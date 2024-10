Elisabeta Lipă e acuzată de matrapazlâcuri financiare in urma carora personalul tehnic al FRC e premiat cu mai mulți bani decat sportivii - aproape 9 milioane de euro!

Elisabeta Lipă, sefa sportului românesc, este din nou acuzata de mișmașuri financiare dupa JO de la Paris, la fel cum a mai facut si pe vremea cand conducea CS Dinamo, dupa cum arata o ancheta Ziuanews. Lipă si-a premiat discretionar personalul de la Federatia de Canotaj, invocand legea. Numai ca, se remarcă, la 26 sportivi, FRC detine 114 persoane în colectivul tehnic. Plus angajații bazelor sportive.

Personalul e unul destul de umflat: 1 antrenor principal, 13 antrenori secunzi, 13 specialisti, 39 de antrenori descoperitori, 2 din personal federatie, 26 de selectioneri - 114 persoane. Subiectul a răbufnit după ce Eduard Novak a dezvăluit pe contul său de Facebook, că secretarul general al Federației Române de Canotaj și contabila șefă a aceleiași instituții urmează să încaseze mai mulți bani din premierea de la Jocurile Olimpice decât David Popovici. Suma totală se ridică la 8.750.000 de euro, unii dintre angajații FR Canotaj având sume mai mari chiar și decât sportivii: secretarul general și contabilul, câte 162.000 de euro, antrenorul principal, 475.000, secunzii, câte 309.400.

"În timp ce lipa lipa către Botoșani, David Popovici pălește în fața SG-ului și a contabilului șef de la Federatia Romana De Canotaj... La prima vedere, pare o glumă, însă este o realitate tristă. Când vine vorba de performanță, valorile și criteriile actualilor decidenți din sport sunt de noaptea minții. Pentru medalia de aur de la Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici a primit, din partea COSR, un premiu în valoare de 140.000 euro, în timp ce Erhan Cătălin (secretar general al FRC) și Petrescu Roxana (contabilul șef) au primit un premiu de câte 162.400 de euro fiecare. Adică, mai mare decât premiul obținut de Daniel Popovici. De ce au fost premiați cei doi? Simplu! Pentru 'participare activă și contribuție substanțială la obținerea rezultatelor'. Altfel spus, performanța administrativă (nu știu care este!) este mai valoroasă decât performanța sportivă. Adică, zecile de ore de antrenament săptămânal pe care sportivii de performanță îl fac sunt mai puțin valoroase decât cele 40 de ore de muncă prestate de SG-ul și contabilul șef al Federației de Canotaj. Deci, starea jalnică a bazelor sportive lăsate în paragină de administratorii lor valorează mai mult decât o medalie de aur. Să fie oare și vreo conotație politică? Puțin probabil, în condițiile în care de la Agenția Națională pentru Sport lipa lipa către Botoșani spre un mandat de parlamentar... Sportivii nu mai trebuie luați la mișto de Statul Român!", a scris Novak.

"Nu cred că e ceva ilegal, dar arată că legile care privesc sportul românesc sunt dezastruoase, adică te duc într-o situație care frizează penibilul. În Italia, un antrenor precum Calamonici, dacă are trei sportivi care câștigă medalia de aur, de argint și de bronz, este premiat doar pentru cea de aur, nu pentru toate cele trei medalii. La noi, un antrenor, dacă are 20 de sportivi medaliați, câștigă 50% din cât ia fiecare medaliat. E corect așa ceva?! Eu zic că este nesimțire! Nu poți să speculezi legea și canotajul să ia bani de peste tot, de la ANS, de la COSR, de la cluburi!", a mai declarat Novak pentru gsp.ro.

Elisabeta Lipă afirmă că Roxana Petrescu, contabila șefă a Federației Române de Canotaj, va fi premiată cu 162.400 de euro pe hârtie, dar că ea va da bani și altor colegi. Șefa ANS pretinde că și suma pe care a încasat-o ea în 2021, pentru rezultatele de la JO Tokyo, a fost împărțită cu colegii.

"Tot ce trebuie să înțeleagă lumea e că nu e nimic ilegal. E conform legii.", a declarat Elisabeta Lipă, șefa Agenției Naționale pentru Sport, pentru golazo.ro. "E vorba nu despre sportivi, pentru că știm cu toții cât muncesc, ci despre personal... Personalul din Federații, o dată la patru ani, este răsplătit. Cei care vor și ei să fie răsplătiți, să muncească și să aibă rezultate. Normal că atunci când ai performanțe bune și cuantumul de premiere e mare. 40% din fiecare medalie este suma cu care e premiat personalul Federației. Scrie în lege.", mai spune Lipă.

"Dacă nu greșesc, la Federația Română de Canotaj sunt angajate 60 și ceva de persoane. Doar nu-și imaginează nimeni că ia contabila șefă suma aceea?! Legea spune clar: 'personalul Federației'. Asta veți regăsi în toate Federațiile care au luat medalii. Haltere, înot, gimnastică, canotaj și tenisul de masă care are, dacă nu greșesc, un loc 5. Premierile sunt plătite de la locul 1 la locul 6. Deci asta era problema? Banii aceia sunt pentru tot personalul.", afirma sefa ANS.

"Nu putem trece toate conturile acolo, ci ia unul singur, și e normal să fie contabilul șef și secretarul general, după care se împart tuturor. Dar banii se împart celor 60 de persoane care fac parte din federație. Plus că premierea asta se întâmplă o dată la patru ani. Sunt foarte mulți oameni... Sportul este foarte prost plătit. Un salariu în federație este puțin peste salariul minim pe economie. Să zicem 600 de euro. O dată la patru ani, el este răsplătit. Fiecare persoana angajată are aportul ei. Domnul Novak are o amnezie și uită că a făcut același lucru atunci când a fost Ministru...", acuză Lipă.

"Știți că se spune că a luat Lipă 160.000 de euro în 2021. Nu, exact același lucru am făcut. Și eu pot să demonstrez că mai departe am răsplătit oamenii, pentru că eu cu ei muncesc. Bineînțeles. Își imaginează cineva că eu am luat 160.000? Hai să fim serioși! Diferența între mine și domnul Novak este una foarte mare. El face ilegalități și eu nu. Canotajul e pe val, asta este. Și dacă e pe val, dai în cel mai bun. Eu nu voi lăsa canotajul să aibă soarta gimnasticii. Clar!", concluzioneaza Elisabeta Lipă.

Președintele Federației Române de Canotaj, Valeriu Gavril, a declarat la rîndul lui: "Totul este legal, uitați-vă și în Hotărârea de Guvern 1447. E transparent, iar dacă cei de la COSR vor să accepte sau nu acele sume, e altă discuție. Cei doi sunt nominal trecuți acolo".

Hotărârea Guvernului României pentru modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin hotărârea nr. 1447:

"În cazul personalului administrativ, premiere este reglementatată de articolul 34 după cum urmează:

1) Personalul din cadrul federațiilor sportive naționale, care a contribuit la clasarea sportivilor pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionatele mondiale și europene, Jocurile Mondiale de Plajă, Jocurile Europene, Festivalul Olimpic al Tineretului European, poate beneficia de premii la încheierea fiecăreia dintre aceste competiții, astfel:

a) pentru disciplinele sportive individuale, valoarea totală a premiului va fi de până la 40% din suma valorii unitare a premiilor corespunzătoare fiecărui loc ocupat și se acordă de Agenția Națională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, după caz.

b) pentru jocurile sportive, valoarea premiului va fi de până la 100% din valoarea unitară a premiului corespunzător locului ocupat și se acordă de Agenția Națională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, după caz."