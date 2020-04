Cum vrea sa puna mana "Slinosu" pe ROMATSA, ca sageata a lui Orban si Bode, in plina stare de urgenta!

La vremuri de restriste, cum se stie, apar si profitorii. Daca intr-un articol precedent am descris situatia de la CN Aeroporturi Bucuresti SA, unde manevrele de culise se fac la ordinul ministrului Transporturilor, Lucian Bode, cu voia directa a premierului Ludovic Orban - si el fost ministru al Transporturilor -, de data asta vorbim despre situatia de la ROMATSA.

O companie strategica de care depind zborurile aeriene, siguranta acestora. In loc sa se preocupe, deci, de sanatatea angajatilor, ca sa nu fie contaminati cu coronavirus - desi a existat si aici un caz care a provocat un mic scandal de presa, dar a fost izolat si angajatul internat -, sa se inchida institutia si sa paralizeze si ce a mai ramas din traficul aerian, Lucian Bode e predispus la aceleasi manevre, la adapostul crizei provocate de COVID-19, cand e suspendata intreaga transparenta decizionala si financiara. In cazul de fata e vorba despre Corvin Nedelcu, consilierul personal al lui Bode, membru in CA al Aeroporturi Bucuresti SA si la ROMATSA SA, dar si prins in schemele unor companii din segmentul de asigurari, conform CV ce poate fi consultat aici. Ciudat CV, mai ales ca functiile pe care le ocupa pana in prezent, dupa cum le declara, sunt la limita incompatibilitatii, daca nu cumva depasesc aceasta limita cel putin moral.

Nedelcu trage sforile pe la Bode, pe sub nasul lui Orban ca sa ajunga directorul general al ROMATSA SA. Si pentru asta promite marea cu sarea. El se afla in plin avant financiar si de cand este fidel noului regim, pe langa casa si masa i-a rasarit si un spatiu comercial de productie achizitionat in 2019. Mai are tablouri de valoare, ceasuri si bijuterii, insumand aproape 200.000 de euro. Detine numeroase conturi in lei si valuta la mai multe banci, si venituri substantiale anuale, dupa cum se poate vedea in declaratia de avere de aici, fiind prins ca actionar si in numeroase companii private de unde are de asemenea venituri importante, dupa cum reiese de aici.

Corvin Nedelcu s-a remarcat, in timp, ca umil aghiotant al lui Theodor Stolojan, caruia-i cara geanta, iar mai apoi s-a oferit serviciile tuturor stapanilor care l-au preluat, omul nostru stiind sa fie recunoascator pentru ca a fost pus pe diverse functii, fiind deosebit de atent cu cantitatea si calitatea "recunostintei purtate". Si ca sa vedeti cine ar fi gata sa puna mana pe ROMATSA, o companie strategica, intr-o situatie declarata de stare de urgenta:

Despre Corvin Nedelcu se știe că este un fost ofițer de armată, trecut la SPP, unde s-a remarcat - cum spuneam - ca fiind aghiotantul lui Teodor Stolojan, pe vremea când acesta era premier. De fapt, la acea vreme, lui Stolojan îi plăcea să hoinărească prin munți, și nimeni din cei care-i asigurau paza nu prea voia să-l însoțească. Dar, într-un final, a fost ales să meargă Corvin Nedelcu, pe care cei din SPP îl botezaseră „Slinosu'".

Ce legătură are un fost ofițer de armată, trecut pe la SPP, cu ROMATSA și CN Aeroporturi București? Cam niciuna. Decât poate recomandarea relațiilor de partid, adică PNL, fost PDL, și susținerea pe linie masonică, fiind cunoscut faptul că acesta, pe vremea când era secretar general al Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, era venerabil în Loja „Izvorul Înțelepciunii". După „lăsarea la vatră" din SPP, Nedelcu a devenit consilier juridic la Upetrom „1 Mai" Ploiești, societatea privatizată ulterior în favoarea unei firme a omului de afaceri Gabriel Comănescu, Aquafor Internațional. De altfel, Nedelcu a fost angajatul firmelor Upetrom și Aquafor Internațional până în 2008. Trebuie subliniat că Nedelcu se laudă cu faptul că, în 2007, a fost cavalerul de onoare la cununia lui Vlad Stolojan, fiul fostului premier.

Ulterior, ajungând la Ministerul Educației printr-o ordonanță de urgență promovată, în 2010, o firmă controlată de el a intrat în posesia hotelului și restaurantului de la complexul Olimpia, din Capitală. Practic, prin acea ordonanță, promovată chiar de el, Nedelcu a dat dat un tun financiar de mari proporții la Complexul Sportiv Olimpia din Capitală. Numele său a fost intens mediatizat în scandalul terenurilor de la Baza sportivă Olimpia din Capitală, pe vremea guvernării Boc, adică prin anii 2009-2010, când ministru al Educație era Daniel Funeriu.

Nedelcu este descris ca om cu profil și acţiuni de servicii secrete îndrăgostit de business. Mai multe surse susţin că asta este și îngrijorarea actuală a serviciilor secrete ca instituţii: apetitul pentru afaceri al multor oameni de-ai lor le-a scăpat de sub control. Nu mai știe nimeni dacă se fac bani pentru ele, pentru partide sau bani personali. În 2012, după schimbarea de Guvern, Nedelcu este concediat din Ministerul Educaţiei și se ocupă de „logistica mișcării politice a lui Mihai Răzvan Ungureanu, fostul șef al SIE. Mai apoi, omul nostru e propulsat din zona serviciilor in zona asigurarilor financiare, ocupand posturi importante in ASF, in acelasi timp avand actionariat in mai multe firme private, asa cum se poate vedea in declaratia sa de interese la care faceam referire mai sus. Tot Nedelcu este prins intr-un scandal urias cu firme de la Cluj, din zona de influenta a lui Emil Boc, scandal in care a intervenit direct PLAF, pentru bani europeni, dupa cum se poate citi aici.