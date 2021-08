Cum şi-au dat seama agenţii CIA că Osama Bin Laden se ascundea în Pakistan

În 2004, când vânătoarea SUA se mai domolise în contextul eforturilor de reconstrucţie din Afganistan şi Irak, Osama Bin Laden, care avea trei soţii, i-a cerut gărzii sale personale să cumpere pământ şi să angajeze un arhitect pentru a-i construi o casă în care să-şi aducă familia.

După nouă ani de când se ascundea după atentatele de la 11 septembrie, Bin Laden a fost trădat de rufelele puse la uscat de soţiile lui, relatează New York Post. Ibrahim Saeed Ahmed abd al-Hamid, garda sa de corp, a cumpărat o proprietate în valoare de 50.000 de dolari americani în Abbottabad, Pakistan, şi a construit-o conform indicaţiilor şefului său, a dezvăluit Peter Bergen, analist în domeniul securităţii naţionale şi fost producător CNN în cartea sa „The Rise and Fall of Osama bin Laden", lansată marţi.

Creierul atentatelor de la 11 septembrie avea credinţa că un adevărat musulman trebuie să aibă doar patru soţii- câte sunt îngăduite de islam - pe care e dator să le trateze „corect". În 2001, Bin Laden avea 44 de ani şi trei soţii - Khairiah Sabar, 52 de ani, un psiholog pentru copii care a renunţat la carieră pentru a mărita cu iniţiatorul jihadului împotriva Vestului, Siham al-Sharif, 44 de ani, posesoarea unui doctorat în gramatica coranică şi Amal el-Sadah, 17 ani, o tănără naivă provenită dintr-un sat din Yemen. Familia lui Bin Laden a început să se mute în casa comandată de el în 2005 - casa avea două etaje, cu câte patru dormitoare. Capul familiei locuia la ultimul etaj unde avea un birou şi o terasă doar pentru el.

Ibrahim, şi fratele său, alături de familiile lor, locuiau într-o anexă la clădire şi respectau măsuri de securitate stricte pentru a nu atrage atenţia asupra locuinţei şi a nu fi localizaţi după semnalul telefoanelor mobile. Familia lui Bin Laden părăsea rareori locuinţa - Amal a trebuit să meargă la un spital local de două ori pentru a naşte, dar a prezentat documente false de identitate şi s-a pretins surdă pentru evita răspunsul la întrebări care i-ar putea da de gol familia. În 2010, CIA a obţinut un pont de un informator pakistanez care l-a zărit pe Ibrahim în oraşul aglomerat Peshawar. În august, agenţii de informaţii americani au mers pe urmele jeep-ului său alb fiind astfel conduşi la proprietatea împrejmuită de ziduri de cinci metri şi sârmă ghimpată. Curtea era plină de copiii şi nepoţii lui Bin Laden.

Analiştilor CIA le-au atras atenţia nişte elemente care dădeau de bănuit - proprietatea ce părea scumpă nu avea linii de telefonie şi nici reţea de internet, casa principală avea doar câteva ferestre şi balconul deschis de la etaj avea pereţi înalţi în jurul lui. „Cine pune ziduri înalte împrejurul unui foişor?",s-a întrebat directorul CIA de atunci Leon Panetta. CIA a instalat un punct de observaţie în apropierea complexului pentru a aduna mai multe informaţii despre cine s-ar putea găsi în spatele zidurilor. Locuitorii casei nu depozitau gunoiul în afara proprietăţii pentru a fi ridicat de acolo, ci îl ardeau, proprietatea avea o mică fermă de unde se hrăneau, iar rezidenţii puteau fi doar ghiciţi, deoarece nu se arătau.

Indiciul final şi decisiv a fost însă sârma de rufe care era zilnic acoperită cu îmbrăcăminte femeiască, haine de copii, şalvari purtaţi de bărbaţii pakistanezi şi nenumărate scutece - într-un număr prea mare ca să poată fi atribuite familiilor celor două gărzi de corp. Agenţii CIA au făcut un calcul şi şi-au dat seama că o asemenea sârmă de rufe se potrivea cu un bărbat cap al unei familii poligame de genul celui căutat de ei. Dovezile au fost considerate suficiente pentru a fi prezentate la sfârşitul anului 2010 preşedintelui american de atunci Barack Obama, deşi CIA nu avea imagini care să le susţină teoria. Obama nu a avut nevoie de alte dovezi pentru a comanda US Navy să înceapă plănuirea operaţiunii care i-a adus sfârşitul lui pe Bin Laden, pe 1 mai 2011.