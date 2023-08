Colonelul în retragere al armatei Statelor Unite Douglas Macgregor a afirmat în timpul unei emisiuni de luni că nu numai că Ucraina nu câștigă războiul împotriva Rusiei, dar că armata țării a pierdut 400.000 de oameni uciși în luptă.

Macgregor, fost consilier al Departamentului Apărării în timpul administrației Trump, a făcut această afirmație în timpul celui mai recent episod al emisiunii lui Tucker Carlson de pe X, fostul Twitter.

Kievul nu face publice cifrele oficiale privind victimele suferite în timpul războiului. Cu toate acestea, The New York Times a citat săptămâna trecută oficiali americani care au declarat că Ucraina a înregistrat aproape 70.000 de morți în timpul războiului și alți 100.000 până la 120.000 de răniți. Publicația a calculat că numărul victimelor din Rusia se apropie de 300.000, care include 120.000 de morți și între 170.000 și 180.000 de răniți.

Macgregor nu a împărtășit mai multe informații cu privire la cifra de 400.000 de morți ucraineni pe care a spus-o în emisiunea lui Carlson.

"Cred că toate minciunile care au fost spuse de mai bine de un an și jumătate despre ucraineni care ar fi câștigători - cauzele ucrainene juste, rușii sunt răi, rușii sunt incompetenți - toate acestea se prăbușesc", a declarat Macgregor lui Carlson. "Și se prăbușește pentru că ceea ce se întâmplă pe câmpul de luptă este îngrozitor.

"Ucrainenii cred că acum au pierdut 400.000 de oameni uciși în luptă. Vorbeam de 300-350.000 în urmă cu câteva luni. În ultima lună a acestei presupuse contraofensive care trebuia să măture câmpul de luptă, au fost cel puțin 40.000 de morți", a spus el.

Macgregor a continuat să afirme că între 40.000 și 50.000 de soldați ucraineni sunt răniți, cu membre amputate, iar "spitalele sunt pline" în Ucraina.

Macgregor a fost numit de Trump în funcția de consilier principal al secretarului apărării în noiembrie 2020 și a deținut acest post până când Trump a părăsit funcția în ianuarie 2021. El a avut apariții frecvente în fosta emisiune a lui Carlson, difuzată de Fox News.

În septembrie anul trecut, în timpul unei apariții în cadrul emisiunii Tucker Carlson Tonight, Macgregor a declarat că lucrurile mergeau "foarte, foarte prost" pentru Ucraina, deoarece forțele președintelui Zelenski se aflau în mijlocul a ceea ce a fost caracterizat de majoritatea analiștilor ca fiind o contraofensivă de succes. De asemenea, el a prezis la acel moment că războiul s-ar putea încheia în curând.

În emisiunea de luni, Macgregor a spus că comandanții ucraineni au fost forțați să se predea din cauza faptului că unitățile lor au suferit răni grele. El a adăugat că rușii "i-au tratat întotdeauna pe soldații ucraineni foarte corect și foarte blând încă de la început".

Jason Jay Smart, un consilier politic pe probleme de politică post-sovietică și internațională, a declarat pentru Newsweek că Macgregor a fost invitat la emisiunea lui Carlson "pentru că este unul dintre puținii dintre sutele de mii de foști ofițeri militari americani care cred că Rusia nu este altceva decât o țară care pierde teribil".

"În al doilea rând, argumentele sale sunt exemplul chintesențial de "cherry-picking". El caută în mod activ punctele de date care îi afirmă prejudecățile, în loc să analizeze datele în ansamblu, care arată că Rusia este distrusă", a declarat Smart.

"Din păcate, Macgregor este înfometat de atenție mediatică și este dispus să spună orice este necesar pentru a avea o anumită relevanță. Cu toate acestea, el rămâne complet irelevant pentru afacerile mondiale, cu excepția momentelor în care Carlson are nevoie de cineva care să îl consoleze".

