Cum au fost descoperite vastele activităţi de spionaj permise de un software israelian? Ungaria, singurul stat din UE menţionat în anchetă

Software-ul Pegasus, creat pentru a oferi autorităţilor un mijloc de a prinde criminali şi terorişti, a fost folosit ilegal pentru a intercepta activişti, avocaţi, jurnalişti sau politicieni, relevă o anchetă efectuată şi publicată de 16 instituţii de presă internaţionale. Un singur stat din Uniunea Europeană (UE) este menţionat în investigaţie.

Într-un interviu acordat pentru Europe 1, jurnalistul Martin Untersinger, de la cotidianul francez „Le Monde", una dintre cele 16 publicaţii internaţionale implicate în anchetă, spune că Pegasus este „capabil să intre în telefoanele Apple şi Google, să extragă fotografii, mesaje, contacte, istoricul accesărilor şi chiar să activeze camera sau microfonul". Conform „Le Monde", „The Guardian", „The Washington Post" şi altor publicaţii, un serviciu marocan de securitate a utilizat Pegasus pentru a viza aproximativ 30 de jurnalişti şi patroni de presă din Franţa.

„Forbidden Stories, o organizaţie cu sediul în Paris dedicată continuării muncii jurnaliştilor ameninţaţi, şi Amnesty International au făcut rost de o listă cu 50.000 de numere de telefon preselecţionate cu clienţi Pegasus. Am luat această listă şi am contactat maximum de oameni care erau pe ea, Analizându-le telefoanele, ne-am dat seama că, în marea majoritate a cazurilor, software-ul era prezent sau fusese pe telefon", explică Martin Untersinger. Pegasus este un „software de spionaj foarte sofisticat şi complet invizibil". Este „capabil să intre în telefoanele Apple şi Google, să extragă fotografii, mesaje, contacte, istoricul accesărilor şi chiar să activeze camera sau microfonul", subliniază jurnalistul.

„În ciuda promisiunilor că acest program este folosit pentru combaterea criminalităţii şi a terorismului, în realitate, este în mare parte deturnat de la scopul său principal şi folosit pentru a spiona jurnalişti, avocaţi, membri ai societăţii civile", spune Untersinger. Un singur stat din UE este menţionat în anchetă, şi anume Ungaria. Alte state sunt: Arabia Saudită, Azerbaidjan, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, India, Kazahstan, Maroc, Mexic, Rwanda etc. 180 de jurnalişti figurează pe această listă, aceştia fiind colaboratori, reporteri sau editori la AFP, Bloomberg, CNN, Financial Times, El Pais, France 24, Mediapart, Reuters etc.

Conform The Washington Post, 37 de persoane legate de Jamal Khashoggi, jurnalistul ucis în Consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, erau spionate cu software-ul Pegasus. Printre telefoanele „infectate" figurează şi cel al jurnalistului ungar Szablocs Panyi. Dar Budapesta a negat folosirea Pegasus în scopuri de spionaj. La rândul ei, NSO Group, compania care a dezvoltat Pegasus, a dezminţit acuzaţiile, catalogându-le drept „minciuni". Acuzată că face jocurile unor regimuri autoritare, compania israeliană insistă că Pegasus serveşte doar pentru obţinerea de informaţii despre infractori şi terorişti.