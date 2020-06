Cui i-a spus Laura Codruţa Kovesi că-l bagă pe Liviu Dragnea în puşcărie?

Vasile Dîncu era cureaua de transmisie dintre Liviu Dragnea şi generalii din serviciile secrete, asta reiese din interviul BOMBĂ, difuzat de Realitatea.tv.

Fostul preşedinte al PSD, astăzi întemniţat la Rahova, a declarat Ancăi Alexandrescu, faptul că Laura Codruţa Kovesi i-ar fi spus lui Florin Coldea că-l arestează. Asta se întâmpla, potrivit relatărilor deţinutului, în timp ce se afla cu preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu la Antena 3, în timp ce avea loc evacuarea acesteia din sediul de pe bv Bucureşti-Ploieşti.

„Eu imi asum că l-am considerat unul dintre cei mai buni prieteni, am tinut enorm la Vasile Dîncu, mă si feresc sa vorbesc urât. Atunci am avut câteva reacții interesante în discutiile cu Irina (care i-a relatat interviul acordat de Vasile Dîncu jurnalistului Ion Cristoiu - n.red.). Vasile Dîncu mi-a povestit, ce mi-a povestit a fost confirmat ulterior și de Coldea, că într-o seară eu am fost cu Călin Tăriceanu la Antena 3, și chiar în seara zilei în care a fost ANAF-ul peste Antena 3 să îi scoată din sediu.

Eram majoritatea revoltați, era multă adrenalină atunci și ei erau împreună şi se uitau la emisiune (Dîncu și Coldea - n.red.). Și, în timpul emisiunii, doamna Kovesi l-a sunat pe dl Coldea. Foarte nervoasă că o să-mi arate dumneaei mie că o să mă (...) în pușcărie și pe mine, și pe soție. Cum îmi permit eu să merg şi să apăr Antena 3 care e un trust împotriva dumneaei şi... Prima dată mi s-a părut ceva exagerat. Ulterior şi Florian Coldea mi-a confirmat acest telefon nervos. Multe alte discuţii aveau loc...", a dezvăluit Liviu Dragnea în interviul acordat Realitatea PLUS.

Fostul președinte al PSD a fost încarcerat în 27 mai anul trecut pentru trei ani și șase luni în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Copilului Teleorman. Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.