Declaratiile care-l leagă pe Virgil Popescu de serviciile de informații. Ministrul actioneaza impotriva intereselor României prin firme strategice!

Apar tot mai multe informatii in spatiul public despre cine l-a "impins" in față pe Gabriel Țuțu, directorul de la Romarm, fost ofiter SRI. Fostul premier Ludovic Orban afirmă fără echivoc ca este vorba despre Virgil Popescu, actualul ministru al Energiei.

Pe de alta parte, alte surse de presa mai spun ca Țuțu ar fi avut sustinerea directa a lui Florian Coldea si a statului paralel, care ar fi fost influentat de "factorul extern". Cu alte cuvinte, la sefia firmei care tranzactioneaza armament in Romania si pe pietele partenerilor strategici s-a dorit de catre americani sa fie pus un om de incredere al serviciilor si al firmelor sub acoperire.

Asta arata, de asemenea, ca mult controversatul ministru al Energiei - la vremea numirii lui Țuțu era ministru al Economiei - are legatura directa cu statul paralel si cu firmele interne si externe din sfera de influenta a serviciilor. Asa se si explica de ce Virgil Popescu pare de "neatins" si este bine ancorat in afacerile cu statul prin interpusi si printr-o retea de ofiteri sub acoperire care se afla la comanda unor importante institutii ale statului din subordinea ministerelor Economiei si Energiei.

Fostul prim ministru Ludovic Orban afirmă, referindu-se la directorul Romarm, că Gabriel Ţuţu, care este cercetat de DNA pentru luare de mită, că nu l-a numit pe acesta, Ţuţu fiind numit în funcţie de către actualul ministru al Energiei, Virgil Popescu, la acea vreme ministru al Economiei şi Energiei. Orban adaugă că, timp de aproape zece ani, Gabriel Ţuţu a fost ofiţer în cadrul Serviciului Român de Informaţii. In aceasta calitate, Țuțu - omul de incredere al lui Virgil Popescu - era si omul de baza al lui Florian Coldea.

Întrebat joi seară, la Realitatea Plus, cine l-a numit pe Gabriel Ţuţu în funcţia de director general al Romarm, Ludovic Orban a răspuns: "Nu l-am numit eu", a afirmat Ludovic Orban. Întrebat cine s-a susţinut pe Gabriel Ţuţu, fostul premier a răspuns: "Cine l-a numit". Fostul prim ministru a mai afirmat, răspunzând unei întrebări, că nu ştie dacă Gabriel Ţuţu a fost susţinut pentru a ocupa funcţia de la Romarm de către fostul şef din SRI Florian Coldea. "Cert este că a fost ofiţer SRI. Este evident, îi reiese din biografie. A fost ofiţer SRI o perioadă de aproape zece ani", a adăugat Ludovic Orban.

Aceasta declaratie este deosebit de importanta si face legatura - chiar daca indirect - intre serviciile de informatii care coordoneaza firme sub acoperire si Virgil Popescu. Dar care il si incrimineaza pe Ludovic Orban, intrucat inseamna ca el a stiut ca Gabriel Tutu, de la SRI, omul lui Coldea, e numit sub acoperire la Romarm si a acceptat. Sau sa declare ca Virgil Popescu i l-a impus, la ordinul "factorului extern" al parteneriatului strategic. Orban trebuie sa lamureasca si acest aspect: de ce a fost de acord cu numirea lui Țuțu intr-un moment cheie, dupa ce a decis la guvern ca afacerile cu statul in pandemie se pot face fara licitatii.

Este momentul, de asemenea, ca parlamentul, prin comisiile de aparare si ale serviciilor secrete sa afle daca actualul ministru coordoneaza o astfel de retea de firme cu interese strategice care iata ca aduce atingere sigurantei nationale. Vom putea afla daca Virgil Popescu actioneaza in interesul României sau la ordinul serviciilor de informatii interne si externe. Cum ar mai trebui sa aflam si de ce actualul ministru al Economiei nu-l demite pe Gabriel Țuțu care e anchetat de DNA pentru șpagă si ce interese sunt la minister ca acesta sa ramana pe functie si sa acopere urmele unui scandal monstru.

Este de notorietate faptul ca Popescu acordă sprijin neconditionat austriecilor de la OMV iar prin sotia sa, conform acuzatiilor lui George Simion de la AUR, detine o retea de benzinarii, iar fiica acestuia locuieste cu familia la Viena. Daca am fi intr-o tara independenta si nu intr-o colonie, ar fi cazul ca si CSAT sa se intereseze de legaturile discrete ale lui Virgil Popescu cu retelele operative de afaceri si sa ia masuri urgente. Klaus Iohannis in calitate de sef al CSAT ar trebui sa-i ceara premierului Ciucă sa-l suspende imediat pe Popescu spre a fi cercetat.