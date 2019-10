De ce e Cuc penal. Legislatia care interzice furnizarea de secrete si date cu carcater personal legate de listele pasagerilor pe care i le-a cerut directoarei Mezei

Dupa intreg scandalul legat de Razvan Cuc, care i-a cerut directoarei Madalina Mezei sa retina la sol aeronavele cu care urmau sa vina la Bucuresti parlamentarii care votau motiunea de cenzura, ministrul Transporturilor a dat-o la intors. Nu cu folos, insa, pentru ca astazi prezentam caracterul pebal al actiunilor lui Razvan Cuc.

Initial, Razvan Cuc a infirmat ca i-ar fi cerut Madalinei Mezei sa retina la sol aeronavele, a spus ca nici nu s-a intalnit cu fosta directoare a TAROM, dar dupa ce Ziuanews a publicat filmuletul in care se vede cum Cuc s-a intalnit cu Mezei noaptea pe o strada din Cartierul Baneasa, in fata locuintei acesteia, ministrul Transporturilor a recunoscut ca s-a vazut cu ex-directoarea TAROM. Pe care a dat-o afara pentru ca nu i-a executat ordinul abuziv.

Cuc a spus, insa, intr-o conferinta de presa televizata, ca s-a vazut cu Mezei pentru a-i cere listele pasagerilor la bord ai aeronavelor, ca sa se asigure ca, dimpotriva, totul e in regula, ca parlamentarii vor fi la bord. S-a referit la parlamentari in general. Daca ar fi spus "parlamentarii PSD" (ar fi dorit sa afla ca nu lipseste nimeni de la social democrati, numai ca acestia oricum nu votau motiunea), mai treaca-mearga, dar s-a referit la toti. Oricum ai lua-o, e penal. Iata ce spune legislatia in domeniu: "Legea nr. 284/2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale"

Art 13/4: "Este interzisă transmiterea datelor PNR, în condițiile prezentei legi, către alte autorități sau instituții publice române."

Art 18 "Datele PNR cuprinse în Sistemul de evidență a datelor PNR se utilizează doar pentru următoarele scopuri:

a) prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor grave;

b) prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare."

Art 23: "(1) Autoritățile competente utilizează în cadrul activităților proprii datele PNR și rezultatele prelucrării datelor PNR primite de la UNIP, exclusiv în vederea analizării suplimentare a acestora pentru a stabili dacă este necesară sau nu dispunerea unor măsuri în oricare dintre scopurile prevăzute la art. 18.

(2) La nivelul autorităților competente, datele PNR se prelucrează exclusiv de către persoanele desemnate potrivit art. 11 alin. (2) lit. b) și în limitele stabilite prin ordinele sau dispozițiile conducătorilor autorităților competente emise în temeiul art. 11 alin. (2) lit. c).

(3) Dispozițiile alin. (1) nu aduc atingere exercitării atribuțiilor autorităților competente în situațiile în care alte infracțiuni sau indicii privind alte infracțiuni sunt descoperite în cursul aplicării măsurilor dispuse ca urmare a analizării datelor PNR și a rezultatelor prelucrării datelor PNR primite de la UNIP.

(4) Dispunerea de către autoritățile competente a oricărei măsuri cu caracter obligatoriu împotriva unei persoane exclusiv în baza prelucrării automatizate a datelor PNR ori pe baza rasei sau originii etnice a unei persoane, a opiniilor sale politice, a religiei sau a convingerilor sale filozofice, a apartenenței la un sindicat, a stării sale de sănătate, a vieții sexuale sau orientării sexuale este interzisă."

Art 34/2: "Este interzisă prelucrarea datelor PNR prin intermediul persoanelor împuternicite de către operator, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor și a legislației de punere în aplicare a acestuia."

Art 40/2: În cadrul activităților necesare pentru transmiterea datelor PNR către UNIP, transportatorii aerieni rămân responsabili, în temeiul dispozițiilor legale din domeniul protecției datelor cu caracter personal aplicabile acestora, în ceea ce privește:

a) adoptarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea protejării datelor PNR împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei altei forme de prelucrare ilegală;

b) prelucrarea datelor PNR în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, inclusiv informarea pasagerilor, prealabilă colectării datelor PNR, cu privire la faptul că acestea sunt transmise către UNIP"

In plus fata de acestea, mai avem si politica de confidentialitate a TAROM, publicata pe siteul companiei, care interzice furnizarea de date privind identitatile pasagerilor, dupa cum se poate vedea consultand informatiile de la aceasta sectiune a siteului.

Din toate acestea, rezulta fara echivoc ca Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, a comis o infractiune atunci cand a cerut listele pasagerilor aeronavelor de pe aeroporturile din tara, care urmau sa aduca la Bucuresti parlamentarii pentru votarea motiunii de cenzura.