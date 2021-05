Cum a ajuns Franța sa fie Vestul Sălbatic al Europei. Poveștile de groază spuse de șoferii români

Mărginit de canale și bazine portuare, Calais arată, văzut de sus, ca un uriaș liman de liniște și prosperitate asigurată de șirurile camioanelor care transportă cele mai de preț și dorite mărfuri ale momentului.

De la volanul tirului, monotonia dată de frumusețea peisajelor rutiere de pe cuprinsul Franței e spartă însă uneori de contactul dur cu realitatea: de ani buni, drumurile pe care caravanele rutiere transportă cele mai de preț și dorite mărfuri ale momentului au devenit binecunoscute și hoților - acești pirați moderni ai autostrăzilor. Furturile și tâlhăriile tot mai diversificate și numeroase au transformat mândra și prospera Franță într-un nou Vest Sălbatic, unde zilele trecute un șofer român a și fost ucis.

„Ruta de Anglia a devenit un adevărat coșmar" și „Toată Franța a devenit extrem de periculoasă" sunt frazele pe care le întâlnești spuse tot mai des și răspicat de tiriștii români. Șoferii cer, într-o petiție publică adresată Parlamentului European, modificarea legislației și garantarea siguranței acestora în parcările europene. Șoferii români de TIR care lucrează peste hotare se confruntă astfel cu pericole care nu țin strict de trafic ci de jafuri și tâlhării. Iar perioadele de odihnă și relaxare sunt, de cele mai multe ori, cele de stres și risc maxim.

Drama lui Mihai Spătaru, ucis într-o parcare de pe autostrada N28 din Franța a adus în atenția publicului condițiile dramatice în care își desfășoară munca șoferii români care lucrează peste hotare. Conform asociației „Voluntari în Europa", care a inițiat petiția adresată Parlamentului European, în Uniunea Europeană se transportă zilnic pe cale terestră marfă de miliarde de euro.

„Vom face referire mai ales la criminalitatea din parcările Europei în care doar furturile de motorină şi combustibil ajung la suma de 8,2 milioane de euro pe an", conform petiției adresate Parlamentului European. „La ora actuală cea mai fierbinte ţară în materie de criminalitate în parcările de camioane rămâne Franta, unde sunt raportate cele mai multe furturi de motorina, marfă, acte şi valori din cabină, atacuri violente ale migranţilor asupra camioanelor cu destinația Anglia", se mai arată în petiție.

„Cea mai gravă problemă cu care m-am confruntat a fost în 2017, în Franța, lângă Poitiers, acum 4 ani", a declarat, pentru Digi24.ro, Andrei, șofer de TIR de 6 ani. „M-am oprit într-un repaus, adică o pauză de 9 ore, pe la ora 21-22. În jurul orei 3-3:30 noaptea, niște indivizi au început să se împuște în parcare: trafic de droguri, localitatea fiind la jumătatea drumului dintre Olanda și Maroc. Din ce am înțeles, parcarea era folosită pentru schimbul de droguri și, probabil de la o neînțelegere, au început să se împuște", a spus Andrei.

Când s-a trezit a doua zi, Andrei a coborât din cabină să se spele și să verifice camionul. „În momentul când m-am trezit dimineața, am coborât să mă spăl, să verific camionul, totul OK vizual, la prima vedere. Un coleg spaniol, aflat lângă mine m-a întrebat: «Ce faci, colegu'?» I-am răspuns: «OK, mă pregătesc de plecare». El zâmbea în colțul gurii, așa, oarecum ironic. M-am urcat în camion, am pus contactul să plec și mi-a apărut că nivelul lichidului de răcire e scăzut. Am coborât, m-am uitat mai atent și am văzut că unul dintre gloanțe a nimerit exact în radiatorul camionului meu".

Andrei nu mai lucrează pentru firme românești de transport și a adăugat că, deși „anul trecut s-au implementat niște noi legi privind perioada de deplasare și detașare a șoferilor, condiții pentru repausul săptămânal, acestea nu sunt respectate nici la ora actuală".

„În cazul colegului nostru care a murit, din ce am înțeles, acesta transporta marfă de valoare. În situația dată, nu trebuia să stea într-o parcare normală, unde are acces toată lumea. Trebuia să stea într-o parcare securizată. Dar de aici pleacă toate, pentru că patronii români nu oferă condiții decente de lucru. Vorbim despre repausul săptâmânal obligatoriu care trebuie să se facă la hotel. Apoi, când ești încărcat cu mafă de valoare trebuie să stai într-o parcare unde să te simți în siguranță, nu să faci pe paznicul. E de ajuns că suntem șoferi, vă spun sincer, e suficient stresul", a spus Andrei.

Card de alimentare cu carburant clonat în câteva minute la o benzinărie din Franța. „Poliția nu a mișcat un deget"

„Acum câteva luni eram într-un Peco în Franța. Era în timpul zilei, 9-10 dimineața. Am zis să merg să fac un duș. Am lăsat camionul în parcare, dar se făcea curat la baie și m-am întors la camion", a declarat pentru Digi24.ro Iulian Moldovan, șofer profesionist de 18 ani.

„Între timp, o doamnă se uita așa, lung, la mine, abia apoi m-am prins care era treaba. Am mers să beau o cafea apoi m-am întors la camion. După un timp, mă sună șeful. Mă, Iuliane, unde îți e cardul de alimentare combustibil. Zic: aici, cu mine. Șeful: Mie îmi apare că ai alimenat în nordul Franței o cantitate mare, vreo 4.000 de euro. Asta s-o întâmplat! Am verificat ușa din dreapta, pe care noi, șoferii, nu o prea folosim deloc. Am văzut că era defect butucul. Singura concluzie a fost că au clonat cardul cât eram la cafenea. Doamna aia stătea de șase, cât timp unul sau doi au suit în cabină. Din cafenea, nu vedeam camionul. Au profitat. De atunci, nimic. Poliția nu a mișcat un deget. Din fericire, nu m-au pus să plătesc", a spus Iulian.

„Jandarmeria, dacă vine după trei ore după ce-i suni, e un caz fericit. Să vedeți când spun: Veniți la secția de poliție pentru a depune reclamație. Unde putem intra noi cu camioanele, la secția de poliție, în mijlocul orașului? Foarte interesant! Dacă intri în oraș, plătești amendă", a precizat Cristian Câinaru, 43 de ani și șofer de 21 de ani.

Conform lui Cristian, „toată Franța a devenit extrem de periculoasă, în special zona Lyon și Marsilia". „Se intră peste noi în cabină. Trebuie să ne încuiem în cabină cu niște șuruburi speciale. Mie mi s-a întâmplat: au încercat de trei ori să intre peste mine noaptea în cabină când dormeam. Asta înseamnă surmenaj, nu mai poți să dormi, frică că-ți fură motorina, frică că-ți fură marfa. Tâlhărie în toată regula!", a spus Cristian, care a adăugat că hoții din parcări sunt români, bulgari dar că „xunt și algerieni, marocani cu cetățenie franceză care se ocupă cu treaba asta".

În petiția adresată Parlamentului European, șoferii români cer adoptarea unor măsuri care, pe lângă garantarea siguranței „să denunţe pasivitatea cu care acţionează autorităţile franceze în cazurile de criminalitate în parcările de camioane de pe întregul teritoriu francez".

Cum ajung șoferii români să fie victimele hoților: conduc mai mult, ajung târziu în parcări și prind locuri „la margine"

„Noi suntem ultima spiță. Nouă ni se tot spune «Hai, dă-i, dă-i!» Eu îi dau, dar ajung noaptea târziu în parcare. În Germania, la ora 5-6 după amiaza deja sunt pline parcările. Nu găsești loc, e posibil să o pui într-un loc unde e numai bine de pus la furat mașina. Prinzi loc pe margine, dar atunci te poți considera fericit, că nici pe margine nu mai prinzi. E problemă cu parcarea", a declarat Daniel Ozarchevici, 49 de ani, șofer de TIR de 11 ani.

Conform Adrianei Mureșan, membru fondator al organizației „Voluntari în Europa", în prezent sunt în jur de 150.000 de șoferi de tir români răspândiți în întreaga Europă. Majoritatea acestora sunt așa-numiții „șoferi de comunitate".

„Șofer de TIR pe comunitate înseamnă un șofer care pleacă de acasă pentru minimum o lună de zile. De obicei, stau 2-3 luni și apoi se întorc acasă. Nu fac tur-retur, cum fac cei din diaspora, cum e cazul meu. Eu, după o săptămână, mă întorc acasă. Din România nu se poate așa ceva, doar firmele care sunt plasate pe frontieră, din zona Arad, Satu-Mare își permit, din cauza infrastructurii, a lipsei autostrăzilor. Faci mai mult de la Arad la București, decât de la Arad la Trieste, sau Milano".

Pe lângă lipsa infrastructurii, un alt motiv pentru care s-a ajuns aici este lipsa exporturilor. „România nu mai exportă. Nu sunt curse să iasă din România, nu sunt încărcări și atunci ce face firma? Își scoate camionul afară, în Europa, și lucrează cu el încontinuu. Pe Europa face schimb de șoferi, nu oprește camionul. Pleacă un șofer acasă o lună de zile, vine alt șofer și camionul continuă să ruleze", a declarat Mureşan.

Daniel Ozarchevici a fost și el „luat în vizor" de hoți într-o parcare din Franța, în urmă cu 3 ani. „Am parcat camionul undeva în capătul parcării. În stânga era un fel de părculeț. Peste noapte, când am ieșit din camion, m-am dus un pic mai încolo, înspre niște tufe. Acolo am văzut un bidon gol. M-am întrebat: ce să caute aici? Când parcasem, nu era acolo. Mi-am dat seama că ceva nu era în regulă. Un pic de teamă am avut. M-am uitat spre parc și lângă un pom am văzut așa, o umbră. Un tip cu o șapcă, cu o mașină albă parcată acolo lângă. N-am zis nimic, m-am băgat repede în cabină. Ăla s-a urcat în mașină și s-a dus tot în parcare, dar mai în față. M-am dat jos din mașină, mi-am luat buletinul și m-am dus la benzinărie. I-am spus omului de la Peco să anunțe poliția, că e cineva care vrea să fure motorină. Domnule, am stat toată noaptea, mi-a fost frică, nu am putut dormi. Abia dimineața a venit poliția franceză, după vreo 4-5 ore. Când a ajuns, deja se furase un telefon din parcare. Polițiștii m-au întrebat cum arăta ăla, ce mașină avea. Poliția îi avea în urmărire pe ăia, erau monitorizați".

O altă metodă a hoților din tiruri este „să dea cu spray" - practic, să-i gazeze pe șoferi în timp ce dorm. Se fură tot și orice: bani, marfă, acte, se clonează carduri. „În Spania, la Jonquera, la granița cu Franța, am oprit în parcare cu plată vineri seara. M-am trezit sâmbătă la ora patru după-amiaza! Cu dureri de cap îngrozitoare. Nu înțelegeam de ce am dormit, frate, atâta. M-am dat jos din mașină și rezervorul de pe partea dreaptă nu mai era! Cu totul! Și bineînțeles că banii i-am suportat eu. Firma a crezut că am făcut eu ceva. Bine, dacă încercam să fac ceva, făceam cu motorina! Nu și cu rezervorul!", a declarat Cătălin, 46 de ani, șofer de TIR 11 ani.

„Au dat cu spray, așa se procedează. Acolo sunt români care fură, bulgari care fură și spanioli! E gașcă mare, se cunosc între ei", a spus șoferul. „Efectiv sunt terorizată. Nu că-mi fură motorină sau marfa. Pe mine mă terorizează faptul că mă pot trezi gazată. Sunt terorizată", a spus șoferița Adriana Mureșan. „Merg unde pot, departe de parcări. Știu colegi care au pățit-o, care s-au trezit după 20 de ore, cu geamul spart. Pentru că atunci când te gazează, nu mai contează că nu mai pot deschide ușa. Că-ți sparge geamul! Tu ești acolo, adormit, poți să te trezești, poți să nu te mai trezești". Adriana Mureșan a fost și ea furată acum 4 ani, în Franța, între localitățile Perpignan și Narbonne.

„Motorină. Dimineața, când m-am dus să depun plângere, mi-au zis: Dar tu nu i-ai auzit când au furat?", a spus șoferița. „Eu, de patru ani, nu mai pot dormi în parcare. Nu pot să dorm, sunt nevoită să merg în zone industriale. Hoții lucrează foarte mult pe parcările de pe autostradă, acolo sunt 100-200 de camioane, atacă 5-6-10 camioane și pleacă. Nu merg pe drumurile secundare, că acolo găsesc 1-2 camioane. Pierd timpul!" „Avem orare, programul ăsta de pauze. Dacă e o rută în care mi se întâmplă să dorm pe autostradă, noaptea aia e un coșmar: nu pot dormi, sunt anxioasă, cu urechea ciulită, sar la orice zgomot", a spus Adriana Mureșan.

„Pățanii sunt multiple. Nu se întâmplă doar în Franța și numai în Calais. Mie personal mi-au blocat capul tractor între două dube, una în stânga, una în dreapta, acum un an, într-o parcare în Suedia, la Malmo. Dacă vroiam să deschid ușa să ies, nu puteam! Ca-n filme! Exact ca-n filme! Am avut cameră de bord, am reușit să o întorc, să filmez. La un moment dat a venit unul și mi-a bătut în parbriz cu mânerul de la cuțit și mi-a spus în limba română: «Dacă nu te potolești, dai de dracu'!»", a precizat șoferul Cătălin.

„Mi-au tăiat prelata și au furat aproximativ 80 de laptopuri. Am chemat poliția. A venit poliția, mi-a făcut proces verbal și mi-au spus: Te rugăm frumos, data viitoare, dacă ți se mai întâmplă, să nu cumva să te dai jos din mașină. Rămâi în mașină. Dacă vrei să faci ceva, cel mai bun lucru, pornește motorul. Dacă îl pornești, ei se sperie și pleacă, vezi Doamne". „Toți șoferii știu: nu ne dăm jos din cabină. Pornim motoarele și claxonăm. Atât! Ne legăm ușile și atât".

Conform Adrianei Mureșan, o problemă suplimentară - care trebuie rezolvată - e dată de faptul că unele firme îi obligă pe șoferi să plătească daunele produse de hoți. „Marea majoritate a firmelor - adică 80% și aici nu vorbim doar de cele din România - procedează astfel: dacă la șofer i se sparge rezervorul și i se fură motorina noaptea în parcare, firma îi decontează banii din salariu. Din acest motiv, oamenii coboară să verifice, dacă aud noaptea ceva. Dacă îți taie prelata, firma îți trage banii din salariu ca să acopere reparația. Și asta e cea mai mare problemă care îi obligă pe șoferi să coboare din camion dacă aud noaptea ceva și se întâmplă astfel tragedii", a spus Mureșan.

Conform membrei fondatoare a organizației „Voluntari în Europa", hoții sunt bine organizați și se dirijează între ei. Aceștia caută și țintesc cu precădere camioanele cu valori care transportă bijuterii, telefoane, laptopuri, parfumuri sau medicamente foarte scumpe. De obicei, hoții au ponturi, dar pot și să urmărească mașinile care încarcă marfă de la anumite firme, în general firme mari, producătoare de telefoane, televizoare sau parfumuri.

De asemenea, conform lui Mureșan, bandele de hoți sunt specializate pe metode specifice de furt: în Spania, de pildă, șoferii de TIR știu că se fură foarte mult din cabină, în Franța, pe ruta către Italia, în zona Nice, la fel, se fură foarte mult din cabină, chiar și în plină zi, iar noaptea sunt foarte multe parcări în care se fură motorină. O primă reacţie a autorităților române a venit din partea ambasadei României de la Paris. România a cerut Franței măsuri de siguranță pentru parcările folosite de șoferii români care tranzitează această țară, după uciderea şoferului de TIR Mihai Spătaru într-o parcare din Franţa, zilele trecute. Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunţat că trupul lui Mihai va putea fi adus în țară pentru a fi înmormântat.