Dezvaluri absolute! Judecătorul Ion-Tudoran este protejat direct de condamnatul Văduvan și familia penală Buricea

Internat la Sanatoriul de Nevroze Predeal pentru a nu se prezenta în fața procurorilor SIIJ ce îl anchetează penal, fostul judecător de la Curtea de Apel București, Corneliu Bogdan Ion-Tudoran, este, în realitate bine-merci. Două weekend-uri la rând, el a fost văzut în orașul Predeal, plimbându-se împreună cu cei doi fii ai săi, Alexandru și Tudor. Odată ieșit pe porțile Sanatoriului, Ion-Tudoran nu a mai mimat vreo afecțiune psihică, fapt ce întărește convingerea că fostul magistrat se folosește de diagnostice medicale aranjate pentru a evita confruntarea cu procurorii.

Culmea este că, la Sanatoriul Predeal, după zicala „cine se aseamănă, se adună”, Tudoran și l-a găsit pe Văduvan. Fost procuror anchetat de DNA și condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită, Văduvan Iulian a ajuns…consilier juridic al Sanatoriului de Nevroze Predeal. Și asemănările nu se opresc aici. Deși are o condamnare penală, Iulian Văduvan profesează, după cum am precizat, ca jurist la Sanatoriu. Ba deține chiar și funcția de purtător de cuvânt. Mai mult, Văduvan are acces la toată corespondența oficială a Sanatoriului de Nevroze Predeal, el figurând în tabloul consilierilor juridici din Prahova din 2018 cu adresa de corespondență manager@nevroze-predeal.ro.

Întâlnirea dintre Tudoran și Văduvan nu pare a fi deloc întâmplătoare. Căci cei doi au multe în comun. Inclusiv o parte din infracțiuni, căci informații de ultimă oră arată că fostul judecător Corneliu Bogdan Ion-Tudoran ar fi în colimatorul procurorilor SIIJ și pentru fapte de luare de mită, nu doar pentru trafic de influență, fals în declarații și efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția. Or, pentru luare de mită a fost condamnat și colegul Văduvan.

În plus, Văduvan este fostul procuror șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia, localitate unde Tudoran și-a cumpărat o proprietate de lux, de peste 100.000 de euro, ascunsă pe numele mezinului Tudor. Coincidențele în materie penală și despre penali nu se opresc aici.

Fieful penalilor

Actualul director al Sanatoriului de Nevroze Predeal, Iustinian Buricea, un intelectual titrat pe la două facultăți particulare, este fiul fostei directoare Simona Buricea – anchetată penal și condamnată. Trei ani de închisoare cu suspendare a primit Simona Buricea, iar soţul, Iordan Buricea, doi ani de închisoare cu suspendare. Simona Buricea a fost adusă în fața Justiției pentru că oferise contracte firmei soţului său, dar și pentru că își angajase toată familia la Sanatoriu.

Obligată să renunțe la funcția de manager, mama și-a ajutat fiul să primească scaunul lăsat liber de ea, deşi acesta nu avea experiență. La organizarea concursului pentru ocuparea postului de manager, conform procesului verbal, lui Iustinian Buricea i s-a adresat o singura întrebare venită de la un consilier local, fost taximetrist de meserie: „Poți defini noțiunea de pacient?” Iar răspunsul academic a venit prompt din partea odraslei Buricea: “Pacientul este orice persoană fizică, bolnavă sau nu, care beneficiaza de servicii medicale”. Exact situația lui Ion -Tudoran, care deși nu este bolnav, beneficiază de servicii medicale. Pentru acest răspuns, Iustinian Buricea a luat la data de 19.05.2017 examenul cu felicitări. Iar apoi, ca manager, și-a angajat mama condamnată penal în funcția de contabil. Așadar, nici o schimbare, căci Sanatoriul de Nevroze Predeal a rămas în continuare în mâna intereselor clanului Buricea.

Iar Ministerul Sănătății, în subordinea căruia funcționează Sanatoriul lui Buricea, se face că nu vede managementul defectuos și mai ales scurgerile de bani către firme prietene și prietenoase. Multe din controale s-au pierdut în Vila 4, de protocol, de la Sanatoriu, acolo unde poposesc pentru mici concedii mulți funcționari din Ministerul Sănătății.

Prezentare de lenjerie intimă în spital

Un exemplu îl reprezintă chiar scandalosul eveniment din septembrie, când Sanatoriul a fost închiriat de Buricea pentru o prezentare de modă, inclusiv de lenjerie intimă. În incinta spitalului, în pavilionul 2, în spațiul destinat, teoretic, tratării unor boli, s-a defilat în chiloți și sutiene. Fotomodelele și ceilalți organizatori, circa 40, au dormit în camerele sanatoriului două nopți, între 11 și 12 septembrie. Așa cum o arată imaginile postate pe facebook, s-a mâncat, s-a distrat și mai ales s-a băut în incinta unei unități spitalicești.

Cum, în ce bază s-a închiriat Sanatoriul pentru astfel de activități? Sunt întrebări la care doar Corpul de Control al Ministerului Sănătății poate și trebuie să răspundă. Însă cum ar putea Ministerul să deruleze verificări corecte cât timp Enache Andreea – șefa de serviciu din minister, și Zenoaga Elena Jana – consilier superior, au participat ca spectatoare exact la concursul de miss organizat în septembrie la Sanatoriu. Eveniment la care glandele salivare ale senatorul Emanoil Savin au avut mult de muncă, căci doar pe scena improvizată în Sanatoriu se plimbau adolescente în lenjerie intimă.

Se poate lesne observa cum Sanatoriul de Nevroze de la Predeal a ajuns căminul unor infracțiuni. Sau o moșie administrată penal în familie, așa cum este cazul clanului Buricea. Cu o mamă condamnată penal la trei ani, cu un tată condamnat și el la 2 ani, junele manager de la Sanatoriu a transformat unitatea în adăpost pentru fugarii de Justiție. Dacă, cum și cât a plătit Ion-Tudoran pentru a fi găzduit la Sanatoriu, este atributul autorităților să afle. Însă cel poreclit odată Zeus de la Curtea de Apel București ar fi trebuit să se informeze înainte că schema ascunderii la Sanatoriu a mai fost încercată cu mult înaintea lui de un alt infractor, Corneliu Prunache. Și nu a avut succes.

Tratat pentru diaree la Obregia, internat pentru pierderea apetitului sexual la Predeal

Dar povestea nu se opreste aici. Cum spuneam, anchetat pentru modul de dobândire a averii, falsificarea declarațiilor de avere și efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcția, fostul judecător de la Curtea de Apel București, Corneliu Bogdan Ion-Tudoran joacă în continuare pe degete sistemul judiciar în fața căruia este chemat să răspundă pentru faptele sale.

De mai multe luni de zile procurorii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție (SIIJ) se chinuie să îl aducă pe Ion-Tudoran la audieri, însă fostul magistrat se sustrage invocând false probleme medicale. Informații exclusive arată că judecătorul Ion-Tudoran a stat internat 3 săptămâni la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia, fiind tratat pentru... simptome de diaree. Devenit brusc depresiv la aflarea veștii că traficul lui de influență și averea ilicită îi sunt cercetate, suspectul Ion-Tudoran s-ar mai fi tratat la Psihiatrie și pentru lipsa unor vitamine, căci, săracul, nu mai avea poftă de mâncare. Pentru teama de procurori, medicii psihiatri de la Spitalul Obregia i-au administrat lui Tudoran aspirină.

Externat bine-merci de la Spitalul Obregia, suspectul Corneliu Bogdan Ion-Tudoran urma să se prezinte luni la SIIJ, pentru a fi audiat, însă nu a facut-o. Și-a găsit, contracost, adăpost - dupa cum reiese si din informatiile de mai sus - la Sanatoriul de Nevroze Predeal. Deși se pare că medicii din București, de la Obregia, nu ar mai fi recomandat ca fiind necesară o nouă internare, Ion-Tudoran s-a programat din timp și și-a rezervat un loc de lux în la Sanatoriu de la Predeal. Asa a mințit autoritățile că se prezintă la audieri, însă el știa că nu va veni. Pentru 60 de lei/zi plătiți oficial, Ion-Tudoran stă bine-merci în aerul curat de la Predeal într-o cameră de hotel, cu tv, grup sanitar propriu și terasă. Evident, condiții de preferat față de arestul IGPR unde riscă să ajungă alături de fii săi folosiți în ascunderea averii și intimidarea unor martori, dar și de câteva cadre medicale complice la escrocheria menită să îl declare inapt pentru a fi tras la răspundere.

Pentru informatii cat mai complete, sa mai spunem ca, obișnuit cu schemele infractorilor de evitare a răspunderii penale, fostul judecător Corneliu Bogdan Ion-Tudoran s-a internat la data de 30 septembrie la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia. Acolo unde profesează mai vechea lui cunoștință, doctorul Lidia Nica Udangiu, șef de clinică fiind Eduard Motoescu. Deși în luna august, când venea la Curtea de Apel cu autoturismul sport decapotabil Ford Mustang, Ion-Tudoran plesnea de sănătate și nu ezita să își afișeze apetitul pentru pliurile fustelor colegelor grefiere, la prezentarea la Spitalul Obregia același personaj a acuzat un episod depresiv. Drept pentru care echipa Nica Udangiu - Motoescu a decis internarea.

La timp, căci procurorii SIIJ îl căutau pentru a-l invita la audieri. Timp de 3 săptămâni, medicii psihiatri l-au protejat pe fostul judecător de procedura penală. Culmea este că depresia lui Ion-Tudoran ar fi fost tratată până și cu Smecta, medicament recomandat pentru diaree. Dar și cu doză dublă de aspirină. O grijă deosebită ar fi fost manifestată și pentru colesterolul și trigliceridele lui Tudoran. La externarea de la Obregia, medicii nu au vrut să își mai asume complicitatea la jocul periculos al fostului judecător și se pare că au apreciat că nu va mai fi necesară, în viitor, revenirea pentru internarea acestuia. Aspirina și mai ales tratamentul antidiareic își făcuseră efectele. Așadar, suspectul Corneliu Bogdan Ion-Tudoran era numai bun de audiat.

A planificat internarea la Predeal. Sustragere de la urmarirea penala

Doar că luni, pe 28 octombrie, când urma să se prezinte la SIIJ, fostul judecător și-a bătut din nou joc de sistemul judiciar. Ion-Tudoran ar fi anunțat că este internat într-un alt spital, de data aceasta la Sanatoriul de Nevroze Predeal. Informațiile publice arată că fostul magistrat și-a premeditat internarea la Predeal. Conform condițiilor publicate pe pagina de internet a Sanatoriului de Nevroze Predeal, „internările se fac pe bază de planificare, având în vedere că o cură minimă durează 14 zile". Așadar, Ion-Tudoran nu a acuzat brusc o nouă afecțiune psihiatrică, ci a făcut din timp demersuri pentru a se caza la Predeal. Tocmai pentru a nu se prezenta la audieri.

Ce nu știu, poate, medicii și administratorii sanatoriului este faptul că la externarea de la Obregia, așa cum am spus, se pare că fostului judecător nu i s-a mai recomandat internarea. Situație în care se poate vorbi de săvârșirea unei noi infracțiuni, aceea de sustragere de la urmărirea penală. Situație în care bolnavul Ion-Tudoran poate fi citat cu mandat de aducere, rămânând ca medicii ce îl protejează acum la Predeal să își ofere sau nu, motivat, acordul. Cert este că, deocamdată, fostul judecător stă bine-merci în aerul tare de la Predeal în condiții hoteliere deosebite. Căci pentru 60 de lei/zi la Sanatoriul de Nevroze Predeal se poate rezerva o cameră cu tv, baie și terasă în care pacientul să fie cazat singur. Cu acces asigurat la sala de relaxare - unde există masă de biliard și masă de mini-fotbal, dar și la ședințe de fizioterapie și hidroterapie. Cu alte cuvinte, cât timp sistemul judiciar îl caută pe acasă, Ion-Tudoran își trăiește relaxat vârsta pensionării.

Grija medicilor, amanarea procurorilor: anhedonie cu lipsa apetitului sexual pentru Ion-Tudoran

Printre atâtea diagnostice, specialiștii de la Predeal trebuie să se ocupe și de tratarea anhedoniei lui Ion-Tudoran. Așa cum este definită, anhedonia este incapacitatea unei persoane de a simți plăcerea în cursul unor experiențe care ar trebui să determine placere. Cum anhedonia duce la relații de cuplu tensionate și este însoțită de obicei de pierderea apetitului sexual, managerii și medicii psihiatri de la Sanatoriul de Nevroze Predeal depun de trei zile mari eforturi pentru a facilita însănătoșirea rapidă a fostului judecător Corneliu Bogdan Ion-Tudoran. Dacă nu pentru Justiție, măcar de dragul familiei.