Cristian Rizea: "Ion Cristoiu e ziarist acoperit al sistemului"

Fostul pesedist Cristian Rizea vorbește și despre capii statului paralel: Maior, Coldea, Dâncu. Mai mult, despre Vasile Dîncu spune că era eminența cenușie.

Anca Alexandrescu: Sa incheiam APR-ul, ne intoarcem la dna Istode pt ca ma intereseaza f tare, pe de o parte cum au ajuns acele poze in presa si cum au ajuns tocmai la Ion Cristoiu, noi stim ca Istode a fost sefa acoperitilor din presa si din...si apar fotografiile intr un anumit loc..ma intreb nu fac nici o acuzatie, doar pun o intrebare.

Cristian Rizea: Da, Anca trebuie sa fac acu o noua marturisire si e de datoria mea, pt ca m am angrenat sa spun adevarul, vedeti dvs eu nu negociez cu nimeni, nici imunitate, pt ca n am dc, nici santaj cum fac altii in sit mea, si o sa va dau un exemplu ca tot ati zis de Cristoiu, cu tot respectul pt maestru Ion Cristoiu si a varstei sale.

Cristian Rizea: O să-l rog acum sa aiba acelasi curaj pe care l am si eu sa vina in fata romanilor si sa spuna adevarul in legatura cu acele fotografii, pt ca domnia sa, a incercat sa faca si cu mine ceea ce a facut cu Sebastian Ghiță, la Belgrad. S a dus acolo pt a-l spăla pe Ghita si pt a i asigura imunitatea in fata sistemului ocult care conduce Romania inca.

Cristian Rizea:: De ce spun astA? Pt ca s a dus, s a uitat la o fotografie asa..intr o parte si nimeni n a mai stiut absolut nimic. S a batut palma la bucuresti cand dl Cristoiu a venit, pt ca dansu este un foarte apropiat al sistemului si po sa va spun ca pt prima oara sa denunt. Pt ca stiu de la Elena Istode ca Ion Cristoiu este ziarist acoperit al sistemului este unul si cred, cel mai important acoperit din presa al acestui sistem. 54 02 54 03

Anca Alexandrescu: Sunt nevoita sa intreb iar daca exista probe inafara de faptul ca ti a facut aceasta destanuire a Elenei Istode care este a fost sefa acoperitilor din presa si sigur..nu po sa ai nici o ...dar ai si alte dovezi in acest sens pt ca Cristoiu e un jurnalist extrem de cunoscut a contribuit si la formarea mea...sunt obligata sainsist aasupra acestui subiect.. 54 28 CR: ce dovada mai mare am decat faptul ca mi a facut diferite marturisiri pe vremea cand era iubita mea, de la acele inceputuri...ia ganditi va ce dovezi sa aduc? Cand aveam acea relatie intima cu ea, in care mi spunea diverse chestiuni din servicii si mi vorbea de numeroase actiuni pe care le faceau, cine participa la ele. Cu ce oameni, discutii care au continuat si in anii de dupa casatoria mea. Pt ca ea n a fost niciodata multumita de faptul ca nu am ales o pe ea pt a ma casatori cu...si intamplarea facea sa aflu ca sotia mea a fost colega si prietena ei cea mai buna, dar intamplator am cunsocut o ...nu de la ea ...a fost un complex de imprejurari total....

Bogdan Muzgoci: Cum putem proba aceste lucruri, Anca: nu dar eu vr sa l intreb, bogdan daca exista dovezi...am înțeles că se bazeaza pe afirmatiile dnei Istode, nu ramane decat ca dna Istode sa infirme daca e adevărat sau fals..

Cristian Rizea: Cu tot respectul pt el si pt ceea ce a facut in cariera in presa. La toate lansările sale de carte participa de fiecare data dl Florian Coldea. Sau dl George Maior sau Vasile Dancu..uitati ..luati filmarile de la celebrele targuri Bookfest de la Romexpo, lansarile de carte ale maestrului si veti vedea de fiecaredata, daca va veti uita atent pe filmări, nu doar celebrii 3 capi ai statului paralel, pentru că DA. George Maior, Coldea si Dancu sunt capii statului paralel, iar Vasile Dancu po sa spun ca e iminenta cenușie a acestui sistem nenorocit care conduce România din umbra.

Cristian Rizea: Da, si uitati va pe acele filmari si veti vedea si alti oameni mai putin cunoscuti care participau...stateau acolo in multime pentru a sustine, daca vreti, acel suscces mediatic al lui Cristoiu si am avut discutia cu Cristoiu pe care sper s o recunoasca...pt ca nu vad totusi la varsta sa sa mai minta...e destul de ...cred ca nu l caracterizeaza si eu sper sa recnuoasca faptul ...cate intalniri a avut cu mine in acea perioada...si ca m a rugat sa i dau acele fotografii...da.. eu i am dat acele fotografii cu elena Istode. Si nu le a primit..nu s-a trezit cu ele la ușă, așa cum a declarat public. (...) Am detonat acest subiect dar cred ca Cristoiu a vrut sa joace un joc similar celui de la Belgrad, când impreună cu Dan Andronic, prietenul apropiat al lui Ghita a facut acea deplasare si au pus la punct acel scenariu cu cei din sistem.

Cristian Rizea: Dl Cristoiu a fost de fapt cureaua de transmisie a d-lui Ghiță, iar pe baza marturiei lui Cristoiu, ca într-adevăr pe pozele lui Ghita, pe care doar Cristoiu le-a văzut. Atentie mare! Sistemul a inteles...va dati seama ce cuvant greu are Cristoiu in fata celor din Sistem...cei...generalii respectivi. Si in principal Coldea a inteles ca in acel moment poate fi ....daca acea fotografie va aparea. Intr-adevăr va fi o problema majora pentru el si pentru Laura Codruta Kovesi. În acel moment, romanii pot observa, nu o spun eu..cred ca toti vedeti acest aspect. S-a asternut tacerea, la Belgrad nu mai bate nici vantul.

Anca Alexandrescu: Când i-ai dat fotografia lui Cristoiu, ce a avut in cap? Ce ai crezut că se întampla in urma acestei dezvaluiri ca ai crezut o cu un scop.

Cristian Rizea: Da, eu aveam anumite supărări pe fosta mea prietena, amanta, iubita cum vreti. Elena Istode, pentru că mă gândeam ca avem atata experienta impreuna, ani de zile adica totusi. N-am crezut ca ma poate vinde in asemenea hal.

Anca Alexandrescu: Ai simtit ca e o presiune din partea statului paralel asupra ta si ai vrut sa transmiti ca stii foarte multe lucruri?

Cristian Rizea: Am avut o întâlnire, fac o paranteza m-am dus la Ghita la restauranteul din Nord, la restaurantul lui David, fost Aqua unde el era acolo, si i am spus, bai Ghita vezi că aud tot felul de zvonuri că mi se pregateste o chestiune care nu-i adevarata sa-l pună pe unu ca nu știu ce bani mi-a dat acum 7 ani. Știti ce mi-a zis atunci Ghița? Mi a zis „ce mai stai? Du-te la prietena ta , dar sa nu-i spui niciodata lui Liviu ce relatii ai tu cu Elena Istode" ..Du-te la prietena ta, e cea care sta cu LCK si cu Coldea, ea hotaraste tot, in secunda 2 am sunat-o...va dau toate dovezile, am stabilit intalnirea, sotia mea s-a dus la restaurant si a stat cu ea 2h 30 .

Răzvan Muzgoci: Voiam sa ne amintim cateva episoade de maestrul Cristoiu, Coroiu e un alt nume, dar tot acolo ajungem...La un moment dat dupa unu dintre cele mai negre evenimente din istoria noastra, cea mai mare tragedie de dupa revolutie, incendiul Colectiv, Victor Ponta a plecat cu coada intre picioare de la guv, in 2015, in acel moment, singurul jurnalist din romania, primul care a avut curajul sa spuna ca tinta este victor Ponta este Ion Cristoiu.

Anca Alexandrescu: Nu stiu daca a avut curajul sau a avut informatia.

Bogdan Muzgoci: Se crează aceasta victimizare a lui Ponta. Si atunci, faptul ca dvs desvăluiți că Ion Cristoiu este acoperit in presa, corelând cu faptul că acesta a mers ca o rândunica la Belgrad să ia interviu unuia dintre cei mai căutați fugari din România, mă gandesc ca n-ajungea acolo decât dacă, poti să fii tu marele juranlist, au fost si alti mari jurnalisti in România si poate mult mai credibili decat Cristoiu, e clar că a fost chemat „ vino aici că avem treabă". Și îl provoc pe Cristoiu să nu mai fugă și de data asta de discuție și să nu ne mai trateze cu superioritate, pentru că indiferent de experiența pe care o ai în presă, ai arma adevarului și arma intrebării. Deci dacă Ion Cristoiu vrea să lamurească acest lucru, îl provoc pe această cale să vină si să ne spună care sunt ițele, pentru că are o vârstă respectabilă și nu cred că e momentul să-și compromită cariera acum.

Anca Alexandrescu: Cristian Rizea, eu vreau să te întreb, în afara de acest nume, mai știi si alte nume de jurnalist acoperit din presă, de la Elena Istode?

Cristian Rizea: Lista e mare, (Anca: Măcar câteva, am pregatit pixul si notăm) Nu, nu, vă las pe voi, alături de români, să savurați în episodul 2. Vreți să devoalez misterul? (...) Sunt și altele de rezonanță, dar cred că Ion Cristoiu are așa, prin prisma aurei domniei sale și a carierei de până azi. Cred că poate să fie capul listei, să deschidă aceasta lista.

Anca Alexandrescu: Mai dă-ne un singur nume.

Cristian Rizea: Sunt mulți, eu vreau doar atât, dacă tot am ajuns la acest subiect al acoperiților din media,. să le transmit că nu toți..și țtiu ei care-s acoperiți si îi voi devoala, sper să aibă decență să iasă public și să-si ceară scuze românilor. Așa cum a făcut-o Robert Turcescu, vă aduc aminte. El e unu dintre cei despre care știam de mult că se află pe acea listă.