Escrocheriile sentimentale si financiare ale deputatului Radu Cristescu (II)

În perioada liceului si facultatii, dar și după, Radu Cristescu a fost prezent în permanență în mediile interlope din Satu Mare, respectiv în compania traficanților de valută sau de țigări, hoților de mașini, proxeneților și cămătarilor.

Primul episod AICI.

Cristescu junior a trăit pe picior mare în urbea de pe Someș, folosindu-se de numele și funcția tatălui său și beneficiind de sume de bani, consumații la restaurante și alte avantaje din partea unor interlopi sau afaceriști dubioși, cărora le promitea protecție la parchet și la poliție. A dat țepe în valoare de zeci și de sute de milioane de lei vechi unor patroni de hoteluri și restaurante din Satu Mare, unde se caza si facea consumatie impreuna cu iubitele sale si amicii sai, dupa care pleca fara sa plateasca. Inclusiv doi fosti amici din perioada respectiva se plang ca au fost tepuiti de Cristescu, unul (Nelu Botos) de 10.000 de dolari, pe care i-a dat imprumut, celalalt (Vasile Taran) de 40.000 de marci germane, într-o afacere având ca obiect introducerea de cablu pentru televiziune.

In perioada respectiva a fost mediatizata escrocarea de catre beizadeaua Cristescu a unui om de afaceri din Carei, Ioan Petrujan, pe care l-a înșelat cu un autoturism marca BMW, pe care i l-a solicitat, în prezența tatălui său, pentru a-l încerca, după care s-a prezentat cu autoturismul și talonul acestuia la poliția rutieră din Satu Mare, unde l-a înmatriculat pe numele său, cu sprijinul șefului Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare, și a plecat la Iași, fără să-l mai restituie proprietarului și fără să-i achite ulterior contravaloarea acestuia. Proprietarul a formulat plângere penală pentru înșelăciune și a fost întocmit un dosar penal, care s-a plimbat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea și la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind tergiversat în urma intervențiilor tatălui său, până ce s-a împlinit prescripția răspunderii penale.

După acest scandal s-a mutat la Iași unde a trăit în concubinaj cu o patroana divortata a hotelului Unirea, care era mai în vârstă cu 10 ani decat el și cu care are o fiica. La un moment dat a organizat cu aceasta femeie nuntă mare și cu ștaif la Satu Mare, la restaurantul hotelului Aurora, cu scopul vadit de a face bani, invitând în acest scop șefii de instituții și oamenii de afaceri mai importanți din zonă, dar și mai mulți reprezentanți ai lumii interlope. L-a avut naș de căsătorie pe un afacerist controversat, Dumitru Pop, zis Mitică Ofsaid, cunoscut drept fin al fostului ministru de interne Vasile Blaga. Cu antecedente penale dinainte de 1989, nașul său a fost arestat in 2003 pentru șantaj la adresa directorului firmei de salubritate din Satu Mare, SC Florisal SA, și a primarului acestui municipiu, într-un dosar instrumentat de Serviciul Teritorial Oradea al DNA. În acest dosar a fost vizat și Radu Cristescu pentru complicitate la șantaj, dar a reușit să scape de arestare întrucât a fost anunțat în prealabil de șeful SIPI Satu Mare din perioada respectivă, Remus Șpan, cu care era in relatii apropiate, și a fugit din Satu Mare.

Escroc sentimental si financiar multirecidivist

A revenit in Satmar după o vreme si a sedus o credincioasa penticostala, Lidia Feher, soție de polițist, cu doi copii minori, care deținea un restaurant în centrul municipiului Satu Mare, pe care l-a cumparat cu bani primiti de la un unchi din Statele Unite ale Americii si l-a vândut ulterior unei bănci cu suma de 400 000 de euro. După vânzarea restaurantului a convins-o pe femeie să divorțeze și să plece cu el la București, împreună cu unul din copii, unde au conviețuit până ce i-a tocat banii, după care a abandonat-o lasand-o pe drumuri. Ulterior a trăit mai multi ani în concubinaj cu Lia Stanca, o femeie divortata si un prosper om de afaceri din Zalău județul Sălaj, care deținea, prin firmele sale, două hoteluri si o cantină in Zalau, o fabrică in Simleul Silvaniei și Băile Boghiș.

Prin intermediul său, Lia Stanca a devenit o prietenă apropiată a Elenei Udrea, care a cumpărat 50% din societatea comercială care administrează Băile Boghiș, ce au fost modernizate cu fonduri europene obținute în perioada în care era ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului. Lia Stanca i-a cumpărat iubitului Radu Cristescu o limuzină BMV nouă, de culoare verde, cu 120.000 de euro, și i-a asigurat vacanțe de lux în mai multe locații exotice din Cuba, Mexic, Turcia, ș.a. Totodata, afacerista innamorata i-a inchiriat pe o firma de-a sa un apartament in complexul rezidential Stejarii din Bucuresti, intr-un bloc care locuia si Elena Udrea. Cristescu n-a platit insa chiria si utilitatile ani de zile, motiv pentru care firma Liei Stanca a fost actionata in justitie de firma miliardarului Ion Tiriac, proprietara complexului Stejarii, care a obtinut obligarea acesteia prin hotarare judecatoreasca la plata unor restante de 60.000 de euro.

Cu bani de la bogata pe-atunci Lia Stanca, Radu Cristescu a cumpărat la un moment dat ziarul Cronica Română, la care s-a autodenumit director și la care s-a remarcat prin publicarea unor editoriale pro PDL și a unor anchete împotriva adversarilor președintelui Traian Băsescu și PDL. Prin acest ziar a santajat mai multi oameni de afaceri potenti din judetul Satu Mare, indeosebi din Tara Oasului, ca milionarii Mihai Crisan si Grigore Huja, care au facut bani cu ghiotura din contracte cu companiile de stat Electrica si Transelectrica. Acestia au fost nevoiti sa-i achite sume substantiale de bani pentru ca sa inceteze atacurile, iar Crisan, care detinea si o fabrica de mobila, i-a facut si mobilier pentru apartamentul din complexul Stejarii. Afaceristii Crisan si Huja au devenit principalii sponsori ai lui Cristescu dupa ce acesta a a ajuns in anturajul fostului premier, presedinte si candidat prezidential PSD Viorica Dancila si mai ales de cand a devenit deputat social-democrat de Satu Mare. Cand vine in judetul natal, deputatul Cristescu huzureste in complexul turistic balnear pe care Crisan il detine in localitatea Valea Mariei din Tara Oasului, durandu-l in cot de alegatorii sai si de problemele lor.

După ce a fost schimbat din funcția de președinte al ADS, Radu Cristescu a început să-i atace si pe unii lideri ai PDL, ca Vasile Blaga, Ioan Oltean și Emil Boc. După această demitere a convins-o pe iubita Lia Stanca să-i ofere funcția de director general la SC Izomat SA Șimleul Silvaniei, care deținea o fabrică profitabilă de materiale de izolație și a asigurat publicitate pentru ziarul Cronica Română. În timpul conviețuirii cu Radu Cristescu au intrat în faliment mai multe firme deținute de Lia Stanca, inclusiv SC Izomat, după ce Cristescu a tăiat trei linii de producție in valoare de 500.000 de euro și le-a vândut la fier vechi pentru suma de 100 000 de euro, pe care a folosit-o în campania electorală pentru alegerile parlamentare parțiale din 2014, când a candidat fără succes pentru Senat într-un colegiu din județul Hunedoara, pentru un mandat vacantat in urma arestarii fostului senator liberal Dan Ioan Rusanu. In urma relatiei cu actualul deputat, afacerista Stanca s-a ales cu cu falimentul tuturor firmelor sale si cu un dosar penal, context in care Cristescu a parasit-o.

Ultimele cuceriri si tepe

În toamna anului 2016, Radu Cristescu a devenit un apropiat al Alinei Bica, fostul procuror șef al DIICOT, cu care a fost surprins de presă la o cină romantică, la care i-a oferit un buchet mare de trandafiri albi. Alina Bica a fost mulți ani colega și șefa sorei sale Adriana Cristescu, care a activat în perioada 2005-2013 ca procuror in structura centrala a DIICOT, unde s-a transferat de la DNA. După ce procurorul Adriana Cristescu l-a reținut în anul 2005 pe omul de afaceri Dinu Patriciu în dosarul Petromidia, Radu Cristescu l-a contactat pe magnat și i-a solicitat suma de un milion de dolari pentru a-i furniza informații compromițătoare despre sora sa. Patriciu a solicitat unor ziariști de la cotidianul Ziua, pe care-l finanța, să verifice atât reputația cât și credibilitatea unor informații furnizate de către Cristescu, iar, în urma investigațiilor efectuate, a refuzat serviciile oferite de acesta, chiar si dupa ce si-a redus pretentiile la 500.000 de dolari si apoi la 300.000 de dolari..

Ultima cucerire sentimentala a lui Radu Cristescu dateaza de anul trecut si este o afacerista divortata din Craiova, cu prenumele Catalina, despre care a afirmat ca ar fi verisoara cu primarita Olguta Vasilescu. In cursul lunii decembrie, dupa ce a devenit deputat, noua iubita l-a cadorisit cu un bolid BMV X5, de culoare alba, cu care se fuduleste si in care se lafaie inclusiv pe aleile de la Palatul Parlamentului. Relativ recent, deputatul Cristescu si iubita sa din Banie au dat o teapa de 170.000 de lei unui primar din judetul Satu Mare. Banii au fost incasati de o firma de consultanta a iubitei sale, dupa care au fost scosi in numerar din contul bancar, iar firma a fost inchisa a doua zi, primarul credul ramanand cu buzele umflate. Aproape concomitent un om de afaceri satmarean l-a denuntat pentru o teapa de 25.000 de euro, in schimbul careia i-ar fi promis rezolvarea unei afaceri. Asa ca nu este exclus ca deputatul Cristescu sa ajunga in curand un purtator de cuvant in dungi si lider al PSD-Racoare.

Aceasta este adevărata față a proaspătului analist și deontolog Radu Cristescu. Cu astfel de personaje oportuniste, venale și penale, cu asemenea escroci sentimentali și financiari, a vrut fostul președinte Traian Băsescu să reformeze clasa politica și să guverneze România. Astfel de personaje au reusit sa penetreze si sa infesteze pana la varf partidul fondat de „saracul si cinstitul" ex-presedinte Ion Iliescu.

Valer Marian