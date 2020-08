Cum au ajuns clanurile interlope sa-si faca de cap in Romania. "Nu cred ca dau doi bani pe amenintarile ministrului Justitiei"

Expertii criminalisti sunt de parere ca clanurile de interlopi, specializate in camatarie, trafic de droguri sau proxenetism, celor carora ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, le declara razboi in urma cu mai putin de zece zile, nu dau doi bani pe "amenintari".

In opinia specialistilor, rafuielile interlope in vazul lumii din ultimele zile arata o lupta pentru teritorii ce ar putea avea mai degraba legatura cu perioada electorala ce se apropie, fiind cunoscuta influenta capilor mediului infractional la nivelul autoritatilor locale.

Potrivit expertilor criminalisti, aceste rafuieli intre clanuri apar mai degraba in momentele in care se reaseaza sferele de influenta sau se acapareaza noi teritorii sau noi zone de influenta, insa nu e de ignorat "nici o posibila reasezare in perspectiva periodei electorale ce urmeaza".

"Clanurile nu au neaparat culoare politica. Au prosperat sub toate administratiile, indiferent de culoarea lor. asa au reusit sa treaca o parte din afaceri din underground in zona legala. Au devenit dezvoltatori imobiliari, proprietari de afaceri profitabile... toate astea nu le reuseau fara sprijin, tacit sau direct.

Toata lupta asta din ultimii ani pe legile justitiei nu a avut ca scop doar protejarea oamenilor politici, ci inclusiv a unor persoane de acest gen. Poti sa fii parte a unui clan mafiot fara sa te numesca presa sau opinia publica interlop. Esti parte a unui clan mafiot atunci cand sprijini acea organizatie inclusiv de la nivel legislativ dar mai ales atunci cand beneficiezi in mod direct de pe urma activitatilor derulate de aceste clanuri.

Si in perspectiva a ceea ce urmeaza, din punct de vedere electoral, se stie ca acesti lideri controleaza efectiv comunitatile din care provin. Adica sunt generatori de voturi. Miscarea ministrului justitiei poate avea un dublu sens: va arat pisica, pe de o parte, adica "hei, noi suntem la butoane acum", iar in alt sens - praf in ochi pentru electorat.

Nu ai cum sa vii sa spui "declar razboi clanurilor interlope" si sa nu intervii cu masuri la nivel legislativ si executiv in acest sens. Nu ministrul justitiei ii aduce pe oamenii astia in fata justitiei, ci politistii si procurorii. Ori nu am vazut nimic in ultima vreme din partea ministrului justitiei care sa fie menit sa creasca capacitatea operationala a acestor structuri", a declarat pentru Ziare.com un expert criminalist din cadrul Politiei Romane, care a dorit sa-si pastreze anonimatul.

Surse din magistratura au declarat ca faptul ca aceste grupari au curajul unor astfel de rafuieli chiar inaintea unei perioade electorale arata faptul ca a disparut orice urma de teama.

"Aceste clanuri sunt foarte dezinhibate. Se bazeaza pe faptul ca autoritatile sunt praf, ca DIICOT-ul se dovedeste a nu fi in stare sa faca ceva, Serviciul Grupari Infractionale Violente a fost distrus in timp, iar despre Politie ce sa mai discutam. Altfel, daca ne uitam la ce a zis ministrul Justitiei, daca luam ad literam cam are dreptate, cade un clan, castiga altul. E ca in bancul ala cu gandacii, "cum sa scapi de ei? Ii trimiti sa se bata cu ai vecinului". Din pacate situatia este grava, pentru ca la nivelul justitiei, coruptia poate fi rezolvata oricand, insa daca am pierdut strazile, s-a terminat.

Pana acum Politia a fost cel putin reticienta in a se infrati pe fata cu interlopii, insa nu cred ca avem motive pentru o evolutie pozitiva in continuare. Atunci cand exista un pic de teama, in perioadele pre-electorale mergeau pe varfuri, ca nu cumva sa iasa un scandal public si atunci vreun ministru sau procuror general sa fie nevoit sa actioneze mai mult din motive electorale. Acum nu mai iau nicio teama. Ne ducem incetul cu incetul catre Bulgaria, catre fosta Uniune Sovietica. Asta ne-o arata cifrele arestarilor in aceste cauze", au declarat pentru Ziare.com surse din procuratura.

Potrivit expertilor criminalisti modul in care s-a produs omorul de marti noapte in care si-a pierdut viata unul din liderii Clanului Duduianu, Emil Pian, denota un conflict spotan.

"Daca nu ar fi fost vorba de un conflict spontan, ar fi trebuit sa se produca altfel, o arma de foc, cel mai probabil. Razbunarea trebuie sa produca impact, atat vizual cat si sub aspectul rezultatului urmarit astfel incat sa se si produca rezultatul iar rivalii sa fie constienti de ceea ce se intampla cand "te pui cu mine". Un atac cu cutitul nu garanteaza reusita 100%. Ori la nivelul asta nu putem vorbi de o actiune de tipul "aratat pisica". Daca se urmarea o reglare de conturi in sensul eliminarii unui lider al unui clan rival, se apela la alte metode si mijloace", a declarat un expert criminalist in activitate.

Liderul sindicatelor din Politie, Dumitru Coarna, a confirmat ca in acest caz este vorba de un conflict spontan izbucnit dupa o partida de barbut.

"Nu vorbim de o disputa intre clanuri. La incidentul de marti noapte vorbim de jocuri de noroc, alcool, si de un conflict spontan izbucnit in acest context. Unul a pierdut, altul a castigat, s-au luat la bataie, unul a dat cu cutitul si cu asta basta. Nu e zona unor reglari de conturi. Altfel Politia Romana a fost finantata in ultimul timp, vorbim de 25.000 de pistoale Beretta, de cele 6.700 de autoturisme noi, insa problema de fond ramane la personal, acolo este un deficit uman care se adanceste", a declarat acesta.

Chiar si asa, expertii criminalisti subliniaza "curajul" acestor clanuri a unor acte si confruntari publice in contextul in care ministrul Justitiei le declara razboi cu doar cateva zile inainte.

"Actiunile clanurilor nu tin niciodata cont de modul in care actioneaza/reactioneaza structurile de aplicare a legii. Daca liderii stiu ca e cineva cu ochii pe ei, cel mult fac un pas in spate, nu mai sunt la fel de vizibili, dar planurile si le pun in aplicare in continuare. In organizatiile de acest fel tot timpul se va gasi cineva care sa ia locul unuia "indisponibilizat" temporar sau permanent", au declarat acestia.

Reamintim ca ultima confruntare "publica" intre clanurile de interlopi a avut loc la finalul lunii septembrie a anului trecut, chiar in Piata Constitutiei - in fata Parlamentului si a sediului Parchetului General. Atunci in urma bataii generale intre clanurile lui Alex Barbaro din zona Tei si Ionut Mirea, zis "Boxerul", o persoana si-a pierdut viata, chiar daca cele doua clanuri erau sub monitorizarea DIICOT.

Unul dintre cei mai cunoscuti interlopi din Bucuresti, Florin Mototolea zis Emi Pian, unul din liderii clanului Duduianu, a murit in noaptea de marti spre miercuri in urma unei rafuieli ce a avut loc in Sectorul 6 al Capitalei. Conflictul pare sa fi fost unul spontan, iscat in urma unui joc de barbut. In urma cu zece zile, tot in apropierea Sectorului 6, in comuna Chiajna, doi membri ai clanului Iordan au fost atacati cu focuri de arma de catre un alt clan, ajungand la spital in stare grava. Iar la inceputul anului in zona tei a avut loc o alta confruntare violenta intre membri clanurilor "Sportivilor" si "Tiganilor", unul dintre acestia ajungand in stare grava la spital.

Asta, in contextul in care, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu sustinea in 22 iunie ca a fost creat un adevarat "front institutional impotriva crimei organizate". "Incepe sa dea rezultate. Incep sa cada clanuri de interlopi. Se va continua pana la capat", sublinia ministrul Predoiu.

De altfel, raportul de activitate al DIICOT pentru anul trecut indica nu mai putin de 3.127 de cauze privind infractionalitatea organizata, o scadere cu 8,6% a cauzelor noi intrate in atentia procurorilor.