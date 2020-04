Dosarul "Imprimeria Nationala": cum s-au volatilizat 100.000 de euro dintr-o singura semnatura, de la un cont la alt cont-fantoma!

Intr-unul din articolele precedente aminteam de legaturle "familiale" între Imprimeria Nationala si firmă Primatehnic srl unul din principalii furnizori de servicii si utilaje către IN.

Seful Departamentului de producție specială, Petre Mihalache, este soțul doamnei Mihalache care este director tehnic la firma Primatehnic srl. Si ca să vă faceți o idee cu ce se ocupă Departamentul de producție specială iată: Secția productie speciala carduri; Secția productie speciala pașapoarte; Sectia grafica de securitate; secția tipar digital special. Deci, Mihalache, care e omul de încredere al directorului tehnic Cristian Iorgulescu, propune o soluție tehnică și soția lui, care este salariata la Primatehnic, rezolvă problema. Cum zic microbistii: "Mihalache centreaza, Mihalache da cu capul!"

Dar iată că în acest parteneriat fructuos pot interveni și evenimente poate neplăcute pentru IN care a fost pusă în situația de a achita o factură de 100.000 euro de două ori. Veți vedea în continuare cum exact cel care a semnat OP, adică Directorul Executiv Economic, nu a pățit nimic, fiind găsiți "vinovati" cei care au plimbat faxul cu pricina prin birouri. În niciun document oficial nu apare numele lui Nicole Tudor director executiv care a avut semnătura primă si cea mai importantă.

Ca și cum OP a plecat singur la bancă doar cu semnătura a doua a dnei Diaconu (contabil sef). Deci nu pățești nimic cel ce trebuia sa verifice ca ultima persoană avizată si să nu semneze o plată intr un cont fantomă, si este sancționat cel care a luat documentul de la fax. Dar sa vedem cum s au intamplat lucrurile:

Prin adresa nr.A/1957/15.02.2017, șeful Serviciului control Liviu Popescu a înaintat Comisiei de disciplină "Raportul in legătură cu situația creată în cadrul Departamentului Financiar Contabilitate" in data de 20.09.2016. Comisia de disciplină depune un Raport nr.A/3117/15.03.2017 - "În atenția Directorului General", anchetand persoanele din Raportul Serviciu Control: Enache Adrian referent economist serviciu financiar; Băgneanu Alina Ramona, referent economist la serviciul financiar; Marin Florin Lucian, sef serviciu financiar; Diaconu Claudia, contabil șef.

Astfel, in data de 28.09.2016, Diaconu Claudia, in calitate de Contabil sef, a luat la cunoștință, prin intermediul colegului său de birou Marin Florin sef serviciu financiar despre un incident produs la o plată efectuată de IN către Primatehnic srl. Plata respectivă in valoare de 404.281.04 lei a fost inițiată în sistemul de plăti online in data de 20.09.2016 de catre Băgneanu Alina prin OP 885 și a fost semnat de Diaconu Claudia in calitate de Contabil sef (semnătura a doua) si Nicole Tudor in calitate de Director executiv economic (semnătura prima).

Concluzia este ca s-a primit un fax in numele Primatehnic srl să se facă o plată de aprox. 100.000 euro. In alt cont decât cel prevăzut în contract. Nimeni nu a verificat autenticitatea acestui fax si s-a făcut o plată intr un alt cont, nu se știe cui. Nu a verificat nici seful serviciului financiar, nici contabilul sef dar mai ales nici Nicolae Tudor care ocupă funcția de director executiv economic. Si a semnat Ordinul de Plata. Persoanele in cauză sunt sanctionate disciplinar. Mai puțin Directorul Economic care nu a pățit nimic nici până în ziua de azi. Între timp pe baza anchetei de mai sus se deschide un dosar la DIICOT nr.35/D/P/2017. Si totul se închide, timp de aproape 3 ani.

Având în vedere faptul că salariații din companie începuseră să comenteze că se apropie termenul de prescripție, în ultima clipă Directorul General informează CA cu privire la necesitatea recuperării sumei. Si se decide acționarea în instanță a celor sancționați disciplinar dar nu se pomenește nimic de vinovăția Directorului Executiv Nicole Tudor care semnat OP si sub a cărui aripă ocrotitoare s-a intamplat producerea prejudiciului. Ca si cum OP 885 a zburat singur la bancă fără semnătura.

În ultima zi, pe data de 20.09.2019, Imprimeria introduce acțiune pe rolul Tribunalului București ce formează dos.28061/3/2019, a cărui suspendare s a-solicitat la termenul de judecată din 8.01.2020. Ulterior introducerii acțiunii în judecată s-a solicitat plata sumei in cauză de catre Omniasig până la soluționarea dosarului în instanță. Suma in cauză nu a fost actualizată cu dobânda legală si este prescrisă față de Directorul executiv Nicolae Tudor fiind "exonerat" de Directorul General Sorin Toader, dar față de care nu e prescrisă suma urmând in mod normal sa i fie imputata.

Este foarte clar de ce nu s-a recuperat suma de la Directorul executiv Nicolae Tudor si nici nu a fost informat corect Consiliul de Administratie. Dacă CA lua decizia să recupereze prejudiciul de la Nicole Tudor erau aplicabile prevederile art.220 alin.5 din cod civil si implicit se suspendă contractul de mandat al acestuia. În această situație nu se mai îndeplineau criteriile de performanță inclusiv ale Directorului General Sorin Toader, cei doi fiind in echipă comună în contractul de mandat.

Știm că dl Director General a făcut tot ce i stă în putință să nu ajungă cazul in presă pentru ca ii pune în pericol mandatul, dar îl informăm că sunt destui salariați care nu sunt dispusi să încalce legea. E greu de crezut că membrii CA vor lua vreo atitudine atâta vreme cât sunt in echipă cu dl Sorin Toader si Nicolae Tudor încă din anul 2012.