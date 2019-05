Dezvaluirile unui bucatar: "Se folosesc substante cancerigene, eu nu as manca asta!"

Pline de E-uri, conservanti, coloranti si doar cateva legume maruntite, aceste produse nu aduc niciun aport nutritional. Pe langa acest aspect deloc de trecut cu vederea, specialistii sustin ca, prin utilizarea lor in mancare, esti predispus unor afectiuni ca epilepsia, diferite tipuri de cancer si un risc crescut de obezitate. Folosite un timp indelungat, pot distruge chiar si sistemul nervos

Bucataria multor restaurante, pentru a potenta gustul mancarurilor prezentate in meniu, foloseste diverse produse nocive si care, utilizate pe termen lung, pot provoca afectiuni grave. Laura Ciolan este bucatar la unul dintre cele mai frecventate restaurante din Iasi. De-a lungul experientei sale in acest domeniu, aceasta a refuzat nenumarate colaborari cu restaurante renumite, intrigata de faptul ca se folosesc produse daunatoare. Aceasta povesteste ca majoritatea bucatariilor au pe rafturi borcane cu diverse condimente, menite sa dea gust mancarii, dar deloc sanatoase.

"Lucrez in domeniu de peste 20 de ani. Am avut ocazia sa intru in bucataria multor restaurante din Iasi. Am refuzat sa lucrez cu produse de tip Knorr, Delikat si Vegeta, ori alte produse similare cu acestea, fapt care a dezamagit asteptarile multor patroni. Nu recomand si nu utilizez aceste produse. Acestea, pe langa continutul ridicat de sare, contin acid glutamic sau glutamat de sodiu (E621), folosit cu scopul de a da impresia creierului ca acel aliment este foarte gustos. Aceasta substanta insa, poate aduce diaree, greata, voma si depresie. Sunt foarte multi bucatari din Iasi care nu au studiat pentru a primi aceasta titulatura si gatesc dupa ureche. Acestia folosesc produse despre care nici nu au citit, fapt pentru care nu sunt constienti de gradul de risc. Componeta acestor plicuri minune salveaza de multe ori gustul unei mancari nu prea bine facute. Prin utilizarea lor, practic, bucatarii se scutesc de maruntirea legumelor pentru a da gust, de adaosul de sare, de extragerea gustului din alimente naturale ca leguminoasele, carnea de orice tip. Sunt plicuri care contin gust de gaina, vita, legume etc. Se folosesc substante cancerigene, eu nu as manca asta. Recomand clientilor sa intrebe ospatarul inainte de a comanda, daca se folosesc produse de acest tip in bucatarie, iar daca da, sa plece", spune Laura Ciolan.

Medicii alerteaza populatia cu privire la efectele daunatoare ale condimentelor de tip Knorr sau Vegeta, afirmand ca acestea, consumate in cantitati mari, asa cum se foloseste in restaurante, pot provoca boli grave. Acestia sustin ca produseele de acest gen, cauzeaza dependenta si este contraindicat cardiacilor si hipertensivilor. Suntem pacaliti de un gust bun, dar care ascune E-uri cu efect nociv asupra organismului.

"Multa lume foloseste produse de tip Delikat, Knorr si Vegeta. E adevarat, ele dau un gust placut mancarii pentru ca un continut ridicat de monoglutamat de sodiu. Pe langa asta, este daunator pentru ca are foarte multa sare si persoanele hipertensive daca abuzeaza de aceste condimente isi pot agrava starea de sanatate. Exista de exemplu persoane gustatoare, adica cele care simt chiar si cantitatile mici de sare si persoane negustatoare, care au tendinta de a exagera in adaugarea de sare, condimente, etc. Astfel consuma cantitati mari si le poate creste tensiunea arteriala. Pe langa faptul ca se foloseste in restaurante, sunt multi care folosesc si acasa. Trebuie sa gestionati cantitatile. In restaurante se pune o cantitate mai mare pentru a da gust si pentru a convinge clientii sa se intoarca pentru a mai manca acolo. Acidul monoglutamic, prezent in aceste pungi de condimente, stimuleaza papilele gustative de pe limba si provoaca dependenta. Cu cat mananci mai mult, cu atat vrei mai mult. Acesta e mecanismul principal. Acest tip de condimente este containdicat cardiacilor si hipertensivilor. Insa, orice produs utilizat in cantitati mici, nu dauneaza", spune dr. Gina Botnariu, Sefa Clinicii de Diabet, Nutritie si Bolo Metabolice din cadrul Spitalului Sfantul Spiridon Iasi.