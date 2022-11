Cozmin Gușă aduce dovada că Musk a organizat evenimentul de la Bran! Detaliile organizării și românii implicați

În România, oameni foarte, foarte bine informați probabil că sunt în jur de 50, nu mai mulți. S-ar putea să mă număr și eu printre ei, scrie Cozmin Gușă pe Solidnews.ro.

Mai există o categorie de cca. 100, marea majoritate oameni din politică, servicii secrete, presă. Spre exemplu, am știut de fiecare dată când Hunter Biden sau, pe vremuri, fiul lui Donald Trump veneau în România. Știam ce făceau. Am o serie de prieteni bine conectați și mai petrecăreți decât mine care au participat la asemenea evenimente. Știam despre ele, dar nu am vorbit niciodată. Pe mine nu mă cheamă Nistorescu; respect convențiile de discreție, dar și nevoia de informare. Și oamenii ăștia care-s bine informați se informează între ei.

N-am știut de venirea lui Musk în România. Eram deja în Bosnia, unde am stat câteva zile, dar unul dintre cei 50 de oameni informați mi-a spus încă de la început cam ce s-a întâmplat. Astăzi o să vă prezint, și cu documentările ulterioare:

1. Filmul evenimentului din România (e necesar, pentru că a generat atâta pasiune);

2. Motivul pentru care Musk nu a zis nimic public, deși numele său a fost invocat în mii de articole de pe planetă care anunțau că s-ar afla în România să petreacă;

3. De ce n-a mai venit?

+ 2 concluzii

Așadar, filmul evenimentului. Cei de la MediaFlux au obținut un pont de presă conform căruia la aeroportul „Henri Coandă" va ateriza un avion privat, comandat de către oamenii lui Musk, în care trebuia să fie Musk și Angelina Jolie, deci trebuia eliberată o pistă și asigurat un loc de parcare lângă salonul oficial al aeroportului. Lotul D116 a fost rezervat pentru asta, iar informația completă era că Musk va ajunge împreună cu mai mulți prieteni, dar și cu Angelina Jolie, și va ateriza la 2:30 noaptea. Pontul a fost de la aeroport.

Oamenii s-au dus acolo, s-au pus pe așteptare, n-a venit nimeni la 2:30, dar pentru că jurnaliștii erau profesioniști, au mai stat. La 3:50 a aterizat avionul, dar fără Elon Musk și fără Angelina Jolie. Repet, comanda la aeroport a venit din partea unor oameni de-ai lui Elon Musk. Apoi au mers și s-au cazat la luxosul Hotel Marmorosch, care s-a deschis, cred că de un an sau doi, unde, însă, s-au ocupat mai puțin cu două apartamente decât cele rezervate (posibil să fi fost cele ale lui Musk sau ale Angelinei Jolie).

A doua zi, elicopterul a decolat de lângă Dedeman, de lângă Mall Băneasa, de unde știți că au fost filmați. A fost filmat Peter Thiel cu soțul său urcându-se, aterizând la Ghimbav, unde din nou au fost filmați urcându-se în van-urile luxoase și mergând către hotel. Dacă țineți la aceste informații și doriți să le confirmați, nu știu dacă are dreptul să facă public, dar BGS, care e o firmă tare în domeniu, firmă serioasă, poate chiar cea mai tare din România, care s-a ocupat de protecție și pază are cifrele exacte, datele exacte, și câți trebuiau protejați, și se pare printre cei care trebuiau protejați au și numele lui Elon Musk și al Angelinei Jolie de la organizatori. Adică, într-un fel cam ceea ce a zis presa, cu sursă inițială MediaFlux.

Până aici vedeți ce mari sunt cheltuielile, cât de mare e dispozitivul. Apropo de asta, prin Bran, în Brașov, cu ei a fost o flotă de 20 de Mercedes V-class, atât de luxoase și de multe, sigur, câte unu sau doi în fiecare sau cum s-o fi împărțit ei, poate chiar mai mulți. La Brașov, tot echipajul de elită, adică Peter Thiel cu soțul lui și încă 2-3, s-au cazat la Hotelul Kronwell, care este cel mai de lux de acolo. Din nou, au rămas neocupate două apartamente din rezervarea făcută la Hotelul Kronwell. Pe asta s-a bazat și Dragoș Anastasiu care a vorbit despre faptul că ar ști unde este cazat sau unde se va caza Elon Musk cu Angelina Jolie. Informația lui era exactă, numai că Elon Musk n-a mai venit. Degeaba îl înjurați pe Dragoș Anastasiu; a avut și el informații precise pe acest subiect. Restul vedetelor s-au cazat în pensiuni sau hoteluri de asemenea luxoase din Bran, de tip Hotel Zara sau altele de acolo.

Alte detalii: la masa de la stână, de la stâna turistică din Poiana Brașov, Thiel le arăta comesenilor cum îi trimite poze cu mâncarea pe care o servesc lui Elon Musk. Cum s-a aflat asta? Pentru că participanții români, de la personal până la cei 2-3 români care au fost acolo, au fost rugați să traducă în engleză cum se numesc produsele ca să-i explice lui Musk. Acesta este secretul postării lui Elon Musk de pe Twitter, în care vorbea despre pâine în cuptor și nu știu ce savoare din munte, cu bucate tradiționale, fără să spună că e vorba de Poiana Brașov România, dar remarcând acest specific. Printre alții, Ovidiu Toma de la Crypto Data, o companie foarte importantă, a fost invitat la toate evenimentele; nu s-a dus la toate sau poate nu s-a dus la niciunul, dar este un nume de român care a fost în această schemă.

Cum mai apare Musk în această schemă? Organizatorii principali din România sunt românii de la Vector Watch, o companie mare, uriașă astăzi, pe care au inițiat-o acești români. Ăștia sunt amici cu Elon Musk, dar și cu oamenii lui. Au organizat aici toate trebuirile de la cap de coadă. Dacă, de asemenea, vă îndoiți, rugați-i, întrebați-i, faceți-vă treaba de jurnaliști și o să vă confirme acest lucru, o nouă legătură cu Elon Musk.

Care-i bomba? Thiel, și la stâna turistică, dar și la petrecerea de a doua zi, discutând, sigur, și cu românii care au participat, a deconspirat că Musk este organizatorul petrecerii, dar a deconspirat și de ce n-a mai venit.

Cum a ajuns Musk organizatorul petrecerii? În această vară, planificând petrecerea de 55 de ani a lui Peter Thiel, născut pe 11 octombrie, Musk i-a spus, glumind (ei sunt ca frații; sunt de 22 de ani împreună): "Ești urât ca dracu, de-aia o să te sărbătorim la castelul lui Dracula din Transilvania, unde se fac ritualuri sataniste, dar nu te sărbătorim pe 11 octombrie, te sărbătorim de Halloween. Mă ocup eu de organizarea petrecerii". Și închipuiți-vă că Thiel, cât e el de important, nu putea să aducă această colecție de miliardari plus vedete la pachet, pentru că sunt vedete mari, chiar dacă nu sunt Al Pacino sau Robert De Niro, pe care îi cunoaște Nistorescu sau alții. Sunt ăștia mai tineri pe care-i cunosc alții.

Așadar, la punctul 2, de ce nu a zis Musk nimic public? De ce nu a zis că nu e în România și că nu participă în România, în afara descrierii pe Twitter a pozelor primite de la Thiel, de la masa de la stâna turistică. Pentru că le-a promis, așa spune Thiel, totuși că va face totul să poată să ajungă la petrecere, petrecerea fiind ideea lui. Încă o dată, Musk nu e doar partener cu Peter Thiel; este și frate cu el, cum ar veni. Nu a mai comunicat nimic public, nu le-a spus nici lor, ei au stat în așteptare. N-a vrut să le strice acest chef. Este firesc să nu comunici, chiar dacă numele îți este invocat.

De ce n-a venit Musk? Tot Peter Thiel le-a spus invitaților duminică dimineața, după petrecerea de sâmbătă, inclusiv românilor care au fost acolo, că nu mai poate să vină Elon Musk din cauza schimbărilor pe care le operează la Twitter, el concediindu-i fix în zilele vineri, sâmbătă și duminică pe toți directorii de la Twitter, rămânând singurul director la conducere. Tot board-ul a fost concediat, el a rămas singur și n-a mai venit. Acesta este motivul.

Am văzut că jurnaliștii guralivi sunt foarte supărați pe cei care nu l-au întrebat pe Musk, ca să le răspundă Musk, să nu mai greșească, de ce n-a venit în România sau dacă este sau nu în România. Absurd. Dar, tot la fel, întrebați-l voi pe Peter Thiel, Nistorescule și alții. Întrebați-l voi pe Thiel dacă e adevărat ce zic eu aici, pe sursele mele, câteva surse foarte bune și am încredere în proporție de 99% că așa sunt lucrurile cum vi le spun.

Două concluzii:

1. Păruiala asta din presă, despre care am scris astăzi un editorial și pe care am explicat-o cât de cât și astăzi, pe motiv de Elon Musk este o operațiune, fraților, sofisticată, prin care oameni serioși ca Ion Cristoiu sau Bogdan Tiberiu Iacob au putu să fie păcăliți, pentru că i-am văzut extrem de pasionați și pe ei. Oameni ca Nistorescu sau Tolo‘ nu sunt păcăliți în această acțiune, ei sunt sub comandă, așa că aici păcăleala este exclusă.

2. Cei de la MediaFlux, pe care i-am lăudat încă de vineri pentru acest pont și această știre, au făcut o treabă bună și rămân în continuare la concluzia că evenimentul acesta în sine va avea consecințe nebănuite azi chiar pentru România. Dixit!

Cozmin Gușă