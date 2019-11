O dezvaluire importanta pica precum un traznet in plina campanie electorala pentru alegerea presedintelui. Informatia, confirmata, risca sa detoneze scena politica si sa arunce-n aer "linistea" ce pare ca domneste in tabara liberalilor, sustinatorii lui Klaus Iohannis pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei.

Premierul desemnat Ludovic Orban, preşedinte al PNL, este angajat la firma de avocatură a lui Doru Trăilă, avocat al fostei şefe DIICOT Alina Bica. Informaţia a fost confirmată în direct la Antena 3 de deputata PNL Cristina Trăilă, fosta soţie a lui Doru Trăilă.

"Ludovic Orban ia salariul de la firma de avocatură Doru Traila și Asociații! Am aflat asta in direct la tv de la dna Traila, care a spus ca inginerul Ludovic Orban da consultații juridice telefonice avocaților de acolo. Tare asta, nu?", scrie senatorul Daniel Zamfir pe Facebook.

Ramificatiile sunt cu mult mai mari in acest caz. Pe langa faptul ca implica o apropiere nepermisa de Alina Bica si, implicit de Elena Udrea, asta in momentul cand cele doua erau inregimentate in tabara lui Traian Basescu, iar Ludovic Orban facea "fente" impotriva fostului sef al statului, radacinile se intind, peste timp, pana azi, cu ramificatii la ministerul Transporturilor, unde actualul lider al liberalilor a fost ministru.

Cat priveste legaturile cu Basescu, Orban a fost viceprimar al Capitalei alaturat fostului primar Basescu, a fost si la Transporturi dupa Basescu, protejand clanurile de acolo, pentru ca sa aflam ca si in continuare joaca pe partea asta, fiind inca in legaturi cu gruparea Alina Bica. Sa ne aducem aminte si de celebra poza cu Orban si Dorin Cocos (in prezenta Elenei Udrea), ultimul "il strangea de gat" pe Orban care radea de mama focului.

Dar sa revenim in zilele noastre. Madam Traila e amica la catarama cu Elena Petrascu (vezi foto de mai sus). Petrascu e cea care l-a secondat pe Lucian Sova si la Posta si la Transporturi. La Ministerul Transporturilor, Petrascu a facut numai matrapazlacuri, fiind si cercetata penal pentru neglijenta in serviciu legat de o scrisoare de garantie catre EximBank, pentru o suma fabuloasa de 10.000.000 de euro, fiind banuita ca a semnat in locul ministrului.

Cristina Traila, la randul ei, deputata PNL, este si ea pe langa Ludovic Orban, ca doar de aia este liderul liberalilor platit din banii fostului sot. Drept pentru care, Elena Petrascu trage sforile la Traila si, implicit, la Orban, ca sa ajunga secretar general al Ministerului Transporturilor, la ministrul liberal Lucian Bode, propus direct de Orban. Care Orban vrea si el sa conduca din umbra minitsrul la care a fost candva ministru, iar Elena Petrascu ar putea fi o sluga dedicata.