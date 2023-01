Dr John Campbell: Cât mai multe doze de vaccin cu atât risc mai mare de infecții Covid (studiu pe 50.000 de subiecti) VIDEO INTERZIS pe Youtube!

Cunoscutul doctor John Campbell care a realizat mai multe materiale video pe un canal de Youtube a publicat in urma cu o zi un studiu fulminant efectuat pe 50.000 de subiecti vaccinati (de la una pana la patru doze de vaccin ARN mesager) care demonstra ca riscul de infectii Covid creste proportional cu numarul de doze (boostere) de mai multe ori fata de persoanele nevaccinate (care au facut sau nu Covid).

Videoul respectiv a stat pe Youtube doar cateva ore, desi acumulase sute de mii de vizualizari, iar cele prezentate de specialist aveau la baza cel mai mare studiu de acest fel (amanunte despre elementele stiintifice mai jos). A fost inlăturat de "fact-checkers" pentru ca deranja politicile de vaccinare globala, dar pentru ca arata ca vaccinarea nu numai ca este criminala in masa (morti subite, miocardite, AVC, infertilitate etc.), dar ca este inutila, in plus ca slabeste in asemenea masura sistemul imunitar incat ii face pe cei vaccinati cu mult mai sensibili la imbolnaviri decat cei nevaccinati, ceea ce au aratat atatia specialisti chiar si laureati ai premiului Nobel, dar care au fost imediat catalogati drept "conspirationisti".

In continuare prezentam video-ul de pe platforma libera Rumble, acelasi care a fost scos de pe Youtube, impreuna cu argumentele stiintifice ale amplului studiu:

Riscul de COVID-19 a variat în funcție de numărul de doze de vaccin COVID-19 primite anterior. Cu cât este mai mare numărul de vaccinuri primite anterior,

cu atât mai mare este riscul de a contracta COVID-19. Dozele de vaccin în raport cu riscul de a contracta COVID-19V-19 în perioada de studiu de 3 luni

O singură doză, de 1,7 ori mai multe șanse de a fi testat pozitiv pentru covid. Două doze, de 2,63 ori mai multe șanse de a fi testat pozitiv pentru covid. Trei doze, probabilitate de 3,1 ori mai mare de a fi testat pozitiv pentru covid. Mai mult de trei doze, de 3,8 ori mai multe șanse de a fi testat pozitiv pentru covid.

Deci, în comparație cu cei nevaccinați

P = 0,001 înseamnă că este probabil ca 999 din 1.000 să fie un rezultat autentic. Adică 99,9% probabilitate de a fi un rezultat autentic

În 2020 (publicat în 2021) Dovezi că vaccinurile au prevenit infecția cu covid: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.02.21258231v1 Aceasta se întâmpla atunci când populația umană tocmai se confruntase cu noul virus al sindromului respirator acut sever Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Vaccinuri cu antigene bivalente

Vaccinul original și liniile BA.4/BA.5 ale Omicron.

(Aprobat fără demonstrarea eficacității în studiile clinice la om)

(Aprobat fără demonstrarea siguranței în studiile clinice la om)

Context

Pentru a evalua dacă un vaccin bivalent COVID-19 protejează împotriva COVID-19.

Metode

Angajați ai Clinicii Cleveland,

n = 51,011

Incidența cumulativă a COVID-19 a fost examinată în următoarele săptămâni.

A fost evaluată protecția oferită de vaccinarea recentă și anterioară

Primii bivalenți administrați, 12 septembrie 2022

Studiu de trei luni

Rezultate

În rândul a 51.011 angajați,

20.689 (41%) au avut un episod anterior documentat de COVID-19,

42.064 (83%) primiseră cel puțin două doze de vaccin.

10.804 (21%) au primit un vaccin bivalent de rapel.

COVID-19 a apărut la 2.452 (5%) în timpul studiului.

(Pfizer 89%, Moderna 11%)

Riscul de COVID-19 a crescut odată cu timpul scurs de la cel mai recent episod anterior de COVID-19

Riscul de COVID-19 a crescut cu numărul de doze de vaccin primite anterior.

Rețineți, acest lucru se bazează pe numere mari

Doze, 0 = 6.419 (12,6%)

Doze, 1 = 2.528 (5%)

Doze, 2 = 14.810 (45,9%)

Doze, 3 = 23.396 (45,9%)

Dozele 4, 3.757 (7,4%)

Dozele 5, 85 (<1%)

Dozele 6, 16 (<1%)

Starea de vaccinare bivalentă

A fost asociat în mod independent cu un risc mai scăzut de COVID-19 (HR, 0,70)

(pe parcursul celor 3 luni de studiu)

Conducând la o eficacitate vaccinală (VE) estimată la 30%.

Cele mai recente date privind variantele CDC

