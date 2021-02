Cum s-au clădit gruparile interlopilor din Clanul Sportivilor si Clanul Luptatorilor si rivalitatile dintre ele

Clanurile interlope se ataca si din inchisoare. Un mesaj lansat de Cezar Petcu, zis Joe, a bagat fiori in clanul Sportivilor, condus de Marius Alecu, zis Bebino sau King Kong de Berceni.

Joe s-a filmat cu telefonul mobil in timp ce fuma, relaxat, un trabuc si a postat un mesaj razboinic pe Instagram: "Cat timp am cutitul cu mine, tai si roboti", a scris Joe. Se pare insa ca aceasta filmare nu este recenta, ci ar fi fost realizata in vara anului trecut. In plus, telefonul respectiv a fost confiscat inca de atunci, iar pe numele detinutului a fost intocmit un raport de incident.

Cezar Petcu zis Joe, din Clanul Tiganilor, nepotul lui Napoleon, antrenorul de box de la Dinamo, l-a atacat in urma cu un an pe Marius Alecu (Bebino). Scandalul a izbucnit dupa ce Alecu i-ar fi cerut o suma de bani lui Joe. Au stabilit o intalnire, in cartierul Tei Boboc din Capitala, insa Joe nu a venit singur ci insotit de cativa prieteni, iar cand a sosit Marius Alecu a inceput bataia si s-au folosit arme albe.

Marius Alecu l-a atacat pe Joe si si-a pierdut un deget. O a doua lovitura cu sabia a primit-o in spate. Ambele victime au ajuns de urgenta la Spitalul Sf. Pantelimon. Dupa ce a fost externat, Bebino a fost retinut. Ulterior si Joe a fost dus in fata anchetatorilor, iar judecatorii au decis condamnarea lui. Bebino se afla in prezent in arest la domiciliu in comuna Frumusani din Calarasi, acolo unde, in luna ianuarie, a dat o petrecere de ziua lui cu artificii la care a au participat multi dintre prietenii sai.

S-a ales cu dosar penal pentru comiterea infractiunii de "operatiuni cu articole pirotehnice fara drept". Bebino s-ar fi certat ulterior si cu Mircea Nebunu, un fost prieten de-al lui care l-ar fi lasat balta in seara in care s-a luptat cu Joe.

O alta grupare cunoscuta din Bucuresti este cea condusa de Eugen Preda. Se numeste Gruparea Luptatorilor, dupa sportul pe care il practicau membrii ei. In noaptea de 29 spre 30 septembrie 2019, gruparea lui Eugen Preda a vrut sa incendieze o casa din Holboca, Iasi, care apartine mamei lui Costel Corduneanu. Au aruncat un bidon cu benzina pe poarta casei si i-au dat foc, actiunea fiind catalogata drept un avertisment mafiot.

Dupa acest incident, in media a aparut eronat informatia ca Eugen Preda era liderul Sportivilor. Imediat clanul "afectat" a reactionat: "Baiatul asta nu are nici o treaba cu Sportivii, cum scrieti aici si incurcati oalele... ca e sportiv de performanta, asta e alta treaba, dar el nu are nici o treaba cu ce ati scris voi. El sta in Militari si trupa lor se cheama altfel", a transmis Vali, fratele lui Mircea Emil Balus (Mircea Nebunu).

Culmea este ca Eugen Preda este prezentat de ani de zile ca lider al Clanului Sportivilor. In realitate, gruparea din care face parte este cunoscuta ca cea a Luptatorilor, cu "sediul central" in cartierul Militari. De partea cealalta, Sportivii activeaza in Berceni. Eugen Preda a fost sportiv de performanta legitimat la Dinamo Brasov si subofiter in Ministerul de Interne. El a facut parte din delegatia Romaniei care a participt la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008.

A devenit celebru dupa dosarul furtului de arme de la o unitate militara din Ciorogarla, pentru care a primit o pedeapsa cu inchisoare de 12 ani. De asemenea, el a fost protagonistul scandalului de la Mall Plaza, in urma caruia au cazut mai multe capete din politie (centrul comercial s-a transformat in teatru de razboi intre interlopi si agentii unei companii de paza si protectie).

Eugen Preda a fost primul mare lider interlop care a beneficiat de prevederile Legii recursului compensatoriu. El a fost eliberat pe 22 noiembrie 2017, la scurt timp de la intrarea in vigoare a actului normativ. El e considerat liderul clanului "Luptatorilor", a fost condamnat in 2013 la 12 ani de inchisoare. Judecatoria Focsani i-a admis solicitarea de eliberare pe 14 noiembrie 2017, iar sentinta nu a fost contestata de procurori. Potrivit motivarii Judecatoriei Focsani, Preda a castigat 378 zile in baza Legii recursului compensatoriu.

Eugen Preda a fost dat afara din Politie - unde activa ca agent principal - in februarie 2009, dupa scandalul de la Mall Plaza Romania. Dupa acest incident, Preda a fost monitorizat, ajungandu-se la concluzia ca este implicat in traficul international de droguri, dar si ca este "creierul" furtului de arme de la unitatea militara din Ciorogarla.

A inceput sa practice lupte libere in 1989, obtinand 13 titluri de campion national la cadeti, juniori si seniori si un titlu de campion european la intrecerile fortelor de politie. Dupa lupte a trecut la wushu si kempo, sporturi in care a avut rezultate la fel de bune, devenind de patru ori campion mondial la kempo si de doua ori campion european la wushu. Pe langa aceste titluri, Eugen Preda a castigat toate galele MMA (Mixed Martial Arts) profesioniste la care a participat.

Ca si Preda, Costel Corduneanu a fost sportiv de performanta si angajat al MAI. Inainte de a fi cunoscut drept liderul celui mai de temut clan de interlopi din Iasi, numele lui Costel Corduneanu era legat de performanta sportiva. A fost unul dintre cei mai buni luptatori pe care i-a dat municipiul Iasi, fiind campion mondial la cadeti, vicecampion european si participant din partea Romaniei la doua editii ale Jocurilor Olimpice. La Barcelona, in 1992, unde a obtinut locul 9 si la Atlanta, in 1996, cand s-a clasat pe locul 14.

Banii prea putini l-au facut pe sportiv sa se transforme in interlop. "Din cauza ca banii castigati la lupte in tara erau prea putini, Costel lupta pentru echipe din Elvetia si Germania din septembrie pana in decembrie si se mai descurca. In cele din urma, lipsurile materiale s-au dovedit a fi prea mari, iar Costel a apucat-o pe acest drum", a povestit Gheorghe Brosteanu, fostul antrenor al lui Costel Corduneanu.