Cu Bucurestiul in faliment, Primăria Capitalei plătește 1,1 milioane lei pentru "Creative Fest". Suma nu include onorariile artiștilor

Primăria Capitalei plătește circa 1,1 milioane lei pentru organizarea festivalului "Creative Fest", care va avea loc la Romexpo în perioada 26-28 august. Suma nu include onorariile artiștilor. Pe scenă vor urca: Gojira & Planet H, R.O.A., Șuie Paparude, Robin and the Backstabbers, The Rasmus, The Putreds (Macanache live band), Dope D.O.D., Subcarpați, Dubioza Kolektiv.

Suma de 1,1 milioane lei a fost împărțită în două contracte:

- unul de 900.000 lei atribuit firmei SC PROMAX PRINȚ SRL, prin atribuire directă, pentru servicii de organizare, respectiv: asigurare echipament scenotehnic (scenă minim 15 m deschidere x 12 m adâncime), instalație de sonorizare de tip line array, instalație de afișare (ecrane LED), instalație de lumini inteligente, structuri layher pentru susținerea instalațiilor menționate anterior, asigurare elemente electrică(cabluri și distribuții), asigurarea utilajelor pentru montare/demontare și asistență în timpul festivalului, servicii de filmare profesionistă cu CAR TV (recording și live playout), servicii de promovare online și outdoor, realizarea materialelor informative și de promovare, asigurare de personal tehnic specializat pentru montare/demontare și operarea echipamentelor, precum și servicii de transport tur/retur -în conformitate cu cerințele caietului de sarcini. Anunțul de participare a fost postat de CREART pe 16.07.2019, ora 13:44, ofertantul a răspuns pe 17.07.2019, ora 11:54, iar contractul a fost atribuit pe 17.07.2019, ora 14:56.

- unul de 200.000 lei atribuit firmei S.C. ABC PRODUCȚIE DE EVENIMENTE S.R.L. , prin atribuire directă, pentru: Servicii pentru evenimentul Creative Fest, respectiv: închiriere locație Romexpo, amenajarea acesteia - închiriere corturi, mobilier, oglinzi, lampadare, coșuri gunoi, accesorii producție, logistică coordonare și montaj/demontaj, generatoare, transport tur/retur, asigurare personal tehnic de specialitate, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini. Anunțul de participare a fost postat pe 15.07.2019, ora 14:29, ofertantul a răspuns pe 16.07.2019, ora 11:57, iar contractul a fost atribuit pe 16.07.2019 12:27.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la începutul lunii iunie, că Primăria Capitalei și primăriile de sector se află într-un faliment nedeclarat după ce Guvernul nu a dat mărit procentele din cotele defalcate din TVA care ajung la primării și nu a dat banii pentru reechilibrare.

„Eu sunt mult mai preocupată în acest timp de faptul că atât primăria Capitalei și de sector au un buget mult mai mic, decât cel prognozat. Îmi pare rău că dintre colegii mei primari m-au lăsat să mă bat singură cu știți dumneavoastră cine. Pentru că probabil unii s-au bucurat că s-au tăiat bani de la Primăria Capitalei, dar acum toți suntem în faliment nedeclarat. În momentul în care nu mai poți să îți asiguri funcționarea, activitatea curentă", a declarat Gabriela Firea, înaintea CEx PSD, potrivit Mediafax.

O analiză a tuturor contractelor din ultimele şase luni, demonstrează că exista câteva firme preferate de primaria Capitalei, cărora le dă contractele:

1. SC Promax Print SRL

2014 - 6110179 de lei cifră de afaceri - profit 1697600 - angajaţi - 8

2015 - 8287575 de lei cifră de afaceri - profit 2233782 - angajati - 12

2016 - 11286941 cifră de afaceri - profit 3292792 - angajati - 14

2017 - 17280853 cifră de afaceri- profit 4877566 - angajaţi 14

Este o firmă de tipărituri, conform datelor de la Ministerul de Finanţe. Conform site-ului de licitaţii publice, primul contract public l-a avut în iulie 2014 cu Teatrul Ion Creangă, de 360.000 de lei. De atunci, contractele au înflorit, la fel şi cifra de afaceri a firmei şi profitul. Dacă în 2014, avea o cifră de faceri de puţin peste 6 milioane de lei şi doar 1,6 milioane profit, în 4 ani şi-a triplat cifra de afaceri şi şi-a mărit de patru ori profitul cu doar 6 angajaţi în plus. Acum are contracte cu Teatrul de Comedie, Teatrul „Ion Creangă", Corul Madrigal, Opera Comică pentru Copii, Centrul de proiecte educationale si sportive Bucuresti-Proedus. Din aprilie până astăzi a primit contracte de 5,2 milioane de lei doar de la instutuţiile de cultură bucureştene. Cel mai mare contract a fost de aproape 1,4 milioane de lei cu Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţii al Municipiului Bucureşti pentru organizarea unei părţi din Zilele Bucureştiului.

Conform datelor de la Registul Comerţului, forma este deţinută de Cătălin Piloff din Bucureşti şi de mama acestuia, Sonia Antoaneta Piloff. Şi-a adăugat domeniile de activitate legate de organizarea de evenimente imediat după ce a încheiat primul contract cu o firmă de cultură bucureşteană.

2. S.C. Five's International SRL

2017 - cifra de afaceri - 16603836, profit - 2629869, angajati - 34

2016 - cifra de afaceri - 12377744, profit - 1858251, angajaţi - 28

2015 - cifra de afaceri - 14586082, profit - 2149125, angajaţi - 25

Five's International este o companie care, conform site-ului său are ca activitate principala productia de evenimente şi vânzarea de echipamente profesionale de scenă, sunet şi lumini. Se laudă cu contracte cu Coca-cola, Danone, Promenda, BMW şi alte firme mari. Primele contracte cu statul le-a obţinut în 2010, tot cu Teatrul Ion Creangă.

A avut contracte pentru organizarea de evenimente cu Teatrul „Ion Creangă", Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, Teatrul Evreiesc de Stat, Centrul Municipal de Cultură Arad sau pentru livrarea de echipamente de sunet, inclusiv Administraţiei Prezidenţiale.

De la Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţii al Municipiului Bucureşti a primit, din 25 aprilie 2018 până în prezent, contracte de 5,7 milioane de lei, în special pentru organizarea de evenimente.

Five's International SRL este deţinută de Stănescu Liviu Mihail, acţionar în mai multe firme de entertainment.

3.Holiday Club SRL şi Ber's New Solutions SRL

Prima firmă, înfiinţată în 2016, cu un singur angajat şi cu pierderi, a primit 1.120.000 de lei pentru organizarea unui eveniment. Este singurul ei contract din site-ul de licitaţii publice. Firma este deţinută de Neagu Cristina Elena. Ea este în două firme acţionar. La aceeaşi adresă cu ea locuieşte Neagu Radu Andrei, unic acţionar al Ber's New Solutions SRL. Aceasta vinde aparatură profesionistă de curăţenie şi a avut, în ultimele şase luni, contracte cu Centrul de Artă, Creaţie şi Tradiţii al Municipiului Bucureşti în valoare de 380.000 de lei, în special pentru servicii de cazare şi transport aerian.