Cum au creat Larry Fink și Blackrock criza energetică globală!

Cei mai mulți oameni sunt nedumeriți de ceea ce pare a fi o criză energetică globală: prețurile la petrol, gaze și cărbune au explodat simultan, forțând chiar închiderea unor mari uzine industriale, cum ar fi cele chimice, de aluminiu și oțel.

Administrația Biden și Uniunea Europeană (UE) au insistat asupra faptului că toate acestea se datorează acțiunilor militare ale lui Vladimir Putin și ale Rusiei în Ucraina. Nu este cazul. Această criză energetică este, de fapt, o strategie planificată de mult timp de cercurile politice și de afaceri occidentale pentru a dezmembra economiile industrializate în numele unei "agende verzi" distopice. Originile acestei evoluții actuale sunt mult mai vechi decât februarie 2022, când Rusia a lansat acțiunea militară în Ucraina, scrie Reseau International.

Blackrock, un campion al guvernanței sociale și de mediu (ESG)

În ianuarie 2020, în ajunul lockdown-ului COVID, devastator din punct de vedere economic și social, directorul general al celui mai mare fond de investiții din lume, Larry Fink de la Blackrock, a trimis o scrisoare colegilor săi de pe Wall Street și directorilor executivi ai companiilor despre viitorul fluxurilor de investiții. În acest document, intitulat modest "O remodelare fundamentală a finanțelor", Fink, care conduce cel mai mare fond de investiții din lume, cu aproximativ 7.000 de miliarde de dolari gestionați la acel moment, a anunțat o schimbare radicală pentru investițiile corporative. Banii au existat pentru a "deveni verzi". În scrisoarea sa din 2020, urmărită îndeaproape, Fink a declarat: "În viitorul apropiat - și mai devreme decât se așteaptă - va avea loc o realocare semnificativă a capitalului... Riscul climatic este un risc de investiții". În plus, acesta a declarat că "fiecare guvern, companie și acționar trebuie să abordeze problema schimbărilor climatice"(1).

Într-o scrisoare separată adresată clienților investitori ai Blackrock, Fink a prezentat această nouă agendă de investiții de capital. El a spus că Blackrock va renunța la anumite investiții cu emisii mari de carbon, cum ar fi cărbunele, care rămâne cea mai mare sursă de energie electrică pentru SUA și multe alte țări. El a adăugat că Blackrock va examina acum noile investiții în petrol, gaze și cărbune pentru a stabili dacă acestea vor respecta "durabilitatea" Agendei 2030 a ONU. Astfel, Fink a precizat că cel mai mare fond din lume va începe să renunțe la petrol, gaze și cărbune. "În timp", scria Fink la acea vreme, "companiile și guvernele care nu reușesc să răspundă părților interesate și să abordeze riscurile legate de sustenabilitate se vor confrunta cu un scepticism tot mai mare al pieței și, ca urmare, cu un cost mai mare al capitalului. El a adăugat că "schimbările climatice au devenit un factor-cheie în perspectivele pe termen lung ale companiilor... suntem în pragul unei regândiri fundamentale a finanțelor "(2).

Din acest moment istoric, așa-numitele investiții "GES/ESG", care penalizează companiile care emit carbon, precum ExxonMobil, au devenit la modă în rândul fondurilor speculative și al băncilor și fondurilor de investiții de pe Wall Street, inclusiv State Street și Vanguard. Aceasta este puterea lui Blackrock. Fink a reușit, de asemenea, să convingă patru noi membri ai Consiliului de Administrație al ExxonMobil să iasă din afacerile cu petrol și gaze ale companiei.

Această scrisoare a lui Fink din ianuarie 2020 a fost o declarație de război din partea înaltei finanțe împotriva industriei energetice convenționale. BlackRock a fost membru fondator al Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)(3) și semnatar al UN Principles for Responsible Investing (UN PRI): o rețea de investitori susținută de ONU care promovează investițiile cu emisii zero de carbon, utilizând GES/ESG foarte corupte. Cu toate acestea, nu există niciun control obiectiv asupra datelor false privind GES ale unei companii. Blackrock a semnat, de asemenea, declarația Vaticanului din 2019, care a susținut schemele de tarifare a carbonului. BlackRock s-a alăturat, de asemenea, coaliției Climate Action 100 în 2020, care reunește aproape 400 de manageri de investiții care gestionează 40 de trilioane de dolari.

Prin această scrisoare fatidică din ianuarie 2020, directorul general al Blackrock, Larry Fink, a dat startul unei colosale dezinvestiții în sectorul global al petrolului și gazelor naturale, în valoare de 1.000 de miliarde de dolari. În mod special, în același an, același Larry Fink de la BlackRock a fost numit în Consiliul de administrație al distopicului Forum Economic Mondial (WEF) al lui Klaus Schwab, care servește drept "legătură" între mediul de afaceri și politica ONU de reducere la zero a emisiilor de dioxid de carbon din cadrul Agendei 2030. În iunie 2019, Forumul Economic Mondial și ONU au semnat un Acord-cadru de parteneriat strategic pentru a accelera punerea în aplicare a acestei Agende 2030. Nu este surprinzător faptul că WEF are o platformă de informații strategice care include cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030.

În noua sa scrisoare de director general pentru 2021, Fink a reluat atacul său împotriva petrolului, gazelor și cărbunelui. "Având în vedere cât de centrală va fi tranziția energetică pentru perspectivele de creștere ale fiecărei companii, cerem companiilor să dezvăluie fiecare un plan pentru modul în care modelul lor de afaceri va fi compatibil cu o economie cu zero emisii de CO2", a scris (4) Fink. Un alt oficial, Jim Barry, de la BlackRock a declarat la o conferință recentă pe teme energetice: "Unde merge BlackRock, alții îl vor urma "(5).

În doar doi ani, până în 2022, se estimează că 1.000 de miliarde de dolari vor fi fost retrase din investițiile în explorarea și dezvoltarea petrolului și gazelor naturale la nivel mondial. Extracția petrolului este o afacere costisitoare, iar întreruperea investițiilor externe de către BlackRock și alți investitori de pe Wall Street înseamnă moartea lentă a industriei.

Joe Biden: un "președinte BlackRock"?

La începutul candidaturii sale la președinție, pe atunci lipsită de strălucire, Biden a avut o întâlnire cu ușile închise - la sfârșitul anului 2019 - cu Larry Fink, la care Fink i-ar fi spus candidatului: "Sunt aici pentru a ajuta". După întâlnirea sa fatidică cu Larry Fink de la Blackrock, candidatul Biden a anunțat brusc: "Vom scăpa de combustibilii fosili...". În decembrie 2020, chiar înainte de învestirea lui Biden în ianuarie 2021, acesta l-a numit pe Brian Deese, pe atunci director global de investiții sustenabile la Blackrock, atât asistent al președintelui Biden, cât și director al Consiliului Economic Național. Din această poziție, Deese, care jucase deja un rol cheie sub Obama în elaborarea Acordului climatic de la Paris din 2015, a modelat în liniște noul război al lui Biden împotriva energiei.

Această numire s-a dovedit a fi catastrofală pentru industria petrolieră. Într-adevăr, Deese, mâna dreaptă a lui Fink, a fost activ în promovarea către noul președinte Biden a unei liste de măsuri anti-petroliere care urmau să fie semnate în ordine executive, începând cu prima zi a lunii ianuarie 2021 (începutul oficial al mandatului lui Biden). Aceasta a inclus închiderea masivului oleoduct Keystone XL, care ar fi adus 830.000 de barili pe zi din Canada până la rafinăriile din Texas, și oprirea oricăror noi contracte de închiriere de petrol în Refugiul Național Arctic Wildlife Refuge din nord-estul Alaskăi. De asemenea, Biden a aderat din nou, în numele SUA, la Acordul de la Paris privind clima, pe care Deese îl negociase pentru Obama în 2015 și pe care Trump l-a anulat ca tratat internațional, SUA retrăgându-se din acord (iunie 2017).

În aceeași zi, Biden a inițiat modificarea așa-numitului "cost social al carbonului", care impune industriei petroliere o taxă punitivă de 51 de dolari pe tona de CO2. Această singură decizie, luată în temeiul unei autorități pur executive, fără acordul Congresului, a avut un cost devastator pentru investițiile în petrol în SUA: o țară care, în urmă cu numai doi ani, era încă cel mai mare producător de petrol din lume(6).

Uciderea capacității de rafinare a SUA

Mai rău, normele de mediu agresive ale lui Biden și mandatele de investiții în GES aproape imperative ale lui BlackRock ucid capacitatea de rafinare a SUA. Fără rafinării, nu contează câți barili de petrol scoateți din Rezerva Strategică de Petrol a SUA. În primii doi ani de președinție ai lui Biden, SUA au închis aproximativ 1 milion de barili pe zi de capacitate de rafinare a benzinei și motorinei, o parte din această capacitate fiind cauzată de prăbușirea cererii - cel mai rapid declin din istoria SUA. Cu toate acestea, aceste închideri de rafinării sunt permanente. Până în 2023, se așteaptă ca o capacitate suplimentară de 1,7 milioane de BPD (barili pe zi) să fie închisă, din cauza unei combinații de dezinvestiții efectuate de BlackRock și Wall Street sub pretextul emisiilor de gaze cu efect de seră și a reglementărilor lui Biden(7).

Atât de mult încât, citând această puternică și bruscă dezinvestire de pe Wall Street în petrol și politicile anti-petrol ale lui Biden, CEO-ul Chevron (Mike Wirth) a declarat în iunie 2022 că nu crede că SUA va mai construi vreodată o nouă rafinărie.(8)

Lui Larry Fink, membru al consiliului de administrație al Forumului Economic Mondial al lui Klaus Schwab, i se alătură în acest demers UE, a cărei președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cunoscută ca fiind coruptă, a părăsit consiliul de administrație al aceluiași WEF în 2019, înainte de a deveni șefa Comisiei Europene. Prima sa acțiune majoră la Bruxelles a fost de a promova agenda UE privind emisiile zero de dioxid de carbon, "Fit for 55"(9). Acest lucru a dus la impunerea unor taxe semnificative pe carbon, precum și a altor constrângeri asupra petrolului, gazelor și cărbunelui în UE. Acest lucru s-a întâmplat cu mult înainte de acțiunile rusești din 2022 din februarie în Ucraina. Impactul combinat al agendei frauduloase a lui Larry Fink privind emisiile de gaze cu efect de seră din administrația Biden și al nebuniei "zero carbon" a UE creează cea mai gravă criză energetică și inflaționistă din istorie.

Autor: William F. Engdahl

William F. Engdahl este consultant în domeniul riscurilor strategice și conferențiar, cu o diplomă în științe politice obținută la Universitatea Princeton. Este autorul mai multor cărți de renume mondial despre petrol, geopolitică și OMG-uri. Cea mai recentă carte a sa, tradusă în franceză: "Le charme discret du djihad", este disponibilă la editura Demi-Lune și sintetizează istoria instrumentalizării jihadismului de către statul profund american.