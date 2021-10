Curat anticonstitutional! In ciuda avertismentului fostului sef al CCR Guvernul interimar Cîțu a prelungit starea de alertă si a modificat Bugetul

Augustin Zegrean, fostul președinte al CCR, a afirmat că guvernul condus de Florin Cîțu nu mai poate prelungi starea de alertă din postura de interimar pentru că statutul respectiv nu-i mai permite adoptarea hotărîrilor de guvern, nu doar a ordonanțelor de urgență. Asadar, prelungirea acestei stari in sedinta de miercuri reprezinta un act anticonstitutional.

Augustin Zegrean a declarat că formarea unui nou guvern după căderea cabinetului Cîțu trebuie să aibă loc cît mai rapid, fără tergiversările pe care le face Klaus Iohannis pentru a prelungi criza pe care a provocat-o mai mult sau mai putin direct, întrucat nu peste mult timp expiră interimatele unor miniștri numiți după plecarea USR de la guvernare, iar ministerele respective ar rămîne fără conducători ulterior.

Surse politice afirma ca Florin Cîțu, sprijinit declarativ de Klaus Iohannis va sustine ca din punctul de vedere al Constitutiei se specifica doar ca prioritatea guvernului interimar este "administrarea" tarii. Or, in numele acestei "administrari", guvernul interimar fie poate prelungi interimatul unor ministri (interimat anterior trecerii motiunii de cenzura), fie poate numi noi ministri. In acest ultim caz parerile specialistilor in constitutie se impart in doua: prima ar fi ca premierul interimar fortat de necesitatea administrarii tarii in locuieste/numeste un ministru sau mai multi si presedintele il/ii valideaza; a doua ar fi ca ii propune si ii aduce in fata parlamentului sa-i aprobe.

Augustin Zegrean sustine insa ca nu se poate asa ceva: "Nu ar mai putea fi numiți alți miniștri interimari după expirarea celor 45 de zile, prin rotație, pentru că rațiunea limitării acelei perioade de interimat în Constituție a fost tocmai forțarea numirii unor miniștri plini, altfel ne-am fi trezit cu interimate pe termen nelimitat. Un guvern interimar poate funcționa pe termen lung, pînă vine alt guvern plin, dar miniștrii interimari sunt limitați la 45 de zile. În plus, guvernul interimar nu poate semna nici măcar hotărîri de guvern, ceea ce înseamnă că, spre exemplu, starea de alertă nu o mai poate prelungi, deși această procedură e, oricum, un abuz, așa cum m-am pronunțat deja, pentru că restrîngerea unor drepturi se poate face doar prin lege."

"Procedurile constituționale trebuie folosite în scopul asigurării funcționării statului, a colaborării loiale între instituții, nu a blocării lui", după cum se arată și într-o decizie a CCR de anul trecut. Asadar, tărăgănarea învestirii unui nou guvern, ceea ce face acum Klaus Iohannis, încălcă spiritul Constituției și al democrației. O problemă majoră după căderea guvernului Cîțu e și imposibilitatea de a elabora bugetul de stat, inclusiv rectificarea acestui buget, ca și a atragerii banilor din PNRR. Bugetul de stat, care în mod normal și legal trebuie depus în parlament cel tîrziu pe 15 octombrie, cade în sarcina unui guvern cu drepturi depline.