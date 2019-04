Din faptele de arme ale primarului Robert Serban: Bătălia pe nămolul de le Techirghiol!

Orasul Eforie, cu deschiderea sa consistenta la Lacul Techirghiol, nu putea sa fie ocolit de luptele interne pentru ceea ce balneologii numesc "aurul negru". Namolul cu calitati terapeutice, cel mai bun din Europa, dupa unii specialisti, dupa altii, cel mai bun din lume. Namolul, pe vremea comunismului era un panaceu universal. Lumea venea la Eforie pentru a se trata cu namol, sau cu bai in apa lacului lui Techir, turcul care s-a vindecat miraculos.

Dar sa vedem care sunt inceputurile acestui razboi subteran din localitate si cum a ajuns pana azi o rafuiala care implica pe de-o parte administratia locala, afaceristi de ocazie, sau "moguli" ai terapiei moderne. Din aceasta lupta, insa, spitalul din localitate a avut de pierdut ajungand in paragina, capusat de afacerile oamenilor de la primarie, cei care nu i-au lasat nici pe veritabilii dezvoltatori sa dezvolte o afacere rentabila de ambele parti, cea a investitorului autentic si cea a spagarilor care au prefereat "namoleala" ieftina.

Liberalul Robert Şerban, care a fost ales in 2016 primar al orasului Eforie, a negociat cu Danut Chiparu (de la PRM) să-i dea postul de viceprimar, astfel ca tandemul afacerilor cu politica funcţionează din plin. Cei doi sunt implicati in mai multe afaceri veroase locale, primarul face pase-n doi cu schimb de locuri cu viceprimarul, numai ca in loc de minge folosesc terenuri intravilane. Atunci când legea statului român permite unor aleşi locali să îmbine politica cu afacerile personale, rezultatele nu pot fi decât "uimitoare". O autentica balaceala in namolul de cea mai proasta calitate, in niciun caz terapeutic pentru localitate. Robert Serban spunea despre afacerea cu namol de la Techirghiol ca este o veritabila "Rosia Montana" locala.

Dacă se mai află la locul şi la timpul potrivit, proiectele cu finanţare nerambursabilă devin realitate. Dănuţ Chiparu, pe cand era un simplu consilier local al oraşului Eforie şi administrator al SC Briza Mării Negre SRL, firmă înfiinţată în 1991, este cel mai veridic exemplu. El stia cam tot ce mişcă în oraşul Eforie, vota la doua maini proiectele iniţiate de aleşii locali - era periada de glorie a fostului primar, Ovidiu Brailoiu (cel care a fost gasit mort intr-o camera de hotel) -, iar atunci când principalul său scop îl reprezentau afacerile, se declara bucuros: "are legea de partea sa!" Consilierul local de atunci si viceprimarul de azi râvneşte la apa miraculoasă a Lacului Techirghiol. Apa, ca apa, dar si namolul este la fel de bun. Caci namolul poate fi transformat in aur curat daca faci biznisuri la Eforie. Nici alchimistii n-au stiut asta, iar Chiparu a descoperit nu piatra filosofala, ci namolul prostului!

Ca afecerile să-i meargă strună, Danut Chiparu, omul de baza al primarului Robert Serban, pentru care edilul s-a dat peste cap sa-i "legalizeze" terenul dintre lacul Belona si plaja Marii Negre, şi-a creat şi dotat baza de tratament, recuperare şi balneoterapie "Mirage MedSpa" (un hotel cu o sectie de tratament pe baza de namol si bai terapeutice), proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 - cod SMIS 15111, cu o valoare totală de 29.389.306,35 lei, din care 15.912.004,16 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă. Practic s-a decis sa lupte cu Spitalul de Recuperare din localitate, cel la care erau angajati specialisti in balneo-terapie. iar ca sa izbuteasca in demersul sau, spitalul trebuia distrus, trecut pe linie moarta, pentru ca nu se putea lupta cu o concurenta a carei renume se baza pe lungi ani de experienta in domeniu.

Ne mutam iar in timp, cu cativa ani in urma, pe cand viceprimarul era consilier local. Printr-o adresă în atenţia lui Eugen Anatoli Covaleov, managrul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicală Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Chiparu explică în calitate de administrator al SC Briza Mării Negre faptul că: "ne este utilă atât furnizarea de către unitatea dumneavoastră a apei din ghiol, cât şi participarea clienţilor noştri la cura naturistă efectuată în cadrul unităţii dumneavoastră în sectoarele de băi reci, de pe malul Lacului Techirghiol (în sarcina noastră revenind transportul la respectivele sectoare de tratament)". Asta pentru ca la acea vreme, era nevoie de aprobarea spitalului pentru intrebuintarea in scop terapeutic a apei si a namolului de catre societati terte.

Solicitarea lui Chiparu face obiectul unei şedinţe de Consiliu Administrativ al Spitalului din Eforie Nord. Firma lui Chiparu se angajează să suporte şi costurile adaptării reţelei de aducţiune şi de evacuare a apei din ghiol, dar si transportul namolului aferent. "Vrem să suportăm noi aceste costuri. Ele se ridică la 20 de milioane lei vechi", spunea la acea vreme Chiparu. Solicitarea trece si obtine aprobarea. Asa incepe dezvoltarea locala a bazei "Mirage MedSpa", dupa care Chiparu incepe si racoleaza medici de la spital, dar porneste si o campanie de denigrare a conducerii, dupa care pune tunurile primariei pe baza de tratament, careia incep sa-i curga avizele negative si blocajele in calea dezvoltarii. Ca atare, spitalul decade, ramane cu aparatura veche, iar activitatea de baza se muta in localitatea Techirghiol, la o baza specializata de langa manastirea din localitate.

"Mirage MedSpa" nu numai ca infloreste, ca prin miracol, dar hotelul se dezvolta, obtine de la primarie aviz de suprainaltare, desi PUZ-ul nu permitea acest fapt, asta nu a fost o problema pentru Chiparu. Pe vremea cand se derulau aceste fapte si Chiparu era consilier, Robert Serban, actualul primar, era viceprimar al primarului Brailoiu. Astfel, cei trei luptau la baioneta pentru namolul Techirghiolului si pentru bunastarea comuna, dand aprobari in favoarea SC Briza Marii Negre SRL (care ajunge a sasea companie de forta de le litoral) si blocand orice alta activitate terapeutica zonala. Dupa ce Robert Serban ajunge primar, il plaseaza in functia de viceprimar pe Danut Chiparu, iar suveica a mers mai departe.

De precizat - in paranteza - că numele lui Dănuţ Chiparu mai figurează, alături de Eugenia Chiparu, şi în Danimar Tur SRL. Conform Registrului Comerţului, atât SC Briza Mării Negre SRL, cât şi SC Danimar TUR SRL, au în comun strada Mihail Kogălniceanu din Eforie Nord. Abuzul principal al lui Chiparu ca si consilier era ca gestiona la vedere societatile, in acte, desi legea nu-i permitea acest fapt. Controalele autoritatilor s-au lasat cu spagi, asa ca biznisul a mers mai departe.

Dupa ce este inscaunat viceprimar, Chiparu lasa afacerea la vedere pe mana asociatului sau (fratele, in fapt, care si-a schimbat numele) din SC Briza Marii Negre SRL, Markus Schroder, iar cealata firma ramane pe numele sotiei, dar din umbra el ramane la butoane. Astfel ca primeste cadou, de la amicul Robert Serban, 1960 de metri patrati pe traonsonul dintre lacul Belona si plaja marii, acolo unde se aflau deja amplasate mai multe constructii ilegale (fiind pe plaja) si care erau in arenda lui Chiparu.

Chiparu, pentru impresia artistica, isi leaga in mod fraudulos numele hotelului de tratamente cu "Gerovital", un puternic compus anti-ageing dezvoltat pe vremea comunismului de Ana Aslan si care a facut furori pe plan international. Initial, Chiparu a vrut sa foloseasca numele celebrei cercetatoare Aslan si sa denumeasca zona de spa drept "Centrul Aslan", numai ca nu a obtinut aprobarea.

Este momentul in care apare in scena un alt competitor extrem de puternic pe plan local, George Copos, proprietarul Ana Hotels, care detine Hotel Europa. La randul lui, Copos doreste sa largeasca baza de tratament interna, care are deja denumirea oficiala de "Centrul Ana Aslan" - ceea ce l-a facut pe Chiparu sa crape de ciuda, mai ales ca si a dorit sa foloseasca o titulatura similara dar nu a reusit - si s-o doteze, incepand din sezonul 2018, cu o piscina exterioara cu apa din lacul Techirghiol si alaturat, cu namol adus de la lac. Incepe o promovare profesionista care deja atrage atentia lunii, iar rezervarile incep sa curga. Fericit, Copos face inaugurarea, o receptie la care este de fata si primarul Robert Serban, care pana la acel moment nu dadea semne de ostilitate.

La cateva zile, insa, Ana Hotels e instiintata de la primaria Eforie ca nu-si mai poate sustine activitatea balneara la piscina exterioara deoarce a aparut un litigiu legat de un teren din vecinatate. Activitatea balneo exterioara se suspenda chiar la inceput de sezon. Proprietarii nu au altceva de facut decat sa atace in instanta hotararea primariei locale. Blocajul fireste vine pe axa Chiparu-Serban pentru ca Ana Hotels devine o concurenta imbatabila pentru "Mirage MedSpa".

In plus, Robert Serban are o polita mai veche de platit dintr-o perioada mai veche. Primarul de azi a fost indragostit lulea de Anca Nedea, fosta Miss pe litoral, una din fetele din "echipa Mazare", care la un moment dat a fost manager la Hotel Europa, promovata de George Copos. De aici ea a plecat in urma unor neintelegeri - unii zic ca amoroase - la Hotel Iaki (al lui Gheorghe Hagi). Usor-usor, sub aripa lui Radu Mazare & Co, Anca Nedea ajunge secretar de stat la Agentia Nationala de Turism (ANT).

Pe cand Robert Serban era viceprimar si frecventa asiduu cluburile de noapte, platind notele vedetelor locale, se cupleaza cu Anca Nedea. O dragoste cu nabadai, cei doi pleaca pe Coasta de Azur, Serban ajunge extrem de gelos, asa ca are loc o cearta de pomina. Nedea il ia la bataie la propriu pe Serban, mai mult il zgarie pe fata cu unghiile lasandu-i semne vizibile. Cei doi se despart, dar Robert Serban ramane indragostit in taina. Anca Nedea se marita cu un politist si de aici incepe si intrarea in zona politica. Fireste ca Nedea nu a rupt relatiile cu George Copos, mentorul ei din tinerete, iar faptul ca ea a ajuns sefa la ANT a fost de bun augur si pentru fostul ei sef. Numai ca Robert Serban a privit cu ura acest fapt, iar pe George Copos l-a considerat un adversar, numai bun de lovit.

Asa se explica de ce, pe de-o parte de la Danut Chiparu, pe de alta de la Robert Serban, societatea Ana Hotels a fost blocata in activitatea balneo-terapeutica. De catre tandemul primar-viceprimar. George Copos a castigat in instanta dreptul de a folosi baza noua de tratament, in ciuda lui Robert Serban si a gealatului Danut Chiparu asa ca din 2019 va face o concurenta zdrobitoare in afacerile locale cu namol si apa de lac din Techirghiol.

Lupta pentru namol si apa de lac nu ramane insa in acest stadiu, caci Robert Serban contraataca. Daca Danut Chiparu are afacerea lui cu namol, de ce n-ar avea si el una. Asa ca trimite la inaintare actuala iubita. O firma noua infiintata la Eforie.... Firma "Adaquest Blumarine SRL" a fost infiintata de nimeni alta decat Andreea Dumitrescu - actuala amanta a lui Robert Serban, cu care are si un copil, dupa cum se barfeste in localitate... Societatea detine Hotelul Blue Marine, Restaurantul Panoramica By Blue Marine si multe alte locatii din Eforie...

In baza cererii nr. 136417 din data de 12.10.2017 și a actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus autorizarea constituirii, înmatricularea și înregistrarea societății Adaquest Blumarine SRL. Sediul social se află în localitatea Eforie Nord, judeţul Constanța. Domeniul principal de activitate este "hoteluri si restaurante". Fondatorii societăţii sunt Oprea Nicolae şi Dumitrescu Andreea-Rodica. Nicu Oprea, cum il stiu oamenii locului este ruda cu Alina Oprea, director executiv la Directia Economica (care detine doua terenuri intravilane, un apartament si o vila in Eforie, precum si un BMW de lux), cea care la primarie ii "albeste" actele lui Robert Serban.

Acum, insa, pe mana edilului, Adaquest doreste sa-si imbogateasca activitatea si cu o baza de tratament balneo, fix cu apa si namol de lac din Techirghiol, cu o piscina complexa cu apa terapeutica si un sector de masaj cu namol. Firma a inceput demersurile in aceasta directie, pentru a dota la inceput unitatea hoteliera cu o sectie de spa. Se vede de aici ca afacerile nu sunt numai legate de politica si autoritati locale, dar si de iubite si de trecutul amoros, ceea ce face din batalia pentru namolul din Techirghiol o veritabila telenovela.