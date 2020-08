Dosarul politistilor hoti de la "economic" care au furat aurul unei case de amanet ajunge la DNA Constanta

Dupa ce in 2016 o instanta i-a contrazis pe procurorii care intentionau sa treaca cu vederea infractiunile politistilor hoti de la "economic", iata ca si in 2020 o alta instanta procedeaza la fel, stabilind ca, "Probele administrate pana la acest moment conduc la conturarea unor indicii clare de comitere a unor infractiuni, nu numai de catre suspectul Constantinescu Marius Paul ci si de catre alti lucratori de politie care au participat la operatiunea de perchezitie, manevrare/ inventariere/ depozitare a obiectelor din aur" .

Pe data de 12 februarie 2020, instanta Tribunalului Constanta a admis plangerea formulata de grupul de firme Garant impotriva ordonantei "cu miros de blat", dispusa de procurorul Gigel Marian-Alexandru si procurorul general Gigi Valentin-Stefan din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, prin care urmareau sa-i scape de parnaie pe politistii hoti de la "economic" care au furat aurul casei de amanet Garant. Instanta a dispus intoarcerea cauzei catre procuror, in vederea completarii urmaririi penale. Astfel, dosarul s-a intors la PCA ( Parchetul Curtii de Apel) Constanta.

Avand in vedere ca infractiunile din dosar sunt asimilate infractiunilor de coruptie, PCA Cta si-a declinat competenta si a trimis dosarul catre DNA Cta , unde a fost repartizat procurorului de caz Vasile Abagiu. Seful DNA Constanta este procurorul Andrei Bodean. Cercetarea unor politisti ar trebui facuta intr-o localitate diferita de cea in care isi desfasoara activitatea, deoarece prin prisma meseriei colaboreaza indeaproape cu procurorii la rezolvarea diverselor cazuri.

Chiar daca dosarul penal in care este cercetat un politist, ajunge la un procuror care nu a avut tangente cu politistul respectiv, sau care e integru, intra in functiune "cardasiile" din cadrul sistemului care daca nu-l pot convinge pe procurorul de caz, il conving pe seful lui, care ii ia dosarul si-l repartizeaza unui procuror "ascultator". Din pacate, in Romania nu exista un mecanism eficient de prevenire a unor astfel de situatii.

Dosarul a mai fost si pe mana procurorilor de la DNA - structura centrala, care aveau in palmares destule victime la capitolul politicieni, insa au tratat dosarul cu dezinteres maxim, ceea ce te face sa iti pui intrebare daca nu cumva "carcotasii" aveau dreptate cand spuneau ca obiectivele lor erau stabilite de alte entitati pentru care spetza de fatza nu prezenta interes.

Un alt aspect important care reiese din motivare este acela ca instanta a admis toate criticile formulate de petent apreciindu-le ca intemeiate. Iata cateva din observatiile instantei din care reiese ca banuiala de blat dintre politistii hoti si anchetatorii lor, procurorul Gigel Marian-Alexandru si procurorul general Gigi Valentin-Stefan a fost temeinica:

Ordonanta emisa de procurori, ( cel de caz, Gigel Marian-Alexandru si procurorul ierarhic superior Gigi Valentin-Stefan) vine in contradictie cu probele administrate in cauza, iar succesiunea evenimentelor este prezentata diferit si inteleasa contrar acestor probe, desi speta este cat se poate de clara.

Chiar daca procurorii (cel de caz, Gigel Marian-Alexandru si procurorul ierarhic superior Gigi Valentin-Stefan) incearca sa acrediteze ideea ca aceste bunuri ar fi putut sa fie inlocuite si pe timpul cat bijuteriile s-au aflat in custodia Trezoreriei Constanta, acest lucru nu poate fi acceptat.

Suspectul Constantinescu Marius-Paul, avea obligatia de a aduce la cunostinta IPJ Cta ca au fost depistate 15 kg de tinichele, printre care margele, agrafe matanii din lemn, in conditiile in care obiectele ridicate erau doar metal galben.

Procurorii( cel de caz Gigel Marian-Alexandru si procurorul ierarhic superior Gigi Valentin-Stefan) nu au cercetat deloc motivul pentru care suspectul Constantinescu Marius-Paul a ascuns acest aspect.

"Se impune efectuarea unei expertize, de altfel solicitata de petent si aprobata de procurorul anterior cu obiectivele incuviintate la acel moment.

Deasemenea se impune identificarea obiectelor din aur existente in Trezorerie prin verificare cu reactivi specifici in vederea stabilirii titlului".

Aceste aspecte au fost solicitate de catre pagubit, insa procurorul de caz Gigel Marian-Alexandru si procurorul ierarhic superior Gigi Valentin-Stefan "s-au facut ca ploua".

Deasemenea, instanta arata ca nu poate fi primita motivarea procurorului de caz Gigel Marian-Alexandru si procurorul ierarhic superior Gigi Valentin-Stefan, cum ca probele administrate in cauza nu pot conduce la inculparea vreunei persoane pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, si nu creeaza convingerea ca Suspectul Constantinescu Marius Paul sau altul ar fi actionat cu stiinta in executarea atributiunilor de serviciu.

Aceasta deoarece probele administrate pana la acest moment conduc la conturarea unor indicii clare de comitere a unor infractiuni, nu numai de catre suspectul Constantinescu Marius Paul ci si de catre alti lucratori de politie care au participat la operatiunea de perchezitie, manevrare/inventariere/depozitare a obiectelor din aur.