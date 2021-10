Covid-19 a fost un experiment american care a mers prost? Un raport exploziv despre scopul Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

Este COVID 19 produsul unui experiment american riscant realizat de ONG-ul EcoHealth Alliance, condus de Peter Daszak, expertul OMS care a făcut parte din echipa care a investigat originile virusului? Acest lucru este sugerat de documente foarte credibile. Dacă sunt verificate, aceste informații ar fi veriga lipsă în înțelegerea originii virusului.

Documentele publicate de site-ul Drastic Research, prezentate ca provenind dintr-o sursă anonimă, pun acum serios la îndoială lanțul de evenimente care ar fi putut duce la pandemia globală. Cât de autentice și credibile sunt documentele publicate de Drastic Research? Republicăm răspunsul Alianței pentru EcoHealth la cererea de documente a DARPA, deoarece considerăm că are toate elementele de autenticitate care îl fac credibil. Cu toate acestea, trebuie citit cu prudență, deoarece provine de la o sursă anonimă neverificată.



COVID și cercetarea militară americană

Primul lucru care trebuie remarcat, care este incontestabil și faptic, și pe care profanii nu l-au observat, este că armata americană este foarte interesată de problema virușilor, de lupta împotriva epidemiilor virale și de transmiterea virusurilor de la animale la oameni. Acesta este chiar scopul unei organizații foarte interesante, DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, creată în 1957 pentru a face față provocării de a cuceri spațiul. DARPA a lansat programul PREEMPT (Preventing Emerging Pathologic Threat) în 2017.



PREEMPT este un program care seamănă suspect de mult cu o pregătire împotriva epidemiei de coronavirus din China din 2019. Iată cum prezintă site-ul DARPA acest program:



"PREEMPT se bazează pe progresele recente în înțelegerea interacțiunilor genetice gazdă-patogen și a mecanismelor de adaptare între specii, pe instrumente analitice emergente pentru a prezice ce specii ar putea fi purtătoare de potențiali agenți patogeni umani și pe capacități noi de a prezice "punctele fierbinți" geografice în care este probabil să se producă un salt viral de la animal la om. Transmiterea agenților patogeni de la animale la oameni, locurile în care acest lucru s-ar putea întâmpla, prezicerea evoluției epidemiilor."

Specialitățile bizare ale PREEMPT



Trebuie să accesați site-ul PREEMPT PROJECT pentru a înțelege natura exactă a activității desfășurate de această organizație misterioasă atașată armatei americane. În timp ce una dintre principalele vocații ale PREEMPT a fost cercetarea virusului Lhasa și a virusului Ebola, una dintre principalele preocupări ale organizației este dezvoltarea de vaccinuri aerosoli care să prevină circulația agenților patogeni între speciile de animale. Este interesant de remarcat un articol din 6 februarie 2020 intitulat: "Ar putea vaccinurile autoportante să oprească o pandemie de coronavirus?



Aici găsim obsesia destul de firească de a inventa dispozitive medicale pentru a combate epidemiile într-un mod industrial. Dar cei rău informați vor sugera că acestea ar putea fi, de asemenea, instrumente, dimpotrivă, concepute pentru a răspândi epidemii... Cu toate acestea, încă de la început, PREEMPT a fost preocupat de transmiterea virușilor de la animale la oameni și de modalitățile de limitare a fenomenului.



Ca parte a acestei cercetări, DARPA a lansat în 2018 o cerere de documente care ridică multe întrebări astăzi. Iată cum este formulat:



"DARPA solicită propuneri inovatoare de cercetare pentru dezvoltarea de noi instrumente și modele pentru a cuantifica probabilitatea ca un virus să treacă de la o gazdă animală la om și pentru a dezvolta și valida noi tehnologii scalabile pentru a viza potențialii agenți patogeni virali care pot fi utilizați la om în rezervoarele sălbatice și/sau în țânțarii vectori, pentru a preveni transmiterea la om."



Din nou, acest apel datat 19 ianuarie 2018, cu 18 luni înainte de apariția cvasi-oficială a COVID-19, este cu atât mai îngrijorător cu cât vine din partea armatei americane. Acesta conține ingredientele a tot ceea ce va constitui COVID: un virus care trece de la o gazdă animală la om, noi tehnologii, rezervoare sălbatice și, nou! vectori de țânțari care ar împiedica transmiterea la om. Un adevărat film science-fiction... sau o adevărată distopie contemporană.

Răspuns al Alianței EcoHealth: "Nu există nicio informație cu privire la proiectul finanțat de DARPA în cadrul acestei cereri de propuneri."

Dar, potrivit Drastic Research, unul dintre solicitanți, EcoHealth Alliance, a propus un proiect numit "Defuse", al cărui conținut este înfiorător. Înainte de a examina conținutul "Defuse", este poate necesar să clarificăm natura ONG-ului EcoHealth Alliance. În primul rând, trebuie remarcat faptul că scopul acestei organizații este o sinteză a tuturor subiectelor la modă în cadrul castei globalizate: lupta împotriva pandemiilor și salvarea naturii și a planetei.

Lista partenerilor Alianței nu este lipsită de interes. Acesta include mai multe companii, cum ar fi Johnson & Johnson, producătorul vaccinului anti-COVID care a finanțat campania lui Joe Biden, precum și Universitatea East China (din Shanghai) și foarte oficialul CDC. Cu alte cuvinte, Alianța pentru Sănătate Ecologică este unul dintre acele locuri de întâlnire în care companiile care au nevoie de influență se întâlnesc cu autoritățile publice pentru a-și răspândi ideile bune... și, de multe ori, cu bancnotele care le ajută să se răspândească.

Ciudatul Peter Daszak, președintele ONG-ului



Dar ceea ce este cel mai intrigant în legătură cu Alianța pentru Sănătate Ecologică este personalitatea președintelui său, Peter Daszak, ale cărui acțiuni sunt din ce în ce mai bine cunoscute. El a făcut parte din misiunea OMS de a investiga dacă epidemia a fost sau nu accidentală și a fost acuzat că a împins echipa de investigație să concluzioneze că nu a existat niciun accident. De asemenea, este cunoscut ca fiind coautor al unui articol din The Lancet - prestigioasa publicatie medicala - în care se afirma că orice punere la îndoială a transmiterii directe a virusului de la animale la oameni era o conspirație.



Această minte isteață nu a descoperit atunci coronavirusul, deoarece în 2014 a primit finanțare pentru a lucra la apariția riscurilor de apariție a virusului liliacului. Programul acestui studiu prevedea:



Rezumatul proiectului: Înțelegerea riscului de apariție a coronavirusului liliacului CoV zoonotici emergenți de origine liliacică reprezintă o amenințare semnificativă pentru sănătatea globală și securitatea alimentară, fiind cauza SARS în China în 2002, a epidemiei MERS în curs de desfășurare și a unui virus porcin recent apărut. Sindromul de diaree acută în China. În cadrul unei cercetări R01 anterioare, am descoperit că liliecii din sudul Chinei adăpostesc o diversitate extraordinară de SARSr-CoV, dintre care unii pot folosi ACE2 uman pentru a intra în celule, infectează modele de șoareci umanizați care cauzează boli asemănătoare SARS și evită terapiile sau vaccinurile disponibile.



Este destul de curios că acest studiu, anunțat în 2014 și programat să se încheie în 2026, a primit primele bugete în iulie 2019, adică cu câteva săptămâni înainte de începerea epidemiei de la Wuhan..

Să reținem că studiul a început oficial la 1 iunie 2014, dar primul buget este datat 24 iulie 2019, cu o dată de finalizare la 30 iunie 2022... În acest caz, Alianței i s-au plătit 660.000 de dolari.



În urma acestei situații, Alianța a publicat mai multe articole care ridică semne de întrebare:

După cum se poate observa, încă de la 1 septembrie 2019, revista Biosafety and Health a publicat un articol intitulat: "Interacțiunile om-animal și potențiala răspândire a coronavirusului liliacului în rândul fermierilor din sudul Chinei", care are nuanțe ciudate. Epidemia COVID a început o lună sau două mai târziu.



Ce conține proiectul "Defuse"?



Proiectul Defuse, prezentat (și respins) la cererea de documente DARPA, propune un studiu cuprinzător al coronavirusului care va da fiori reci pe șira spinării oricărui fan al thriller-ului. Într-adevăr, proiectul EcoHealth Alliance constă în... crearea unui coronavirus într-o peșteră de lilieci din Wuhan.

După cum se explică în răspunsul EcoHealth Alliance la solicitarea de documente, Alianța lucrează de 14 ani la subiectul "coronavirusurilor liliacului" și deține 180 de tulpini de COVID. În răspuns se afirmă că Alianța are o peșteră de testare în provincia Yunnan, cu un "ansamblu de populație care conține toate componentele genetice ale epidemiei COVID"...



Raportarea câtorva puncte din prezentarea proiectului:



Iată traducerea acestui pasaj foarte important: "Am publicat deja dovezi clare ale transmiterii unui nou COVID în provincia Yunnan, China, în apropierea unui set de peșteri unde am izolat tulpini care produc boala coronavirusului la șoarecii umanizați, fără a fi sensibile la tratamente cu anticorpi sau la vaccinare. Acești viruși reprezintă un pericol imediat pentru securitatea noastră militară și globală din cauza circulației și mutațiilor lor la lilieci și a mutațiilor lor la oameni."



Reamintim că acest text datează din iarna lui 2018, adică cu optsprezece luni înainte de epidemia care ne-a lovit... Caracterul său predictiv este cu adevărat izbitor, iar faptul că Alianța EcoSănătate își pune în evidență stăpânirea "peșterilor" locale și deținerea de tulpini de coronavirus semănă confuzie.



Desigur, Alianța EcoHealth subliniază pericolul pe care îl reprezintă acest coronavirus pentru forțele armate americane. Căutarea de fonduri din partea armatei are prioritate aici. Dar cum să nu ne amintim că una dintre teoriile despre răspândirea virusului este că Jocurile Olimpice Militare vor avea loc la Wuhan în octombrie 2019?

A manipulat EcoHealth Alliance tulpini de coronavirus?



Rămâne întrebarea: a studiat pur și simplu Alianța EcoSănătate tulpinile de coronavirus pe care le avea la dispoziție după 14 ani de studiu sau a efectuat manipulări riscante care au mers prost, în speranța de a produce un vaccin cu aerosoli (aceasta este o ipoteză printre altele)? În orice caz, următorul pasaj din răspunsul (presupus) la cererea de lucrări este derutant:



Traducerea acestui pasaj poate fi găsită aici:



"Inventarul complet al cvasi-speciilor de lilieci SARS-COV din peșterile noastre de testare, Yunnan, China. Pentru a alimenta datele pentru configurarea și validarea modelului nostru și ca bază pentru studiul nostru de modelare imunitară (TA2), câmpul de studiu DEFUSE va viza peșterile cu risc ridicat din provincia Yunnan, unde vom efectua testele noastre și unde vom fi identificat și izolat anterior COVID-urile cu risc ridicat."



Lăsăm la latitudinea cititorului să-și facă propria părere despre restul textului și îl invităm să citească întregul document în limba engleză. Cu toate acestea, Alianța recunoaște în mod clar că dispune de trei peșteri de testare în apropiere de Wuhan și susține că este capabilă să identifice și să izoleze coronavirusurile cu risc ridicat.



Toate acestea dovedesc (dacă răspunsul la solicitarea de proiecte DARPA este autentic) că, în 2018, cel puțin un ONG american era capabil să manipuleze coronavirusul și avea 180 de tulpini identificate.

Un pas mai aproape de înțelegerea poveștii



Informațiile difuzate de Drastic Research sunt foarte probabile și autentice. În acest dosar complex, este cert și incontestabil că armata americană este interesată de mijloacele de luptă împotriva unei epidemii care ar fi rezultatul, natural sau artificial, al unei contaminări a oamenilor cu viruși endemici la speciile animale. Este, de asemenea, foarte probabil ca Peter Daszak să aibă tulpini de coronavirus în apropiere de Wuhan, pe care echipa sa le-a manipulat cu puțin timp înainte de explozia epidemiei. Istoria se va ocupa, fără îndoială, de a clarifica una după alta zonele de umbră care au rămas în jurul acestei perioade tulburi.

Éric Verhaeghe

Le Courrier des Stratèges