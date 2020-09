Două dovezi care arata ca există o legătură între Gabriel Comănescu şi Vergil Chiţac

Subiectul legăturii dintre Gabriel Comănescu şi Vergil Chiţac a apărut în discuţie prima dată, în 2016, atunci când presa locală din judeţul Constanţa a făcut primele referiri în acest sens.

Aflat în campanie electorală atunci şi oferind interviuri, Vergil Chiţac a recunoscut relaţia cu Gabriel Comănescu, care de altfel i-a fost şi student la Academia Navală. Într-un interviu din mai 2016, pentru publicaţia info-sud-est.ro, candidatul PNL la Primăria Municipiului Constanţa era întrebat direct despre această relaţie controversată.

Iată ce notează ziariştii în urma interviului (care poate fi găsit aici) : << Schimbând direcţia discuţiei, dialogul ajunge într-un alt punct controversat pentru candidatul liberal: relaţia cu Gabriel Comănescu. Pentru prima dată de când au apărut primele asocieri între patronul Grup Servicii Petroliere şi fostul rector al ANMB, Vergil Chiţac, nu mai neagă o legătură între el şi Gabriel Comănescu. La întrebarea „De ce vă susţine Gabriel Comănescu?", Vergil Chiţac dă un răspuns neaşteptat: „De ce nu-l întrebaţi pe el? Poate că şi el doreşte ca un contribuabil, acum eu sunt pe terenul supoziţiilor, ca un contribuabil important al Constanţei, nu ştiu, Constanţa asta să arate altfel".

Vergil Chiţac continuă discuţia pe un ton iritat, amintindu-şi de o parte a presei care l-a catalogat ca fiind „omul lui Comănescu": „Nu am timp şi nici dispoziţia necesară să demontez astfel de fixaţii, că aş fi omul cuiva. Nu neg că Gabriel Comănescu mă susţine, însă de la asta şi până la a se spune că eu sunt omul lui Comănescu este o fractură logică formidabilă. Deci eu nu am timp şi nici dispoziţia necesară să demontez astfel de fixaţii".

Semn că subiectul a atins orgoliul fostului amiral şi că astfel de discuţii l-au înfuriat de-a lungul campaniei, Vergil Chiţac continuă, amintindu-şi şi de Traian Băsescu, cel care a declarat că Vergil Chiţac „a fost făcut amiral" de fostul preşedinte: „Să fie foarte clar, eu nu sunt omul nimănui. Eu nu am nicio datorie faţă de nimeni. Şi n-am avut niciodată. Să-mi indice cineva o persoană faţă de care am avut o datorie. Ascensiunea mea profesională de la asistent până la profesor s-a făcut prin concursuri publice, eu am fost avansat la gradul de amiral nu de preşedintele Băsescu. Dumnealui, la capătul acestui lanţ, că e o procedură întreagă, semnează pentru că e preşedintele României".

Vergil Chiţac reiterează ideea că este susţinut de Gabriel Comănescu, dar accentuează că susţinerea este una morală şi nu de altă natură: „Mă susţine moral, dar din alte puncte de vedere nu m-a susţinut niciodată".

Apoi adaugă o mică precizare: „Singura chestiune când dumnealui s-a implicat financiar era când eu eram comandantul Academiei şi în 2012 am sărbătorit 140 de ani de învăţământ superior de Marină şi când ştiţi foarte bine, fiind instituţie publică, nu am avut în buget, asta-i prevederea, nu aveam voie să folosim bani pentru a sărbători cum se cuvine 140 de ani (...). Şi m-am adresat, prin intermediul Asociaţiei Absolvenţilor, m-am adresat tuturor celor care vor într-adevăr să ne ajute. Banii pe care i-a dat el atunci (Gabriel Comănescu, n.red.) au fost publici, au intrat în bugetul Asociaţiei Absolvenţilor, banii s-au cheltuit într-un mod foarte transparent, el a fost un donator foarte generos şi eu cred că a făcut un lucru foarte bun (...) Atâta tot, în rest, absolut nimic".

Este a doua oară pe parcursul interviului când Vergil Chiţac face afirmaţii ferme şi foloseşte termeni absoluţi precum „o singură dată", „doar atât", „niciodată", pentru ca apoi să îşi anuleze afirmaţiile prin furnizarea altor detalii.

Înaintăm în discuţia despre relaţia cu Gabriel Comănescu întrebându-l dacă patronul GSP s-a numărat printre oamenii cu care Vergil Chiţac a discutat sau s-a sfătuit înainte să ia decizia de a candida. Fostul amiral a dat din cap în semn afirmativ şi a uimit din nou, de data aceasta cu un răspuns care conţinea o contradicţie:

„Cred că am discutat chestiunea asta, însă el... nu îmi aduc aminte să mă fi sfătuit în sensul ăsta. Este oarecum vehement (Gabriel Comănescu, n.red.)... sau era la momentul acela oarecum vehement pe ce se întâmpla în Constanţa. Nu ştiu neapărat dacă prin prisma afacerilor sau pentru cum arată Constanţa, dar n-are nicio legătură candidatura mea la funcţia de primar al Constanţei cu Comănescu, hai să fim serioşi". >>

Legătura cu Asociaţa Civică „Pentru Constanţa": Comănescu se retrage pentru Chiţac

În anul 2015, judecătoria Contanţa Secţia Civilă soluţionează dosarul nr. 28930/212/2015 şi admite cererea formulată de Asociţia Civică „Pentru Constanţa". Dispune încrierea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei, potrivit menţiunilor din Hotărârea Adunării Generale a Membrilor Asociaţiei nr. 1/05.11.2015, referitor la desemnarea a doi membri, la componenţa Comitetului Director şi la retragerea unui membru, în Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei. (foto facsimil preluat de pe constanta.info)

Cine erau cei doi membri care se alăturau Asociaţiei? Vergil Chiţac şi Nicolae Garofil. Cine era membrul care se retrăgea? Gabriel Valentin Comănescu, care avea calitatea de preşedinte al Consiliului Director al respectivei Asociaţii.

Toate acestea se întâmplau în lunile noiembrie-decembrie 2015, când Comănescu îi făcea loc lui Chiţac. Cu doar câteva luni înainte să se retragă în favoarea fostului său profesor, Gabriel Comănescu făcea o sponsorizare către Asociaţa Civică "Pentru Constanţa" din partea Grup Servicii Petroliere. Suma, în valoare de 60.000 de euro, reprezentau sprijin pentru organizarea evenimentului Music for Autism, după cum reiese din contractul de sponsorizare pe care-l prezentăm în facsimil (foto 1 şi 2) . Concertul a avut loc în data 15 octombrie în clubul Doors din Costanţa şi a fost un eveniment de amploare, după cum se vede din reacţiile de pe reţelele de socializare. O lună mai târziu, Gabriel Comănescu se retrăgea din Asociaţie ca să-i facă loc lui Vergil Chiţac, iar în anul 2016 urmau să fie alegerile locale.

Ironic este faptul deşi Asociaţia în care Chiţac intra în 2015 desfăşura acţiuni pentru a sprijini cauza autismului în România, într-un discurs din anul 2019 în care-şi anunţa intenţia de a candida la alegerile locale din acest an, Vergil Chiţac se referea la reprezentanţii administraţiei publice locale din Constanţa folosind termenul "autişti", ceea ce a atras revolta mamelor copiilor cu autism, care au reacţionat dur: "Stop oamenilor împrăştiaţi la minte". Detalii aici

În data de 13 mai 2020, în ultimele două zile ale stării de urgenţă, şi cu alegerile locale amânate, dar cu Chiţac candidat, în presă apare o informaţie aparent neinteresantă - Gabriel Comănescu, cooptat în societatea Vega Travel International SRL (detalii aici): " Vega Turism SA, deţinând 100% capitalul social al societăţii Vega Travel Internaţional SRL, în calitate de asociat unic al societăţii, a aporbat mai multe decizii pe data de 27 aprilie. Astfel, în cadrul societăţii a fost cooptat Gabriel Valentin Comănescu. Capitalul social al firmei a fost majorat cu 800 de lei, respectiv cu 80 de părţi sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând aportul la capitalul social al lui Gabriel Valentin Comănescu, în calitate de asociat cooptat. Capitalul social subscris al societăţii este de 91.000 lei, find divizat în 9.100 părţi sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, distribuit între asociaţi după cum urmează: Vega Turism SA va deţine un număr de 9.020 părţi sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare nominală totală de 90.200 lei, reprezentând 99,2% din capitalul social al societăţii, şi va participa la beneficii pierderi cu cota de 99,2%; Comănescu Gabriel Valentin va deţine un numar de 80 părţi sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare nominală totală de 800 lei, reprezentând 0,8% din capitalul social al societăţii şi va participa la beneficii pierderi cu cota de 0,8%.".

Prin această decizie, însă, Gabriel Comănescu reuşeşte să certifice legătura dintre el şi Vergil Chiţac. Iată cum: În sediul Vega Travel din Constanţa, în a doua încăpere cu intrare directă de pe stradă îşi are sediul, în prezent, nimeni altul decât senatorul PNL de Contanţa Vergil Chiţac, în prezent candidat pentru Primăria Municipiului Constanţa, după cum se poate dovedi din imaginile pe care le publicăm.

Ce este interesant de notat este faptul că pe pagina oficială de senator a lui Vergil Chiţac de pe Senatul României care poate fi accesată aici, nu este menţionată nicio adresă pentru biroul permanent pe care acesta este obligat să-l aibă, pentru a putea menţine legătura cu votanţii care l-au trimis în Senat. Acest lucru poate să însemne că senatorul Chiţac vrea să ascundă faptul că are biroul parlamentar la aceeaşi adresă ca o firmă a lui Comănescu, lucru de înţeles în contextul în care parlamentarii primesc bani pentru a plăti chiria sediilor în care au deschise birouri parlamentare. (foto)

Tot presa locală oferă şi un posibil răspuns la întrebarea referitor la care ar putea să fie miza lui Gabriel Comănescu în Constanţa. Iată ce susţine publicaţia constanta.info:" Mazăre obţinuse prin parlamentarii săi, încă din 2008, o cotă parte de 20 % din acţiunile Portului Constanţa şi ceruse încă o cotă de 13 %. Aici, pentru Comănescu pare că a fost un calcul simplu: dacă preiau oraşul, iau şi portul, pe care-l pot conduce împreună cu reprezentanţii Fondului Proprietatea. Aşa s-a ajuns în 2012 ca Gabriel Comănescu să impună, prin relaţiile de la Bucureşti, nu doar candidatul dreptei la Primăria Constanţa ci şi majoritatea consilierilor locali ai Partidului Democrat Liberal. Omul lui Comănescu, Christian Gigi Chiru, a fost însă neputincios în faţa recent înfiinţatului USL care a câştigat alegerile defilând. Pentru implicarea lui, Chiru prinde însă un loc de senator din partea PDL, într-un scenariu pe care îl cunoaşteţi şi pe care aveam să-l mai vedem încă o dată în 2016. În toată această perioadă, vizibil direcţionat dinspre GSP-ul lui Comănescu, păpuşa Gigi Chiru insistă aproape săptămânal pe problemele Portului Constanţa şi, într-un final, depune la Curtea Constituţională o sesizare, arătând că modul în care municipiul Constanţa a obţinut părţile sociale din port e neconstituţional. Sesizarea e acceptată, Comănescu îl scoate pe Mazăre din zona portului iar oraşul pierde o grămadă de bani, în urma unui război care devenise din ce în ce mai accentuat, între cei doi."