Dezvăluiri uluitoare din pandemia Covid: Pentagonul a desfășurat o campanie secretă anti-vaccinare!

În apogeul pandemiei de COVID-19, armata americană - prin Pentagon - a lansat o campanie secretă pentru a contracara ceea ce percepea ca fiind influența tot mai mare a Chinei în Filipine, o națiune afectată în special de virusul mortal, dezvăluie Reuters.

Operațiunea clandestină nu a fost raportată anterior. Scopul a fost să semene îndoieli cu privire la siguranța și eficacitatea vaccinurilor și a altor ajutoare de salvare care erau furnizate de China. Prin intermediul unor conturi false de internet, eforturile de propagandă ale armatei americane s-au transformat într-o campanie anti-vax. Postările pe rețelele de socializare au criticat calitatea măștilor de față, a truselor de testare și a primului vaccin care va deveni disponibil în Filipine - practic inocularea Sinovac din China.

Reuters a identificat cel puțin 300 de conturi pe X, fostul Twitter, care corespund descrierilor împărtășite de foști oficiali militari americani familiarizați cu operațiunea din Filipine. Aproape toate au fost create în vara anului 2020 și au fost centrate pe sloganul #Chinaangvirus - Tagalog for China is the virus.

„COVID a venit din China și VACCINUL a venit tot din China, nu aveți încredere în China!", se arată într-un tweet tipic din iulie 2020. Cuvintele erau lângă o fotografie a unei seringi lângă un steag chinez și o diagramă în creștere a infecțiilor. O altă postare spunea: „Din China - PPE, mască de față, vaccin: FAKE. Dar Coronavirusul este real."

După ce Reuters a întrebat rețeaua X despre conturi, compania de social media a eliminat profilurile, determinând că acestea fac parte dintr-o campanie de boți coordonată, bazată pe modele de activitate și date interne.

Efortul anti-vax al armatei americane a început în primăvara anului 2020 și s-a extins dincolo de Asia de Sud-Est înainte de a fi încheiat la jumătatea anului 2021, a stabilit Reuters. Adaptând campania de propagandă pentru publicul local din Asia Centrală și Orientul Mijlociu, Pentagonul a folosit o combinație de conturi de rețele sociale false pe mai multe platforme pentru a răspândi frica de vaccinurile Chinei în rândul musulmanilor într-un moment în care virusul ucidea zeci de mii de oameni în fiecare.

O parte cheie a strategiei: „amplificați afirmația contestată că, deoarece vaccinurile conțin uneori gelatină de porc, injecțiile Chinei ar putea fi considerate interzise conform legii islamice", se arată în îndemnul sesizat de Reuters.

Programul militar a început sub fostul președinte Donald Trump și a continuat cu câteva luni după președinția lui Joe Biden, a constatat Reuters - chiar și după ce directori alarmați din rețelele de socializare au avertizat noua administrație că Pentagonul a lucrat cu informații false despre Covid. Casa Albă a emis un ordin în primăvara anului 2021 prin care a interzis efortul anti-vax, care a disprețuit și vaccinurile produse de alți rivali, iar Pentagonul a inițiat o revizuire internă, a constatat Reuters.

„Nu cred că e de apărat. Sunt extrem de consternat și dezamăgit să aud că guvernul SUA ar face asta", a declarat Daniel Lucey, specialist în boli infecțioase la Școala de Medicină Geisel din Dartmouth.

Armatei americane are interzis să țintească americanii cu propagandă, iar Reuters nu a găsit nicio dovadă că operațiunea de influență a Pentagonului a făcut acest lucru.

Purtătorii de cuvânt ai lui Trump și Biden nu au răspuns solicitărilor de comentarii despre programul clandestin.

Un oficial de rang înalt al Departamentului Apărării a recunoscut că armata americană a dus o campanie de propagandă secretă pentru a denigra vaccinul Chinei în lumea în curs de dezvoltare, dar oficialul a refuzat să ofere detalii.

O purtătoare de cuvânt a Pentagonului a spus că armata americană „folosește o varietate de platforme, inclusiv rețelele sociale, pentru a contracara aceste atacuri de influență maligne care vizează SUA, aliații și partenerii". Ea a menționat, de asemenea, că China a început o „campanie de dezinformare pentru a învinovăți în mod fals Statele Unite pentru răspândirea COVID-19".

Într-un e-mail, Ministerul chinez al Afacerilor Externe a spus că a susținut de mult timp că guvernul SUA manipulează rețelele sociale și răspândește dezinformare.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Sănătate din Filipine a declarat că „descoperirile Reuters merită să fie investigate și audiate de autoritățile competente din țările implicate".

Informați despre campania secretă anti-vax a Pentagonului de către Reuters, unii experți americani în sănătate publică au condamnat și programul, spunând că pune civilii în pericol pentru un potențial câștig geopolitic. O operațiune menită să câștige inimi și vieți puse în pericol, au spus ei.

Efortul de a stârni teama cu privire la vaccinurile chineze riscă să submineze încrederea generală a publicului în inițiativele guvernamentale în domeniul sănătății, inclusiv vaccinurile fabricate în SUA care au devenit disponibile ulterior, au spus Lucey și alții. Deși vaccinurile chinezești s-au dovedit a fi mai puțin eficiente decât vaccinurile fabricate de americani de către Pfizer și Moderna, toate au fost aprobate de Organizația Mondială a Sănătății. Sinovac nu a răspuns la o solicitare de comentarii a Reuters.

Împreună, conturile false folosite de armata americană au avut zeci de mii de urmăritori în timpul programului. Reuters nu a putut determina cât de larg a fost vizualizat materialul anti-vax și alte dezinformări plantate de Pentagon sau în ce măsură postările ar fi putut cauza decese cu COVID-19, descurajând oamenii să se vaccineze.

Cu toate acestea, în urma eforturilor de propagandă ale SUA, președintele de atunci al Filipinelor, Rodrigo Duterte, a devenit atât de consternat de cât de puțini filipinezi erau dispuși să fie vaccinați, încât a amenințat cu arestarea persoanelor care refuzau vaccinările. „Alegeți, vaccinați-vă sau vă pun la închisoare", a spus Duterte mascat într-o alocuție televizată în iunie 2021. „Există o criză în această țară... Sunt doar exasperat de faptul că filipinezii nu țin cont de guvern."

Campania a consolidat, de asemenea, ceea ce un fost secretar al Sănătății a numit o suspiciune de lungă durată a Chinei, cel mai recent din cauza comportamentului agresiv al Beijingului în zonele disputate din Marea Chinei de Sud. Filipinezii nu au fost dispuși să aibă încredere în Sinovac din China, care a devenit disponibil pentru prima dată în țară în martie 2021, a declarat Esperanza Cabral, care a ocupat funcția de secretar pentru sănătate sub președintele Gloria Macapagal Arroyo. Cabral a spus că nu cunoștea operațiunea secretă a armatei americane. „Sunt sigură că există o mulțime de oameni care au murit din cauza COVID și care nu au avut nevoie să moară din cauza COVID", a spus ea.

Pentru a implementa campania anti-vax, Departamentul Apărării a depășit obiecțiile puternice din partea diplomaților americani de top din Asia de Sud-Est la acea vreme, a constatat Reuters. Surse implicate în planificarea și execuția campaniei spun că Pentagonul, care a condus programul prin centrul de operațiuni psihologice al armatei din Tampa, Florida, a ignorat impactul colateral pe care o astfel de propagandă îl poate avea asupra filipinezilor nevinovați. „Nu ne uităm la asta din perspectiva sănătății publice", a spus un ofițer militar superior implicat în program. „Ne uitam la cum am putea trage China prin noroi".

În dezvăluirea operațiunii militare secrete din SUA, Reuters a intervievat peste două duzini de oficiali americani actuali și foști, contractori militari, analiști de rețele sociale și cercetători academicieni. Reporterii au analizat, de asemenea, postările de pe Facebook, X și Instagram, date tehnice și documente despre un set de conturi de rețele sociale false folosite de armata SUA. Unele conturi au fost active de mai bine de cinci ani.

Operațiunile psihologice clandestine sunt printre cele mai sensibile programe ale guvernului american. Cunoașterea existenței lor este limitată la un grup mic de oameni din cadrul agențiilor de informații și militare ale SUA. Astfel de programe sunt tratate cu precauție deosebită, deoarece expunerea lor ar putea deteriora alianțele străine sau ar putea escalada conflictele cu rivalii.

În ultimul deceniu, unii oficiali ai securității naționale din SUA au făcut eforturi pentru revenirea la genul de operațiuni agresive de propagandă clandestine împotriva rivalilor pe care le-au desfășurat Statele Unite în timpul Războiului Rece. După alegerile prezidențiale din SUA din 2016, în care Rusia a folosit o combinație de hack-uri și scurgeri de informații pentru a influența alegătorii, apelurile de a riposta au devenit mai puternice în Washington.