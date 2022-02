Dr Geanina Hagima despre vaccinare pentru ministrul Rafila. Petiție soldată cu o amenințare de denunț la Colegiul Medicilor!

Ca urmare a unei petiții alcătuite din 21 de „întrebări argumentate cu bibliografie", adresate Ministerului Sănătății privind măsurile pandemice „neadaptate la situația României", petiție în care cerea schimbarea strategiei de până acum, precum și organizarea urgentă a unei dezbateri publice la care sa participe și medicii care au argumente împotriva obligativității și oportunității injectării, dr. Geanina Hagima (Dragnea) nu numai că n-a primit nici un răspuns valid la vreuna dintre cele 21 de întrebări, dar a fost amenințată în cel mai direct stil birocratic-mafiot cu un denunț la Colegiul Medicilor.

Aghiotanții care au redactat răspunsul din partea Ministerului Sănătății sunt atât de inculți sau perverși încât „confundă" vaccinarea clasică și injectarea experimentală cu ARN mesager (care nu este veche de sute de ani, ci de abia aflată în probe pe cobai umani), adăugând totodată insinuări staliniste care echivalează negarea politicii oficiale cu răspunderea pentru morții de Covid (uitând că, mai degrabă, entuziasmul nefondat față de politica de vaccinare experimentală soldată cu mii de morți și reacții adverse atrage după sine responsabilitatea pentru victimele ologite de răspunsul isteric, unilateral și totalitar al oficialilor la o maladie cu mortalitate sub 1%). Vă invităm să citiți mai jos petiția adresată Ministerului Sănătății de doamna doctor Hagima, urmată de concluzia oficialilor din Minister în fotografia care ilustrează acest articol, scrie Activenews.ro.

Domnule Ministru al Sănătății,

Subsemnata Hagima Geanina, medic primar obstetrica ginecologie, sesizand consecintele masurilor luate pana acum in aceasta pandemie urmand linia dictata de OMS si UE, fara adaptare la situatia Romaniei, am formulat o lista de intrebari argumentate cu bibliografie care sa va determine sa recunoasteti ca deciziile adoptate la nivel de tara nu au fost cele mai bune si sa sa decideti schimbarea strategiei de pana acum. Cred ca este momentul sa va reorientati si sa decideti cu ajutorul profesionistilor romani din diverse domenii, care este calea pe care trebuie sa o urmeze Romania in acest moment pentru a iesi din situatiile grave medicale, educationale, financiare. Doresc sa primesc raspuns din partea dumneavoastra si organizarea urgenta a unei dezbateri publice la care sa participe pe langa domnii doctori Raed Arafat, Alexandru Rafila, cei care sustin vaccinarea anti-Covid si medicii care au argumente impotriva obligativitatii si oportunitatii vaccinarii, printre care ma numar si eu.

1. De ce s-a afirmat la prima autorizare de urgenta ca vaccinurile au eficacitate de 95 % (vaccinul Pfizer) dar s-a omis sa se mentioneze ca aceasta eficacitate era pentru covidul usor si mediu, numarul de cazuri de covid sever din studiu fiind prea mic pentru a trage o concluzie semnificativa statistic (1)?

2. De ce s-a afirmat ca vaccinurile sunt sigure, cand de la prima autorizare de urgenta EMA se stia ca nanoparticulele lipidice ajung in ficat, splina, suprarenale, ovare, testicule. De ce nu s-a facut o informare corecta (1)?

3. De ce nu s-a realizat o evaluare independenta a studiilor despre vaccinuri de catre o echipa de specialisti romani si acestea au fost acceptate si promovate fara a se evalua si la nivel national raportul risc beneficiu?

4. De ce a fost promovata vaccinarea persoanelor care au trecut prin boala, desi sunt numeroase studiile care arata ca imunitatea dupa trecerea prin boala este de lunga durata si ofera protectie de 81-100% (conform OMS) pentru reinfectie , pentru covid critic si deces (2, 3)?

5. De ce este promovata vaccinarea copiilor, in conditiile in care copii fac rar boala, au imunitate incrucisata cu alte coronavirusuri si decedeaza exceptional din aceasta cauza (4, 5, 6).

6. De ce se promoveaza idei eronate ca vaccinul se face pentru a-i proteja pe altii, din moment ce definitia CDC a vaccinului este un produs care iti stimuleaza imunitatea personala (7)?

7. De ce nu au fost acceptate medicamente pentru care sunt dovezi inca inainte de pandemie ca sunt eficiente impotriva coronavirusurilor cum ar fi hidroxiclorochina, ivermectina (8) cu reactii adverse exceptionale si, in schimb, se promoveaza atat de agresiv vaccinurile ale caror efecte pe termen lung nu sunt cunoscute si au inceput sa se acumuleze?

8. De ce nu au fost realizate dezbateri publice in care sa se tina cont si de parerea medicilor care nu sunt de acord/au avut rezerve in ce priveste vaccinarea anti-COVID, sau care au avut propuneri de tratament?

9. Cum se explica mortalitatea asa de mare prin covid in Romania (de 10 ori mai mare decat corespunzatoare celei din studiul clinic Pfizer - evaluarea la 6 luni - unde au fost 2 decese prin covid in grupul nevaccinat pe o perioada de 6 luni pe un lot de cca 20000 oameni si un deces in grupul vaccinat alcatuit tot din circa 20000 participanti) (9, 10)?

10. Cum este posibil sa se continue cu presiunile de vaccinare, cand sunt studii inca din 2015 care arata ca vaccinarea care nu impiedica transmiterea virusului favorizeaza selectarea de noi

tulpini de virus, unele din ce in ce mai agresive (11)? Se stie inca de la prima autorizare de urgenta ca nu s-a studiat/ nu sunt concluzii in ce priveste prevenirea transmiterii virusului la/de catre persoanele vaccinate, date confirmate ulterior si de alte studii (1, 12, 13).

11. Cum este posibil sa se promoveze si sa se continue cu presiunea pentru vaccinare cand se stie ca proteina spike, care este cunoscuta ca o proteina citotoxica inca din 2014 (14), intra in circulatie dupa translatia ei din ARN-ul mesager injectat (15) si traverseaza chiar si bariera hematoencefalica (16)?

12. Cum este posibil sa se continue vaccinarea cand se stie ca proteina spike are 6 domenii similare cu proteine ale organismului uman, aflate in diferite organe, ceea ce poate determina pe termen lung boli autoimune (17)?

13. Cum este posibil sa se continue vaccinarea cand se stie ca aceasta scade imunitatea innascuta , ceea ce poate duce la infectii cu bacterii si dezvoltarea de cancere (18, 19, 20)?

14. De ce se continua cu campania de vaccinare si certificat verde, din moment ce in tarile in care vaccinarea a fost in procent mare sunt, in acest moment, si cele mai multe infectari? In schimb, la noi, in ciuda unui procent relativ mic de vaccinare, infectiile sunt reduse (21).

15. De ce se insista cu testele invazive de tip PCR si nazofaringiene cand se stie ca virusul corona este neurotrop iar agresarea repetata a mucoaselor determina fragilizarea acestora cu favorizarea patrunderii virusurilor si bacteriilor in circulatie si creier? (14)

16. De ce se continua testarea si vaccinarea daca nici in studiile Moderna si Pfizer nu s-a realizat testarea de 2 ori pe saptamana pentru a se demonstra ca acceste seruri experimentale impiedica transmiterea virusului (22)?

17. De ce a fost luata masura purtarii mastii in spatii deschise din moment ce chiar OMS afirma ca purtarea mastii de catre persoanele sanatoase in spatii deschise nu are valoare si ca purtarea mastii poate avea reactii adverse (23)?

18. De ce au fost achizitionate 120 milioane de doze pentru cca 18 milioane de romani, adica 6-7 doze pentru fiecare roman (24)?

19. De ce se planifica procentul/ tinta de vaccinare pentru 2022 si 2023 (25)? De unde se stie ca va fi pandemie si in 2022, 2023?

20. De ce nu au fost antrenati medicii si pacientii pentru declararea RA? De ce Romania are printre cele mai mici rate de raportare ale RA din Europa, de 0,07% pentru persoanele vaccinate, in timp ce Suedia are 1,91%, Olanda 1,31% , Austria 0,85%, Norvegia 0,58%, Danemarca 0,54%, Irlanda 0,35%, Germania 0,26%, Franta 0,26%, Croatia 0,25%, Italia 0,23%, Portugalia 0,23%, Belgia 0,2%, Cehia 0,19%, Bulgaria 0,19%, Finlanda 0,17%, Grecia 0,11%, Ungaria 0,08%? Nu sunt livrate aceleasi tipuri de vaccinuri peste tot, nu avem populatie care sa reactioneze la fel peste tot (26) ? De ce nu se preocupa/se tem autoritatile romane de a face aceste raportari, fiind vorba de niste produse aflate sub autorizare de urgenta, pentru care se specifica ca reactiile adverse trebuie raportate?

21. Daca masurile au fost luate pentru binele oamenilor, cum se explica excesul de mortalitate in Romania de cel putin 43,18% pana la 31 octombrie, determinat de decese prin alte cauze decat covid, probabil prin neglijarea altor patologii si decese postvaccinale? Aceasta nu este o dovada ca masurile luate nu sunt potrivite poporului roman, ca sunt gresite, nocive? Daca se persista in aplicarea lor devine evidenta lipsa de profesionalism, reaua vointa si chiar tentativa de crima impotriva poporului roman (27).

2-01-2022

Geanina Hagima

Bibliografie

1. European Medicines Agency 19 February 2021 EMA/707383/2020 Corr.1*1 Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) Assessment report Comirnaty

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf



2. Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19. 14 June 2021. https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance

3. Abu-Raddad LJ; National Study Group for COVID-19 Epidemiology. Severity of SARS-CoV-2 Reinfections as Compared with Primary Infections. N Engl J Med. 2021 Dec 23;385(26):2487-2489. doi: 10.1056/NEJMc2108120. Epub 2021 Nov 24. PMID: 34818474; PMCID: PMC8631440. https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2108120?articleTools=true

4. Bhopal SS. Children and young people remain at low risk of COVID-19 mortality. Lancet Child Adolesc Health. 2021 May;5(5):e12-e13. doi: 10.1016/S2352-4642(21)00066-3. Epub 2021 Mar 11. Erratum in: Lancet Child Adolesc Health. 2021 Mar 24;: PMID: 33713603; PMCID: PMC7946566. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33713603/

5. Ortega N. Seven-month kinetics of SARS-CoV-2 antibodies and role of pre-existing antibodies to human coronaviruses. Nat Commun. 2021 Aug 6;12(1):4740. doi: 10.1038/s41467-021-24979-9. PMID: 34362897; PMCID: PMC8346582. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34362897/

6. Kevin W. NG. Preexisting and de novo humoral immunity to SARS-CoV-2 in humans Science 11 Dec 2020:Vol. 370, Issue 6522, pp. 1339-1343 DOI: 10.1126/science.abe1107 https://science.sciencemag.org/content/370/6522/1339.full

7. https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm

8. McCullough PA. Multifaceted highly targeted sequential multidrug treatment of early ambulatory high-risk SARS-CoV-2 infection (COVID-19). Rev Cardiovasc Med. 2020 Dec 30;21(4):517-530. doi: 10.31083/j.rcm.2020.04.264. PMID: 33387997. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33387997/

9. Thomas SJ; C4591001 Clinical Trial Group. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine through 6 Months. N Engl J Med. 2021 Nov 4;385(19):1761-1773. doi: 10.1056/NEJMoa2110345. Epub 2021 Sep 15. PMID: 34525277; PMCID: PMC8461570. https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2110345/suppl_file/nejmoa2110345_appendix.pdf

10. https://www.activenews.ro/stiri/Dr.-Geanina-Hagima-De-ce-mortalitatea-prin-Covid-in-Romania-este-atat-de-crescuta-Raportare-exagerata-tratament-incorect-arma-biinara-170475

11. Read AF. Imperfect Vaccination Can Enhance the Transmission of Highly Virulent Pathogens. PLoS Biol. 2015 Jul 27;13(7):e1002198. doi: 10.1371/journal.pbio.1002198. PMID: 26214839; PMCID: PMC4516275. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26214839/

12. Pouwels KB. Effect of Delta variant on viral burden and vaccine effectiveness against new SARS-CoV-2 infections in the UK. Nat Med. 2021 Dec;27(12):2127-2135. doi: 10.1038/s41591-021-01548-7. Epub 2021 Oct 14. PMID: 34650248; PMCID: PMC8674129. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34650248/

13. Kampf G. COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified. Lancet. 2021 Nov 20;398(10314):1871. doi: 10.1016/S0140-6736(21)02243-1. PMID: 34801101; PMCID: PMC8601682. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34801101/

14. Desforges M. Human coronaviruses: viral and cellular factors involved in neuroinvasiveness and neuropathogenesis. Virus Res. 2014 Dec 19;194:145-58. doi:

10.1016/j.virusres.2014.09.011. Epub 2014 Oct 2. PMID: 25281913; PMCID: PMC7114389. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25281913/

15. Ogata AF. Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients. Clin Infect Dis. 2021 May 20:ciab465. doi: 10.1093/cid/ciab465. Epub ahead of print. PMID: 34015087; PMCID: PMC8241425. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34015087/

16. Rhea EM. The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood-brain barrier in mice. Nat Neurosci. 2021 Mar;24(3):368-378. doi: 10.1038/s41593-020-00771-8. Epub 2020 Dec 16. PMID: 33328624. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33328624/

17. Lyons-Weiler J. Pathogenic priming likely contributes to serious and critical illness and mortality in COVID-19 via autoimmunity. J Transl Autoimmun. 2020 Apr 9;3:100051. doi: 10.1016/j.jtauto.2020.100051. PMID: 32292901; PMCID: PMC7142689. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32292901/

18. Föhse FK. The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses. medRxiv; 2021. DOI: 10.1101/2021.05.03.21256520. https://europepmc.org/article/PPR/PPR334978

19. Jiang H, Mei YF. SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro. Viruses. 2021 Oct 13;13(10):2056. doi: 10.3390/v13102056. PMID: 34696485; PMCID: PMC8538446. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/

20. Molteni M. The Role of Toll-Like Receptor 4 in Infectious and Noninfectious Inflammation. Mediators Inflamm. 2016;2016:6978936. doi: 10.1155/2016/6978936. Epub 2016 May 18. PMID: 27293318; PMCID: PMC4887650. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27293318/

21. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement

22. Peter Doshi. Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren't designed to tell us. BMJ 2020;371:m4037 https://doi.org/10.1136/bmj.m4037 https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037

23. Mask use in the context of COVID-19. Interim guidance. 1 December 2020. Pag 10 https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

24. https://www.activenews.ro/opinii/Sa-dam-tarii-cat-mai-mult-vaccin-Pentru-inceput-120-de-milioane-de-doze-167943

25. Proiect HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România. https://www.universuljuridic.ro/ministerul-sanatatii-proiect-h-g-pentru-completarea-h-g-nr-1-031-2020-privind-aprobarea-strategiei-de-vaccinare-impotriva-covid-19-in-romania/

26. https://www.adrreports.eu/ro/search_subst.html#

27. https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&uniformYAxis=0&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Deaths+and+excess+mortality&Interval=Weekly&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=ROU~BGR