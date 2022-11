Creste exponential numarul de morti de pe urma vaccinarii anti-Covid. In Europa e prapad: decese in exces in Italia si Marea Britanie, cu miile pe saptamana!

Tot mai multe decese sunt inregistrate in toata Europa dupa masiva campanie de vaccinare, decese care sunt ascunse opiniei publice, desi apar in statisticile oficiale, pentru ca trebuie facuta aceasta statistica dar nu si popularizata. Altfel, ar fi un val de plangeri penale, de cereri si de trageri la raspundere pentru criminalii care au ascuns aceste lucruri prezentand vaccinurile drept sigure si eficiente.

Pe Ziuanews am prezentat mai multe astfel de cazuri de cresteri ale numarului de decese in perioada 2021-2022, adica in campaniile de vaccinare anti-Covid. Multe au fost prezentate pe Youtube de Dr. John Campbell, avand un canal de 2,5 milioane de abonati si care si in timpul pandemiei a prezentat statistici foarte interesante. Link AICI.

Media europeana prezinta o crestre de 16,4% a numarului de decese "suplimentare" fata de anii precedenti pandemiei, decese care sunt catalogate ca "morti subite", inexplicabile. Numai ca in tarile super-vaccinate, acolo unde rata de vaccinare este de 80-90% cresterea este si de 35% (vezi cazurile Spaniei, Portugaliei, tarilor nordice etc.). In Marea Britanie se inregistreaza un numar de 1.564 de morti "in exces" pe saptamana! (puteti vedea informatiile complete in video de mai jos).

Mai nou si institutul de statistica din Italia a prezentat un salt "spectaculos" al deceselor in perioada 2021-2022. Cresterea din peninsula italică este de 20%, la o populatie vaccinata de 80%. Link AICI.

Sinteza informațiilor de la institutul de statistică al guvernului italian:

Populația vaccinată: 80%

Avorturi spontane: +279%

Atacuri de cord (miocardită): +269%

Embolii pulmonare: +458%

Probleme ovariene: +437%

Scleroza multiplă: +680%

Cancer de sân: +487%

Moarte subită:

2020 - 155 000

2021 - 222 000

2022 - 548.000 (pentru primele 9 luni)