Cum s-au pierdut peste 100 de tone de aur în "Epoca de aur" şi cât mai voia să cumpere Nicolae Ceauşescu

La 35 de ani de la explozia centralei nucleare de la Cernobil din Ucraina, cand s-a produs cel mai grav accident atomic din lume, o amenintare ticaie precum o bomba cu ceas in interiorul vechii hale. Reactiile de fisiune au reinviat acum in masa de uraniu ingropata in adancul reactorului.

Certificatele digitale verzi sau "pasapoartele COVID" care vor facilita libera circulatie in Uniunea Europeana pe timpul pandemiei de COVID-19 vor fi implementate in Romania cu ajutorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Criza datoriei externe a Romaniei trebuie situata in contextul crizei care a afectat economia mondiala la inceputul deceniului al noualea al secolului trecut, spune James M. Bought, unul dintre specialistii in istoria Fondului Monetar International, citat in raportul Evolutia stocului de aur al Bancii Nationale a Romaniei in perioada comunista (1946-1989).