. Ca sa zicem asa, Badalau "a dat cu mucii-n fasole" si s-a pus si cu Armata. Iar Armata nu-i tot una cu amanta, ca tot veni vorba de "bombe"! Asta ca sa fie clar, Badalau fiind pe făraș la urmatoarea remaniere guvernamentala, ce se anunta a fi foarte curand.