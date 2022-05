Deputatul USR Emanuel Ungureanu și-a angajat nevasta și fratele în spitale de stat!

Fratele și soția deputatului deputatului USR de Buzău, Emanuel Ungureanuau fost angajați în spitale de stat în anul 2021, scrie Gazeta de Cluj.

Comitetul director al Spitalului Clinic CF din Cluj-Napoca a analizat oportunitatea angajării și a decis aprobarea încheierii unui contract de colaborare de tip PFA pentru servicii de asistență medicală, apoi angajarea pe perioadă determinată, la data de 23 decembrie 2021, în Ajunul Crăciunului (pentru cei cuminți, Moș Crăciun vine mai repede), a d-nului asistent medical generalist Cornel Ungureanu, așa cum am mai precizat un fost operator bancar, cu experienta ZERO in sistemul medical. Cu toate că în anunțul de angajare se cerea clar ca viitorul ocupant al postului să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitate, dacă ești fratele „cui trebuie" ajungi unde îți dorești.

Mai mult decat atat, putem spune că anul 2021, a fost un an foarte bun pentru familia deputatului USR Emanuel Ungureanu, pentru ca nu doar fratele deputatului, fost operator bancar cu experiență ZERO în sectorul sanitar a fost angajat cu PFA, pe pile la Spitalul clinic CF din Cluj-Napoca, în sectorul bugetar sanitar a mai fost angajată și soția deputatului, medicul Loredana Ungureanu care a fost angajată cu integrare clinică, fără concurs, pe pile de conducerea USR-istă de la Spitalul Clinic Judetean de Urgentă din Cluj-Napoca, după o așteptare de opt ani în care a tot încercat să se angajeze în sistemul public de sănătate, pe un post inexistent.

Emanuel Ungureanu a făcut tot ce i-a stat în putință să o integreze pe soția sa în sistemul public de sănătate. L-a angajat pe șeful corpului de control, Constantin Dina, ca și consilier la cabinetul său de parlamentar. Dina a fost cel care a coordonat Corpul de Control, care a propus ca Petru Șușcă să fie demis din funcție. Între fostul manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca și deputat au existat mai multe conflicte, iar la un moment dat, Petru Șușcă a dezvăluit că tot ce face Emanuel Ungureanu împotriva lui este de fapt o „vendetă personală" pentru că nu a angajat-o pe soţia acestuia la Spitalul Judeţean, mai spune sursa citată.