E-mailul care arunca-n aer Planeta: Epidemiologul Neil Ferguson transmite regia uriașei Operatiuni "Lockdown UK 2021"

Un document de o gravitate exceptionala face inconjorul internetului, pe retele de socializare si pe siteuri anti-sistem. In caz ca se va dovedi adevarat, desi este negat cu vehementa, fiind catalogat ca fake-news, atunci arunca in aer intregul mecanism al autoritatii din Marea Britanie si nu numai, caci impactul ar fi unul planetar, legat de pandemia Covid.

Este vorba despre un e-mail pe care Neil Ferguson, specialistul britanic in domeniu - un fel de Antony Fauci al UK - il transmite mai multor colaboratori si in care expune ceea ce el numeste "planul" referitor la pandemia Sars-Cov-2, la o uriasa manipulare a populatiei britanice, fortata sa intre intr-un nou lockdown de la jumatatea lunii iulie, sub "amenintarea" noilor variante ale coronavirusului, o afacere extrem de profitabila pentru elitele mondiale si pentru companiile farmaceutice, sub o punere in scena la nivel mondial fărăr precedent. Inainte de a va lasa sa cititi acest document - la finalul textului puteti consulta si varianta originala la o adresa web, dar se poate si descarca - sa mai spunem ca Imperial College, acolo unde Ferguson isi desfasoara activitatea stiintifica a anuntat oficial ca acest e-mail ar fi fals. Ne facem insa datoria de jurnalisti de a vi-l prezenta (sub rezervele declarate) si a va lasa sa trageti concluzii, urmand ca timpul sa ne arate (nu peste multa vreme) daca acestea vor deveni fapte concrete si daca da, s-ar putea sa fie prea tarziu.



Memorandum

Attn: Dr. Frank Atherton, Dr. Michael McBride, Dr. Susan Michie, Dr. Gregor Smith, Dr. Richard Taylor, Sir Patrick Vallance, Dr. Jonathan Van Tam, Chris Whitty

De la: Neil M Ferguson

Data: 14 iunie 2021

Subiect: Etapele următoare - izolarea permanentă a Regatului Unit (privat și confidențial)



Având în vedere decizia iminentă și anunțul care urmează să fie făcut în cursul zilei de astăzi de către prim-ministru cu privire la prelungirea cu patru săptămâni a restricției de izolare a Regatului Unit, avem acum o fereastră de oportunitate relativ scurtă pentru a finaliza următorii pași în acest proces.



Este esențial ca totul să rămână pe drumul cel bun și să ne amintim cu toții obiectivul nostru comun. Sarcina a fost dificilă și va fi și mai dificilă, dar dacă rămânem uniți și putem convinge majoritatea țării că acționăm din motive întemeiate, putem trece la a doua parte a "planului": pe scurt, o închidere permanentă a țării începând de joi, 15 iulie 2021, din cauza unei creșteri a numărului de noi "variante" indiene și nepaleze ale "virusului" (care, după cum știm, este doar un nou nume pentru febra fânului).

"Virusul" a fost deja foarte profitabil și de succes pentru noi și nu există nicio limită pentru ceea ce putem face în plus în ceea ce privește banii și reputația. Cu toate acestea, trebuie să ne asigurăm că avem cooperarea deplină și completă a guvernului și a mass-mediei în acest domeniu și să folosim argumentul că "este prea riscant să continuăm în timpul verii". Putem "modela" creșterea acestor variante pe baza, de exemplu:

Proteste împotriva închiderii (aceasta ar fi o idee foarte bună de promovat, având în vedere evenimentele recente).

Meciurile de fotbal de la Euro din Anglia și Scoția.

Acolo unde populația crește în timpul lunilor de vară - stațiunile balneare (Blackpool, Bournemouth, Brighton, Skegness etc.), parcurile tematice (Alton Towers, Thorpe Park, Chessington World of adventures etc.), precum și zona rurală și atracțiile turistice.

Dacă reușim să transmitem mesajul că, din această cauză, "variantele" vor fi multiple și că vor distruge complet NHS dacă nu sunt abordate corespunzător și imediat, publicul ar trebui să accepte, iar această acceptare și caracterul neîndoielnic al maselor va fi crucială pentru a trece "linia de sosire" și astfel ne vom fi jucat rolul nostru în schimbarea țării. Apoi, va fi de datoria altora să limiteze, în cadrul planurilor Kalergi, WEF/ Schwaab, din alte motive, cum ar fi mediul și deficitul de apă (2022-2023), penuria de alimente (2023-2024) și finanțele globale și inflația în masă (2024-2025), culminând cu finalizarea planului Kalergi global comun ONU/ OMS/ WEF pentru 2025.

Deși știm că va exista rezistență la acest lucru, trebuie să ne asigurăm că orice rezistență este menținută la un nivel minim absolut, iar acest lucru se aplică tuturor straturilor societății - de la omul sau femeia obișnuită de pe stradă până la parlamentari și Lorzi. În timp ce peste 70% dintre noi susțin acțiunile noastre (datorită modificărilor efectuate de Yougov), avem un grup vehement de așa-numiți "pro-libertate" care sunt hotărâți să ne învingă cu orice ocazie. Lansarea noului canal GBNews nu a făcut decât să pună gaz pe foc, așa că planul meu este de a pune cât mai multă presiune pe rețelele de socializare din Marea Britanie pentru a începe imediat următoarele proceduri, pentru a ne proteja pe noi și ceea ce facem:

Blocați/ banați/ ștergeți toate postările și utilizatorii care contravin consensului științific.

Pentru site-urile web, restricționarea/ interzicerea accesului la grupul de mai sus, inclusiv anularea oricăror conturi.

Pentru cei care se opun izolării și pentru liderii lor de grup, datele lor să fie transmise poliției și să fie arestați pentru incitare la ură, violență și nesupunere civilă (există deja o prevedere în acest sens în Legea 2020 privind coronavirusul).

Pentru orice părinte/tutore care declară în mod deschis că familia sa nu va fi vaccinată, copilul/ părintele vârstnic va fi îndepărtat definitiv din casă și/ sau persoana va fi îndepărtată de pe proprietate, indiferent cine deține proprietatea sau are drepturi de moștenire.

O copie a acestor propuneri, intitulată "Combaterea dezinformării în 2021", a fost deja trimisă lui Nick Clegg (Facebook), Jack Dorsey (Twitter) și Susan Wojcicki (YouTube) și Sundar Pichai (Google/ Alphabet). În plus, înțeleg că prim-ministrul va face presiuni pentru o acțiune mai puternică în această privință împotriva mișcării anti-constrângere, inclusiv pentru desfășurarea armatei și pentru ca fiecare stradă din Marea Britanie să fie strict și riguros supravegheată în timpul viitoarei reprimări din iulie.



De asemenea, am fost informat de către Serco, care va lansa "brățările - 'Stay at Home Wristbands'", care vor acționa ca niște etichete electronice și vor fi obligatorii pentru fiecare gospodărie din țară, toți rezidenții, chiriașii etc. având obligația legală de a le purta. Aceste brățări vor funcționa cu noua tehnologie 5G și vor notifica CCC (Centrul Central de Comandă) dacă o persoană s-a aventurat în afara "spațiului său închis", cu sancțiuni care variază de la o amendă de 50.000 de lire sterline până la arest preventiv "pe termen nelimitat". Primul lot de brățări va fi introdus în luna august în Londra, Birmingham, Nottingham, Cardiff, Belfast, Swansea, Manchester, Newcastle, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Leeds, Sheffield, Norwich, Cambridge, York, Exeter și Carlisle. Un al doilea lot va fi introdus luna următoare, iar un al treilea în noiembrie, pentru a ajunge în zonele periferice și greu accesibile din Regatul Unit. Se intenționează ca toată Marea Britanie să poarte brățările și să le activeze până la 1 decembrie 2021.



Obișnuindu-i pe oameni să se conformeze regulilor noastre, putem înfrânge orice rezistență față de noile schimbări care vor apărea în Regatul Unit. Cu toate acestea, trebuie să părem întotdeauna prietenii oamenilor și să dăm impresia că avem la inimă interesele lor, astfel încât aceștia să nu creadă contrariul a ceea ce ne dorim pentru ei. Trebuie să determinăm mass-media să transmită mesajul că, deoarece au murit prea mulți oameni (mai mulți decât rata de mortalitate), mesajul este "Rămâneți întotdeauna acasă, protejați viețile și salvați NHS". Pe lângă faptul că suntem oameni de știință, trebuie să ne păstrăm buna reputație în fața presei și să fim cât mai "pricepuți" posibil.



În ceea ce privește "variantele" noi sau suplimentare, aș dori să vă exprimați opiniile cu privire la următoarele prototipuri:



"Varianta Capitală" (centrată pe Londra)



Protestele anti-lockdown și fanii de fotbal care asistă la meciurile de la Euro vor fi considerați responsabili de o variantă mai agresivă, care provoacă probleme pulmonare, cardiace și renale, care presupune blocarea Londrei începând de joi, 15 iulie.



"Varianta Dorset" (centrată pe Bournemouth)



Persoanele care călătoresc din Londra pentru a-și petrece vacanța în Bournemouth au adus în zonă varianta din Capitală, care a suferit o mutație într-o nouă variantă, ceea ce înseamnă că zona trebuie izolată începând de luni, 19 iulie.



"Varianta de frontieră" (centrată pe granița dintre Anglia și Scoția)



Oamenii care călătoresc între cele două țări au adus două variante diferite, care se contopesc și se răspândesc/ mută cu alte variante. De asemenea, am putea include și fanii de fotbal care participă la meciurile Euro în Scoția. Aceasta înseamnă o interdicție de călătorie între cele două națiuni începând de vineri, 2 iulie.



De asemenea, pentru a încuraja mai multe persoane să se vaccineze, GlaxoSmithKline (GSK) va opri producția de medicamente pentru răceală, gripă și febra fânului, la fel ca și Johnson and Johnson, Bayer AG, Sanofi, Merck and Co Ltd etc., de la începutul lunii iulie. Nicio farmacie nu va putea sau nu va avea voie să le vândă.

Trebuie să ne bazăm pe dorința oamenilor de a se supune și pe dorința prim-ministrului și a miniștrilor săi de a se conforma cererilor noastre. Știm cu toții că, dacă acest lucru s-ar destrăma și s-ar prăbuși, consecințele ar fi dezastruoase, dacă putem continua să manipulăm majoritatea, va face lucrurile mult mai ușoare și ne va permite să respirăm un pic mai ușor (de exemplu: ești un adevărat patriot dacă te supui). De asemenea, unele grupuri, cum ar fi negrii, asiaticii și comunitatea homosexuală, sunt ignorante și problematice în ceea ce privește vaccinarea; trebuie să educăm mai mult aceste grupuri pentru ca ele să se conformeze și să se vaccineze atunci când li se cere acest lucru.



În ceea ce privește imunitatea noastră față de viitoarele procese, aceasta depinde atât de menținerea unei bune relații cu prim-ministrul, cât și de supunerea prim-ministrului și a altor miniștri din guvern. El știe influența pe care o avem asupra lui și, prin urmare, pentru că este legat și ghidat de noi mai presus de orice, putem obține ceea ce ne dorim. Cu toate acestea, avem, de asemenea, o carte de ieșire din închisoare, afirmând că am urmat datele și am făcut tot ce am putut pentru oameni. Atâta timp cât aceste replici continuă să fie diseminate și să fie crezute, ca în cazul eliberării de Midazolam pentru persoanele în vârstă, ar trebui să scăpăm cu bine și să evităm orice critică.



În concluzie, deci, haideți să menținem ritmul în următoarele câteva săptămâni și să ne asigurăm că acționați numai în interesul superior al Regatului Unit în lupta împotriva virusului.



Imprimați o copie a acestui document și păstrați-o sub cheie; nu uitați de securitatea de bază, pentru că ceea ce publicul nu știe nu-i va face rău. Ca întotdeauna, refuzați să primiți aceste informații, chiar dacă asta înseamnă să vă mințiți cunoștințele, nu vrem ca e-mailurile noastre să fie piratate sau compromise.

Articol publicat de Réseau International