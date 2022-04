Dr. Joseph Mercola: FDA și Pfizer știau că injecția Covid provoacă imunosupresie!

La 1 aprilie 2022, un alt lot de 11.000 de documente Pfizer a fost făcut public de către US Food and Drug Administration. Datele din studiile Pfizer arată că imunitatea naturală a fost la fel de eficientă ca și vaccinul și că efectele secundare ale vaccinului au fost mai severe la persoanele sub 55 de ani. Deoarece riscul de IVOC severă este considerabil mai mic la persoanele tinere, un risc ridicat de efecte secundare este inacceptabil, iar injecția ar fi trebuit să fie limitată la persoanele cu risc ridicat de IVOC severă.

Renumitul medic Joseph Mercola face o serie de dezvaluiri importante, pe care le prezentam in cele ce urmeaza: Rata evenimentelor adverse per doză pentru injecția cu ARNm a Pfizer, bazată pe propriile studii, este de aproape 1 la 800, iar rata miocarditei este de 10 la 100.000 - mult mai mare decât rata raportată anterior de 2 la 100.000.

Formularul de consimțământ al Pfizer precizează că nu se cunoaște efectul asupra spermatozoizilor, a fetușilor și a copiilor alăptați la sân. Cu toate acestea, autoritățile din domeniul sănătății și mass-media consideră un "fapt" faptul că injecția nu afectează sănătatea reproductivă sau fertilitatea și că este perfect sigură pentru femeile însărcinate și cele care alăptează.

Documentele Pfizer arată că nu au exclus riscul de creștere a anticorpilor dependenți. Îmbolnăvirea accentuată asociată cu vaccinul (VAED) este listată ca un "risc potențial semnificativ". La data de 28 februarie 2021, Pfizer a identificat 138 de cazuri suspecte de VAED, dintre care 75 au fost grave, care au dus la spitalizare, invaliditate, consecințe care au pus viața în pericol sau deces; 38 de cazuri au fost fatale și 65 au rămas nerezolvate.

Pfizer și FDA erau, de asemenea, conștienți de faptul că persoanele de toate vârstele au avut o suprimare tranzitorie a funcției imunitare timp de o săptămână după prima doză.

Odată cu un nou lot de 11.000 de documente Pfizer publicate la 1 aprilie 2022, vechile suspiciuni au găsit un nou sprijin. După cum relatează coprezentatoarea emisiunii "Rising", Kim Iversen (video de mai sus), prima dezvăluire bombă este că imunitatea naturală funcționează și că Pfizer a știut acest lucru de la bun început.

Datele studiului clinic au arătat că nu există nicio diferență între persoanele care au fost deja infectate cu COVID și cele care au fost vaccinate. Niciunul dintre cele două grupuri nu a avut o infecție gravă. Imunitatea naturală a fost, de asemenea, identică din punct de vedere statistic cu vaccinarea în ceea ce privește riscul de infectare.

Adulții tineri sunt mai predispuși la efecte secundare

A doua revelație a fost că efectele secundare ale injecțiilor au fost mai severe la persoanele tinere, cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani, decât la persoanele cu vârste de peste 55 de ani. (Riscul de efecte secundare a crescut, de asemenea, odată cu dozele suplimentare, astfel încât riscul a fost mai mare după a doua doză decât după prima).

Așa cum mulți dintre noi au spus de la început, riscul de IVOC sever este considerabil mai mic la persoanele tinere decât la cele de peste 60 de ani, ceea ce face ca un risc ridicat de efecte secundare să fie inacceptabil.

După cum a notat The Naked Emperor pe Substack1, "cu un vaccin care produce reacții și evenimente adverse mai frecvente și mai grave la persoanele mai tinere, vaccinul ar fi trebuit să fie limitat la cei care erau cu adevărat expuși riscului de COVID-19 sever".

Documentele Pfizer arată o rată ridicată de miocardită

Este interesant faptul că documentația Pfizer include, de asemenea, informații medicale pe care mass-media mainstream și verificatorii de fapte le-au catalogat drept dezinformări sau informații false. Un formular de consimțământ pediatric enumeră mai multe efecte secundare posibile, inclusiv o rată de miocardită de 10 la 100.000 - mult mai mare decât rata raportată anterior de 1 la 50.000 (adică 2 la 100.000).

Știm, de asemenea, că miocardita este mult mai frecventă la bărbații tineri, astfel încât riscul pentru aceștia este mult mai mare decât 10 la 100.000, deoarece ei reprezintă cea mai mare parte a acestor leziuni.

Efectele asupra sănătății reproducerii sunt necunoscute

Formularul de consimțământ precizează, de asemenea, că nu se cunosc efectele asupra spermatozoizilor, a fetușilor și a copiilor alăptați la sân. Cu toate acestea, autoritățile din domeniul sănătății și mass-media consideră ca fiind un "fapt" faptul că injecția nu afectează sănătatea reproductivă sau fertilitatea și că este perfect sigură pentru femeile însărcinate și mamele care alăptează.

Dacă un efect este necunoscut, prin definiție, nu se poate afirma că este inofensiv. Dacă o faceți, mințiți, pur și simplu, iar Dr. Rochelle Walensky, director al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, este doar una dintre multele persoane vinovate de acest lucru. Ea a asigurat în repetate rânduri publicul că vaccinul nu prezintă niciun risc pentru sănătatea femeilor însărcinate sau a copiilor lor. Iată-l pe Walensky în mai 2021:

Și iat-o aici, în octombrie 2021, susținând în continuare că nu există niciun risc:

În mod similar, în august 2021, când Comirnaty a fost autorizat, Dr. Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase, a declarat că vaccinul COVID este sigur în timpul sarcinii:

Colegiul American al Obstetricienilor și Ginecologilor (ACOG) face, de asemenea, declarații definitive cu privire la siguranță, afirmând că "vaccinarea poate avea loc în orice trimestru, iar accentul ar trebui pus pe administrarea vaccinului cât mai curând posibil pentru a maximiza sănătatea mamei și a fătului". Cu toate acestea, chiar și pe eticheta Comirnaty, se afirmă că "datele disponibile privind Comirnaty administrat femeilor însărcinate sunt insuficiente pentru a informa cu privire la riscurile asociate cu vaccinul". Cu toate acestea, chiar și pe eticheta Comirnaty se precizează că "nu există suficiente date disponibile privind Comirnaty administrat la femeile însărcinate pentru a informa cu privire la riscurile asociate cu vaccinul în timpul sarcinii.

Nu a fost exclusă posibilitatea unui boosting dependent de anticorpi.

Multe persoane care au avertizat cu privire la posibilitatea ca injecțiile cu ARNm să provoace o amplificare dependentă de anticorpi (ADE) - o situație în care ajungi să fii mai sensibil la o infecție gravă decât ai fi fost altfel - au fost defăimate și demonizate de mass-media și etichetate ca răspândind dezinformări.

Cu toate acestea, propriul formular de consimțământ al Pfizer precizează în mod clar:

"Deși nu a fost observat până în prezent, nu se poate exclude încă faptul că vaccinul studiat ar putea face ca o boală ulterioară legată de COVID-19 să fie mai gravă."

După cum a remarcat Iversen, dacă ADE nu ar fi fost cu adevărat o preocupare, formularul de consimțământ nu ar fi inclus acest lucru. Și totuși, este acolo.

Vaccine-Associated Enhanced Disease (VAED) este, de asemenea, listată ca "risc potențial semnificativ" în tabelul 5 de la pagina 11 a documentului intitulat "5.3.6 Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports".

Până la 28 februarie 2021, Pfizer avea 138 de cazuri suspecte de VAED, dintre care 75 au fost grave, care au dus la spitalizare, invaliditate, consecințe care au pus viața în pericol sau deces; un total de 38 de cazuri au fost fatale și 65 au rămas nerezolvate.

În plus, după cum notează Daily Expose:

"Studiile clinice de fază 3 sunt concepute pentru a descoperi efecte secundare comune sau grave înainte ca un vaccin să fie aprobat, inclusiv reacții adverse. Dar aici se află problema, [deoarece] niciunul dintre vaccinurile COVID-19 nu a finalizat studiile de fază 3."

Studiul de fază 3 al Pfizer se va încheia pe 8 februarie 2024 - peste aproape doi ani! În ciuda acestui fapt, Pfizer a concluzionat în prezentarea sa către FDA că "niciunul dintre cele 75 de cazuri nu a putut fi considerat definitiv VAED [Vaccine-associated enhanced disease]".

"Cum naiba să nu ajungă la concluzia definitivă că VAED a fost de vină când 75% din cazurile confirmate de "descoperire" care le-au fost raportate au fost boli grave care au dus la spitalizare, invaliditate, consecințe fatale de deces?", se întreabă The Daily Expose.

Pfizer știa despre imunosupresie

O altă declarație revelatoare găsită în documente este următoarea:

"Evaluarea clinică de laborator a evidențiat o scădere tranzitorie a limfocitelor, observată la toate grupele de vârstă și de doză după doza 1, care a dispărut în aproximativ o săptămână..."

Cu alte cuvinte, Pfizer știa că, în prima săptămână după injectare, persoanele de toate vârstele au suferit o imunosupresie tranzitorie sau, cu alte cuvinte, o slăbire temporară a sistemului imunitar, după prima doză.

După cum a remarcat Iversen, acest lucru ar fi putut distorsiona ratele de infectare, deoarece oamenii au fost considerați parțial vaccinați doar la 14 zile după prima injecție și oficial complet vaccinați la două săptămâni după a doua doză.

Dacă oamenii sunt susceptibili la infecție în prima săptămână, dar sunt considerați nevaccinați în această perioadă, se creează impresia că persoanele nevaccinate sunt mai susceptibile la infecție, când pur și simplu nu este cazul. Propriul studiu Pfizer a arătat că infecția a fost semnificativ mai frecventă în grupul vaccinat decât în grupul placebo - 409 față de 287 - în primele șapte zile după vaccinare.

Persoanele complet vaccinate au mai multe șanse de a muri din cauza COVID

Faptul că Pfizer și US Food and Drug Administration știau că injecția a provocat imunosupresie este incriminator, acum că datele guvernului britanic arată că, în comparație cu persoanele nevaccinate, cei care au primit două doze sunt :

- Până la de trei ori mai multe șanse de a fi diagnosticat cu COVID-19

- De până la trei ori mai multe șanse de a fi diagnosticat cu COVID-19.

- De trei ori mai multe șanse de a muri din cauza COVID-19.

Documentele Pfizer admit că a existat o scădere temporară a funcției imunitare după prima doză, dar datele din lumea reală care arată un risc crescut de infecție gravă și de deces din cauza COVID la persoanele care au primit o injecție dublă sugerează că ADR ar putea fi, de asemenea, în joc mai târziu.

Graficul de mai jos, creat de Daily Expose folosind date din raportul de supraveghere a vaccinurilor UKHSA pentru săptămâna 13, 2022 (paginile 40 și 45), arată cine este cel mai probabil să contracteze COVID. Iar rata de infecție pentru cei triplu-vaccinați este chiar mai mare decât pentru cei dublu-vaccinați.

Următorul grafic a fost creat de Daily Expose din datele de la paginile 41 și 45, comparând ratele de spitalizare COVID.

În cele din urmă, există o comparație a ratelor de mortalitate, bazată pe paginile 44-45 din raportul de supraveghere a vaccinurilor UKHSA pentru săptămâna 13, 2022. Orice persoană cu vârsta de peste 40 de ani care a primit o injecție dublă are acum mai multe șanse de a muri din cauza COVID decât o persoană nevaccinată de aceeași vârstă.

Daily Expose continuă să calculeze și să reprezinte grafic rata de eficacitate în lumea reală a vaccinului COVID, iar veștile sunt dezastruoase:

"Dacă ratele la 100.000 sunt mai mari în rândul celor vaccinați, ceea ce este cazul, înseamnă că injecțiile cu COVID-19 au o eficacitate negativă în lumea reală. Și folosind formula de eficacitate a vaccinului de la Pfizer, putem descifra exact care este eficacitatea reală la fiecare grupă de vârstă.

Formula Pfizer privind eficiența vaccinului: Rata de nevaccinare la 100.000 - Rata de vaccinare la 100.000 / Rata de nevaccinare la 100.000 x 100 = Eficiența vaccinului...

Aceste date arată că toate persoanele de peste 18 ani care au fost vaccinate dual au un risc de 2-3 ori mai mare de a fi infectate, cu o eficacitate a vaccinului de minus 87% la persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani și de minus 178% la persoanele cu vârste de peste 80 de ani.

Toate persoanele de peste 30 de ani dublu vaccinate au un risc de spitalizare între 0,2 și 2 ori mai mare de a fi spitalizate, cu o eficacitate a vaccinului de minus 1% la persoanele cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani și de minus 76% la persoanele cu vârste de peste 80 de ani.

Următorul grafic arată eficacitatea reală a vaccinului COVID-19 împotriva deceselor în rândul populației dublu vaccinate din Anglia, pe baza ratelor de deces furnizate mai sus...

Toate persoanele de peste 40 de ani vaccinate dual au un risc de 2-3 ori mai mare de a muri din cauza COVID-19, cu o eficacitate a vaccinului de minus 90% la persoanele de 30-39 de ani și de minus 156% la persoanele de peste 80 de ani.

În ultimii doi ani, am urmărit cu atenție Sistemul de raportare a evenimentelor adverse la vaccinuri (VAERS) din SUA, clătinând din cap cu neîncredere, pe măsură ce cifrele creșteau cu sutele în fiecare săptămână, depășind rapid leziunile legate de toate celelalte vaccinuri la un loc în ultimii 32 de ani. Numărul rapoartelor de leziuni legate de COVID a crescut constant în ultimii doi ani.

Până la 25 martie 2022, au fost raportate 1.205.753 de cazuri de leziuni legate de COVID, inclusiv 145.781 de spitalizări și 26.396 de decese. Niciun produs medical din istoria modernă nu se compară cu acesta. Nimic nu a fost atât de dăunător și mortal ca aceste injecții experimentale.

Între decembrie 2020 și sfârșitul lunii februarie 2021, Pfizer a livrat 126.212.580 de doze ale injecției sale cu ARNm la nivel mondial. Împărțit la 158.000 de efecte secundare, obținem o rată de evenimente adverse pe doză de aproape 1:800.

Într-un lot anterior de documente, am aflat că Pfizer a primit 42.086 de rapoarte de caz care conțineau un total de 158.893 de evenimente în primele trei luni de la lansare. În acel comunicat, numărul de doze expediate a fost redactat, dar în comunicatul din 1 aprilie 2022, acesta nu a mai fost redactat, ceea ce înseamnă că acum putem calcula rata evenimentelor adverse raportate la Pfizer în aceste prime trei luni.

Între decembrie 2020 și sfârșitul lunii februarie 2021, Pfizer a livrat 126.212.580 de doze ale injecției sale cu ARNm la nivel mondial. Împărțit la 158.000 de efecte secundare, obținem o rată de evenimente adverse pe doză de aproape 1 la 800, ceea ce este pur și simplu extrem de iresponsabil.

De asemenea, avem documente care arată că Pfizer, la sfârșitul lunii februarie 2021, a angajat 600 de angajați suplimentari cu normă întreagă pentru a gestiona afluxul fără precedent de rapoarte de evenimente adverse și a estimat că până la sfârșitul lunii iunie 2021 va angaja peste 1.800.

În cele din urmă, vaccinarea COVID va rămâne în istorie ca fiind cea mai mare fraudă medicală comisă vreodată cu participarea voluntară a companiilor farmaceutice și a autorităților de reglementare. Și nu se întrevede niciun sfârșit.

În martie 2022, FDA a aprobat dozele 4 și 5, pe baza unui studiu preliminar care a constatat că o a patra injecție Moderna a fost eficientă în proporție de 11% și a provocat efecte secundare la 40% dintre pacienți, iar o a patra injecție Pfizer a fost eficientă în proporție de 30% și a provocat efecte secundare la 80% dintre persoane.

Nu știu de ce va fi nevoie pentru ca acest coșmar de sănătate publică să ia sfârșit și pentru ca părțile responsabile să fie trase la răspundere pentru neglijența lor criminală, dar se pare că nu am atins încă masa critică de indignare.

Dr. Joseph Mercola

Sursa: Global Research