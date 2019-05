Dacian Cioloș, un mare MINUS la șefia PLUS

Trezită din mahmureala istorică care durează trei decenii, clasa politică pare a fi lovită de epurarea cadrelor. Lovit din toate părțile cu dosare din uzinele DNA, partidul de guvernământ a fost nevoit să renunțe la ofițerași, păstrându-și la conducerea doar garnitura de "penali". Cu această ocazie a ieșit la iveală și nomenclatorul bogat de securiști de pe statul de plată al instituției campate în Casa Poporului.

Epoca post-Băsescu a făcut trecerea de la "statul ticăloșit" la "statul paralel". Acuzațiile de represiune asupra unor dizidenți comuniști l-au eliminat pe Procurorul general al României, Augustin Lazăr. Apoi, tunurile tunurile s-au îndrepta către Dacian Julien Cioloș, marea speranță a opoziției PLUS. În calitate de soldat la trupele de securitate ceaușiste, Cioloș ar fi păzit ulița care duce la domiciliul dizidentei Doina Cornea. Șeful PLUS a replicat că ar fi păzit doar intersecția.

Avalanșa de dezvăluiri compromițătoare la adresa molâului Julien are darul să-i lege numele de Securitate. Un fost jurnalist din categoria "distrugătorul de parașute", metamorfozat în lucrător CNSAS, susține că tatăl lui Cioloș, milițian de frunte al regimului, ar fi intervenit pentru ca fiul său să aibă parte de un stagiu militar mai blând, la trupe de securitate.

Din proprie experiență vă pot spune că, în buza lui '89, viața trupetului de securitate nu era nici pe departe așa de ușoară. Din sutele de mii de decreței, luați cu arcanul pentru a-și satisface stagiul militar obligatoriu, o parte au fost repartizați la trupele de securitate. TR-iștii de 9 luni (termen redus), erau aleși, din facultăti cu dedicație ca cele de Drept, Sociologie, Istorie, domenii care, ulterior, se pretau cel mai mult pentru munca viitoare în informații. În perioada 1986-1988, unitățile Ministerului de Interne erau doldora și de soldați în termen (1 an și 4 luni), puștani cu vârste între 18și 19 ani, din toate categoriile, sportivi sau băieți mai bine făcuți de felul lor. Echipamentul trupeților de securitate era ușor diferit de cel al militarilor din unităților Ministerului Apărării Naționale și, poate că, mâncarea era mai bună. Toate aceste avantaje veneau la pachet cu un mare dezavantaj, trupeții secu beneficiau de o instrucție dură, ca la carte, "futai după regulament", în limbajul cazon al vremii. Ca în mai toate umeurile țării, mai feriți de căprărie erau șoferii, infirmierii, bucătarii și furierii companiilor. Pe departe, cel mai bine o duceau piloșii de rang înalt, care dintr-un motiv sau altul (bolnavi închipuiți, întreținători de familie, etc) își amânaseră stagiul militar până după terminarea facultății, când nu executau decât 6 luni și acelea la fără frecvență.

Un lucru este cert. La nivelul anilor 1987-1988, unitățile militare ale țării erau pline cu decreței. Nici unitățile Ministerului de Interne ( Miliție, Trupe de Securitate, Pomieri, Gardă ) nu făceau notă discordantă. Cu o mică excepție. Unitățile M.I. nu trimiteau militari la muncă în economia națională, campanii agricole, construcții, mine sau canal. Până la un moment dat, când, având în vedere numărul ridicat de sclavi ce puteau fi folosiți pe ogoarele patriei, organele de partid și de stat s-au gândit că ar fi bine dacă ar înlătura cumva această diferență. Astfel, peste noapte, MApN s-a trezit cu zeci de mii de soldați ai Ministerului de Interne, detașați în vederea trimiterii acestora la munci agricole. Am trăit din plin aceste mișcări între ministere în '87, când, brusc, UM 01278 Someșeni Regiment de protocol al Armatei a IV-a și-a dublat efectivele cu soldați de la pompieri, miliție, trupe de securitate și gardă.

Să dai de pământ cu Cioloș pentru că în calitate de militar în termen la trupe de securitate, a stat în poarta unei femei fragile cu o voință de fier și să te faci că nu vezi adevărații vinovați pentru persecuțiile la care a fost supusă, este o greșeală. Nu am aflat nici măcar acum cine a filat-o și hăitut-o pe dizidentă în anii '80. Nu știm cine este turnătorul Peter Naghi, fost student al doamnei, promovat ulterior asistent la catedra de limbă franceză la care preda și Cornea, deși astăzi este diamai generalul SIE în rezervă.

La trecutu-i mare, mare viitor !

Teza conform căreia Dacian Julien Cioloș este securist din tinerețe este subțire. Singura voce limpede care a mai lămurit cât de cât situația a fost cea a istoricului Marius Oprea. Acesta a dat de înțeles că nepoțelul Cioloș a fost adus la unitatea TS de ruda sa apropiată, Virgil Ardelean, șef al Miliței Cluj la acea dată. O teorie care se leagă de cariera fulminantă, ulterioară a vedetei PLUS.

Din păcate, cei care-i caută nod în papură politicianului, i-au trecut cu vederea atât activitățile, cât și afinitățile recente. Un portret cât se poate de realist al acestui minus de la PLUS, a fost creionat de jurnalistul Valer Marian (în perioada în care a activat ca senator), prin nenumărate, interpelări, declarații politice și de presă, preluate de mass-media cu nesaț. Vă prezentăm mai jos câteva fragmente din biografia neromanțată a lui Dacian Julien Cioloș, care dezvăluie parvenitismul acestuia, desființând mitul meritocrației cu care fusese încoronat, așa cum a apărut sub titlul "Românii trebuie să aleagă între două odrasle de milițieni", în cartea Noi mărturii despre România penală (2013-2017) publicată de editura Compania în anul 2018.

Rubedeniile cu școală de miliție la Băneasa

"Astfel, intrarea în lumea politică și ascensiunea în establishmentul de la București i-au fost asigurate de chestorul Virgil Ardelean, care grație longevității sale în funcția de șef al serviciului secret al Ministerului Administrației și Internelor (DGIPI) a fost strâns și substanțial relaționat cu lideri importanți ai principalelor partide din România, începând cu unii din PNȚCD (Gavril Dejeu, Constantin Dudu Ionescu) și continuând cu alții din PSD (Ioan Rus), PNL (Cristian David, Norica Nicolai, Călin Popescu Tăriceanu) și PDL (Traian Băsescu, Vasile Blaga, Elena Udrea). Virgil Ardelean și Dacian Cioloș au ascendență comună în localitatea Pericei județul Sălaj, în care s-au născut atât fostul șef al DGIPI cât și mama actualului premier. Ardelean și Cioloș sunt rude destul de apropiate, în sensul că actualul premier este nepot de vară al fostului șef al DGIPI. Bunica maternă al lui Ardelean a fost soră cu bunica maternă a mamei lui Cioloș, cele două surori având numele Tătar Ileana și Tătar Maria."

Startul unei cariere promițătoare

"Dacian Cioloș și-a început cariera în Guvernul României ca și consilier al ministrului Agriculturii în anul 2005, când unchiul său Virgil Ardelean era încă șef al serviciului secret al Ministerului Administrației și Internelor și era bine relaționat cu mai mulți lideri importanți ai PNL și PDL, partide care au constituit guvernul Alianței DA. [...] Grație influenței sale asupra unor lideri importanți ai PNL, partid care a guvernat România împreună cu UDMR după ruptura de PDL din primăvara anului 2007, ministrul Agriculturii, Decebal Traian Remeș, a trebuit să creeze un post de subsecretar de stat (pentru afaceri europene) pentru nepotul Dacian Cioloș. După ce Remeș a trebuit să părăsească Ministerul Agriculturii, în urma scandalului declanșat prin instrumentarea unui dosar penal de către DNA cu concursul serviciului secret al Ministerului Administrației și Internelor, care se afla sub coordonarea și sub influența chestorului Ardelean, Cioloș a fost promovat în mod, atunci surprinzător, ministru al Agriculturii în Guvernul Tăriceanu II. Apar tot mai multe indicii că Decebal Traian Remeș ar fi fost înlăturat în urma unei operațiuni orchestrate de fostul președinte Traian Băsescu cu concursul DNA și al DGIPI, care, așa cum am arătat, se afla sub influența incontestabilă a chestorului Virgil Ardelean. Devine astfel tot mai pluzibilă versiunea că unchiul Ardelean a contribuit direct și substanțial la promovarea nepotului Cioloș în funcția de ministru al Agriculturii și că acesta a parvenit politic peste cadavrul politic al lui Remeș. Cioloș și Ardelean au rămas în relații apropiate, fiind surprinși amândoi recent în avionul cu care premierul s-a deplasat la Riga la reuniunea șefilor de guverne din statele Europei Centrale și Răsăritene și din China.

Adevăr. Onestitate. Autenticitate

"După constituirea guvernului PSD-PDL în urma alegerilor parlamentare din decembrie 2008, Dacian Cioloș și-a oferit serviciile acestor partide. Întrucât funcția de ministru al Agriculturii a fost preluată de unul din liderii importanți ai PSD, senatorul Ilie Sârbu, Dacian Cioloș a fost recuperat de președintele Traian Băsescu, care a înființat expres o comisie prezidențială pentru elaborarea unei strategii în domeniul agriculturii și l-a numit șef al acesteia în iulie 2009, cu rang de consilier prezidențial. Ulterior, tot președintele Băsescu a pus umărul și a asigurat desemnarea lui Dacian Cioloș în funcția de comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală, pe care a exercitat-o în perioada 2010-2014. În perioada deținerii acestei importante funcții Cioloș a fost foarte apropiat de președintele Băsescu, de principalii lideri ai PDL și de europarlamentarii acestui partid. Înainte de expirarea mandatului de comisar european, Dacian Cioloș a încercat să-și negocieze rămânerea în funcție cu președintele și premierul PSD, Victor Ponta, dar nu a avut succes. În aceste condiții, la începutul anului 2015 a fost desemnat consilier special pentru securitate alimentară al președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Toate acestea converg spre ipoteza că nu meritocrația și autenticitatea (apropo de sloganul său electoral „Adevăr. Onestitate. Autenticitate") au prevalat în cariera lui Dacian Cioloș, ci aceasta s-a fundamentat pe relații de nepotism și pe aservirea față de anumite centre de putere începând cu fostul președinte Traian Băsescu și PDL. Din păcate începe să fie pusă sub semnul întrebării nu numai meritocrația ci și onestitatea clamată, îndeosebi în această campanie electorală, de premierul Dacian Cioloș și susținătorii săi din PNL și USR. Recent a fost acuzat de presă că a făcut parte din board-ul unui ONG finanțat de George Soroș (Friends of Europe) și că în declarația sa de avere apare că a încasat o sumă substanțială (12.322 euro) de la Banca Mondială, deși în CV-ul său nu apare vreo activitate desfășurată la această instituție. Mai grav este că apar tot mai multe indicii că Dacian Cioloș s-ar fi implicat, prin interpuși, în perioada în care a fost comisar european pentru agricultură, în afaceri în domeniul viticulturii și pomiculturii, pentru care au fost acordate subvenții europene substanțiale."

Averea ascunsă

"Conform informațiilor dintr-o sesizare primită de la un petiționar din municipiul Turda, care mi-au fost confirmate în mare parte de un fost ofițer de informații cu funcție importantă în zonă, Dacian Cioloș ar fi legat de afacerile firmei Crama La Salina SRL Turda (denumită anterior Finas Energy), care deține o plantație de viță de vie în suprafață de 70 hectare (cultivată cu soiuri nobile aduse din Franța), o cramă producătoare de vin (denumit ISSA, de la Potaissa), o pensiune (denumită „Sarea în bucate") și un centru de echitație (cu o herghelie de cai aduși din Spania și Olanda), toate amplasate lângă Salina Turda, care a fost cel mai vizitat obiectiv turistic din România în ultimii doi ani (peste 650.000 de vizitatori anual). Potrivit surselor, de aceste afaceri ar fi legați și ex-primarul democrat-liberal al municipiului Turda din perioada 2004-2016, Tudor Ștefănie, actualmente candidat PNL pentru Camera Deputaților, fostul ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, și fostul premier PDL Emil Boc. [...]

Lângă plantația de viță de vie, pensiune și centrul de echitație se află o pășune de zeci de hectare, care a devenit arie protejată (sit de importanță comunitară), pentru care se încasează subvenții europene și despre care localnicii spun că ar fi ai Elenei Udrea. Premierul Cioloș este legat de județul Cluj și prin faptul că deține o casă de vacanță și un teren în suprafață de un hectar în comuna Mărișel, situată în Munții Apuseni, în apropierea comunei natale a lui Emil Boc (Mărgău).

Cine împarte la UE, parte-și face

"SC Crama La Salina SRL deține, pe lângă plantația de viță de vie din Turda, o plantație de pomi fructiferi (meri), în suprafață de zeci de hectare în comuna Dragu județul Sălaj (județul natal al premierului Cioloș). O parte din producția de mere este folosită pentru producerea de suc pasteurizat la cutie (denumit Măr Revolution), iar o parte este comercializată. În perioada restructurării plantației de viță de vie de la Turda și a plantației de meri de la Dragu, perioadă în care Dacian Cioloș era comisar european pentru agricultură, au fost acordate primele subvenții europene pentru reconversie la agricultura ecologică pentru România, care sunt de circa 100 de ori mai mari decât subvențiile normale, fiind cifrate între 13.000-16.000 de euro la hectar. Astfel, conform unui răspuns primit de la Ministerul Agriculturii, firma Finas Energy/Crama La Salina a încasat cu titlu de subvenții pentru reconversie la agricultura ecologică suma de 640.462,43 euro pentru o suprafață de viță de vie de 41,36 hectare (520.284,08 euro în 2012 și 120.178,35 euro în 2015). Și pentru plantația de meri de la Dragu au fost încasate subvenții europene pentru reconversie la agricultura ecologică de către aceeași firmă.

Plantația de viță de vie este deținută în baza unui contract de asociere în participațiune încheiat în anul 2011 de SC Finas Energy SRL cu Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Turda, iar plantația de pomi fructiferi este deținută în baza unui contract de închiriere încheiat cu Primăria comunei Dragu. Se cuvine relevat că, în perioada restructurării plantației de viță de vie de la Turda, soția premierului României și-a finalizat lucrarea de doctorat, având ca obiect viticultura din România, lucrare pentru care a solicitat informații începând din perioada în care soțul său era ministrul Agriculturii și continuând în perioada în care acesta a fost comisar european pentru agricultură."

Cercul relațional

Firmele implicate în afacerile de la Turda și Dragu (Finas Consulting Dragu, Finas Energy Cluj Napoca, Crama Salina Turda, Clasiq Wine, Salina Equines) au aceiași doi asociați (Simion Mureșan și Claudiu Sugar) și același administrator (Ioan Ovidiu Maxim). Simion Mureșan și Claudiu Sugar sunt doi prosperi oameni de afaceri din Cluj Napoca, cunoscuți ca sponsori ai campaniilor electorale ale lui Emil Boc. Simion Mureșan deține împreună cu fratele său Teofil Mureșan holdingul Electrogroup, care s-a asociat în afaceri cu fiul chestorului Virgil Ardelean, Alin, în firma Ten Transilvania Energy. Firmele Electrogroup și Ten Transilvania Energy au derulat afaceri cu energie și echipamente electrice și s-au aflat în siajul PDL și al ex-premierului Emil Boc, beneficiind de contracte de zeci de milioane de euro în timpul guvernării portocalii. Claudiu Sugar figurează ca asociat într-o duzină de societăți comerciale, având ca obiect de activitate afaceri imobiliare, agricole, financiare, medicale, de consultanță și cu energie, care au prosperat tot în timpul guvernării portocalii. Și Sugar a avut afaceri cu fiul chestorului Ardelean. Maxim Ioan Ovidiu este originar din satul Marin comuna Crasna județul Sălaj, sat apropiat de localitatea Pericei, din care este originară mama premierului Dacian Cioloș și în care acesta și-a petrecut copilăria. Maxim a absolvit aceeași facultate ca și actualul șef al Guvernului, respectiv Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, cu un deceniu mai târziu. Este posibil ca Maxim Ioan Ovidiu să fie în relații de rudenie cu familia premierului Dacian Cioloș sau cu familia chestorului Virgil Ardelean.

OLAF și DNA au ochelarii sparți când vine vorba despre Julien

"Cu o lună în urmă i-am adresat premierului Cioloș o întrebare privind o posibilă conexiune cu plantația de viță de vie și cu plantația de pomi fructiferi la care am făcut referire, dar acesta nu a catadicsit să-mi răspundă, deși termenul regulamentar de răspuns pentru membrii Guvernului este de cel mult 15 zile. Mă așteptam să primesc un răspuns rapid și tranșant, cu DA sau NU, din partea șefului Guvernului Cioloș. Având în vedere circumstanțele prezentate, consider că ițele acestei afaceri pot și trebuie să fie dezlegate de OLAF și de DNA, sub aspectul unui eventual conflict de interese sau al unei eventuale folosiri a influenței și autorității în scopul obținerii unui folos pentru sine sau pentru altul."

Eduard Ovidiu Ohanesian