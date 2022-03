E-mailul care dezvăluie că Hunter Biden l-a prezentat pe omul de afaceri ucrainean tatălui său pe vremea aceea vicepreședintele SUA!

Hunter Biden i-a făcut cunoştinţă tatălui său, Joe Biden, pe atunci vicepreședintele SUA, cu un director executiv de la o firmă de energie ucraineană cu mai puțin de un an înainte ca bătrânul Biden să facă presiuni pe oficialii guvernamentali din Ucraina să-l concedieze pe un procuror care investiga compania, potrivit e-mailurilor obținute de The New York Post.

Întâlnirea, nedezvăluită niciodată înainte, este menționată într-un mesaj de apreciere pe care Vadym Pozharskyi, un consilier de seamă al boardului Burisma, l-ar fi trimis lui Hunter Biden pe 17 aprilie 2015, la aproximativ un an după ce Hunter s-a alăturat consiliului Burisma cu un salariu raportat de până la 50.000 USD pe lună.

„Dragă Hunter, îți mulțumesc că m-ai invitat la DC și că mi-ai oferit ocazia de a-l cunoaște pe tatăl tău și am petrecut ceva timp împreună. Este o reală onoare și o plăcere", se arată în e-mail.

Vadym Pozharskyi and Hunter Biden Close up lawyer businessman working or reading lawbook in office workplace for consultant lawyer concept.

Un e-mail anterior din mai 2014 îi arată, de asemenea, pe Pozharskyi, care se presupune că era al treilea om din ierarhia Burisma, i-a cerut lui Hunter „sfaturi despre cum îşi poate folosi influența" în numele companiei.

Corespondența ‘bombă' - care contrazice afirmația lui Joe Biden că „nu a vorbit niciodată cu fiul său despre afacerile sale de peste hotare" - este conținută într-un tesut masiv de date recuperate de pe un laptop.

Computerul a fost lăsat la un atelier de reparații din statul natal al lui Biden, Delaware, în aprilie 2019, potrivit proprietarului magazinului.

Alte materiale extrase de pe computer includ un videoclip de 12 minute care pare să-l arate pe Hunter, care a recunoscut că se luptă cu probleme de dependență, fumând ‘crack' în timp ce era implicat într-un act sexual cu o femeie neidentificată, precum și numeroase alte imagini explicite din punct de vedere sexual.

Clientul care a adus MacBook-ul Pro stricat pentru reparație nu a plătit niciodată pentru serviciu şi nici nu a recuperat hard disk pe care a fost stocat conținutul acestuia, potrivit proprietarului magazinului, care a spus că a încercat în mod repetat să-şi contacteze clientul.

Proprietarul magazinului nu a putut identifica acest client ca fiind Hunter Biden, dar a spus că laptopul purta un autocolant de la Beau Biden Foundation, numit după regretatul frate al lui Hunter și fost procuror general din Delaware.

Fotografiile unei citații federale din Delaware dată The Post arată că atât computerul, cât și hard disk-ul au fost confiscate de FBI în decembrie, după ce proprietarul magazinului a spus că a alertat federalii despre existența lor.

Dar, înainte de a preda echipamentul, spune proprietarul magazinului, a făcut o copie a hard disk-ului și i-a dat-o ulterior avocatului fostului primar Rudy Giuliani, Robert Costello.

Steve Bannon, fost consilier al președintelui Trump, a povestit pentru The Post despre existența hard disk-ului la sfârșitul lunii septembrie, iar Giuliani a oferit The NYP o copie a acestuia duminică.

La mai puțin de opt luni după ce Pozharskyi i-a mulțumit lui Hunter Biden pentru întâlnirea avută cu tatăl acestuia, vicepreședintele de atunci al SUA a pus presiuni uriaşe pe președintele ucrainean, Petro Poroșenko și pe prim-ministrul Arseni Iațeniuk să scape cât mai repede de procurorul general al Ucrainei, Viktor Șokin, amenințând cu reținerea unei garanții de împrumut de un miliard de dolari în timpul unei călătorii la Kiev din decembrie 2015.

„M-am uitat la ei și i-am spus: plec în șase ore. Dacă procurorul nu este concediat, nu primiți banii", s-a lăudat Biden în fața Consiliului pentru Relații Externe în 2018.

„Ei bine, nenorocitul ăla fost concediat."

Shokin a spus că la momentul concedierii sale, în martie 2016, el făcuse „planuri specifice" pentru a investiga compania Burisma care „includeau interogatorii și alte proceduri de investigare a criminalității asupra tuturor membrilor consiliului executiv, inclusiv a lui Hunter Biden".

Joe Biden a insistat că SUA au vrut ca Shokin să fie îndepărtat din cauza suspiciunilor de corupție, care au fost împărtășite de Uniunea Europeană.

Între timp, un e-mail din 12 mai 2014 - la scurt timp după ce Hunter Biden s-a alăturat consiliului de administrație al Burisma - arată cum Pozharskyi încearcă să-l determine să-și folosească pârghia politică pentru a ajuta compania.

Mesajul avea trecut la subiect titlul „PROBLEMĂ URGENTĂ" și a fost trimis și partenerului de afaceri al lui Hunter Biden, Devon Archer, care făcea și el parte din consiliul Burisma la acea vreme.

Pozharskyi a spus că „reprezentanții noilor autorități de la putere tind să-l abordeze în mod destul de agresiv pe N. Z. în mod neoficial, cu scopul de a obține numerar de la el".

N.Z. nu este identificat oficial în e-mail, dar pare să fie o referire la fondatorul Burisma, Mykola Zlochevsky, al cărui prenume este o versiune ucraineană a lui „Nicholas".

Când presupusa zdruncinare a eșuat, „au procedat la acțiuni concrete" sub forma „uneia sau mai multor proceduri preliminare", a scris Pozharskyi.

„Avem nevoie urgent de sfatul dumneavoastră cu privire la modul în care vă puteți folosi influența pentru a transmite un mesaj/semnal etc. pentru a opri ceea ce considerăm a fi acțiuni motivate politic", a adăugat el.

Hunter Biden a răspuns spunând că este cu Archer în Doha, Qatar, și a cerut mai multe informații despre „acuzațiile formale (dacă există) care se fac împotriva Burisma".

„Cine se află în spatele acestor atacuri asupra companiei? Cine din actualul guvern interimar ar putea pune capăt unor astfel de atacuri?" el a adăugat.

Schimbul a avut loc în aceeași zi în care Burisma a anunțat că și-a extins consiliul de administrație prin adăugarea lui Hunter Biden, care a fost pus la conducerea „unității sale juridice și va oferi sprijin companiei în rândul organizațiilor internaționale", potrivit unui comunicat de presă care a apărut la acea vreme şi care a fost șters de pe site-ul oficial al companiei.

Hunter Biden s-a alăturat de fapt consiliului în aprilie 2014, potrivit mai multor rapoarte.

Avocatul său a spus anul trecut că Hunter „nu este membru al echipei de conducere", adăugând: „În niciun moment Hunter nu a fost responsabil de afacerile juridice ale companiei".

La aproximativ patru luni după corespondența lui Hunter Biden cu Pozharskyi, Archer i-a transmis lui Hunter Biden un ‘forward' de e-mail cu subiectul „impactul majorării taxelor asupra producției Burisma", care-l includea la destinatari pe Pozharskyi spunând că guvernul ucrainean a prezentat noua legislație fiscală parlamentului țării.

„Dacă va fi promulgată, această lege ar ucide în profunzime întregul sector privat de producție de gaz", a scris Pozharskyi.

În e-mailul din 24 septembrie 2014, Pozharskyi a mai spus că „va împărtăși aceste informații cu ambasada SUA de aici, la Kiev, precum și cu biroul domnului Amos Hochstein în State".

La acea vreme, Hochstein era noul emisar special și coordonator al Departamentului de Stat pentru afaceri internaționale în domeniul energiei.

În decembrie 2017, Naftogaz Group, compania energetică de stat a Ucrainei, a anunțat că Hochstein s-a alăturat companiei în calitate de director independent, dar el și-a anunțat repede demisia.

„Compania a fost forțată să petreacă nesfârșite cantități de timp combatând presiunile politice și eforturile oligarhilor de a se îmbogăți prin tranzacții îndoielnice", a scris Hochstein într-un articol publicat de Kyiv Post.

Pe lângă faptul că a negat mereu că ar fi vorbit cu Hunter Biden despre afacerile sale în străinătate, Joe Biden a negat în mod repetat şi orice conflict de interese sau abatere a lor care implică Burisma.

Cu un an în urmă, în februarie, el a fost testat în timpul unei apariții la emisiunea „Today" de la NBC, când co-gazda Savannah Guthrie l-a întrebat dacă „era greșit ca [Hunter] să ocupe acea poziție, știind clar ce dorea acea companie de la el".

„Ei bine, nu este adevărat. Spui lucruri despre care nu știi despre ce vorbești", a răspuns bătrânul Biden.

În decembrie anul trecut, Joe Biden şi-a pierdut cumpătul în timpul unui eveniment primar al democraților din Iowa, când un bărbat l-a acuzat că l-a trimis pe Hunter în Ucraina „pentru a obține un loc de muncă și pentru a lucra pentru o companie de gaze, chiar dacă nu se pricepe la gaze sau la nimic altceva, scopul fiind acela de a avea acces la... presedinte."

„Ești un mincinos notoriu, omule. Nu este adevărat și nimeni nu a spus asta vreodată", a izbucnit furios Biden.

Apoi Biden a continuat să-l mustre pe bărbat în timp ce a făcut un pas înainte, l-a făcut pe acesta „GRAS" și l-a provocat să „facă mai multe flotări".

FBI-ul a fost întrebat despre confiscarea laptopului și a hard disk-ului la biroul procurorului american din Delaware, unde un purtător de cuvânt a spus: „Biroul meu nu poate nici confirma sau infirma existența unei investigații".

Avocatul lui Hunter Biden a refuzat să comenteze detaliile, dar l-a atacat în schimb pe Giuliani.

„El a promovat teorii ale conspirației larg discreditate despre familia Biden, bazându-se în mod deschis pe personaje legate de spionajul rus", a spus avocatul George R. Mesires despre Giuliani.

Pozharskyi și staff-ul de campanie al Joe Biden nu au răspuns cererilor de comentarii. Hochstein nu a putut fi contactat.