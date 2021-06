E oficial: Fenomenul OZN exista! Raportul preliminar pus la dispozitia Senatului SUA in 25 iunie 2021

A fost publicat Raportul Preliminar al Biroului de Informații Naționale pus la dispozitia Senatului SUA referitor la Fenomenul OZN, asa cum a fost el cerut de politicienii americani. Daca ani la rand toate autoritatile statului negau existenta OZN-urilor, acum, in acest raport este pentru prima data cand se recunoaste ca Fenomenele Aeriene Neidentificate exista si aceste concluzii au la baza 144 de rapoarte militare. Publicam in cele ce urmeaza o traducere a Raportului:

Evaluare preliminară: Fenomene aeriene neidentificate

25 iunie 2021



DOMENIU DE APLICARE ȘI IPOTEZE



Acest raport preliminar este furnizat de către Biroul Directorului de Informații Naționale (ODNI) ca răspuns la dispoziția din Raportul Senatului 116-233, care însoțește Legea de autorizare a serviciilor de informații (IAA) pentru anul fiscal 2021, conform căreia DNI, în consultare cu Secretarul Apărării (SECDEF), trebuie să prezinte o evaluare a informațiilor privind amenințarea reprezentată de fenomenele aeriene neidentificate (UAP) și progresul înregistrat de Departamentul de Apărare a Fenomenelor Aeriene Neidentificate (Department of Defense Unidentified Aerial) Unerial Aeronautic Phenomena Task Force (UAPTF) în ceea ce privește înțelegerea acestei amenințări.

Acest raport oferă o imagine de ansamblu pentru factorii de decizie politică cu privire la provocările asociate cu caracterizarea amenințării potențiale reprezentate de UAP, oferind totodată un mijloc de a dezvolta procese, politici, tehnologii și formare relevante pentru armata SUA și pentru alți membri ai personalului guvernului SUA (USG) în cazul în care se confruntă cu UAP și atunci când se confruntă cu acestea, astfel încât să se îmbunătățească capacitatea Comunității de informații (CI) de a înțelege această amenințare. Directorul UAPTF este oficialul responsabil pentru asigurarea colectării și consolidării în timp util a datelor privind UAP. În prezent, setul de date descris în acest raport se limitează în principal la raportarea de către guvernul SUA a incidentelor care au avut loc în perioada noiembrie 2004 - martie 2021. Datele continuă să fie colectate și analizate.



ODNI a pregătit acest raport pentru comisiile de informații și de servicii armate ale Congresului. UAPTF și managerul național de informații pentru aviație al ODNI au redactat acest raport, cu contribuții din partea USD(I&S), DIA, FBI, NRO, NGA, NSA, Air Force, Army, Navy, Navy/ONI, DARPA, FAA, NOAA, NGA, ODNI/NIM-Emerging and Disruptive Technology, ODNI/National Counterintelligence and Security Center și ODNI/National Intelligence Council.

Diferite forme de senzori care înregistrează UAP funcționează, în general, corect și captează suficiente date reale pentru a permite evaluări inițiale, dar unele UAP pot fi atribuite anomaliilor senzorilor.



REZUMAT EXECUTIV



Cantitatea limitată de rapoarte de înaltă calitate privind fenomenele aeriene neidentificate (UAP) împiedică capacitatea noastră de a trage concluzii ferme cu privire la natura sau intenția UAP. Grupul operativ pentru fenomene aeriene neidentificate (UAPTF) a luat în considerare o serie de informații despre UAP descrise în rapoartele militare americane și ale CI (Comunitatea de informații), dar, deoarece rapoartele nu erau suficient de specifice, a recunoscut în cele din urmă că era necesar un proces de raportare unic și adaptat pentru a furniza suficiente date pentru analiza evenimentelor UAP.



- Prin urmare, UAPTF și-a concentrat analiza asupra rapoartelor care au avut loc între 2004 și 2021, majoritatea fiind rezultatul acestui nou proces adaptat pentru a surprinde mai bine evenimentele UAP prin raportare formalizată.

- Majoritatea UAP-urilor raportate reprezintă probabil obiecte fizice, având în vedere că majoritatea UAP-urilor au fost înregistrate prin intermediul mai multor senzori, pentru a include radar, infraroșu, electro-optic, căutători de arme și observare vizuală. Într-un număr limitat de incidente, se pare că UAP au părut să prezinte un zbor neobișnuit.

Aceste observații ar putea fi rezultatul unor erori ale senzorilor, al unor operațiuni de "spoofing" sau al unei percepții greșite a observatorului și necesită o analiză riguroasă suplimentară. Probabil că există mai multe tipuri de UAP care necesită explicații diferite, pe baza gamei de apariții și comportamente descrise în rapoartele disponibile.

Analiza noastră a datelor susține ideea că, dacă și atunci când incidentele UAP individuale vor fi rezolvate, acestea se vor încadra într-una dintre cele cinci categorii explicative potențiale: dezordine aeriană, fenomene atmosferice naturale, programe de dezvoltare ale guvernului SUA sau ale industriei americane, sisteme adverse străine și un coșul de colectare "altele".



UAP reprezintă în mod clar o problemă de siguranță a zborului și poate reprezenta o provocare pentru securitatea națională a SUA. Preocupările legate de siguranță se concentrează în primul rând asupra aviatorilor care se confruntă cu un domeniu aerian din ce în ce mai aglomerat. UAP ar reprezenta, de asemenea, o provocare la adresa securității naționale dacă ar fi platforme de colectare a adversarilor străini sau dacă ar oferi dovezi că un adversar potențial a dezvoltat o tehnologie revoluționară sau perturbatoare.

Consolidarea consecventă a rapoartelor de la nivelul întregului guvern federal, raportarea standardizată, creșterea gradului de colectare și analiză și un proces simplificat de examinare a tuturor acestor rapoarte în raport cu o gamă largă de date relevante ale guvernului american vor permite o analiză mai sofisticată a UAP, care este probabil să ne aprofundeze înțelegerea. Unii dintre acești pași necesită multe resurse și ar necesita investiții suplimentare.

RAPOARTELE DISPONIBILE SUNT ÎN MARE PARTE NECONCLUDENTE



Datele limitate lasă majoritatea PAU neexplicate...

Datele limitate și neconcordanța în raportări reprezintă provocări cheie pentru evaluarea PAU. Nu a existat niciun mecanism standardizat de raportare până când Marina a stabilit unul în martie 2019. Forțele Aeriene au adoptat ulterior acest mecanism în noiembrie 2020, dar acesta rămâne limitat la raportarea USG. UAPTF a auzit în mod regulat în mod anecdotic în timpul cercetării sale despre alte observații care au avut loc, dar care nu au fost niciodată surprinse în rapoartele formale sau informale ale observatorilor respectivi.

După ce a analizat cu atenție aceste informații, UAPTF s-a concentrat asupra rapoartelor care au implicat UAP în mare parte observate direct de aviatori militari și care au fost colectate din sisteme pe care le-am considerat fiabile. Aceste rapoarte descriu incidente care au avut loc între 2004 și 2021, majoritatea acestora fiind înregistrate în ultimii doi ani, pe măsură ce noul mecanism de raportare a devenit mai bine cunoscut de comunitatea aviației militare.

Am reușit să identificăm 144 de raportări care au provenit din surse din cadrul Guvernului SUA. Dintre acestea, 80 de rapoarte au implicat observarea cu senzori multipli. Majoritatea rapoartelor au descris UAP ca fiind obiecte care au întrerupt antrenamente planificate în prealabil sau alte activități militare.



Provocări legate de colectarea UAP



Stigmatizările socioculturale și limitările senzorilor rămân obstacole în calea colectării datelor privind UAP. Cu toate că unele provocări tehnice - cum ar fi modul de filtrare adecvată a zgomotului radar pentru a asigura siguranța zborului pentru aeronavele militare și civile - sunt de lungă durată în comunitatea aviatică, în timp ce altele sunt unice pentru setul de probleme UAP.

- Relatările aviatorilor din comunitatea operațională și ale analiștilor din cadrul armatei și al IC descriu denigrarea asociată cu observarea UAP, raportarea acesteia sau încercarea de a o discuta cu colegii. Deși efectele acestor stigmate s-au diminuat pe măsură ce membrii de rang înalt ai comunităților științifice, politice, militare și de informații se angajează serios în public în legătură cu acest subiect, riscul reputațional îi poate face pe mulți observatori să păstreze tăcerea, ceea ce complică urmărirea științifică a subiectului.

- Senzorii montați pe platformele militare americane sunt de obicei concepuți pentru a îndeplini misiuni specifice. Prin urmare, acești senzori nu sunt, în general, potriviți pentru identificarea UAP.

- Punctele de observație ale senzorilor și numărul de senzori care observă simultan un obiect joacă un rol important în distingerea UAP de obiectele cunoscute și în determinarea faptului dacă un UAP demonstrează capacități aerospațiale revoluționare. Senzorii optici au avantajul de a oferi o anumită perspectivă asupra dimensiunii, formei și structurii relative. Senzorii de radiofrecvență oferă informații mai precise despre viteză și distanță.



Deși rapoartele au prezentat o mare variabilitate, iar setul de date este în prezent prea limitat pentru a permite o analiză detaliată a tendințelor sau a modelelor, au existat unele grupări ale observațiilor UAP în ceea ce privește forma, dimensiunea și, în special, propulsia. De asemenea, observațiile de UAP au avut tendința de a se grupa în jurul zonelor de antrenament și de testare ale SUA, dar evaluăm că acest lucru ar putea fi rezultatul unei tendințe de colectare ca urmare a atenției concentrate, a numărului mai mare de senzori de ultimă generație care operează în acele zone, a așteptărilor unităților și a îndrumărilor de a raporta anomaliile.



O parte de UAP par să demonstreze o tehnologie avansată



În 18 incidente, descrise în 21 de rapoarte, observatorii au raportat modele neobișnuite de deplasare sau caracteristici de zbor ale UAP. Unele UAP păreau să rămână staționare în aer, să facă manevre bruște sau să se deplaseze cu o viteză considerabilă, fără a avea un mijloc de propulsie vizibil. Într-un număr mic de cazuri, sistemele aeronavelor militare au procesat energia de radiofrecvență (RF) asociată cu observarea UAP.

UAPTF deține o cantitate mică de date care par să arate că UAP demonstrează accelerare sau un anumit grad de gestionare a semnăturii. Sunt necesare analize riguroase suplimentare efectuate de mai multe echipe sau grupuri de experți tehnici pentru a determina natura și validitatea acestor date. Efectuăm analize suplimentare pentru a determina dacă au fost demonstrate tehnologii revoluționare.

UAP, PROBABIL, LIPSA UNEI SINGURE EXPLICAȚII



UAP documentate în acest set limitat de date demonstrează o serie de comportamente aeriene, ceea ce întărește posibilitatea că există mai multe tipuri de UAP care necesită explicații diferite.

Analiza noastră a datelor susține ideea că, dacă și atunci când incidentele UAP individuale vor fi rezolvate, acestea se vor încadra într-una dintre cele cinci categorii explicative potențiale: dezordine aeriană, fenomene atmosferice naturale, programe de dezvoltare ale guvernului SUA sau ale industriei, sisteme adverse străine și o categorie generală "altele".

- Dezordine aeriană: Aceste obiecte includ păsări, baloane, vehicule aeriene fără pilot de agrement (UAV) sau resturi aeriene, cum ar fi pungile de plastic, care încurcă scena și afectează capacitatea operatorului de a identifica adevăratele ținte, cum ar fi aeronavele inamice.

- Fenomene atmosferice naturale: Fenomenele atmosferice naturale includ cristalele de gheață, umiditatea și fluctuațiile termice care pot fi înregistrate pe unele sisteme infraroșii și radar.

- Programe de dezvoltare ale guvernului SUA sau ale industriei: Unele observații UAP ar putea fi atribuite unor dezvoltări și programe clasificate ale entităților americane. Cu toate acestea, nu am reușit să confirmăm că aceste sisteme au fost responsabile pentru niciunul dintre rapoartele UAP pe care le-am colectat.

- Sisteme adverse străine: Unele UAP pot fi tehnologii desfășurate de China, Rusia, o altă națiune sau o entitate neguvernamentală.

- Altele: Deși majoritatea UAP descrise în setul nostru de date rămân probabil neidentificate din cauza datelor limitate sau a provocărilor legate de procesarea sau analiza colectării, este posibil să avem nevoie de cunoștințe științifice suplimentare pentru a reuși să colectăm, să analizăm și să caracterizăm cu succes unele dintre ele. Am grupa astfel de obiecte în această categorie în așteptarea unor progrese științifice care să ne permită să le înțelegem mai bine.

UAPTF intenționează să se concentreze asupra analizei suplimentare asupra numărului mic de cazuri în care un UAP părea să prezinte caracteristici de zbor sau de gestionare a semnăturii neobișnuite.



UAP AMENINȚĂ SIGURANȚA ZBORURILOR ȘI, POSIBIL, SECURITATEA NAȚIONALĂ



UAP reprezintă un pericol pentru siguranța zborurilor și ar putea reprezenta un pericol mai larg dacă unele cazuri reprezintă o colectare sofisticată împotriva activităților militare americane de către un guvern străin sau demonstrează o tehnologie aerospațială revoluționară de către un potențial adversar.



Preocupări actuale privind spațiul aerian



Atunci când aviatorii se confruntă cu pericole pentru siguranță, ei trebuie să raporteze aceste probleme. În funcție de locația, volumul și comportamentul pericolelor în timpul incursiunilor în poligoane, piloții pot înceta testele și/sau antrenamentele și pot ateriza cu aeronavele, ceea ce are un efect de descurajare a raportării. UAPTF are 11 rapoarte de cazuri documentate în care piloții au raportat apropierea cu un UAP.



Provocări potențiale în materie de securitate națională



În prezent, nu dispunem de date care să indice faptul că orice UAP face parte dintr-un program de colectare străin sau indică un progres tehnologic major al unui potențial adversar. Continuăm să monitorizăm pentru a găsi dovezi ale unor astfel de programe, având în vedere provocările pe care le-ar ridica în materie de contrainformații, mai ales că unele UAP au fost detectate în apropierea unor instalații militare sau de către aeronavele care transportă cele mai avansate sisteme de senzori ale USG.



EXPLICAREA UAP VA NECESITA INVESTIȚII ÎN ANALIZĂ, COLECTARE ȘI RESURSE



Standardizarea rapoartelor, consolidarea datelor și aprofundarea analizei

În conformitate cu dispozițiile Raportului 116-233 al Senatului, care însoțește IAA pentru anul fiscal 2021, obiectivul pe termen lung al UAPTF este de a lărgi domeniul de aplicare al activității sale pentru a include în analiza sa evenimente UAP suplimentare documentate de o gamă mai largă de personal și sisteme tehnice ale guvernului SUA. Pe măsură ce setul de date crește, se va îmbunătăți și capacitatea UAPTF de a utiliza analiza datelor pentru a detecta tendințele.

Inițial, se va pune accentul pe utilizarea algoritmilor de inteligență artificială/învățare automată pentru a grupa și a recunoaște similitudinile și modelele în caracteristicile punctelor de date. Pe măsură ce baza de date acumulează informații de la obiecte aeriene cunoscute, cum ar fi baloanele meteorologice, baloanele de mare altitudine sau de superpresiune și animalele sălbatice, învățarea mecanică poate adăuga eficiență prin preevaluarea rapoartelor UAP pentru a vedea dacă acele înregistrări se potrivesc cu evenimente similare aflate deja în baza de date.

- UAPTF a început să dezvolte fluxuri de lucru analitice și de procesare între agenții pentru a se asigura că atât colectarea, cât și analiza vor fi bine informate și coordonate. Majoritatea datelor UAP provin din rapoartele Marinei SUA, dar se depun eforturi pentru a standardiza raportarea incidentelor în cadrul serviciilor militare americane și al altor agenții guvernamentale, pentru a se asigura că sunt colectate toate datele relevante cu privire la anumite incidente și la orice activități americane care ar putea fi relevante. În prezent, UAPTF depune eforturi pentru a obține rapoarte suplimentare, inclusiv de la U.S. Air Force (USAF), și a început să primească date de la Federal Aviation Administration (FAA).

- Deși colectarea de date de la USAF a fost limitată din punct de vedere istoric, USAF a început un program pilot de șase luni în noiembrie 2020 pentru a colecta în zonele cele mai susceptibile de a întâlni UAP și evaluează modul în care se va normaliza colectarea, raportarea și analiza viitoare în întreaga Forță Aeriană.

- FAA captează date legate de UAP în cursul normal al gestionării operațiunilor de trafic aerian. În general, FAA asimilează aceste date atunci când piloții și alți utilizatori ai spațiului aerian raportează evenimente neobișnuite sau neașteptate către Organizația de trafic aerian a FAA.

- În plus, FAA își monitorizează în permanență sistemele pentru a detecta anomalii, generând informații suplimentare care pot fi utile pentru UAPTF. FAA este capabilă să izoleze datele de interes pentru UAPTF și să le pună la dispoziție. FAA dispune de un program de informare solid și eficient care poate ajuta UAPTF să ajungă la membrii comunității aviatice pentru a sublinia importanța raportării UAP.



Extinderea colectării



UAPTF caută modalități noi de a spori colectarea de date privind zonele cu grupuri de UAP în care nu sunt prezente forțe americane, ca o modalitate de a stabili o bază de referință pentru activitatea "standard" de UAP și de a atenua tendința de colectare a setului de date. O propunere este de a utiliza algoritmi avansați pentru a căuta date istorice capturate și stocate de radare. UAPTF intenționează, de asemenea, să își actualizeze actuala strategie de colectare a UAP între agenții, pentru a pune la dispoziție platforme și metode de colectare relevante din partea DoD și a IC.



Creșterea investițiilor în cercetare și dezvoltare



UAPTF a indicat că o finanțare suplimentară pentru cercetare și dezvoltare ar putea contribui la studierea viitoare a subiectelor prezentate în acest raport. Astfel de investiții ar trebui să fie ghidate de o strategie de colectare a UAP, de o foaie de parcurs tehnică de cercetare și dezvoltare a UAP și de un plan de program UAP.

ANEXA A - Definiția termenilor-cheie:

Prezentul raport și bazele de date ale UAPTF utilizează următorii termeni definitorii:

- Fenomene aeriene neidentificate (UAP): Obiecte aeriene care nu pot fi identificate imediat. Acronimul UAP reprezintă cea mai largă categorie de obiecte aeriene examinate pentru analiză.

- Eveniment UAP: O descriere holistică a unui eveniment în timpul căruia un pilot sau un echipaj aerian a fost martor (sau a detectat) la un UAP.

- Incident UAP: O parte specifică a evenimentului.

- Raport UAP: Documentația unui eveniment UAP, care include lanțurile de custodie verificate și informații de bază, cum ar fi ora, data, locul și descrierea UAP. Rapoartele UAP includ rapoartele Range Fouler și alte rapoarte. Aviatorii din Marina SUA definesc un "range fouler" ca fiind o activitate sau un obiect care întrerupe antrenamentul planificat în prealabil sau o altă activitate militară într-o zonă de operațiuni militare sau într-un spațiu aerian restricționat.



ANEXA B - Raportul Senatului care însoțește raportul privind serviciile de informații



Authorization Act for Fiscal Year 2021 (Legea de autorizare a serviciilor de informații pentru anul fiscal 2021). Raportul Senatului 116-233, care însoțește Legea de autorizare a serviciilor de informații pentru anul fiscal 2021, prevede că DNI, în consultare cu SECDEF și cu alți șefi relevanți ai USG. Agencies, trebuie să prezinte o evaluare a informațiilor privind amenințarea reprezentată de UAP și progresele înregistrate de UAPTF pentru a înțelege această amenințare.

Raportul Senatului a solicitat în mod specific ca raportul să includă:

1. O analiză detaliată a datelor și a rapoartelor de informații privind UAP colectate sau deținute de Office of Naval Intelligence, inclusiv a datelor și a rapoartelor de informații deținute de UAPTF;

2. O analiză detaliată a datelor privind fenomenele neidentificate colectate de către:

a. Informații geospațiale;

b. Informații privind semnalele;

c. informații umane; și

d. Informații privind măsurătorile și semnalele

3. O analiză detaliată a datelor Biroului Federal de Investigații (Federal Bureau of Investigation), care a fost obținută în urma investigațiilor privind intruziunile de date UAP deasupra spațiului aerian restricționat al SUA;

4. O descriere detaliată a unui proces interinstituțional pentru asigurarea colectării la timp a datelor și a analizei centralizate a tuturor rapoartelor UAP pentru guvernul federal, indiferent de serviciul sau agenția care a achiziționat informațiile;

5. Identificarea unui funcționar responsabil pentru procesul descris la punctul 4;

6. Identificarea potențialelor amenințări aerospațiale sau a altor amenințări pe care le reprezintă UAP pentru securitatea națională și o evaluare care să stabilească dacă această activitate UAP poate fi atribuită unuia sau mai multor adversari străini;

7. Identificarea oricăror incidente sau modele care indică faptul că un adversar potențial a obținut capacități aerospațiale revoluționare care ar putea pune în pericol forțele strategice sau convenționale ale SUA; și

8. Recomandări cu privire la o colectare sporită de date, cercetare și dezvoltare îmbunătățită, finanțare suplimentară și alte resurse.

Documentul in orginal poate fi consultat AICI.