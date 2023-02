Documentele care arată că Bill Gates a cumpărat cu 319 milioane de dolari mai multe instituții media mainstream!

Până la recentul său divorț complicat, Bill Gates s-a bucurat de o oarecare libertate de exprimare în presa corporatistă. Prezentat în general ca un tocilar binevoitor care vrea să salveze lumea, cofondatorul Microsoft a fost chiar botezat în mod neironic "Sfântul Bill" de către The Guardian.

În timp ce imperiile media ale altor miliardari sunt relativ bine cunoscute, nu este cunoscută măsura în care banii lui Gates subînscriu peisajul mediatic modern. După ce a sortat peste 30.000 de granturi individuale, MintPress poate dezvălui că Fundația Bill și Melinda Gates (BMGF) a făcut donații în valoare de peste 300 de milioane de dolari pentru a finanța proiecte media.

Printre beneficiarii acestor bani se numără multe dintre cele mai importante instituții de știri din America, inclusiv CNN, NBC, NPR, PBS și The Atlantic. Gates sponsorizează, de asemenea, o multitudine de organizații străine influente, printre care BBC, The Guardian, The Financial Times și The Daily Telegraph din Regatul Unit; ziare europene importante precum Le Monde (Franța), Der Spiegel (Germania) și El País (Spania); precum și mari posturi de televiziune globale precum Al-Jazeera.

Banii Fundației Gates destinați programelor media au fost împărțiți în mai multe secțiuni, prezentate în ordine numerică descrescătoare, și includ un link către subvenția respectivă pe site-ul web al organizației.

Premii acordate direct către instituții media:

NPR- 24.663.066 DOLARI

The Guardian (inclusiv TheGuardian.org)- 12.951.391 de dolari

Cascade Public Media - 10.895.016 dolari

Public Radio International (PRI.org/TheWorld.org)- 7.719.113 dolari

The Conversation- 6.664.271 dolari

Univision- 5.924.043 dolari

Der Spiegel (Germania)- 5.437.294 dolari

Project Syndicate- 5.280.186 dolari

Săptămâna educației - 4.898.240 dolari

WETA- 4.529.400 DOLARI

NBCUniversal Media- 4.373.500 dolari

Nation Media Group (Kenya) - 4.073.194 dolari

Le Monde (Franța)- 4.014.512 dolari

Bhekisisa (Africa de Sud) - 3.990.182 dolari

El País - 3.968.184 dolari

BBC- 3.668.657 DOLARI

CNN- 3.600.000 DOLARI

KCET- 3.520.703 DOLARI

Population Communications International (population.org) - 3.500.000 de dolari

The Daily Telegraph - 3.446.801 dolari

Chalkbeat - 2.672.491 de dolari

The Education Post- 2.639.193 dolari

Rockhopper Productions (U.K.) - 2.480.392 de dolari

Corporation for Public Broadcasting - 2.430.949 dolari

UpWorthy - 2.339.023 dolari

Financial Times - 2.309.845 dolari

The 74 Media- 2.275.344 dolari

Texas Tribune- 2.317.163 dolari

Punch (Nigeria) - 2.175.675 de dolari

News Deeply - 1.612.122 dolari

The Atlantic- 1.403.453 de dolari

Minnesota Public Radio- 1.290.898 dolari

YR Media- 1.125.000 de dolari

The New Humanitarian- 1.046.457 de dolari

Sheger FM (Etiopia) - 1.004.600 de dolari

Al-Jazeera- 1.000.000 de dolari

ProPublica- 1.000.000 de dolari

Crosscut Public Media - 810.000 de dolari

Grist Magazine- 750.000 de dolari

Kurzgesagt - 570.000 de dolari

Educational Broadcasting Corp - 506.504 dolari

Classical 98.1 - 500.000 de dolari

PBS - 499.997 DOLARI

Gannett - 499.651 dolari

Mail and Guardian (Africa de Sud)- 492.974 dolari

Inside Higher Ed.- 439.910 dolari

BusinessDay (Nigeria) - 416.900 dolari

Medium.com - 412.000 de dolari

Nutopia- 350.000 de dolari

Independent Television Broadcasting Inc. - 300.000 de dolari

Independent Television Service, Inc. - 300.000 de dolari

Caixin Media (China) - 250.000 de dolari

Pacific News Service - 225.000 de dolari

National Journal - 220.638 dolari

Chronicle of Higher Education - 149.994 de dolari

Belle and Wissell, Co. 100.000 de dolari

Media Trust - 100.000 de dolari

New York Public Radio - 77.290 dolari

KUOW - Radioul public din Puget Sound - 5.310 dolari

Împreună, aceste donații totalizează 166.216.526 de dolari. Banii sunt direcționați, în general, către probleme apropiate de inima familiei Gates. De exemplu, grantul de 3,6 milioane de dolari acordat de CNN a fost destinat "realizării de reportaje despre egalitatea de gen, cu un accent deosebit pe țările cel mai puțin dezvoltate, producând jurnalism despre inegalitățile cotidiene îndurate de femeile și fetele din întreaga lume", în timp ce Texas Tribune a primit milioane de dolari pentru "creșterea gradului de conștientizare și implicare a publicului în problemele legate de reforma educației în Texas". Având în vedere că Bill este unul dintre cei mai fervenți susținători ai școlilor charter, un cinic ar putea interpreta acest lucru ca fiind plantarea în mass-media a propagandei pro-corporatiste a școlilor charter, deghizată în știri obiective.

De asemenea, Fundația Gates a donat aproape 63 de milioane de dolari unor organizații de caritate strâns legate de marile instituții media, inclusiv aproape 53 de milioane de dolari către BBC Media Action, peste 9 milioane de dolari către Fundația Staying Alive a MTV și 1 milion de dolari către Fondul pentru cauzele cele mai nevoiașe al New York Times. Deși nu finanțează în mod specific jurnalismul, donațiile către brațul filantropic al unui actor media ar trebui totuși să fie luate în considerare.

Gates continuă să finanțeze și o rețea largă de centre de jurnalism de investigație, totalizând puțin peste 38 de milioane de dolari, din care mai mult de jumătate a mers către Centrul Internațional pentru Jurnaliști din Washington, pentru a extinde și dezvolta mass-media africane.

Aceste centre includ:

Centrul Internațional pentru Jurnaliști - 20.436.938 dolari.

Centrul Premium Times pentru jurnalism de investigație (Nigeria) - 3.800.357 de dolari

The Pulitzer Center for Crisis Reporting - 2.432.552 dolari

Fundația EurActiv Politech - 2.368.300 de dolari

Fundația Internațională a Femeilor din Mass-media - 1.500.000 de dolari

Center for Investigative Reporting - 1.446.639 de dolari

InterMedia Survey institute - 1.297.545 dolari

The Bureau of Investigative Journalism - 1.068.169 de dolari

Rețeaua Internews - 985.126 dolari

Communications Consortium Media Center - 858.000 de dolari

Institutul pentru știri fără scop lucrativ - 650.021 de dolari

The Poynter Institute for Media Studies- 382.997 de dolari

Centrul Wole Soyinka pentru jurnalism de investigație (Nigeria) - 360.211 dolari

Institutul pentru Studii Avansate de Jurnalism - 254.500 dolari

Global Forum for Media Development (Belgia) - 124.823 dolari

Centrul Mississippi Center for Investigative Reporting - 100.000 de dolari

Pe lângă acestea, Fundația Gates alimentează cu bani și asociațiile de presă și jurnalism, în valoare de cel puțin 12 milioane de dolari. De exemplu, Asociația Națională a Editorilor de Ziare - un grup care reprezintă mai mult de 200 de instituții - a primit 3,2 milioane de dolari.

Lista acestor organizații include:

Asociația Scriitorilor de Educație - 5.938.475 dolari

Asociația Națională a Editorilor de Ziare - 3.249.176 dolari

Fundația Națională de Presă - 1.916.172 dolari

Washington News Council- 698.200 dolari

Fundația Societății Americane a Editorilor de Știri - 250.000 de dolari

Comitetul Reporterilor pentru Libertatea Presei- 25.000 de dolari

Acest lucru aduce totalul nostru curent la 216,4 milioane de dolari.

De asemenea, fundația pune banii la dispoziție pentru a forma direct jurnaliști din întreaga lume, sub formă de burse, cursuri și ateliere de lucru. În prezent, este posibil ca o persoană să se formeze ca reporter datorită unei burse a Fundației Gates, să găsească un loc de muncă la un post finanțat de Gates și să facă parte dintr-o asociație de presă finanțată de Gates. Acest lucru este valabil mai ales pentru jurnaliștii care lucrează în domeniile sănătății, educației și dezvoltării globale, cele în care Gates însuși este cel mai activ și în care este cel mai necesar să se examineze cu atenție acțiunile și motivele miliardarului.

Printre granturile Fundației Gates referitoare la instruirea jurnaliștilor se numără:

Universitatea Johns Hopkins - 1.866.408 dolari

Teachers College, Universitatea Columbia - 1.462.500 dolari

Universitatea din California Berkeley- 767.800 de dolari

Universitatea Tsinghua (China) - 450.000 de dolari

Universitatea din Seattle - 414.524 de dolari

Institutul pentru Studii Avansate de Jurnalism - 254.500 de dolari

Universitatea Rhodes (Africa de Sud) - 189.000 de dolari

Universitatea de Stat Montclair - 160.538 de dolari

Fundația Universității Pan-Atlantic - 130.718 dolari

Organizația Mondială a Sănătății - 38.403 dolari

The Aftermath Project- 15.435 dolari

BMGF plătește, de asemenea, o gamă largă de campanii media specifice în întreaga lume. De exemplu, din 2014, a donat 5,7 milioane de dolari Fundației pentru Populație din India pentru a crea drame care promovează sănătatea sexuală și reproductivă, cu intenția de a crește numărul metodelor de planificare familială în Asia de Sud. Între timp, a alocat peste 3,5 milioane de dolari unei organizații senegaleze pentru a dezvolta emisiuni radiofonice și conținut online care să prezinte informații despre sănătate. Susținătorii consideră că astfel se ajută o presă subfinanțată în mod critic, în timp ce oponenții ar putea considera că este un caz în care un miliardar își folosește banii pentru a-și planta ideile și opiniile în presă.

Proiecte media susținute de Fundația Gates:

Centrul European de Jurnalism - 20.060.048 de dolari

World University Service of Canada - 12.127.622 dolari

Well Told Story Limited - 9.870.333 de dolari

Solutions Journalism Inc. - 7.254.755 de dolari

Entertainment Industry Foundation - 6.688.208 dolari

Fundația pentru populație din India- 5.749.826 $.

Participant Media - 3.914.207 dolari

Réseau Africain de l'Education pour la santé- 3.561.683 dolari

New America - 3.405.859 dolari

Fundația AllAfrica - 2.311.529 de dolari

Steps International - 2.208.265 dolari

Center for Advocacy and Research - 2.200.630 de dolari

Atelierul Sesame - 2.030.307 dolari

Institutul Panos Africa de Vest - 1.809.850 dolari

Open Cities Lab - 1.601.452 dolari

Universitatea Harvard - 1.190.527 de dolari

Learning Matters - 1.078.048 de dolari

Centrul de cercetare Aaron Diamond Aids Research Center- 981.631 dolari

Thomson Media Foundation- 860.628 dolari

Communications Consortium Media Center - 858.000 de dolari

StoryThings- 799.536 dolari

Centrul pentru Strategii Rurale - 749.945 de dolari

The New Venture Fund - 700.000 de dolari

Helianthus Media - 575.064 dolari

Universitatea din California de Sud- 550.000 de dolari

Organizația Mondială a Sănătății- 530.095 dolari

Phi Delta Kappa International - 446.000 de dolari

Ikana Media - 425.000 de dolari

Fundația Seattle - 305.000 de dolari

EducationNC - 300.000 de dolari

Beijing Guokr Interactive - 300.000 de dolari

Upswell- 246.918 dolari

Academia Africană de Științe - 208.708 dolari

Seeking Modern Applications for Real Transformation (SMART) - 201.781 dolari

Bay Area Video Coalition- 190.000 de dolari

Fundația PowHERful - 185.953 de dolari

PTA Florida Congress of Parents and Teachers (Congresul părinților și profesorilor din Florida) - 150.000 de dolari

ProSocial - 100.000 de dolari

Universitatea din Boston - 100.000 de dolari

Centrul național pentru învățarea familiilor - 100.000 de dolari

Development Media International - 100.000 de dolari

Universitatea Ahmadu Bello - 100.000 de dolari

Societatea indoneziană de e-sănătate și telemedicină - 100.000 de dolari

The Filmmakers Collaborative - 50.000 de dolari

Fundația pentru Radiodifuziune Publică din Georgia Inc. - 25.000 de dolari

SIFF - 13.000 DE DOLARI

Total: 97.315.408 dolari

319,4 milioane de dolari și (mult) mai mult

Adunate împreună, aceste proiecte media sponsorizate de Gates ajung la un total de 319,4 milioane de dolari. Cu toate acestea, această listă neexhaustivă prezintă deficiențe evidente, ceea ce înseamnă că cifra reală este, fără îndoială, mult mai mare. În primul rând, aceasta nu ia în calcul sub-granturile - banii dați de beneficiari către mass-media din întreaga lume. Și, deși Fundația Gates promovează un aer de deschidere în ceea ce o privește, există de fapt foarte puține informații publice despre ce se întâmplă cu banii din fiecare grant, cu excepția unei scurte descrieri de una sau două fraze scrise chiar de fundație pe site-ul său. Au fost luate în calcul doar donațiile către organizațiile de presă sau proiectele care au putut fi identificate ca fiind campanii mediatice din informațiile de pe site-ul Fundației Gates, ceea ce înseamnă că mii de granturi care au un anumit element mediatic nu apar în această listă.

Un exemplu în acest sens este parteneriatul BMGF cu ViacomCBS, compania care controlează CBS News, MTV, VH1, Nickelodeon și BET. Rapoartele din presă de la acea vreme au remarcat faptul că Fundația Gates plătea gigantul din domeniul divertismentului pentru a introduce informații și mesaje de sensibilizare în programele sale și că Gates a intervenit pentru a schimba poveștile din emisiuni populare precum ER și Law & Order: SVU.

Cu toate acestea, atunci când se verifică baza de date a granturilor BMGF, "Viacom" și "CBS" nu sunt de găsit nicăieri, grantul probabil în cauză (în valoare totală de peste 6 milioane de dolari) descriind pur și simplu proiectul ca fiind o "campanie de implicare a publicului care vizează îmbunătățirea ratelor de absolvire a liceului și a ratelor de finalizare a studiilor postliceale, destinată în mod specific părinților și studenților", ceea ce înseamnă că nu a fost luat în calcul în totalul oficial. Există cu siguranță mult mai multe exemple de acest gen. "Pentru o organizație caritabilă cu privilegii fiscale care trâmbițează atât de des importanța transparenței, este remarcabil cât de intens secretizată este Fundația Gates în ceea ce privește fluxurile sale financiare", a declarat pentru MintPress Tim Schwab, unul dintre puținii jurnaliști de investigație care l-a analizat pe miliardarul din domeniul tehnologiei.

De asemenea, nu sunt incluse nici subvențiile destinate producerii de articole pentru reviste academice. Deși aceste articole nu sunt destinate consumului de masă, ele formează în mod regulat baza pentru poveștile din presa de masă și ajută la formarea unor narațiuni în jurul unor probleme cheie. Fundația Gates a acordat îndelung pentru surse academice, cel puțin 13,6 milioane de dolari fiind destinate creării de conținut pentru prestigioasa revistă medicală The Lancet.

Și, bineînțeles, chiar și banii dați universităților pentru proiecte pur de cercetare ajung în cele din urmă în reviste academice și, în cele din urmă, în mass-media. Universitarii sunt supuși unei presiuni puternice pentru a-și tipări rezultatele în reviste de prestigiu; "publish or perish" este mantra în departamentele universitare. Prin urmare, chiar și aceste tipuri de subvenții au un efect asupra mass-media noastre. Nici acestea și nici subvențiile care finanțează tipărirea de cărți sau crearea de site-uri web nu au fost luate în calcul în total, deși și acestea sunt forme de mass-media.

Profil scăzut, tentacule lungi

În comparație cu alți miliardari din domeniul tehnologiei, Gates și-a păstrat un profil relativ scăzut ca și controlor mediatic. Achiziționarea de către Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a cotidianului The Washington Post pentru 250 de milioane de dolari, în 2013, a fost o formă foarte clară și evidentă de influență asupra mass-media, la fel ca și crearea de către Pierre Omidyar, fondatorul eBay, a First Look Media, compania care deține The Intercept.

În ciuda faptului că zboară mai mult sub radar, Gates și companiile sale au acumulat o influență considerabilă în mass-media. Ne bazăm deja pe produsele deținute de Microsoft pentru comunicare (de exemplu, Skype, Hotmail), social media (LinkedIn) și divertisment (Microsoft XBox). Mai mult, hardware-ul și software-ul pe care le folosim pentru a comunica provin adesea din curtoazia celui de 66 de ani din Seattle. Câte persoane care citesc aceste rânduri o fac pe un Microsoft Surface sau pe un telefon cu Windows și o fac prin intermediul sistemului de operare Windows? Nu numai atât, Microsoft deține participații în giganți media precum Comcast și AT&T. Iar "MS" din MSNBC vine de la Microsoft.

Portăreții Media Gates

Faptul că Fundația Gates finanțează o parte semnificativă a ecosistemului nostru media duce la probleme serioase de obiectivitate. "Subvențiile acordate de fundație organizațiilor media... ridică probleme evidente de conflict de interese: Cum poate fi imparțială o relatare când un jucător important deține sforile pungii?", scria în 2011 ziarul local al lui Gates, Seattle Times. Asta se întâmpla înainte ca ziarul să accepte banii BMGF pentru a-și finanța secțiunea "laboratorul de educație".

Cercetările lui Schwab au descoperit că acest conflict de interese merge până la vârf: doi editorialiști de la New York Times au scris ani de zile despre Fundația Gates în termeni elogioși, fără a dezvălui că lucrează și pentru un grup - Solutions Journalism Network - care, așa cum se arată mai sus, a primit peste 7 milioane de dolari de la organizația caritabilă a miliardarului din domeniul tehnologiei.

La începutul acestui an, Schwab a refuzat, de asemenea, să colaboreze la un reportaj despre COVAX pentru The Bureau of Investigative Journalism (Biroul de Jurnalism de Investigație), bănuind că banii pe care Gates i-a injectat în această publicație ar fi făcut imposibilă o relatare corectă a unui subiect atât de apropiat de inima lui Gates. În mod sigur, când articolul a fost publicat luna trecută, acesta a repetat afirmația că Gates nu are prea mare legătură cu eșecul COVAX, reflectând poziția BMGF și citându-l pe tot parcursul articolului. Abia la finalul articolului de peste 5.000 de cuvinte a dezvăluit că organizația pe care o apăra plătea salariile personalului său.

"Nu cred că Gates i-a spus Biroului de Investigații Jurnalistice ce să scrie. Cred că biroul știa implicit, chiar dacă în subconștient, că trebuie să găsească o modalitate de a spune această poveste care să nu vizeze finanțatorul lor. Efectele de părtinire ale conflictelor financiare sunt complexe, dar foarte reale și de încredere", a declarat Schwab, descriind acest caz ca fiind "un studiu de caz în ceea ce privește pericolele jurnalismului finanțat de Gates".

MintPress a contactat, de asemenea, Fundația Bill și Melinda Gates pentru comentarii, dar aceasta nu a răspuns.

Gates, care și-a adunat averea construind un monopol și păstrându-și cu zel proprietatea intelectuală, poartă o vină semnificativă pentru eșecul implementării vaccinului împotriva coronavirusului în întreaga lume. În afară de fiascoul COVAX, el a făcut presiuni asupra Universității Oxford pentru ca vaccinul său finanțat din fonduri publice să nu fie deschis și disponibil gratuit pentru toți, ci să se asocieze cu o corporație privată, AstraZeneca, o decizie care a însemnat că cei care nu puteau plăti au fost împiedicați să îl folosească. Faptul că Gates a făcut peste 100 de donații către universitate, în valoare totală de sute de milioane de dolari, a jucat probabil un anumit rol în această decizie. Până în prezent, mai puțin de 5% dintre persoanele din țările cu venituri mici au primit măcar o doză de vaccin COVID. Numărul de decese din această cauză este imens.

Din nefericire, multe dintre aceste critici reale la adresa lui Gates și a rețelei sale sunt ascunse de teorii ale conspirației nebunești și neadevărate despre lucruri precum introducerea de microcipuri în vaccinuri pentru a controla populația. Acest lucru a însemnat că criticile autentice la adresa cofondatorului Microsoft sunt deseori demonetizate și suprimate algoritmic, ceea ce înseamnă că punctele de informare sunt puternic descurajate să abordeze subiectul, știind că vor pierde probabil bani dacă o fac. La rândul său, lipsa de control asupra celei de-a doua cele mai bogate persoane din lume alimentează suspiciuni extravagante.

Gates o merită cu siguranță. În afară de legăturile sale profunde și potențial de zeci de ani cu infamul Jeffrey Epstein, de încercările sale de a schimba radical societatea africană și de investițiile sale în controversatul gigant chimic Monsanto, el este poate principalul motor din spatele mișcării americane a școlilor charter - o încercare de a privatiza în esență sistemul educațional american. Școlile charter sunt profund nepopulare în rândul sindicatelor profesorilor, care văd în această mișcare o încercare de a le diminua autonomia și de a reduce supravegherea publică asupra modului și a ceea ce învață copiii.

Până la bancă

În majoritatea articolelor, donațiile lui Gates sunt prezentate în linii mari ca fiind gesturi altruiste. Cu toate acestea, mulți au subliniat defectele inerente ale acestui model, observând că, permițând miliardarilor să decidă ce fac cu banii lor, le permite să stabilească agenda publică, oferindu-le o putere enormă asupra societății. "Filantropia poate fi și este folosită în mod deliberat pentru a distrage atenția de la diferite forme de exploatare economică care stau la baza inegalității globale din prezent", a declarat Linsey McGoey, profesor de sociologie la Universitatea din Essex, Marea Britanie, și autor al cărții No Such Thing as a Free Gift: The Gates Foundation and the Price of Philanthropy. Ea adaugă:

Noul "filantrocapitalism" amenință democrația prin creșterea puterii sectorului corporatist în detrimentul organizațiilor din sectorul public, care se confruntă din ce în ce mai mult cu restrângerile bugetare, în parte prin remunerarea excesivă a organizațiilor cu scop lucrativ pentru a furniza servicii publice care ar putea fi furnizate mai ieftin fără implicarea sectorului privat."

Caritatea, așa cum a remarcat fostul prim-ministru britanic Clement Attlee, "este un lucru rece și gri, fără dragoste. Dacă un om bogat vrea să-i ajute pe cei săraci, ar trebui să-și plătească cu plăcere taxele, nu să împartă bani după bunul plac".

Nimic din toate acestea nu înseamnă că organizațiile care primesc banii lui Gates - media sau de altă natură - sunt iremediabil corupte și nici că Fundația Gates nu face niciun bine în lume. Dar introduce un conflict de interese flagrant, prin care chiar instituțiile pe care ne bazăm pentru a-l trage la răspundere pe unul dintre cei mai bogați și mai puternici oameni din istoria planetei sunt finanțate în liniște de acesta. Acest conflict de interese este unul pe care mass-media corporatistă a încercat în mare măsură să îl ignore, în timp ce filantropul Gates, presupus altruist, continuă să se îmbogățească, râzând până la bancă.