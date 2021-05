Daily Mail Virusul SARS2 a fost produs în laboratorul din Wuhan şi modificat să pară natural după izbucnirea epidemiei!

Daily Mail a obţinut în exclusivitate acest studiu de 22 de pagini în care cei doi cercetători arată că noul coronavirus nu are un „antecedent natural credibil" fiind compus printr-un experiment al adăugării unei noi funcţii prin care să devină capabil să infecteze celulele umane în mod eficient.

Angus Dalgleish (Marea Britanie) şi Birger Sørensen (Norvegia) susţin că au descoperit „amprente unice" în probele de la pacienţii cu COVID-19 care dovedesc o manipulare în laborator. Potrivit studiului, cercetătorii chinezi de la Institutul de Virusologie au folosit structura moleculară a unui coronavirus prelevat de lilieci pe care au suprapus o nouă proteină spike astfel încât să creeze un coronavirus contagios capabil să provoace o boală mortală.

„Credem că s-au creat virusuri prin inginerie genetică inversă. Au modificat un virus natural şi apoi au umblat la date pentru a face să pară că face parte din secvenţe genetice anterioare apărute spontan", au explicat cercetătorii pentru Daily Mail. Publicaţia britanică a publicat şi capturi de ecran ale unor pagini din studiu.

Mai mult, există indicii ale unei „distrugeri deliberate, ascundere sau contaminare a datelor" de către laboratorul din Wuhan, în timp ce „oamenii de ştiinţă care au vrut să-şi împărtăşească descoperirile nu au mai putut face asta sau au dispărut". Autorii studiului ce urmează a fi publicat în jurnalul Quarterly Review of Biophysics Discovery spun că au aşteptat un an să le facă publice după ce au fost ignoraţi de majoritatea jurnalelor ştiinţifice majore şi de comunitatea de cercetători.

Dalgleish este profesor de oncologie la Universitatea St George din Londra şi este cunoscut pentru invenţia primului „vaccin anti-HIV" funcţional care a putut substitui medicaţia antivirală a pacienţilor pe perioade lungi de timp. Sørensen este virusolog şi preşedintele companiei farmaceutice Immunor, care a dezvoltat candidatul la vaccin Biovacc-19.

Cercetătorii susţin că au descoperit mai multe inserţii în proteina spike a coronavirusului SARS-CoV-2 pe când lucrau la acest vaccin şi analizau modul de acţiune a virusului. Concluzia lor este că „coronavirusul SARS-CoV-2 nu are un antecedent natural credibil" şi că este „dincolo de orice îndoială rezonabilă" că este vorba de un virus manipulat în laborator.

Studiul se bazează pe o analiză a experimentelor efectuate la laboratorul din Wuhan între anii 2002 şi 2019, unele dintre ele în colaborare cu universităţile americane. Însă examinarea arhivelor jurnalelor şi bazelor de date s-a axat de controversatele experimente de adăugare a funcţiilor într-un virus apărut natural pentru a le studia mecanismele de acţiune şi capacitatea de a infecta oamenii .

Aceste experimente au fost interzise în 2014 în SUA de administraţia Obama.Pe 25 mai 2021 Anthony Fauci, expertul ştiinţific al Casei Albe, a lămurit faptul că grantul în valoare de 600.000 de dolari acordat ONG-ului EcoHealth Alliance în beneficiul Institutului de Virusologie din Wuhan pentru a cerceta transmiterea coronavirusurilor nu a inclus şi experimentele controversate de manipulare a virusului.

Unul dintre indiciile privind manipularea coronavirusului subliniate de cei doi autori ai noului studiu se referă la o serie de patru aminoacizi în proteina spike a SARS CoV-2. În interviul exclusiv acordat Daily Mail, Sørensen a explicat că aceşti aminoacizi au sarcină pozitivă ceea ce le permite să adere strâns la porţiunile încărcate negativ ale celulelor umane asemenea unui magnet.

Totuşi dat fiind faptul că aminoacizii cu sarcini pozitive se resping reciproc rareori apar în şir în mod natural în organisme gazdă. În cazul noului coronavirus avem un şir de patru - ceea ce face probabilitatea apariţiei naturale extrem de mică. „Legile fizicile spun că nu poţi avea patru aminoacizi unul lângă altul. Nu se poate decât dacă ai produs acel şir artificial", spune Dalgleish. Acestea sunt „amprente unice" ce indică manipulare intenţionată astfel că „probabilitatea de a fi rezultatul unor procese naturale este infimă".

„O pandemie implicând un virus natural ar fi de aşteptat să aibă mutaţii graduale şi chiar dacă devine mai infecţioasă să fie totodată mai puţin patogenă. Mulţi au aşteptat să se întâmple asta în privinţa pandemiei de COVID-19, dar nu pare să fie cazul", au scris cercetătorii în noul lor studiu. Cei doi fac o afirmaţie şi mai puternică în lucrarea lor susţinând că au dovezi ale faptului că după izbucnirea pandemiei cercetătorii chinezi au luat probe de la bolnavi şi au modificat virusul prin inginerie genetică.

Ei au avut motive să suspecteze acest lucru după ce au observat că noi tulpini ale virusului au fost introduse subit în bazele de date genetice de către cercetători chinezi - s-a întâmplat în primele luni ale lui 2020, în ciuda faptului că probele iniţiale fuseseră colectate şi cu ani înainte. „Tulpinile care au răsărit după ianuarie 2020 nu sunt credibile. De un an de zile avem dovezi primare ale ingineriei genetice inverse la începutul anului 2020.

După toate indiciile, materialul viral conservat şi informaţiile legate de el au fost distruse. Prin urmare, ne confruntăm cu mari goluri de date care poate nu vor fi niciodată umplute", au scris cercetătorii. Ipoteza lor este că virusul a scăpat din zone cu securitate mai slabă ale laboratorului Institutului de Virusologie din Wuhan care are un nivel patru de biosiguranţă.

„Am mai văzut scăpări din laborator şi ştim că se întâmplă. Ce mai ştim din rapoartele examinate de noi este că se lucrează asupra coronavirusurilor la laboratoare de nivel doi sau trei. Dacă se efectuează experimente privind adăugarea de funcţii în atare laboratoare de siguranţă mai scăzută, la ce ne-am aştepta?", notează Sørensen.

Teoria virsului scăpat din laborator, anterior respinsă de comunitatea ştiinţifică prin studii ale secvenţei genetice naturale a noului coronavirus, a fost readusă în atenţia publică căpătând din nou plauzabilitate după apariţia unui raport al serviciilor de informaţii americane despre cercetători chinezi ai laboratorului care au ajuns la spital în noiembrie 2019 cu simptome corespunzătoare atât înfecţiei cu COVID-19 cât şi unei gripe sezoniere.

Preşeditele american Joe Biden a cerut serviciilor de informaţii reexaminarea tuturor teoriilor plauzibile privind originile pandemiei de COVID-19, inclusiv a celei privind scăparea virusului din laboratorul de la Wuhan.