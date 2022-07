Cum proiectează familia miliardarului Pritzker "identități sexuale sintetice"!

Un nou raport din Tablet Magazine explică modul în care familia miliardarului Pritzker proiectează identități sexuale sintetice și a înființat Fundația Tawani în 2002, cu scopul de a finanța o varietate de organizații medicale care oferă îngrijire de gen.

Potrivit unui raport cuprinzător al jurnalistei Jennifer Bilek din Tablet Magazine, una dintre cele mai bogate familii din Statele Unite este de vină pentru o schimbare semnificativă a modului în care Statele Unite și, în consecință, restul lumii, percep identitatea sexuală. Potrivit Bilek, familia Pritzker a încercat să-și cheltuiască veniturile pe ideologia transgender sau „identități sexuale sintetice" (SSI), în ciuda faptului că s-a îmbogățit inițial prin intermediul lanțului hotelier Hyatt.

În loc să folosească termenul transgender, Bilek a folosit SSI pentru că, în opinia ei, surprinde mai bine calea și rezultatul ideologiei contemporane de gen. Are foarte mult sens pentru mine, deoarece termenul „transgender" presupune că există o realitate sexuală binară și că genul există. Cu toate acestea, Bilek consideră că este mai bine să adoptăm o frază mai incluzivă, având în vedere apariția a numeroase forme de identități de gen.

Ea a scris: „De atunci am încetat să mai folosesc cuvântul „transgenderism", deoarece nu are limite clare, făcându-l inutil pentru comunicare și am optat în schimb pentru termenul SSI... Trebuie să spun dinainte că nu sunt de acord cu susținerea implicită a lui Bilek a ceea ce s-ar putea numi „drepturile homosexualilor". Unu are ideea că este în favoarea căsătoriilor între persoane de același sex legalizate, deși face o treabă fantastică de a deconstrui nebunia ideologiei de gen. În orice caz, cercetarea sa este uluitoare, si este surprinzatoare suma de bani și resurse pe care Pritzkers le-au investit în inițiativele SSI."

JB Pritzker este actualul guvernator al Illinois, iar familia are o lungă istorie de implicare atât în ​​politică, cât și în medicină. Familia a donat de-a lungul anilor sute de milioane de dolari asociațiilor medicale și universităților. Evrei originari din Ucraina, Pritzkerii și-au pus amprenta în domeniul militar, financiar, imobiliar și guvernamental. „Soții Pritzker au devenit prima familie nordamericană care a avut o facultate de medicină care purta numele lor în semn de recunoștința a unei donații private, atunci când au dat 12 milioane de dolari Școlii de Medicină a Universității din Chicago în 1968", a scris Bilek.

Investiții ca aceasta „au oferit familiei un cap de pod către lumea medicinei academice, care s-a extins de atunci în căutarea unei agende bine definite, centrată pe SSI". Jennifer Pritzker (născută James Pritzker, colonel foto stânga) a înființat Fundația Tawani în 2002, cu scopul de a finanța o varietate de organizații medicale care oferă „îngrijire de gen". Crearea „copiilor creativi de gen" face parte din așa-numita îngrijire de gen. „Creativitatea de gen", care se adresează copiilor, se încadrează sub umbrela așa-numitei îngrijiri de gen. Fundația de familie înființată de guvernatorul Pritzker și soția sa va dedica 25 milioane de dolari cercetării educației timpurii a copiilor.

Pentru a promova mentalitatea SSI în școlile din Illinois, Pritzker a semnat un ordin executiv în 2019, după ce a fost ales guvernator. În august 2021, a adoptat o nouă lege a educației sexuale concepută în conformitate cu Standardele naționale de educație sexuală (NSES). Planul studiilor de educație sexuală din Illinois, publicat recent, este încărcat cu ideologie de gen, solicitând elevilor începând cu vârsta de opt „să explice diferențele dintre cisgender, transgender, gen nonbinar, gen expansiv și identitate de gen".

Dorința lui Pritzker de a-i învăța pe copii ideologia de gen este și mai profundă. Cumnata guvernatorului, Jeanne Pritzker, lucrează ca psiholog la UCLA și este membră a consiliului de administrație al Școlii de Medicină Geffen, afiliată Mattel, producătorul primei „barbie transgender" și a altor jucării. În plus, mai multe organizații care oferă „clinici de gen" pentru copii au beneficiat de fonduri oferite de averea familiei Pritzker. Spitalul de Copii din Boston este una dintre aceste instituții care oferă în prezent servicii de gen multi-specialități copiilor de până la trei ani.

Familia Pritzker are și activități în afara Statelor Unite. Jennifer (James) Pritzker a contribuit cu bani la Centrul Bonham pentru Studiul Diversității Sexuale de la Universitatea din Toronto. Unul dintre vorbitorii de la Centrul Bonham este, de asemenea, custodele „celei mai mari colecții de arhive pornografice din Canada", iar organizația se dedică deconstrucției sexului uman. Nicholas Matte - istoric interdisciplinar conștient din punct de vedere politic, care organizează colecția de reprezentare sexuală și predă în programul de studii asupra diversității sexuale -, a respins noțiunea de identități sexuale binare.

Pritzker a stabilit prima catedra de studii transgender la Universitatea Victoria din Columbia Britanică, pe lângă finanțarea Centrului Bonham. Multimilionara Martine Rothblatt a susținut discursul principal la o conferință din 2016, care a fost organizată de actuala Catedră de Studii Transgender. În discursul său, Rothblatt a vorbit despre „transgenderi tehnologici" și despre cum să crească „transumaniști tehnologici".

Rothblatt a spus odată: „Îl facem pe Dumnezeu pe măsură ce implementăm o tehnologie care este din ce în ce mai dezvoltată, mereu prezentă, atotputernică și benefică". Rothblatt pare să aibă un pic de complex al lui Dumnezeu amestecat cu filozofia ei transgender. Jennifer Bilek a ajuns la concluzia că familia Pritzker și alții „s-ar putea să fie pe drumul bun spre a proiecta un nou mod de a fi uman" datorită influenței extinse a familiei Pritzker asupra culturii SSI din America de Nord.

Dar, a întrebat ea, „ce ar putea explica impulsul brusc al elitelor bogate de a deconstrui cine și ce suntem și de a manipula caracteristicile sexuale ale copiilor din clinicile care se răspândesc acum pe tot globul, în timp ce pretind noi drepturi pentru cei care sunt deconstruiți?" Oricare ar fi motivul, amploarea infiltrării ideologiei SSI în instituțiile noastre este mai mare și mai bine finanțată decât am fi putut anticipa.