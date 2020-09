Eficienta maxima in partidul lui Dan Barna: Radu Mihaiu, două luni de politică USR şi 200.000 de euro în conturi

Timp de 10 ani, lui Radu Mihaiu, recent politician al USR si candidat la primaria Sectorului 2, nu prea i-a ieşit nimic. Ghinionul părea că se ţine scai de el. Profesor de informatică la bază s-a gândit să încropească şi el o firmă în cel mai căutat şi bănos domeniu de activitate, IT-ul.

Deşi ne aflăm pe domeniul ştiinţelor exacte, lui Mihaiu îi dă cu virgulă atunci când este vorba să numere anii. Spre exemplu. În primul său CV care a fost făcut public, Mihaiu susţine că între anii 1998 şi 1999, a fost profesor de informatică. În această calitate, a ţinut şi elaborat cursuri pentru o firmă privată, un SRL numit „New Sistem SRL." Virgula despre care vorbeam reiese din al doilea punct al CV-ului. Unde scrie că Mihaiu a terminat Facultatea de Matematică, având licenţă în informatică, abia în anul 2000. Atunci, cum a fost profesor Mihaiu în 1998, dacă facultatea a terminat-o în 2000? Că după câte ştim noi, 1998 este înainte de 2000, scrie Sorin Ovidiu Bălan, in evz.ro

După facultate, timp de 6 ani, lucrează ca analist programator la două firme anonime, Bozo Fx şi Blackbox Software. Încă are ghinion. După 6 ani de trudă la stăpân, decide să plece pe drumul său şi devine asociat al firmei E-dea Works SRL. Colegii lui Mihaiu de facultate, deja aveau contracte pe la marile firme de IT care veniseră în România. El a decis totuşi să meargă pe drumul său. Drum care, aşa cum spuneam, timp de 8 ani, a fost presărat cu ghinioane. După 8 ani de străduinţe în privat, conform datelor de la Ministerul de Finanţe, Radu Mihaiu deţinea 25 la sută din firma E-dea Works, care avea fix 0 (zero) angajaţi şi un profit anual de 20.000 de euro. Deci, lui Mihaiu îi reveneau anual dividende în valoare de 5.000 de euro. Adică lua într-un an, cam cât luau colegii lui de la marile firme doar la avansul din salariul pe o lună.

În anul 2014, averea lui Radu Mihaiu era modestă. După venituri. Un apartament cu două camere cumpărat cu credit ipotecar în 2009, apartament care avea valoarea totală de 50 .000 de euro. Mai deţinea şi o maşină marca „Mazda". Şi... cam atât, după aproape zece ani de „privat." Şi a venit anul 2016. Anul cu noroc pentru Mihaiu. A decis să intre în politică. Cam cu buzunarele goale, dacă judecăm după prima sa declaraţie de avere, depusă pe 9 iunie 2016. Veniturile sale erau compuse din salariul de la firma E-dea Works, cea fără nici un angajat, în valoare de 12.000 de lei pe an, adică 1000 de lei pe lună. În plus, mai încasa din drepturi de proprietate intelectuală 14.000 de lei pe an, adică 1160 de lei pe lună. Deci, în total, Mihaiu câştiga 2160 de lei pe lună. Din care a reuşit să-şi achite şi ratele la apartament şi maşină, mai mentioneaza sursa citata.

Tot pe atunci, in 2016, debuta în politică, la "scara mica". Iar Cristian Ghinea, la vremea aceea ministrul Fondurilor Europene, ca să-l încurajeze, l-a luat consilier. În această calitate, băiat strângător, deşi cu venituri încă modeste, Mihaiu reuşeşte să şi pună de-o parte nişte bani. Cum ar fi, în trei conturi, în valoare fiecare de câte 50.000 de lei. Dar poate cea mai norocoasă zi din viaţa lui Radu Mihaiu de până acum, a fost 8 iulie 2016. Aşa de bine l-a consiliat pe Ghinea, încât acesta nu s-a mai putut abţine şi l-a pus secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

Când îşi depune noua declaraţie de avere, Mihaiu îi lasă pe toţi cu gura căscată de ce om chivernisit este el. Fostul trăitor din 20 de milioane vechi pe lună, din care mai achita şi ratele la casă, avea acum trei conturi la ING Bank în valoare de: primul 286.000 de lei, al doilea de 190.000 de lei, iar al treilea de 4.800 de euro. Practic, dacă socotim fără virgulă, în cele două luni de când intrase în politică, norocul îl lovise aşa de tare pe Radu Mihaiu, încât i-au răsărit în conturi 120.000 de euro. A treia declaraţie de avere este şi mai spectaculoasă. A contractat două credite, unul de 531.000 de lei şi altul de 41.000 de euro. În plus, i-au apărut în proprietate un teren de 265 de metri pătraţi în Bucureşti, dar şi un apartament de 120 de metri pătraţi, pe lângă cel de 70 de metri pătraţi cumpărat cu credit ipotecar acum 10 ani.

Când te loveşte norocul, te loveşte de nu te vezi, pe toate planurile. Şi firmuliţa care zece ani a avut zero angajaţi, a început şi ea să mişte. Imediat ce Mihaiu a intrat în politică, E-dea Works SRL a avut în primă fază 13 angajaţi, apoi în 2019, 18 angajaţi. Profiturile au crescut şi ele pe măsură. 250.000 de euro în 2016, anul debutului în politică şi 200.000 de euro în 2018, că patronul a avut cheltuieli. Acum, Radu Nicolae Mihaiu candidează pentru funcţia de primar la Sectorul 2. Atunci să-i vedeţi noua declaraţie de avere, în caz că va câştiga, concluzioneaza Sorin Ovidiu Balan in ancheta sa jurnalistica.