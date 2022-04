Fox News face o investigație jurnalistică excepțională. Un grup secret, finanțat cu milioane de dolari de George Soros, lucrează în culise la elaborarea politicilor și strategiilor administrației lui Joe Biden. Acest grup cu o existență foarte discretă se numește Governing for Impact (GFI).

Dezvaluirea Fox News arata că potrivit mai multor note interne ale GFI, grupul se laudă că a implementat peste 20 de puncte din agenda sa, care își propune anularea celor mai importante realizări ale administrației Trump în domeniile educației, mediului, sănătății, locuințelor și muncii. Tom Periello, director executiv al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, ale lui Soros a recunoscut pentru Fox implicarea sa în elaborarea politicilor administrației Biden: „Open Society este mândră să sprijine eforturile GFI pentru a-i proteja pe muncitorii, consumatorii, pacienții, elevii americani și mediul prin intermediul măsurilor de reformă." Și Periello a adăugat: „Sprijinul nostru în favoarea activității GFI este accesibil publicului pe site-ul nostru și suntem transparenți în privința realizărilor sale pentru muncitorii și familiile americane."

Cu toate acestea, arată Fox News, GFI încearcă să rămână cât mai secret cu putință. El este invizibil pentru motoarele de căutare pe Internet, cum ar fi Google. Un „Govern for Impact", fără nici o legătură cu GFI-ul sorosist, este singurul rezultat oferit de căutarea pe Google. Nu apar nici un comunicat de presă sau reportaj legate de activitatea GFI. Investigatorii de la Fox au reușit totuși să depisteze pe site-ul Harvard Law School un anunț prin care GFI încerca să recruteze studenți. Între timp, anunțul a dispărut. Textul acestuia susținea că GFI a fost creat pentru a instrui administrația Biden în vederea unei „guvernanțe transformatoare"și că a produs „peste 60 de recomandări de reglementări aprofundate și gata să fie implementate" pentru zeci de agenții federale americane.

Lista conținea și o adresă de mail care se termina cu @governingforimpact.org, care este site-ul GFI și care poate fi accesat doar de cei care cunosct URL-ul. Potrivit acestui site, grupul este condus de Rachael Klarman, care are o diplomă la Harvard Law School. Tatăl ei, Michael Klarman, este profesor la Harvard Law School și are legături cu numeroase grupuri progresiste. De asemenea, face parte din Consiliul Consultativ al grupului judiciar de stânga Take Back the Court, grup care, potrivit Fox, folosește bani negri în justiție. Prin „bani negri" în Statele Unite se înțeleg banii pe care ONG-urile îi folosesc pentru a influența deciziile politice. Potrivit legii americane, ONG-urile nu au obligația de a dezvălui identitatea donatorilor lor.

Parker Thayer de la Capital Research Center, cel care a descoperit GFI, a declarat pentru Fox News: „Governing for Impact este exemplul perfect al falsei indignări a Stângii împotriva banilor negri în politică." Thayer a adăugat: „Ca proiect finanțat din bani negri, care redactează și promovează din umbră reglementări, pe ascuns de public și finanțat de o fundație miliardară, GFI întruchipează tot ceea ce Stânga pretinde că detestă." La rândul ei, Rachael Klarman a declarat pentru Fox News: „Governing for Impact realizează cercetări concepute pentru a garanta că guvernul federal lucrează mai eficient pentru muncitorii americani obișnuiți, nu doar pentru membrii grupurilor industriale care multă vreme au cheltuit sume mari de bani pentru a-și implementa propria lor agendă." Șefa GFI a explicat: „Suntem fondați în 2019 și am creat recomandări de reglementare pentru numeroase agenții federale, care sunt publicate pe site-ul nostru."

Site-ul GFI conține zeci de note privind strategii legale ce trebuie să stea la baza unor decrete de reglementare a educației, sănătății, mediului, muncii și locuințelor. Site-ul explică: „Numeroase propuneri de pe acest site se concentrează asupra modului în care noua administrație poate demantela moștenirea nefastă a administrației precedente." Un exemplu de „realizare" a GFI este promovarea Transgenderismului în școli. Departamentul Educației al administrației Biden este pe punctul de a anunța modificări ale reglementărilor administrației Trump, care descurajau astfel de politici. GFI pare să fi participat la redactarea noului regulament școlar, după cum indică o notă pe acest subiect care datează din noiembrie 2020. Astfel, în timp ce opinia publică era ținută ocupată cu combaterea pandemiei, Stânga lucra în secret la elaborarea agendei sale ultraprogresiste. De la crearea sa, în 2019, GFI a primit din partea Fundațiilor lui George Soros circa 13 milioane de dolari.